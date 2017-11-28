Пентагон обвинил российский Су-30 в "небезопасном" перехвате самолета-разведчика США

Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны

Официальный представитель военного ведомства США Мишель Балданза пожаловалась на "небезопасный" перехват российским Су-30 американского разведывательного самолета Р-8А "Посейдон" над акваторией Черного моря в субботу, пишет CNN.— сказала она телеканалу, назвав такие действия "небезопасными".Это не первое обвинение российских летчиков со стороны США в "небезопасных" перехватах. ВКС России регулярно осуществляют сопровождение и перехват самолетов стран НАТО. Минобороны публикует еженедельные отчеты, в которых указывает статистику по обнаруженным у государственной границы иностранным самолетам.На данный момент Министерство обороны РФ никак не прокомментировало данное "происшествие"Boeing P-8 Poseidon — состоящий на вооружении ВМС США патрульный противолодочный самолёт, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для участия в противокорабельных и спасательных операциях.