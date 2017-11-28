10:20 28 ноября

Россия: возвращение на вершину мира

Россия: возвращение на вершину мира


Мировыми лидерами всегда были «страны-бензоколонки». Британия, США, СССР — все они были могучи не «айфонами» и не «планшетами», а углем, нефтью и газом. Ничего в этом мире не изменилось и сегодня.

Да, никто не спорит, нужна нам и машины, и айфоны, и планшеты, но, как и 30, и 100, и 200 лет назад, энергетика остается основой экономической мощи любого государства, претендующего на звание лидера.


Как развивалась цивилизация

Мы все изучали историю цивилизации в школе. Полисы, империи, цари и императоры слились в единый поток названий и дат, за которыми стоит один параметр, определяющее собственно сущность человеческого развития. Энергетика. Да, именно так. Пока человеку были подвластны только очень примитивные ее источники (мускулистая сила, ветряки, водяные мельницы, дрова и т.д.), общество развивалось очень медленно. Но потом…



Крупнейший рывок стал возможен с началом использования каменного угля. Плотность энергии нового топлива была втрое выше дров. К тому же для Англии, лишившейся к тому времени большей части лесов, переход на новый вид ископаемого топлива стал просто спасением и манной небесной.

Кардифский уголь сделал Англию великой. Еще во второй половине XIX века более половины угля в мире добывалось в Британии. И так было до тех пор, пока не было открыто новое универсальное топливо — нефть.



Она стала следующим достижением цивилизации. Энергетическая плотность нефти была в полтора раза выше угольной и к тому же ее очень удобно было хранить и транспортировать. А еще ее было много. И страна, которая раньше всех смогла организовать ее добычу, стала новым мировым гегемоном. Да, именно нефть и Рокфеллер сделали США супердержавой. И пока это статус-кво сохранялось, никто не мог покуситься на ее место в мире.

Пока в СССР не случился сталинский рывок и буквально в считанные десятилетия в мире не родился еще один энергетический гигант, а значит, и претендент на гегемонию.

Энергетика — это всегда политика

А теперь, когда мы с этим разобрались, легко понять коллизию конца ХХ века. Для начала надо вспомнить период 1970-х, когда континент, оправившийся от Второй мировой войны, быстро увеличивал своего энергопотребление. Пока его удовлетворяли США и страны Персидского залива, всё было для Вашингтона хорошо. Но всё рано или поздно оканчивается. Начала постепенно усыхать и река дешевой и качественной техасской нефти, а потребности в ней Европы все росли и росли.



Только поставки из СССР могли удовлетворить все возрастающие потребности континента. По сути, выбора у Европы тогда не было. И это сразу стало большой проблемой для США, которые как раз к этому времени из нетто-экспортера углеводородов превратились в их нетто-импортера.

Стоит ли удивляться, что это сразу же вызвало резкое потепление отношений между Западной Европой и СССР? А иначе и быть не могло. Экономика всегда правит политикой.

К сожалению, тогда мы проиграли схватку. СССР был разрушен, что спасло США, которые в конце 70-х — начале 80-х находились в жесточайшем экономическом кризисе. Но сегодня появился второй шанс, который упускать нельзя.

Новая Россия

Все 25 лет независимости (России от самой себя) в стране не ослабевала дискуссия, каким путем развиваться. Именно тогда и был придуман глупейший термин «страна-бензоколонка». Обществу пытались привить мысль, что «жить за счет нефти и газа унизительно и неправильно». А еще масса экспертов говорила, что надо приберечь запасы углеводородов до лучших времен.

И не говорили эти эксперты о том, что и США и страны Европы вовсе не стеснялись строить свое благоденствие на нефти (в том числе и чужой). Не рассказывали они также и того, что беречь свои ресурсы россияне должны были для других.

Если бы их мнение возобладало, то страна никогда бы не нашла ресурсы, чтобы вылезти из хаоса 90-х. Это сейчас очевидно, а тогда «эксперты» давили и чуть было не убедили.

Только ленивый у себя на кухне не рассуждал о «стране-бензоколонке» и презрительно поглядывал на Кремль, мол, какие они там все тупые, не могут понять очевидных вещей.



А власть смогла понять. Смогла понять, что внешних ресурсов на реиндустриализацию не будет. Нужно опираться только на свои силы. И получить их можно, только освоив природные богатства и выстроив на эти деньги заводы и фабрики.

Руководство России отлично знало, что именно этим путем в свое время шел не только Сталин, но и США и Великобритания. Оно знало, что не будь дешевой и качественной техасской нефти у первой и кардифского угля у второй, мы бы никогда не слышали об англосаксонском мире. Точно так же, не будь у СССР колоссальных природных ресурсов, никогда бы он не смог совершить того колоссального скачка от сохи в космос. Оно знало, что все в этом мире взаимосвязано и закономерно.

Не имея ресурсов, будь ты хоть трижды суперсовременной страной, ты не будешь не то что супердержавой, а просто независимой территорией (пример Японии здесь очень показателен). А если сможешь рачительно распорядиться природными богатствами, тогда будет у тебя все. Заводы, фабрики и дороги, которые к ним ведут, и дома, в которых живут люди, на них работающие.

