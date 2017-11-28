10:22 28 ноября

Подвиг Гули под Сталинградом - вот о чем надо знать нынешней молодежи

Казалось, эта девочка рождена для яркой, счастливой жизни, полной творческих успехов, славы, поклонников. Впрочем, жизнь ее действительно была яркой – она оказалась даже ярче, чем предполагалось изначально. И творческие успехи в ней были. К сожалению, жизнь оказалась слишком короткой – всего 20 лет. И слава оказалась – посмертной. 24 ноября исполнилось 75 лет со дня гибели Марионеллы Владимировны Королёвой, более известной как Гуля Королёва.

Подвиг Гули под Сталинградом - вот о чем надо знать нынешней молодежи


А родилась девочка в Москве 22 сентября 1922 года. Ее отцом был режиссер Владимир Данилович Королёв. Уже в 4 года снялась в фильме «Каштанка». Родители видели ее актрисой. Знакомые, которые бывали в семье, умиляясь живым, непоседливым характером девочки и ее миловидной внешностью, говорили: «Это не Королёва, это – королева бала!» А порой, когда ребенок слишком уж шалил, - ее в шутку называли не Марионеллой, а Сатанеллой.


Однако странное, экзотичное имя Марионелла не прижилось в семье. Ей дали домашнее прозвище – Гуля. Тогда еще никто не знал, что именно под этим именем она шагнет в Бессмертие… Ее радостное детство омрачил развод родителей в 1932 году. Она вместе с матерью переехала в Киев. Скучала по отцу, постоянно с ним переписывалась.

Помимо «Каштанки» (1926 г.), Гуля снялась еще в пяти фильмах. Один из них – это «Бабы рязанские» (1927 г.). Но особо трудно далась ей роль крестьянской дочери Василинки в фильме «Дочь партизана» (1935 г.), посвященной борьбе крестьян с кулаками. Ради этой роли юной актрисе пришлось много тренироваться, в том числе – ездить верхом. Но зато девочка была щедро вознаграждена за труды – ей дали путевку в «Артек».

В 1936 году Гуля снимается еще в двух фильмах – «Солнечный маскарад» и «Я люблю». Но она, несмотря на желание родителей и успехи, не желала быть профессиональной актрисой. В 1940 году она поступила в Киевский гидромелиоративный институт.

Вскоре девушка вышла замуж. Здесь существуют разногласия по поводу того, кто был ее супругом. В книге «Четвертая высота» Елены Ильиной утверждается, что его звали Сергеем. Однако большинство исследователей склоняется к тому, что Гуля была замужем за Алексеем Пятаковым – племянником опального наркома Георгия Пятакова, расстрелянного в 1937 году. Если данный факт соответствует истине – то это еще один штрих к судьбе и характеру героини. Сначала она не побоялась выйти замуж за родственника «врага народа», а потом, когда в начале войны его отправили в ссылку – не затаила личной обиды на Родину (как многие), а пошла ее защищать.

Как бы там ни было – вопрос о том, кто был ее мужем, не самый главный… Главное – это то, что ей предстояло совершить в дальнейшем.

Трудно сказать, как сложилась бы судьба талантливой девушки. Возможно, она все-таки захотела бы служить искусству и стала бы одной из тех великих советских актрис, которых так любит – до сих пор! – наш народ. Но наступил 1941 год, принесший войну.

Гуля вместе с матерью и отчимом эвакуировалась в Уфу. Там у нее родился сын Саша. Ему дали милое семейное прозвище – «Ежик». Но растить ребенка ей не довелось – Гуля рвалась на фронт. И ради страны, и ради своего маленького сынишки, разлука с которым была невероятно тяжела… Ее отговаривали родные и друзья, затем ее не хотели посылать на передовую – но она добивалась именно того, чтобы оказаться в самом пекле, там, где наиболее тяжело и опасно.

Королёва добилась того, что ее назначили в медико-санитарный батальон 780 стрелкового полка 214-й стрелковой дивизии 24-й армии. Весной 1942 года она направилась под Сталинград.

О том, каково ей было на фронте, она писала отцу – несколько буднично, как об обычной работе: «Бились мы за одну высоту. День бились, несколько раз занимали и несколько раз отходили. Крепко там немец засел. Пошла я вытаскивать раненого — близко около немцев лежал. Заметили немцы, решили живой взять. Я ползу и они ползут, а сзади меня огневую пулеметную завесу дали, чтоб на помощь мне не пришли. Назад ползти поздно. Впереди раненый и немцы берут в кольцо. Взяла в руки гранату, решила, что подпущу и гранатами закидаю, хоть побольше их перебью... Тогда я убила двух фрицев».

В другом письме она с болью рассказывала, как перевязывала раненого шестимесячного ребенка, у которого убили маму: «Я его перевязываю, а он на меня такими большими страдальческими глазами смотрит и не плачет, а только тяжело-тяжело вздыхает. Я его перевязываю, а у самой слезы градом льются». Наверняка в эти минуты она думала о своем сыне, которого пришлось оставить из-за войны.

Наступил день ее подвига – 23 ноября 1942 года. Шел яростный бой за высоту 56,8 около хутора Паньшино. В этом бою Гуля спасла пятьдесят раненых, вынеся их с поля боя. А когда погиб командир – то поднялась во весь рост и повела за собой в атаку. Хотя к тому времени уже была сама ранена.

