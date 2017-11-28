Насколько плохо в России со свободой слова?
Если верить рейтингу «Репортеров без границ», то тоска и печаль. Россия заняла 148-е место в мировом рейтинге за 2016 год. И на эту тему начался стон и плач во многих СМИ на нашей территории, основное большинство которых мы привыкли называть или «желтыми», или либеральными.
Не устают об этом вещать и некоторые наши псевдополитики.
С них, пожалуй, начнем, ими же и закончим. Для примера вполне сойдет Собчак. Оставим в стороне то, что она несет на «Дожде», телеканале, который входит в основную сетку телевещания. Это для аудитории с совсем уж крепкими нервами. Но факт, что никто ее там не ущемляет и не ограничивает.
Но когда Собчак начинает в голос рыдать о том, что у нас нет свободы слова на шоу у Соловьева, которое идет на центральном телеканале «Россия», — это перебор. Причем явно со стороны Собчак. Никак не со стороны ВГТРК.
Все эти стенания о «свободных 90-х» понятны. Тогда можно было нести любую чушь. И то, что знаешь, и то, что просто высосал из пальца. Или не из пальца.
Сегодня такое просто невозможно, ибо есть Интернет. Крепко вставший на ноги и приютивший на своих просторах тысячи больших и маленьких СМИ, а также блогеров. И все они готовы проверять-перепроверять сказанное на экранах, дабы потом (в случае чего) устроить то, что называется бурлением и метанием.
Свободы на экранах более чем достаточно. Кто хочет ныть — ноет. Кто хочет вещать о скором конце света — пожалуйста. Кто хочет просто на телевидении копипастить уворованный контент из Интернета, выдавая за свои авторские мысли, — тоже не проблема.
Каждый канал работает для своей аудитории в меру своих возможностей и испорченности.
И с цензурой у нас в этом плане очень плохо. Иначе как объяснить полупорнушные и аморальные шоу, в которых, кстати, по полной программе пашет та же Собчак на ТНТ?
Скажете, политика? А ее достаточно. И одни и те же вещи разные каналы преподносят по-разному. Вот как пример, первое, что в голову пришло — Тимур и Амур, козел с тигром. Кто-то показал это как прикольный случай из жизни животных, кто-то моментально дал этому политическую подоплеку. А кто-то завыл о нарушении прав козлов в России в случае, если бы тигр реально сожрал бы козла. И опять же подвел идею, что в России все плохо.
Ни коим образом не утверждаю, что у нас все прекрасно.
Другой вопрос, что трактовать события можно по-разному, но суть изменить сложно. Не то время. Но кто говорит о том, что есть цензура?
Да, цензура бы не помешала именно в моментах переборов. Как с «распятым мальчиком» на Донбассе. Но у нас действительно с цензурой не очень. Не так как в странах с развитой демократией. Но там и со свободой слова все далеко не так, как у нас.
Конечно, если за свободу слова принять карикатуры по поводу терактов или катастроф — то да, такой свободы в той же Франции валом.
А вот на тему беспределов со стороны «беженцев» почему-то тишь и благодать. По всей Европе.
И здесь стоит четко различать два момента: журналистику и пропаганду (жирно).
Любое государственное СМИ, не важно, будет это Европа, США, Россия, Украина, Китай, — это в первую очередь инструмент пропаганды. И первоочередной задачей этого инструмента является показать, как все хорошо у нас, и как все плохо у них. И это нормально.
Ненормально, опять же, в исполнении наших телеканалов откровенная дурь типа «США темная империя, все в Штатах желают зла России — Россия светлая сторона силы, мы победим! А теперь давайте с помощью СМС соберем российскому мальчику Игорю на операцию в США».
Но дурь в исполнении телеканалов есть не что иное, как полное отсутствие за ними контроля.
Интернет. Разные источники по-разному оценивают количество тех, кто предпочитает его телевидению. Но уже понятно, что Интернет отвоевывает с каждым годом все большее количество зрителей/читателей.
Оно и понятно: кому неинтересна пропаганда на голубом экране, тот полезет в сеть, к своим доверенным источникам. Главное — есть выбор. Кому «Военной тайны» достаточно, кому полемику на «Военном обозрении» подавай.