На сегодня Россия уже прошла первый и самый трудный участок пути. Сегодня она задает тон в мировой энергетике и вследствие этого вернула себе статус сверхдержавы. Настала эпоха реиндустриализации. В стране чуть ли не каждый день вводятся в строй новые производства, от мини-заводов до гигантов индустрии. Дешевая энергия привлекает инвесторов. Как я уже сказал выше, все в этом мире взаимосвязано и закономерно. Не начали бы восстанавливать в 2000-х «страну-бензоколонку», не было бы в России сегодня ничего, а, возможно, и самой страны бы уже не было.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 30

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:04
    Да, никто не спорит, нужна нам и машины и айфоны и планшеты, но как и 30 и 100 и 200 лет назад, энергетика остается основой экономической мощи любого государства претендующего на звание лидера

    ... потому то мерикатосы и разжигают войны до сих пор, и всё из за углеводородов, в смысле от владения ими... ибо кто владеет ими, тот и невесту танцует... bully
    a.s.zzz888
  2. татарин 174 Сегодня, 07:11
    Меня лично всегда обижал этот термин про страну-бензоколонку, это то-же что и "рашка". Так называют нашу страну люди не понимающие очень многого, а таких много. Постыдного в торговле нефтью, газом конечно же нет. А для чего иначе эти ресурсы когда их много? Каждой эпохе своё топливо и способ производства энергии.
    татарин 174
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:28
      Цитата: татарин 174
      Меня лично всегда обижал этот термин про страну-бензоколонку,

      подайте в суд на Обаму,это его "перл". yes lol
      Цитата: татарин 174
      А для чего иначе эти ресурсы когда их много?

      их так много,что они бесконечно растут в цене для собственного населения.Эмираты ржут!
      Дедкастарый
      1. татарин 174 Сегодня, 07:30
        Цитата: Дедкастарый
        их так много,что они бесконечно растут в цене для собственного населения.Эмираты ржут!

        Дедка, это уже другой вопрос, тут я с вами согласен, потому как меня это тоже очень волнует и сильно касается.
        татарин 174
      2. Dr_Engie Сегодня, 09:05
        Этот "перл" появился задолго до Обамы ещё, в самом начале двухтысячных он уже точно был.
        Dr_Engie
  3. Nix1986 Сегодня, 07:11
    "В стране чуть ли не каждый день вводятся в строй новые производства, от минизаводов до гигантов индустрии."- с этого момента поподробнее!!!
    Nix1986
    1. Ren Сегодня, 07:34
      Цитата: Nix1986
      с этого момента поподробнее!!!

      Пожалуйста, ознакамливайтесь на здоровье! hi
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      3Oi6pDg
      Ren
      1. Nix1986 Сегодня, 08:48
        У меня другие данные:
        http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/20
        17/Bnkrpc-4-16_v3.pdf.
        Собсно и привык верить тому, что вижу, сам с волгограда, поэтому попробуйте в городской группе рассказать о том, как круто мы живём:
        https://vk.com/ghest_volgograd.
        И кстати можно также поинтересоваться износом основных фондов, это даст некий прогноз ситуации, хотя бы по сельскому хозяйству - он немаленький.
        Nix1986
        1. Dr_Engie Сегодня, 09:09
          Износ основных фондов ужасен даже в Газпроме! В Астраханской области, на АГПЗ слесари и вечером остаются работать и в выходные выходят, а работы не убавляется.
          Dr_Engie
          1. Nix1986 Сегодня, 09:24
            С нефтянкой вообще смех. Димон в бытность президентом сделал им послабление по налогам, в расчете на то, что они обновят основные фонды. Это преследовало две цели, повысить качество бенза до евро 4-5 и попытаться продавать за рубеж не просто сырую нефть, а нефтепродукты. Но те просто нагрели прибыль:))))
            Nix1986
    2. Горный стрелок Сегодня, 07:38
      Есть такой сайт: "Сделано у нас". Поинтересуйтесь. Там как раз ответ на ваш вопрос. Поподробнее...
      Горный стрелок
      1. Антианглосакс Сегодня, 09:49
        Цитата: Горный стрелок
        Есть такой сайт: "Сделано у нас". Поинтересуйтесь. Там как раз ответ на ваш вопрос. Поподробнее...

