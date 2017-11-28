Сизифов труд: Анкара просит у Вашингтона диалога на-равных

Турция не теряет надежды найти компромисс в обсуждении послевоенного устройства Сирии со всеми участниками, имеющими политический вес в данном вопросе. Накануне Анкара в очередной раз призвала Вашингтон, отношения с которым у нее в последнее время заметно ухудшились, приступить к конструктивному диалогу по сирийскому урегулированию.В минувшие выходные турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым выразил надежду, что в ближайшее время США прекратят военную поддержку курдских отрядов «Силы народной самообороны» (СНС) и возобновят сотрудничество с «истинными партнерами» на Ближнем Востоке. Политик в очередной раз подчеркнул негативное отношение Анкары к идее партнерства Пентагона и СНС. Как сообщил турецкий премьер-министр: «США заявляли нам, что это вынужденный выбор. После зачистки [Сирии] от экстремистов такой необходимости больше нет».Сотрудничество Вашингтона с вооруженными отрядами Сирийского Курдистана становится одним из главных внешнеполитических вопросов, муссируемых турецким руководством. Ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ходе телефонного разговора американский президент Дональд Трамп заверил турецкого коллегу Рейджепа Тайипа Эрдогана в намерении прекратить дальнейшие поставки вооружения силам самообороны сирийских курдов. Примечательно, на следующий день агентство «Associated Press» сообщило, что Пентагон и Госдепартамент не имеют информации о внесении изменений американским лидером в программу оказания помощи партнерам США на территории Сирии.Разбираясь в ситуации, намерения Анкары договориться с заокеанским союзником по блоку НАТО по вопросу сирийского урегулирования, при условии отказа последнего от поддержки сирийских курдов, вполне объяснимы. На завершающейся стадии борьбы с террористами в Сирии ключевой целью турецкого руководства является ослабление позиций Сирийского Курдистана как с военной (стремления Турции провести военную операцию в районе Африна), так и дипломатической (признание курдских отрядов террористическими организациями) точки зрения.Данный вопрос продолжает отстаиваться турецкими политиками как в переговорах с Россией и Ираном, так и в обсуждениях сирийской проблемы с руководством США и другими участниками проамериканской коалиции. При этом с российским и иранским руководством действующий президент Турции Рейджеп Эрдоган имеет политическую основу для диалога, в свою очередь, перспектив договориться с Вашингтоном у Анкары пока не прослеживается.Как известно, в переговорах с Москвой и Ираном главное, с чем выражает свое несогласие Анкара, – это вариант частичной независимости Сирийского Курдистана, который допускается двумя другими партнерами. В то же время политика США, направленная на незаконное развертывание военных баз на севере Сирии и поддержку курдских отрядов вооружением, полностью идет вразрез с интересами Турции, создавая угрозу для нацбезопасности государства. Таким образом, остается лишь констатировать, что попытки лоббирования Эрдоганом своих интересов среди заокеанских элит продолжатся, однако об успехе данной инициативы говорить не приходится.Отметим, поставка Соединенными Штатами вооружения и, в частности, военной техники партнерам в Сирии продолжает осуществляться на регулярной основе. Наглядным тому примером служит решение Вашингтона предоставить курдским отрядам 220 единиц бронированных автомобилей (120 машин отправлены на прошлой неделе, и 100 единиц доставлены накануне).Впрочем, понимание, что разрешить курдский вопрос с США не удастся, приходит и к Турции, если оценивать ситуацию не по заявлениям турецких властей, а по реальным политическим шагам. Так, на фоне безуспешных попыток наладить диалог с США Анкара подписала с Тегераном соглашение об укреплении торговых связей. Очевидно, налаживание экономических отношений с государством из американского «черного списка» является лишь очередным подтверждением прощания Турции с иллюзией о пересмотре «гарантом мировой безопасности» политики на Ближнем Востоке.