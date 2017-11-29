T20: cерия американских опытных средних танков

Первый прототип Т20 на заводе Fisher

Т20

Т20

Т20Е3 с торсионной подвеской

Источники:

http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/usa/medium_t20.htm

http://wiki.wargaming.net/ru/Tank:A07_T20/История

http://477768.livejournal.com/4424021.html

Материалы из открытых источников

T20 (Medium Tank T20) — серия опытных средних танков, которые разрабатывались в США в годы Второй мировой войны. Программа по разработки нового среднего танка, который превосходил бы германские аналоги, с которыми столкнулась в боях американская армия, была начата уже в 1942 году. При этом в войсках новый танк должен был сменить запущенные в серийное производство средние танки M4 «Шерман». Программа разработки нового среднего танка под обозначением T20 продолжалась до конца 1944 года, но в итоге была закрыта в пользу более перспективных проектов.Первые два прототипа нового среднего танка Т20 были готовы уже в мае-июне 1943 года, тогда же были созданы два прототипа усовершенствованного варианта под обозначением T22. Их испытания шли до конца 1944 года, при этом американские военные сочли танки несоответствующими требованиям вооруженных сил. Также в 1943 году в США был разработан еще один вариант среднего танка под обозначением Т23. Данная боевая машина оснащалась электромеханической трансмиссией. После проведения успешных испытаний, данный средний танк был запущен в серийное производство, однако после дальнейших испытаний и начала эксплуатации он также был отвергнут американской армией, а выпуск ограничился только опытной партией, состоявшей из 10 танков.Несмотря на то, что средние танки серии Т20 так и остались опытными машинами, на них американские инженеры сумели испытать ряд технических нововведений, часть из которых в дальнейшем перекочевала на серийные танки. В частности, танк T22E1 стал первой в мире боевой машиной, получившей автомат заряжания. А дальнейшие работы над развитием серии T20 в 1943-44 годах привели к созданию танков T25 и T26, которые в свою очередь стали танком M26 «Першинг», запущенным в серийное производство в ноябре 1944 года. В ограниченных масштабах танки M26 успели принять участие в боях с немецкими войсками в Западной Европе весной 1945 года.Едва лишь серийное производство средних танков M4 «Шерман» вышло на запланированные объемы, как американские конструкторы приступили к созданию более мощной боевой машины. Новый танк должен был на равных противостоять новым образцам бронетехники Германии. При этом у серийных «Шерманов» было достаточно много недостатков, основными из них были: большие габариты, которые серьезно затрудняли маскировку танка на поле боя, а также недостаточная боевая мощь, в первую очередь слабое артиллерийское вооружение.Уже 25 мая 1942 года Департамент снабжения и Артиллерийская техническая служба утвердили проект создания улучшенной версии танка «Шерман», первоначально новая боевая машина обозначалась как M4X. В технических требованиях к новому танку указывалось, что его масса не должна была превышать 32 американских (коротких) тонн (около 29 000 кг), а толщина лобовой брони должна была составить 101,6 мм. Танк должен был получить силовую установку, которая обеспечивала бы ему максимальную скорость в 25 миль в час (40 км/ч). Главное же планируемое нововведение заключалось в установке на танк 75-мм пушки, работающей с автоматом заряжания.Ранний вариант среднего танка Т20 еще довольно сильно напоминал внешне М4Х, однако в ходе работ его корпус пришлось перепроектировать, существенно уменьшив его по высоте. Также конструкторами был пересмотрен вопрос о «классической» подвеске танка М4, которая предполагала наличие трех тележек с амортизацией на горизонтальных пружинах. В ходе всех работ к концу 1942 года был сформирован внешний облик нового среднего танка, который был совершенно другим, хотя в ряде элементов его конструкции по-прежнему ощущалось влияние танка «Шерман». Поскольку тогда еще не было ясности в выборе вооружения, строго оговаривалась лишь боевая масса новой боевой машины, которая не должна была превышать 30 тонн. Изначально на средний танк Т20 собирались установить длинноствольное трехдюймовое орудие М1А1 с характерной клиновидной маской Т80, однако уже в мае 1942 года, когда был представлен макет, конструкторы склонились в пользу установки маски Т79.Корпус нового танка был сварным и собирался из листов катаной броневой стали, толщина листов была дифференцированной. Так как усиление лобовой брони корпуса до 101,6 мм явно вело к серьезному утяжелению боевой машин, было согласовано решение об уменьшении толщины брони до 64 мм. При этом верхний лобовой лист корпуса устанавливался под углом 47 градусов, нижний — 53 градуса. Борта корпуса были изготовлены из бронеплит толщиной 51 мм, они были установлены вертикально, то есть не имели рациональных углов наклона. Кормовой бронелист был установлен под углом 10 градусов и имел толщину 38 мм.Компоновка корпуса танка Т20 была классической. В передней части корпуса находилось отделение управления. С левой стороны было оборудовано место механика-водителя, с правой стороны — его помощника, каждый из них имел свой люк с бронекрышками, откидывающимися в стороны. В средней части корпус танка располагалось боевое отделение, здесь же располагался вырез под башенный погон. В кормовой части корпуса было установлено моторно-трансмиссионное отделение. На всех трех прототипах танка Т20 был установлен 8-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Ford GAN, развивавший максимальную мощность 500 л.