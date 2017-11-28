10:14 28 ноября

Пентагон обвинил российский Су-30 в "небезопасном" перехвате самолета-разведчика США

Официальный представитель военного ведомства США Мишель Балданза пожаловалась на "небезопасный" перехват российским Су-30 американского разведывательного самолета Р-8А "Посейдон" над акваторией Черного моря в субботу, пишет CNN.

Пентагон обвинил российский Су-30 в "небезопасном" перехвате самолета-разведчика США


Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны
— сказала она телеканалу, назвав такие действия "небезопасными".


Это не первое обвинение российских летчиков со стороны США в "небезопасных" перехватах. ВКС России регулярно осуществляют сопровождение и перехват самолетов стран НАТО. Минобороны публикует еженедельные отчеты, в которых указывает статистику по обнаруженным у государственной границы иностранным самолетам.

На данный момент Министерство обороны РФ никак не прокомментировало данное "происшествие"

Boeing P-8 Poseidon — состоящий на вооружении ВМС США патрульный противолодочный самолёт, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 46

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:13
    "небезопастный" перехват российским Су-30 американского разведывательного самолета Р-8А
    Я понимаю, что это их работа, но нечего возле наших границ шастать !
    Uncle Lee
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:21
      Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны
      американский "посейдон" пусть у побережья Майями летает,и никто не станет перехватывать.
      Дедкастарый
      1. ArhipenkoAndrey Сегодня, 06:32
        Противолодочный и разведывательный Американский самолёт около Российских границ ничего такого не делает - интересное заявление и не смешное совсем. Боевой самолёт прилетел из Америки в Чёрное море к Российским границам так просто полетать?
        ArhipenkoAndrey
        1. Tusv Сегодня, 08:04
          Цитата: ArhipenkoAndrey
          Боевой самолёт прилетел из Америки в Чёрное море к Российским границам так просто полетать?

          Не не так, пришел рыбку половить, а наши Летуны пришли его спасать от злобных Русских ПВОшников. Ненавижу, когда рыбку ловят без меня negative
          Tusv
      2. Хагалаз Сегодня, 07:25
        Цитата: Дедкастарый
        Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны
        американский "посейдон" пусть у побережья Майями летает,и никто не станет перехватывать.

        Да, пусть знают, что чем ближе наши граници, тем агрессивнее действия наших пилотов.
        Хагалаз
        1. Orionvit Сегодня, 09:04
          На данный момент Министерство обороны РФ никак не прокомментировало данное "происшествие"
          Правильно. Это не "происшествие", а обычная рутинная работа. Врага осадить, себя показать, чё крик поднимать то. Ну отметили в новостях и достаточно, а тут прямо по любому поводу на гуано изводятся, "небезопасный" перехват.
          Orionvit
      3. Orionvit Сегодня, 09:22
        Цитата: Дедкастарый
        американский "посейдон" пусть у побережья Майями летает,и никто не станет перехватывать.

        Ну скажем честно, наши то же в их краях летают, может не в Майами, но возле Аляски и Калифорнии, это точно. И их, то же перехватывают, вот только Россия по этому поводу крик не поднимает, как истеричная баба. И кстати, Какой "небезопасный перехват", где доказательное видео? И вообще, "а был ли мальчик"? Или на борту американского противолодочного самолёта разведчика, не оказалось видео камеры? У моей дочки в песочнице, их две. laughing Или со страху забыли включить? Одним словом, всё это американская болтовня, и к тому же, как всегда, ни чем не подкреплённая.
        Orionvit
      4. alstr Сегодня, 09:57
        Лучше уж, чтобы он помог аргентинскую подлодку искать, чем над Черным морем летал.
        alstr
    2. Сергей-svs Сегодня, 06:55
      Цитата: Uncle Lee
      Я понимаю, что это их работа, но нечего возле наших границ шастать !