Коль речь зашла о «ВО». Если говорить о цензуре и отсутствии свободы слова. Нельзя сказать, что мы от этого страдаем. Если говорить о цензуре, то здесь вообще все просто: «Роскомнадзор» доматывается исключительно до того, что мы одно время не рассказывали вам по десять раз за статью, что ИГИЛ — запрещенная в РФ организация. Но это никак не проходит по статье «зверства цензуры», это как раз больше по ведомству дури.
Ну и основной доход с нас — это штрафы за употребление нецензурной лексики в комментариях читателями. Здесь, конечно, вопрос только эффективности модерации и внутренней культуры комментирующих.
Говорить о том, что мы в общем страдаем от отсутствия свободы слова, язык не поворачивается.
Критика? Да вообще не вопрос. Выхватывали от нас многие личности и министерства. Пожалуй, только Путина и Лаврова не трогали. Но это уже вопрос не цензуры или навязанного нам мнения, а выбор редакции. Мы поддерживаем тот курс, который президент пытается претворять в жизнь, со всеми вытекающими. Хотя, если говорить о критике Путина, то, напомню, «разворот» в отношениях с Турцией криками «ура!» мы не отмечали. Скорее, наоборот.
Кто хочет поливать в Интернете всех и вся, тоже как бы не испытывает с этим проблем. Почти не испытывает. Сколько было заблокировано СМИ по тем или иным причинам Роскомнадзором? Меньше, чем порносайтов или торрентов. Из тех, кому перекрыли свободу самовыражения, припоминаю только «Грани» и Каспарова. Каспарова даже с натяжкой нельзя назвать своим, «Грани»… Ну перешли они грань, как и «Цензор» с «Корреспондентом».
Так что это не столько борьба со свободой слова, сколько борьба с иной системой воздействия на аудиторию.
Отсутствие этой самой свободы у нас, с моей точки зрения, такой же миф, как и прослушка средств коммуникации в Интернете спецслужбами. То есть, возможно, она и есть, но не для всех. Скажем так, на ближайшем окружении в плане географии это никак не сказалось.
То же самое и со СМИ. Если под «свободой слова» понимать то, что было в 90-е, то есть, тотальное оплевывание и унавоживание всего, до чего можно было дотянуться, — то да, свободы такой у нас сегодня нет.
Но ее нет не потому, что государство вяжет по рукам и ногам СМИ. Потому, что зритель/читатель стал умнее. Часть по крайней мере. Кто остался на уровне амебопотребителя, тому и Первого канала выше крыши. Или ТНТ. Каждому кулику — свое болото. И каждой жабе.
Основная проблема отсутствия свободы слова в России, пожалуй, заключается в том, что те, кто о ней больше всего взвизгивают, хотят иного слова. Именно в духе 90-х. Сплошное унижение и покаяние. Ну и рассказов о том, сколько кто украл.
Сколько кто украл, и у нас рассказывают. В отличие от «них». У них не воруют. У них все пристойно так и корректно.
Ну простите, если не оправдываем демократических надежд.
Но именно свободы этой у нас по более, чем у тех, кто за нее борется. У нас спокойно вещали без каких-либо ущемлений и «Свобода», и РБК, и CNN. И проблемы у них начались только тогда, когда в оплоте свободомыслия стали угнетать RT. И вот, пожалуйста, зеркальный ответ.
Как я понимаю, термин «свобода слова» надо трактовать так: свободным должно быть слово, которым Россия унижается. Свободное слово должно согласно западным канонам обличать и изобличать. Вскрывать и выставлять напоказ. Но — исключительно в отношении России.
Свой мусор господа демократы предпочитают из избы не выносить.
И уж где, как не в США, показывают Россию исключительно с той стороны, что Мордор и все такое? Вот уж где пропаганда и цензура идут рука об руку.
Да, еще пара слов о цензуре лично от себя.
Много говорят о якобы тотальной прослушке всех и вся. Ну как же в тоталитарной стране без этого? Да еще при режиме, во главе которого стоит бывший сотрудник КГБ.
Я, естественно, общаюсь/общался с представителями разных стран. Были у меня и два абонента из Северной Америки. По одному в США и Канаде, из числа наших читателей. Общаться было сложно, но можно. Из-за разницы во времени. Но не нужно.
Наше общение длилось недолго. Смысла нет никакого разговаривать о ценах, погоде и образе жизни. Меня интересовало совершенно другое. Но когда при слове «Крым» или «Донбасс» человек делает «страшные» глаза и комкает, заканчивает беседу… Свободой и демократией просто смердит.
