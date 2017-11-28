Подвиг Гули под Сталинградом - вот о чем надо знать нынешней молодежи

Казалось, эта девочка рождена для яркой, счастливой жизни, полной творческих успехов, славы, поклонников. Впрочем, жизнь ее действительно была яркой – она оказалась даже ярче, чем предполагалось изначально. И творческие успехи в ней были. К сожалению, жизнь оказалась слишком короткой – всего 20 лет. И слава оказалась – посмертной. 24 ноября исполнилось 75 лет со дня гибели Марионеллы Владимировны Королёвой, более известной как Гуля Королёва.А родилась девочка в Москве 22 сентября 1922 года. Ее отцом был режиссер Владимир Данилович Королёв. Уже в 4 года снялась в фильме «Каштанка». Родители видели ее актрисой. Знакомые, которые бывали в семье, умиляясь живым, непоседливым характером девочки и ее миловидной внешностью, говорили: «Это не Королёва, это – королева бала!» А порой, когда ребенок слишком уж шалил, - ее в шутку называли не Марионеллой, а Сатанеллой.Однако странное, экзотичное имя Марионелла не прижилось в семье. Ей дали домашнее прозвище – Гуля. Тогда еще никто не знал, что именно под этим именем она шагнет в Бессмертие… Ее радостное детство омрачил развод родителей в 1932 году. Она вместе с матерью переехала в Киев. Скучала по отцу, постоянно с ним переписывалась.Помимо «Каштанки» (1926 г.), Гуля снялась еще в пяти фильмах. Один из них – это «Бабы рязанские» (1927 г.). Но особо трудно далась ей роль крестьянской дочери Василинки в фильме «Дочь партизана» (1935 г.), посвященной борьбе крестьян с кулаками. Ради этой роли юной актрисе пришлось много тренироваться, в том числе – ездить верхом. Но зато девочка была щедро вознаграждена за труды – ей дали путевку в «Артек».В 1936 году Гуля снимается еще в двух фильмах – «Солнечный маскарад» и «Я люблю». Но она, несмотря на желание родителей и успехи, не желала быть профессиональной актрисой. В 1940 году она поступила в Киевский гидромелиоративный институт.Вскоре девушка вышла замуж. Здесь существуют разногласия по поводу того, кто был ее супругом. В книге «Четвертая высота» Елены Ильиной утверждается, что его звали Сергеем. Однако большинство исследователей склоняется к тому, что Гуля была замужем за Алексеем Пятаковым – племянником опального наркома Георгия Пятакова, расстрелянного в 1937 году. Если данный факт соответствует истине – то это еще один штрих к судьбе и характеру героини. Сначала она не побоялась выйти замуж за родственника «врага народа», а потом, когда в начале войны его отправили в ссылку – не затаила личной обиды на Родину (как многие), а пошла ее защищать.Как бы там ни было – вопрос о том, кто был ее мужем, не самый главный… Главное – это то, что ей предстояло совершить в дальнейшем.Трудно сказать, как сложилась бы судьба талантливой девушки. Возможно, она все-таки захотела бы служить искусству и стала бы одной из тех великих советских актрис, которых так любит – до сих пор! – наш народ. Но наступил 1941 год, принесший войну.Гуля вместе с матерью и отчимом эвакуировалась в Уфу. Там у нее родился сын Саша. Ему дали милое семейное прозвище – «Ежик». Но растить ребенка ей не довелось – Гуля рвалась на фронт. И ради страны, и ради своего маленького сынишки, разлука с которым была невероятно тяжела… Ее отговаривали родные и друзья, затем ее не хотели посылать на передовую – но она добивалась именно того, чтобы оказаться в самом пекле, там, где наиболее тяжело и опасно.Королёва добилась того, что ее назначили в медико-санитарный батальон 780 стрелкового полка 214-й стрелковой дивизии 24-й армии. Весной 1942 года она направилась под Сталинград.О том, каково ей было на фронте, она писала отцу – несколько буднично, как об обычной работе: «Бились мы за одну высоту. День бились, несколько раз занимали и несколько раз отходили. Крепко там немец засел. Пошла я вытаскивать раненого — близко около немцев лежал. Заметили немцы, решили живой взять. Я ползу и они ползут, а сзади меня огневую пулеметную завесу дали, чтоб на помощь мне не пришли. Назад ползти поздно. Впереди раненый и немцы берут в кольцо. Взяла в руки гранату, решила, что подпущу и гранатами закидаю, хоть побольше их перебью... Тогда я убила двух фрицев».В другом письме она с болью рассказывала, как перевязывала раненого шестимесячного ребенка, у которого убили маму: «Я его перевязываю, а он на меня такими большими страдальческими глазами смотрит и не плачет, а только тяжело-тяжело вздыхает. Я его перевязываю, а у самой слезы градом льются». Наверняка в эти минуты она думала о своем сыне, которого пришлось оставить из-за войны.Наступил день ее подвига – 23 ноября 1942 года. Шел яростный бой за высоту 56,8 около хутора Паньшино. В этом бою Гуля спасла пятьдесят раненых, вынеся их с поля боя. А когда погиб командир – то поднялась во весь рост и повела за собой в атаку. Хотя к тому времени уже была сама ранена.Израненная, санинструктор 214-й стрелковой дивизии Гуля Королёва сражалась героически. Ворвавшись в фашистский окоп, уничтожила с помощью гранат 15 гитлеровцев. Вместе с горсткой бойцов держалась до тех пор, пока не подошло подкрепление. К сожалению, на следующий день, 24 ноября, она скончалась от ран.Ее подвиг увековечен не только в книгах (самой известной из которых является вышеупомянутая «Четвертая высота»), но и в фильмах. К сожалению, сейчас из-за проблем с авторскими правами фильмы посмотреть сложно, а книга, на которой воспитывалось целое поколение советских детей, – из-за той же проблемы не издавалась много лет.В честь Гули названы улицы в Волгограде (Сталинграде), Междуреченске, Днепропетровске. Была улица ее имени и в Киеве, но, к сожалению, не сохранилась. Причем, это случилось задолго до перестройки и майданов – просто улица была небольшой и исчезла при строительстве одного из больших магазинов…Кроме того, имя героини увековечено в названии поселка в Советском районе Волгограда, а также – детского лагеря в Волгоградской области. На территории «Артека» есть памятник под названием «Они были артековцами», где высечена и ее фамилия… 9 января 1943 года Гуля Королёва была посмертно награждена Орденом Красного Знамени.Как бы ни пытались сейчас исказить подвиг героев Сталинграда, даже давя на жалость к врагам – этого сделать не удастся. А молодежи нужно рассказывать не про каких-нибудь гансов или фрицев, а про героев, которые защищали свою Родину от захватчиков.