      Это был не инцидент, с опасным сближением, а обычное напоминание, кто в доме хозяин! yes good
      Сергей-svs
      1. Pete Mitchell Сегодня, 09:48
        Цитата: Сергей-svs
        напоминание, кто в доме хозяин! yes good

        Вот именно: кто в доме хозяин, хотели новую "холодную войну" - получите и не скулите. А то взяли моду: сначала вскипятить ситуацию, а потом стонать на весь мир что "горячо".
        Ну и в клубе имени Василия Цымбала прибыло, ну что за люди эти буржуи - обо всем приходится напоминать, как там Задорнов говорил...
        Pete Mitchell
    3. Felix99 Сегодня, 07:31
      Небезопасность состояла в неуверенности американских пилотов в наличии на борту российского самолета презервативов и других средств контрацепции, ведь в результате такого контакта американцы могли залететь.
      Felix99
    4. Svarog51 Сегодня, 07:37
      Володя, привет hi Летел бы этот Boeing P-8 Poseidon в Южную Атлантику, да занимался бы поиском аргентинской подлодки. Тогда бы не шарахался от Российских истребителей.
      Svarog51
      1. Джедай Сегодня, 08:05
        Сергей, привет! hi Когда некоторые вынюхивают что-то под чужими дверями , то нечего жаловаться что хозяин в глазок наблюдает. Радоваться надо что хозяин резко не открыл дверь и не заехал ею в лоб непрошеному гостю. wink
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 08:34
          Привет, парни! Лично мне такие жалобы супостатов по душе good
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 08:36
            Володя hi Раз ноют, значит - всё верно делаем. wink
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 08:42
              У нас есть возможности регулировать громкость воя laughing
              pvv113
            2. Uncle Lee Сегодня, 08:43
              российский самолет пролетел прямо перед P-8 Poseidon, в результате чего пилоту последнего пришлось совершить резкий маневр, который, в свою очередь, привел к сильной турбулентности. - Вот причина их возмущения !
              hi Всем привет !
              Uncle Lee
              1. Джедай Сегодня, 08:47
                Володя hi , так это американского летуна нужно обвинять в "небезопасном" маневре и ссыкливости. lol
                Джедай
  2. Tusv Сегодня, 06:14
    Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны

    Кроме того, что имел наглость приблизится к нашей границе на сотню. Уже повинен смерти am
    Tusv
  3. DEZINTO Сегодня, 06:14
    Действительно так жестоко! А должны были по мнению американцев долго и вежливо просить по рации "улетайте пожааалуйста".
    DEZINTO
    1. Правдодел Сегодня, 06:25
      Да, нет. По мнению США наши должны были сразу при появлении их самолета-разведчика показать все свои оборонительные линии, подлодки, артиллерийские и ракетные установки, погреба и т.д. Выстроиться вдоль побережья Черного моря с поднятыми руками и кричать "дяденька, сдаемся"...
      Правдодел
    2. Tusv Сегодня, 06:27
      Цитата: DEZINTO
      А должны были по мнению американцев долго и вежливо просить по рации "улетайте пожааалуйста".