С другой стороны, общаясь с представителями Израиля, Беларуси и Украины, я не знаю, на сколько статей они наговорили. И ничего, никто не сел почему-то. Хотя на Украине если бы слушали, точно обалдели бы.
Теперь о цензуре и запретах для СМИ, с точки зрения именно репортажника.
Летом имел место некий демарш, когда мы раньше времени уехали с «АРМИИ-2017» и я написал две весьма критичные статьи по поводу бардака, который там творился. Это весьма не понравилось в Министерстве обороны, я имел несколько бесед с различными представителями от подполковника и выше. Я остался при своем мнении, хотя товарищи офицеры пытались это сгладить.
Вот если бы у нас действительно как-то ущемлялись тоталитарно права СМИ, то за подобными выступлениями просто обязано было последовать наказание в виде бана. Признаюсь, я к этому был готов.
Однако ничего такого не последовало. Никто не требовал снять статьи, никто не требовал опровержений или чего-то такого. Действительно, в одном моменте нас неправильно проинформировал человек, который не владел информацией. Я об этом написал, принес извинения, инцидент был исчерпан.
А через некоторое время я все так же снимал танкистов, мотострелков, летчиков, рэбовцев.
Да, армию снимать сложнее, чем что-либо другое. Особенно там, где есть грифы соответствующие. Но — не невозможно.
Конечно, все представители Минобороны хотят, чтобы картинка была как на «Звезде»: мы всех победим и все такое. Это нормально. Только не всегда получается порой.
Но какого-то тотального «снимать туда, а сюда не снимать», мы ни разу пока не встречали еще. Есть, конечно, нюансы, особенно у рэбовских. Но это опять же вполне объяснимо и понимаемо.
Хотелось бы, конечно, снимать больше, но тут уже как царь-батюшка из пресс-службы ЗВО распорядится.
Не совсем понимаю, какая еще свобода слова нужна Собчакам. Никто не запрещает критиковать, разоблачать, предавать огласке (Навальный подтвердит, если что), делать выводы и анализировать. Ни Навальному, ни Собчак, ни Альбац…
Так чего не хватает? Драйва? Или, может быть, не хватает просто количества «правдорубов»?
Но простите, это уже выбор каждого пишущего или снимающего. За исключением, конечно, государственных каналов.
Не устают об этом вещать и некоторые наши псевдополитики.
С них, пожалуй, начнем, ими же и закончим. Для примера вполне сойдет Собчак. Оставим в стороне то, что она несет на «Дожде», телеканале, который входит в основную сетку телевещания. Это для аудитории с совсем уж крепкими нервами. Но факт, что никто ее там не ущемляет и не ограничивает.
Но когда Собчак начинает в голос рыдать о том, что у нас нет свободы слова на шоу у Соловьева, которое идет на центральном телеканале «Россия», — это перебор. Причем явно со стороны Собчак. Никак не со стороны ВГТРК.
Все эти стенания о «свободных 90-х» понятны. Тогда можно было нести любую чушь. И то, что знаешь, и то, что просто высосал из пальца. Или не из пальца.
Сегодня такое просто невозможно, ибо есть Интернет. Крепко вставший на ноги и приютивший на своих просторах тысячи больших и маленьких СМИ, а также блогеров. И все они готовы проверять-перепроверять сказанное на экранах, дабы потом (в случае чего) устроить то, что называется бурлением и метанием.
Свободы на экранах более чем достаточно. Кто хочет ныть — ноет. Кто хочет вещать о скором конце света — пожалуйста. Кто хочет просто на телевидении копипастить уворованный контент из Интернета, выдавая за свои авторские мысли, — тоже не проблема.
Каждый канал работает для своей аудитории в меру своих возможностей и испорченности.
И с цензурой у нас в этом плане очень плохо. Иначе как объяснить полупорнушные и аморальные шоу, в которых, кстати, по полной программе пашет та же Собчак на ТНТ?
Скажете, политика? А ее достаточно. И одни и те же вещи разные каналы преподносят по-разному. Вот как пример, первое, что в голову пришло — Тимур и Амур, козел с тигром. Кто-то показал это как прикольный случай из жизни животных, кто-то моментально дал этому политическую подоплеку. А кто-то завыл о нарушении прав козлов в России в случае, если бы тигр реально сожрал бы козла. И опять же подвел идею, что в России все плохо.
