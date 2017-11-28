Россия: возвращение на вершину мира

Мировыми лидерами всегда были «страны-бензоколонки». Британия, США, СССР — все они были могучи не «айфонами» и не «планшетами», а углем, нефтью и газом. Ничего в этом мире не изменилось и сегодня.Да, никто не спорит, нужна нам и машины, и айфоны, и планшеты, но, как и 30, и 100, и 200 лет назад, энергетика остается основой экономической мощи любого государства, претендующего на звание лидера.Мы все изучали историю цивилизации в школе. Полисы, империи, цари и императоры слились в единый поток названий и дат, за которыми стоит один параметр, определяющее собственно сущность человеческого развития. Энергетика. Да, именно так. Пока человеку были подвластны только очень примитивные ее источники (мускулистая сила, ветряки, водяные мельницы, дрова и т.д.), общество развивалось очень медленно. Но потом…Крупнейший рывок стал возможен с началом использования каменного угля. Плотность энергии нового топлива была втрое выше дров. К тому же для Англии, лишившейся к тому времени большей части лесов, переход на новый вид ископаемого топлива стал просто спасением и манной небесной.Кардифский уголь сделал Англию великой. Еще во второй половине XIX века более половины угля в мире добывалось в Британии. И так было до тех пор, пока не было открыто новое универсальное топливо — нефть.Она стала следующим достижением цивилизации. Энергетическая плотность нефти была в полтора раза выше угольной и к тому же ее очень удобно было хранить и транспортировать. А еще ее было много. И страна, которая раньше всех смогла организовать ее добычу, стала новым мировым гегемоном. Да, именно нефть и Рокфеллер сделали США супердержавой. И пока это статус-кво сохранялось, никто не мог покуситься на ее место в мире.Пока в СССР не случился сталинский рывок и буквально в считанные десятилетия в мире не родился еще один энергетический гигант, а значит, и претендент на гегемонию.А теперь, когда мы с этим разобрались, легко понять коллизию конца ХХ века. Для начала надо вспомнить период 1970-х, когда континент, оправившийся от Второй мировой войны, быстро увеличивал своего энергопотребление. Пока его удовлетворяли США и страны Персидского залива, всё было для Вашингтона хорошо. Но всё рано или поздно оканчивается. Начала постепенно усыхать и река дешевой и качественной техасской нефти, а потребности в ней Европы все росли и росли.Только поставки из СССР могли удовлетворить все возрастающие потребности континента. По сути, выбора у Европы тогда не было. И это сразу стало большой проблемой для США, которые как раз к этому времени из нетто-экспортера углеводородов превратились в их нетто-импортера.Стоит ли удивляться, что это сразу же вызвало резкое потепление отношений между Западной Европой и СССР? А иначе и быть не могло. Экономика всегда правит политикой.К сожалению, тогда мы проиграли схватку. СССР был разрушен, что спасло США, которые в конце 70-х — начале 80-х находились в жесточайшем экономическом кризисе. Но сегодня появился второй шанс, который упускать нельзя.Все 25 лет независимости (России от самой себя) в стране не ослабевала дискуссия, каким путем развиваться. Именно тогда и был придуман глупейший термин «страна-бензоколонка». Обществу пытались привить мысль, что «жить за счет нефти и газа унизительно и неправильно». А еще масса экспертов говорила, что надо приберечь запасы углеводородов до лучших времен.И не говорили эти эксперты о том, что и США и страны Европы вовсе не стеснялись строить свое благоденствие на нефти (в том числе и чужой). Не рассказывали они также и того, что беречь свои ресурсы россияне должны были для других.Если бы их мнение возобладало, то страна никогда бы не нашла ресурсы, чтобы вылезти из хаоса 90-х. Это сейчас очевидно, а тогда «эксперты» давили и чуть было не убедили.А власть смогла понять. Смогла понять, что внешних ресурсов на реиндустриализацию не будет. Нужно опираться только на свои силы. И получить их можно, только освоив природные богатства и выстроив на эти деньги заводы и фабрики.Руководство России отлично знало, что именно этим путем в свое время шел не только Сталин, но и США и Великобритания. Оно знало, что не будь дешевой и качественной техасской нефти у первой и кардифского угля у второй, мы бы никогда не слышали об англосаксонском мире. Точно так же, не будь у СССР колоссальных природных ресурсов, никогда бы он не смог совершить того колоссального скачка от сохи в космос. Оно знало, что все в этом мире взаимосвязано и закономерно.Не имея ресурсов, будь ты хоть трижды суперсовременной страной, ты не будешь не то что супердержавой, а просто независимой территорией (пример Японии здесь очень показателен). А если сможешь рачительно распорядиться природными богатствами, тогда будет у тебя все. Заводы, фабрики и дороги, которые к ним ведут, и дома, в которых живут люди, на них работающие.На сегодня Россия уже прошла первый и самый трудный участок пути. Сегодня она задает тон в мировой энергетике и вследствие этого вернула себе статус сверхдержавы. Настала эпоха реиндустриализации. В стране чуть ли не каждый день вводятся в строй новые производства, от мини-заводов до гигантов индустрии. Дешевая энергия привлекает инвесторов. Как я уже сказал выше, все в этом мире взаимосвязано и закономерно. Не начали бы восстанавливать в 2000-х «страну-бензоколонку», не было бы в России сегодня ничего, а, возможно, и самой страны бы уже не было.