Без права на защиту и помощь: добро пожаловать в Эр-Рукбан

Само понятие «лагерь для беженцев» подразумевает место для оказания помощи всем, кто по воле судьбы оказался в непростом положении. Но порой вынужденное переселение людей в палаточные джунгли не гарантирует даже сохранность их жизней. Одним из таковых сегодня является сирийский Эр-Рукбан (Ар-Рукбан). Находящийся в районе беспилотной зоны США лагерь до сих пор недосягаем для международных организаций.Специальные места обитания мигрантов сегодня расположились в разных уголках планеты: начиная от Ливии или Кении, где находится один из крупнейших лагерей в мире с трехсоттысячным населением, и, заканчивая Старым Светом, куда устремились многотысячные потоки беженцев в связи с разразившимся кризисом на Ближнем Востоке. Понятное дело, что далеко не все лагеря, в том числе и европейские, могут предоставить мигрантам комфортабельные условия для проживания. Но нахождение в отдельных из них даже не гарантирует безопасность людей и получение ими необходимой гуманитарной помощи. В свою очередь, международные правозащитные институты не в состоянии обеспечить защитой нуждающихся и повлиять на критическую ситуацию, которая без преувеличения все больше напоминает гуманитарную катастрофу.Ее признаки, например, сегодня без труда можно обнаружить в лагере под названием Эр-Рукбан, расположившимся по соседству с военной базой международной коалиции близ поселка Эт-Танф на юге Сирии.Жители палаточных джунглей у границы Иордании и Ирака с самого начала испытывали большие трудности с едой и питьевой водой. Об оказании квалифицированной медицинской помощи не идет речи и по сей день: среди обитателей Рукбана распространены случаи заболевания холерой и другими инфекционными заболеваниями. Со временем ситуация лишь ухудшалась. Сначала в Рукбан прибыли нелояльные Асаду бандформирования из провинции Дамаск. Весной 2015 появились отряды вооруженной оппозиции, бежавшие от ИГИЛ из окрестностей Хомса, Пальмиры, Эль-Карьятейна.Потом район Эт-Танфа облюбовали американские и другие зарубежные спецслужбы, где незаконно сформировали военную базу для подготовки вооруженной оппозиции. После этого доступ посторонних, в том числе представителей международных организаций, в район 55-километровой зоны оказался строго ограниченным. Последняя гуманитарная помощь сюда приходила пять месяцев назад, а в этом году гуманитарные колонны ООН лишь дважды побывали в лагере беженцев.Судя по тем немногим заявлениям, которые сегодня можно отыскать в интернете, напрашивается вывод, что гуманитарные организации не представляют помощь по соображениям безопасности. Проще говоря, в Организации объединенных наций боятся за жизни сотрудников.А ведь кому-то приходится там жить.Между тем, с приходом иностранных военных в мае 2017 года, палаточный лагерь пополнился родственниками таких НВФ, как «Восточные львы» («Джейш Усуд Аш-Шаркия»), «Силы имени шахида Ахмада Аль-Абду» («Куват Шахид Ахмад Аль-Абду») и «Бригада шахидов (мучеников) города Аль-Карьятейн» («Лива Шухада Аль-Карьятейн»), что лишь накалило обстановку - между группировками зачастую случаются конфликты и перестрелки.Согласно открытым источникам, в лагере проживает 60-70 тысяч беженцев. Некоторые СМИ упоминают цифру в 80 тысяч. Предполагается, что эти люди бежали из провинций Дейр-эз-Зор и Ракка, когда их захватили игиловцы.Одним из таких стал Бейхаз Мансур, проживавший в Ракке вместе со своей семьей. У его 5-летней дочери была заветная мечта: она хотела бы оказаться в таком месте, где все люди жили бы в мире и согласии, оградившись насколько это возможно от внешней агрессивной реальности. Поэтому, когда боевики объявили сирийскую Ракку столицей халифата, Бейхаз не переставал искать место, где бы его семья чувствовала себя в относительной безопасности. От знакомых узнал, что одно из таких мест находится в Хашимистском Королевстве. Многие бежали в Иорданию, в надежде не стать очередной жертвой «Исламского государства» или вооруженной оппозиции (по сообщениям СМИ, в Иордании находится примерно 600 тысяч беженцев).Решившись на побег, семья Мансура взяла с собой лишь самое необходимое. Первые дни только и делали, что бежали. На полпути встретили своих земляков, после чего двигались вместе. Однажды им пришлось передвигаться через заминированное поле, и один человек, который шел с ними, подорвался на мине. Спустя какое-то время добрались до цели, но на границе всех ждало разочарование. Иорданские власти не приняли никого, предложив беглецам разместиться в пустыне возле Эт-Танфа.Сегодня американская сторона при озвучивании позиции относительно военной базы и, в частности, Рукбана, отрицает какую-либо причастность к кризису в лагере беженцев, лицемерно возлагая ответственность на сирийские власти. Якобы Вашингтон готов к оказанию помощи, но официальный Дамаск препятствует доставке гуманитарных грузов.Вторят Вашингтону и оппозиционные информагентства, которые сообщают о блокировании правительственными и проиранскими формированиями маршрутов, ведущих в «Эр-Рукбан», в том числе для гуманитарных поставок.Представители лояльной США вооруженной коалиции винят в нерешительности международные организации и структуры. Об этом на днях заявил Муханнад Талаа – военный дезертир, а ныне лидер проамериканского оппозиционного движения «Магавир аль-Тавра», больше известного под названием «Новая сирийская армия» - очередного проекта Вашингтона.Справедливости ради отметим, что представители ООН и других международных структур намеренно уклоняются от ответственности, возлагая ее на трехсторонний консультационный центр России, США и Иордании в Аммане. При этом в своих публичных выступлениях руководители международных гуманитарных организаций не перестают выражать свою обеспокоенность в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в «Эр-Рукбане».Позиция властей Иордании, поддерживающих союзнические отношения с Соединенными Штатами, четко прослеживается в выступлении министра иностранных дел королевства Аймана ас-Сафади. По его словам, «Эр-Рукбан» находится на сирийской территории и населен сирийцами. Граница с иорданской стороны по-прежнему остается закрытой из-за террористической угрозы. Иордания готова оказывать содействие в организации гуманитарных поставок, но, по мнению Аммана, основная инициатива в этом вопросе должна принадлежать Евросоюзу и международному сообществу, которые только и делают, что выражают обеспокоенность ситуацией в данном лагере беженцев.Таким образом, должностные лица и стороны, имеющие непосредственное отношение к критическому положению в лагере Рукбан, закрыли глаза на проблемный вопрос и по факту не прилагают усилий для оказания помощи, ограничившись обвинениями в адрес оппонентов. В результате беженцы Рукбана оказались брошенными на произвол судьбы.В Рукбане таких, как Мансур тысячи. Это люди, бежавшие от оккупации одних, но в силу сложившихся обстоятельств попали под гнет других. Люди, итак покалеченные войной, вынуждены терпеть голод, жажду, поскольку не могут покинуть охраняемую территорию. Только некоторым вынужденным узникам удалось вырваться из мрачного плена.Возможно, большинство из обреченных так и не узнает, что такое нормальная жизнь в кругу семьи и не сможет вернуться домой.