Ни коим образом не утверждаю, что у нас все прекрасно.
Другой вопрос, что трактовать события можно по-разному, но суть изменить сложно. Не то время. Но кто говорит о том, что есть цензура?
Да, цензура бы не помешала именно в моментах переборов. Как с «распятым мальчиком» на Донбассе. Но у нас действительно с цензурой не очень. Не так как в странах с развитой демократией. Но там и со свободой слова все далеко не так, как у нас.
Конечно, если за свободу слова принять карикатуры по поводу терактов или катастроф — то да, такой свободы в той же Франции валом.
А вот на тему беспределов со стороны «беженцев» почему-то тишь и благодать. По всей Европе.
И здесь стоит четко различать два момента: журналистику и пропаганду (жирно).
Любое государственное СМИ, не важно, будет это Европа, США, Россия, Украина, Китай, — это в первую очередь инструмент пропаганды. И первоочередной задачей этого инструмента является показать, как все хорошо у нас, и как все плохо у них. И это нормально.
Ненормально, опять же, в исполнении наших телеканалов откровенная дурь типа «США темная империя, все в Штатах желают зла России — Россия светлая сторона силы, мы победим! А теперь давайте с помощью СМС соберем российскому мальчику Игорю на операцию в США».
Но дурь в исполнении телеканалов есть не что иное, как полное отсутствие за ними контроля.
Интернет. Разные источники по-разному оценивают количество тех, кто предпочитает его телевидению. Но уже понятно, что Интернет отвоевывает с каждым годом все большее количество зрителей/читателей.
Оно и понятно: кому неинтересна пропаганда на голубом экране, тот полезет в сеть, к своим доверенным источникам. Главное — есть выбор. Кому «Военной тайны» достаточно, кому полемику на «Военном обозрении» подавай.
Коль речь зашла о «ВО». Если говорить о цензуре и отсутствии свободы слова. Нельзя сказать, что мы от этого страдаем. Если говорить о цензуре, то здесь вообще все просто: «Роскомнадзор» доматывается исключительно до того, что мы одно время не рассказывали вам по десять раз за статью, что ИГИЛ — запрещенная в РФ организация. Но это никак не проходит по статье «зверства цензуры», это как раз больше по ведомству дури.
Ну и основной доход с нас — это штрафы за употребление нецензурной лексики в комментариях читателями. Здесь, конечно, вопрос только эффективности модерации и внутренней культуры комментирующих.
Говорить о том, что мы в общем страдаем от отсутствия свободы слова, язык не поворачивается.
Критика? Да вообще не вопрос. Выхватывали от нас многие личности и министерства. Пожалуй, только Путина и Лаврова не трогали. Но это уже вопрос не цензуры или навязанного нам мнения, а выбор редакции. Мы поддерживаем тот курс, который президент пытается претворять в жизнь, со всеми вытекающими. Хотя, если говорить о критике Путина, то, напомню, «разворот» в отношениях с Турцией криками «ура!» мы не отмечали. Скорее, наоборот.
Кто хочет поливать в Интернете всех и вся, тоже как бы не испытывает с этим проблем. Почти не испытывает. Сколько было заблокировано СМИ по тем или иным причинам Роскомнадзором? Меньше, чем порносайтов или торрентов. Из тех, кому перекрыли свободу самовыражения, припоминаю только «Грани» и Каспарова. Каспарова даже с натяжкой нельзя назвать своим, «Грани»… Ну перешли они грань, как и «Цензор» с «Корреспондентом».
Так что это не столько борьба со свободой слова, сколько борьба с иной системой воздействия на аудиторию.
Отсутствие этой самой свободы у нас, с моей точки зрения, такой же миф, как и прослушка средств коммуникации в Интернете спецслужбами. То есть, возможно, она и есть, но не для всех. Скажем так, на ближайшем окружении в плане географии это никак не сказалось.
То же самое и со СМИ. Если под «свободой слова» понимать то, что было в 90-е, то есть, тотальное оплевывание и унавоживание всего, до чего можно было дотянуться, — то да, свободы такой у нас сегодня нет.
Но ее нет не потому, что государство вяжет по рукам и ногам СМИ. Потому, что зритель/читатель стал умнее. Часть по крайней мере. Кто остался на уровне амебопотребителя, тому и Первого канала выше крыши. Или ТНТ. Каждому кулику — свое болото. И каждой жабе.