с. На всех танках была установлена гидромеханическая трансмиссия Model 30-3OB с трехступенчатой планетарной коробкой переключения передач (3 скорости движения вперед + 1 назад). Экипаж танка состоял из 5 человек: механика-водителя и его помощника, командира танка, наводчика и заряжающего.На всех трех моделях танка Т20 вооружение располагалось в башнях с унифицированным погоном, при этом толщина лба башни доходила до 89 мм, кормы и бортов — 64 мм, крыши башни — 19 мм. 76-мм орудие M1A1 было расположено в лобовой части башни, вспомогательное вооружение танка состояло из трех 7,62-мм пулеметов Browning M1919A4 (в маске орудия, курсовой и зенитный). В укладке внутри танка располагался также один 11,43-мм пистолет-пулемет Thompsom M1928A1. На модели Т20Е3 в качестве зенитного использовался крупнокалиберный 12,7-мм пулемет M2HB.Индивидуальные различия между опытными образцами среднего танка Т20 заключались в вооружении и типе ходовой части. Первый вариант Т20 должен был получить 76-мм пушку М1А1 с длиной ствола 40 калибров, пушка оснащалась одноплоскостным стабилизатором. Углы вертикального наведения орудия находились в диапазоне от -10 до +25 градусов. Прицельное оборудование состояло из перископического прицела М4 и телескопического прицела Т92. Ходовая часть применительно на каждый борт состояла из трех двухкатковых тележек (6 обрезиненных катков) с амортизацией на горизонтальных пружинах, трех поддерживающих катков, переднего направляющего и заднего ведущего колеса. Резинометаллическая гусеница среднего танка Т20 набиралась из траков типа Т48 или Т51, обладавших шириной 421 мм.Проект среднего танка под обозначением Т20Е1 предусматривал использование аналогичной подвески — типа HVSS (Horisontal Volute Spring Suspension). При этом данная версия отличалась наличием 75-мм орудия с автоматом заряжания. Наиболее прогрессивным же представлялся проект танка Т20Е2, в ходовой части которого были использованы шесть обрезиненных опорных катков, обладавших индивидуальной торсионной подвеской, а также пять поддерживающих катков (применительно на один борт). Переход к такому типу подвески был обозначен представителями американских бронетанковых сил в феврале 1943 года. При этом вооружение версии среднего танка Т20Е2 соответствовало первой модели Т20.Постройка прототипа экспериментального среднего танка Т20, получившего серийный номер 30103302, была завершена компанией Fisher в июне 1943 года. После постройки танк был отправлен на полигон General Motors Proving Ground, где проводились ходовые испытания новинки. Здесь из-за проявившихся проблем в работе трансмиссии испытания новой боевой машины затянулись, из-за этого до Абердинского полигона танк добрался лишь в феврале 1944 года. К большому разочарованию разработчиков и производителя не все дефекты данной модели удалось устранить своевременно, поэтому работы над моделью Т20 были остановлены. Однако наработки по нему в будущем были использованы американскими конструкторами при проектировании танка Т22Е1. В то же время проект среднего танка Т20Е2 также претерпел целый ряд изменений, в результате до заказчика данный танк добрался уже под обозначением Т20Е3. Прототип в этом варианте был готов к 1 июля 1943 года. Проблем с новым вариантом среднего танка для американской армии оказалось даже больше, чем с Т20, поэтому почти сразу танк Т20Е3 вернули на завод для проведения доработок. В конечном итоге на нем была использована часть деталей еще от первого прототипа. Во время проведения сравнительных испытаний новый танк с торсионной подвеской демонстрировал лучшие ходовые качества по сравнению с серийным средним танком М4. При этом было отмечено, что на модели Т20Е3 следует провести работы по усилению крепления амортизаторов.После прохождения предварительных испытаний танка на полигоне корпорации General Motors и устранения выявленных недочетов и недоработок, танк был представлен на государственные испытания, которые проводились на Абердинском полигоне. При этом испытания моделей среднего танка Т20 проходили на фоне уже выработанных новых требований к облику перспективного среднего танка. К тому моменту Т20 не удовлетворял американскую армию ни в плане защищенности (максимальная толщина брони во лбу корпуса 63,5 мм), ни по огневой мощи (76-мм танковая пушка М1А1 с длиной ствола 40 калибров). Результат испытаний для всех танков Т20 был известен с самого начала. В дополнение к этому на танке Т20Е3 по-прежнему ненадежно работала трансмиссия. Несмотря на все перечисленное испытания боевых машин были проведены в полном объеме, они продолжались вплоть до декабря 1944 года, когда все работы по серии Т20 были окончательно свернуты. Испытания проводились до конца, так как их результаты были необходимы для работы над другими более приоритетными проектами, в том числе над новым перспективным танком, который войдет в историю под официальным обозначением М26 Pershing.Тактико-технические характеристики T20 образца 1943 года:Габаритные размеры: длина — 5770 мм (по корпусу), 7470 мм (с пушкой вперед), ширина — 3120 мм, высота — 2440 мм, клиренс — 430 мм.Боевая масса — 29 800 кг.Бронирование корпуса: лоб — 63,5 мм, борта — 50,8 мм, корма корпуса — 38 мм, днище — 13-25 мм;Бронирование башни: лоб — 89 мм, борта и корма башни — 64 мм, крыша — 19 мм.Вооружение — 76-мм пушка М1А1, 3х7,62-мм пулемета Browning M1919A4.Боекомплект — 70 выстрелов к орудию и 7000 патронов к пулеметам.Силовая установка — 8-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Ford GAN мощностью 500 л.с.Максимальная скорость — 48-56 км/ч.Запас хода по шоссе — 240 км.Экипаж — 5 человек.