        Дело в том, что "своровано у нас" в степени больше, чем сделано - это и вызывает недовольство населения. Шутка-ли - минимум два бюджета России каждый год растаскиваются немногочисленными кучками "илитариев" по оффшорам и другим западным институтам. Вот бы эти деньги на благо Родины! Но автор прав, что-то положительное стараются делать, только получается хреново, поскольку качество нынешних управленцев от власти ниже плинтуса.
        Антианглосакс
        1. 23рус Сегодня, 10:08
          Два бюджета? А посчитать? wink Это же миллиард миллиардов в секунду! laughing
          23рус
  4. Chertt Сегодня, 07:35
    Хочу понаблюдать как после этой статьи вспенятся комментарии.(Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy) мое уважение, хотя бы за антимейнстримовскую точку зрения)
    Chertt
    1. Dr_Engie Сегодня, 09:13
      Так никто и не говорит месторождения законсервировать - проблема то в другом, надо же не ресурсы продавать, а продукт его переработки.
      Мы вот, к примеру, лес продаём Финнам, а они нам обратно везут бумагу и мебель. Ну и кто в итоге выиграл?
      Как и нефть продаём одной братской стране, а они её перерабатывают и продают уже бензин - и опять же, кто в итоге выигрывает больше?
      Нам об этом ещё в начале нулевых директор в школе говорил, между-прочим вполне себе патриот и грамотный человек.
      Dr_Engie
      1. Chertt Сегодня, 09:37
        Согласен, тут возразить невозможно
        Chertt
  5. Uncle Lee Сегодня, 07:41
    Все бы это было хорошо, но деньги от продажи сырья оседают за бугром и народонаселению достаются крохи !
    Uncle Lee
    1. Васся Вассин Сегодня, 08:59
      О этом и речь, какая польза для нас от этого экспорта, если результатом пользуемся не мы?
      Васся Вассин
    2. Dr_Engie Сегодня, 09:18
      В Москве они оседают... не все, но много. Живу в Астраханской области, тут и Лукойл устроился, и Газпром добычу ведёт - а денег областной бюджет этих не видит, налоги и отчисления идут в бюджет федеральный, а нам остаётся только гарь от АГПЗ, которую на город ветром несёт, когда там сера горит в очередной раз.
      В итоге, у такой то области, где кроме вышеуказанного есть и судоверфи, и с/х, и транзит грузов с туризмом - долг только растёт.
      Dr_Engie
  6. vlad007 Сегодня, 07:52
    Россия вернулась в олигархический капитализм. Норвегия тоже бензоколонка, но там природные ресурсы добываются государственными компаниями.
    vlad007
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:12
      Вам - "Газпром"-народное достояние ! -ничего не говорит !?
      Uncle Lee
    2. Ромей Сегодня, 10:16
      Россия вернулась в олигархический капитализм.

      Даже не так. То, что у нас даже капитализмом назвать трудно ибо совместить с административной рентой классический капитализм и тем более империализм практически невозможно. Я бы назвал это: капиталистический феодализм или просто неофеодализм. wink
      Ромей
  7. MadCat Сегодня, 07:58
    Мировыми лидерами всегда были «страны-бензоколонки».

    Особенно Ливия, ОАЭ, Иран, Катар, Венесуэла ну и другие светочи "лидерства", ага. Дармовые нефтедоллары никогда не были двигателем прогресса, даже была введена соответствующая терминология для стран сидящих на нефтяной игле... в том то и фокус.
    MadCat
  8. Гардамир Сегодня, 08:25
    Настала эпоха реиндустриализации. В стране чуть ли не каждый день вводятся в строй новые производства, от мини-заводов до гигантов индустрии.
    В Союзе как-то не надо было телевизор смотреть, строительство было видно невооружённым глазом. А сейчас newиндустриализацию усиленно скрывают. рекомендовать два сайта не надо. Вы реальных гигантов предоставьте. Пока же заводы - отвёртки.
    Гардамир
    1. Dr_Engie Сегодня, 09:19
      Космодром же целый построили winked
      Dr_Engie
  9. solovald Сегодня, 09:01
    Ясен пень, что энергетика - основа экономики, а выручка от продажи энергоносителей - прекрасная возможность вывести страну из застоя. Однако, у нас вместо "... выстроив на эти деньги заводы и фабрики ...", больше на слуху - яхты, фут. клубы, особняки в Лондоне и пр. приобретения.
    solovald
  10. askme Сегодня, 09:12
    Так и есть, Юра)
    askme
  11. Кот Маркиз Сегодня, 09:35
    Куда, куда Россия "возвращается"? winked
    Кот Маркиз
  12. BAI Сегодня, 09:39
    Так лидерами становятся не те кто поставляет энергоресурсы (Саудиты, Венесуэла), а тот кто потребляет (Китай, Япония)
    США и Россия и потребляют и продают, но США потребляет больше, а продает меньше.
    BAI
  13. Ромей Сегодня, 10:11
    Юра как обычно натягивает ужа на кремлевского ежа... Да, вышеуказанные страны тоже богаты природными ресурсами, но диавол таится в другом: ни у США, ни у Британии доход от экспорта энергоносителей не был одним из ОСНОВНЫХ источников бюджета. Более того, свои природные ресурсы шли на энерговооружение собственной промышленности и средств коммуникаций, что значительно облегчало конкуренцию промышленных товаров на внешних рынках. Пример: кардиффский уголь в к. 19 - нач. 20 веков. Им снабжались даже корабли вероятного противника вроде России или Германии, не говоря уже о флотах прочих. Но, основная то часть добычи шла на обеспечение собственных мощных военного и торгового флотов, промышленности и населения! И уж точно британцы никак не зависели от импорта угля в третьи страны, в отличии от угадайте кого...
    Ромей
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