Основная проблема отсутствия свободы слова в России, пожалуй, заключается в том, что те, кто о ней больше всего взвизгивают, хотят иного слова. Именно в духе 90-х. Сплошное унижение и покаяние. Ну и рассказов о том, сколько кто украл.
Сколько кто украл, и у нас рассказывают. В отличие от «них». У них не воруют. У них все пристойно так и корректно.
Ну простите, если не оправдываем демократических надежд.
Но именно свободы этой у нас по более, чем у тех, кто за нее борется. У нас спокойно вещали без каких-либо ущемлений и «Свобода», и РБК, и CNN. И проблемы у них начались только тогда, когда в оплоте свободомыслия стали угнетать RT. И вот, пожалуйста, зеркальный ответ.
Как я понимаю, термин «свобода слова» надо трактовать так: свободным должно быть слово, которым Россия унижается. Свободное слово должно согласно западным канонам обличать и изобличать. Вскрывать и выставлять напоказ. Но — исключительно в отношении России.
Свой мусор господа демократы предпочитают из избы не выносить.
И уж где, как не в США, показывают Россию исключительно с той стороны, что Мордор и все такое? Вот уж где пропаганда и цензура идут рука об руку.
Да, еще пара слов о цензуре лично от себя.
Много говорят о якобы тотальной прослушке всех и вся. Ну как же в тоталитарной стране без этого? Да еще при режиме, во главе которого стоит бывший сотрудник КГБ.
Я, естественно, общаюсь/общался с представителями разных стран. Были у меня и два абонента из Северной Америки. По одному в США и Канаде, из числа наших читателей. Общаться было сложно, но можно. Из-за разницы во времени. Но не нужно.
Наше общение длилось недолго. Смысла нет никакого разговаривать о ценах, погоде и образе жизни. Меня интересовало совершенно другое. Но когда при слове «Крым» или «Донбасс» человек делает «страшные» глаза и комкает, заканчивает беседу… Свободой и демократией просто смердит.
С другой стороны, общаясь с представителями Израиля, Беларуси и Украины, я не знаю, на сколько статей они наговорили. И ничего, никто не сел почему-то. Хотя на Украине если бы слушали, точно обалдели бы.
Теперь о цензуре и запретах для СМИ, с точки зрения именно репортажника.
Летом имел место некий демарш, когда мы раньше времени уехали с «АРМИИ-2017» и я написал две весьма критичные статьи по поводу бардака, который там творился. Это весьма не понравилось в Министерстве обороны, я имел несколько бесед с различными представителями от подполковника и выше. Я остался при своем мнении, хотя товарищи офицеры пытались это сгладить.
Вот если бы у нас действительно как-то ущемлялись тоталитарно права СМИ, то за подобными выступлениями просто обязано было последовать наказание в виде бана. Признаюсь, я к этому был готов.
Однако ничего такого не последовало. Никто не требовал снять статьи, никто не требовал опровержений или чего-то такого. Действительно, в одном моменте нас неправильно проинформировал человек, который не владел информацией. Я об этом написал, принес извинения, инцидент был исчерпан.
А через некоторое время я все так же снимал танкистов, мотострелков, летчиков, рэбовцев.
Да, армию снимать сложнее, чем что-либо другое. Особенно там, где есть грифы соответствующие. Но — не невозможно.
Конечно, все представители Минобороны хотят, чтобы картинка была как на «Звезде»: мы всех победим и все такое. Это нормально. Только не всегда получается порой.
Но какого-то тотального «снимать туда, а сюда не снимать», мы ни разу пока не встречали еще. Есть, конечно, нюансы, особенно у рэбовских. Но это опять же вполне объяснимо и понимаемо.
Хотелось бы, конечно, снимать больше, но тут уже как царь-батюшка из пресс-службы ЗВО распорядится.
Не совсем понимаю, какая еще свобода слова нужна Собчакам. Никто не запрещает критиковать, разоблачать, предавать огласке (Навальный подтвердит, если что), делать выводы и анализировать. Ни Навальному, ни Собчак, ни Альбац…
Так чего не хватает? Драйва? Или, может быть, не хватает просто количества «правдорубов»?
Но простите, это уже выбор каждого пишущего или снимающего. За исключением, конечно, государственных каналов.
Автор: Роман Скоморохов
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