      Да так обычно и просят hi Если не вкрят то знают am
      Tusv
  4. п-к Опарышев Сегодня, 06:15
    компенсировать СШАсовскому экипажу памперсы и хорош.А на будущее нужно сделать самолёт с оглоблей впереди,что бы этой оглоблей гонять супостата.
    п-к Опарышев
  5. Немезида Сегодня, 06:19
    Летайте у своих границ...Где США ,а где Черное море....Носит вас тут...Вас суда не звали...
    Немезида
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:20
    Небезопасный перехват, это когда перехваченный самолет небезопасно для нашего самолета который перехватил самолет сша раскидывает фрагменты самого себя на многие сотни метров вокруг! lol
    Геркулесыч
  7. 30 вис Сегодня, 06:26
    А потому , что не фиг летать над Русским морем ! Янки ! Гоу хом !Yankee ,Go Home.! В мексиканский залив пожалуйста!
    30 вис
  8. Александр War Сегодня, 06:27
    Не чего у наших границ летать и не будет у них"небезопасных" перехватах
    Александр War
  9. мичман Сегодня, 06:28
    Пусть вспомнят как Маршал авиации Е.Я. Савицкий приземлил на Камчатке их разведчик, используя 4 МиГ-31П. Я там был. Честь имею.
    мичман
    1. starogil Сегодня, 06:33
      Этого приводнить не мешало бы....
      starogil
    2. KCA Сегодня, 09:44
      Лет 30 с лишним назад читал книгу его дочки, Светланы Савицкой, мало что помню, но запала одна фраза её отца, не дословно, по памяти - делать что-то быстро это выполнять необходимые действия без пауз между ними
      KCA
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 06:34
    ... давно не было скулежа от "нежных" ассов wassat мерикатосии... а ведь говорено много раз - привыкайте быть битыми... bully
    a.s.zzz888
  11. Skarpzd Сегодня, 06:39
    спасибо бы сказали что ГИБДДшников не привлекли, а то наверняка ни осаго, ни знака аварийной остановки...
    Skarpzd
    1. demo Сегодня, 06:48
      Вы имели ввиду ГИБДД в форме ПВО использующих "подручные" средства на выяснения отношений?
      demo
    2. prior Сегодня, 08:35
      Разведчик летел без знака "шипы", а у нас зима однако.
      Вот и пришлось ему сделать устное замечание.
      prior
  12. Александр 3 Сегодня, 06:42
    Интересно какой вой будет ,если наш А50 , а лучше А100 пролетит в нейтральных водах Америки.
    Александр 3
  13. Горный стрелок Сегодня, 06:59
    Ничего удивительного, совсе. Их дело - провоцировать, дело наших летунов - показывать, что летать в близи наших границ - неуютно! Нервы нужны крепкие, да и памперсы не помешают...
    Горный стрелок
  14. bsk_una Сегодня, 07:04
    Наконец- то МО РФ не комментирует свои действия. Молодцы! А этот п.и.н.д.о.с как айсберг оторвался от своих берегов и потому его надо убирать с дрейфа в сторону. Оторвался от своих берегов, надо бить до тех пор, пока не вспомнят свое место в П.и.н.д.о.с.ии.
    bsk_una
  15. К-50 Сегодня, 07:09
    "небезопастный" перехват российским Су-30 американского разведывательного самолета

    Летали бы около своего "огорода" и спали бы спокойно. yes
    К-50
  16. zulusuluz Сегодня, 07:09
    Может России стоит заняться благотворительностью? Начать передавать памперсы при каждом перехвате в американское посольство...
    zulusuluz
  17. svp67 Сегодня, 07:26
    Что ЗАБЫЛ американец в тысячах километров от своих берегов?
    svp67
    1. роман66 Сегодня, 07:44
      страх, стыд, совесть, довыеживаются, скоро, глядишь, и турки их перехватывать начнут
      роман66
  18. Altona Сегодня, 07:45
    А что он делал на таком невероятном отдалении от границ США?Нечего летать рядом с нашими границами.
    Altona
  19. Altona Сегодня, 07:47
    Цитата: zulusuluz
    Может России стоит заняться благотворительностью? Начать передавать памперсы при каждом перехвате в американское посольство...

    --------------------------------
    Зачем тратиться на памперсы? Посольство американское вообще надо выслать в Грозный, пусть ищут там нетрадиционных любовников.
    Altona
  20. КОТ БАЮН Сегодня, 08:47
    Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны

    это привычное "А нас за что?" уже и не удивляет.
    Работайте у себя. Тут и без вас работников хватает.
    КОТ БАЮН
  21. Alexey-74 Сегодня, 09:18
    Ничего страшного, пусть знают, кто хозяин в небе вблизи России.
    Alexey-74
  22. Evgenijus Сегодня, 09:31
    Что тут еще можно предложить американским летчикам? Может быть, памперсы посоветовать? Техники их самолетов будут довольны ...
    Evgenijus
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