Израненная, санинструктор 214-й стрелковой дивизии Гуля Королёва сражалась героически. Ворвавшись в фашистский окоп, уничтожила с помощью гранат 15 гитлеровцев. Вместе с горсткой бойцов держалась до тех пор, пока не подошло подкрепление. К сожалению, на следующий день, 24 ноября, она скончалась от ран.

Ее подвиг увековечен не только в книгах (самой известной из которых является вышеупомянутая «Четвертая высота»), но и в фильмах. К сожалению, сейчас из-за проблем с авторскими правами фильмы посмотреть сложно, а книга, на которой воспитывалось целое поколение советских детей, – из-за той же проблемы не издавалась много лет.

В честь Гули названы улицы в Волгограде (Сталинграде), Междуреченске, Днепропетровске. Была улица ее имени и в Киеве, но, к сожалению, не сохранилась. Причем, это случилось задолго до перестройки и майданов – просто улица была небольшой и исчезла при строительстве одного из больших магазинов…

Кроме того, имя героини увековечено в названии поселка в Советском районе Волгограда, а также – детского лагеря в Волгоградской области. На территории «Артека» есть памятник под названием «Они были артековцами», где высечена и ее фамилия… 9 января 1943 года Гуля Королёва была посмертно награждена Орденом Красного Знамени.

Как бы ни пытались сейчас исказить подвиг героев Сталинграда, даже давя на жалость к врагам – этого сделать не удастся. А молодежи нужно рассказывать не про каких-нибудь гансов или фрицев, а про героев, которые защищали свою Родину от захватчиков.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 26

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:37
    «Я его перевязываю, а он на меня такими большими страдальческими глазами смотрит и не плачет, а только тяжело-тяжело вздыхает. Я его перевязываю, а у самой слезы градом льются».


    В таком возрасте дети еще как ангелы...никаких грехов за ними нет и тяжко глядеть на их страдания.
    Тысячи и тысячи девушек таких как Гуля погибали в боях с немцами и иногда и самым страшным образом...но мальчик из Уренгоя этого никогда не поймет у него другие ценности ...баварское пиво,смартфон и переживания за невинно убиенного в русском плену немецкого солдата который перед тем как попасть в плен убил много русских.
    С такими мальчиками и теми кто стоит за их спинами придется бороться...бороться за их заблудшие души ... стоящих перед пропастью ада.
    Тот же ЛЕХА
    1. Венд Сегодня, 10:08
      Помню в школе "Четвертая высота" о Гуле Королевой
      Венд
  2. moskowit Сегодня, 06:47
    Подвиги отдавших свою жизнь за Родину бессмертны! О многих мало что или совсем ничего не известно.... Хорошо, что о Гуле Королёвой была написана книга.... В моём далёком детстве эту книгу знали и читали почти все ...
    moskowit
    1. амурец Сегодня, 07:12
      Цитата: moskowit
      Подвиги отдавших свою жизнь за Родину бессмертны! О многих мало что или совсем ничего не известно....

      У нас без идейное государство. Без идеологии и гордости за свою страну. Это совковый СССР занимался воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей Родине. Прошло почти 50 лет, после того как я окончил школу, но до сих пор я помню стенды, посвящённые подвигам Лёни Голикова, Гули Королёвой, Марата Казея, Володи Дубинина и многим другим пионерам и комсомольцам, героям Великой Отечественной Войны. Автору спасибо, о том что напомнила об одном из эпизодов ВОВ и одной из героинь этой жестокой войны. А сейчас идёт воспитание в духе поклонения фальшивым ценностям и зелёной туалетной бумаге.
      амурец
      1. Му Дозвон Сегодня, 07:38
        Сейчас наоборот,лучше.При Советах было слишком много умалчивания,вранья и лицемерия.
        Му Дозвон
        1. Васся Вассин Сегодня, 08:23
          Твое имя характеризует содержание твоего бреда, иди звони...
          Васся Вассин
          1. Му Дозвон Сегодня, 08:28
            А по существу вопроса? Так что звонишь то как раз ты.
            Му Дозвон
        2. Шурале Сегодня, 09:02
          Хренасе. Щас нет вранья и лицемерия? Просто нет слов , вы кто вообще? Диктор телевидения? И как вам последний бюджет на три года, в котором исключены расходы на людей малоимущих, которым необходимы лекарства для просто того чтобы жить? Это при том что у нас туева хуча денег передана американцам непонятно для чего. Это не лицемерие, не враньё, не преступление? Это лучше чем в СССР? Вы кто вообще?
          Шурале
          1. Му Дозвон Сегодня, 09:06
            Я Пуп Земли!(каков вопрос - таков и ответ).
            Му Дозвон
        3. EvgNik Сегодня, 09:34
          Цитата: Му Дозвон
          Сейчас наоборот,лучше

          Ври дальше, дозвон, мудо.
          EvgNik
          1. Му Дозвон Сегодня, 09:52
            Кроме попытки нахамить более сказать нечего?
            Му Дозвон
            1. EvgNik Сегодня, 10:15
              Цитата: Му Дозвон
              Кроме попытки нахамить более сказать нечего

              Ребята всё сказали. А кому хамить? Человека не вижу. Вижу тролля.
              EvgNik
    2. avva2012 Сегодня, 07:17
      Если память не изменяет, автором этой книги была ее мама? Очень интересно, сейчас прочитать, о чем они думали и мечтали (в детстве читая не на все обращаешь внимание). Абсолютно другое поколение, живших и воспитывавшихся при советской власти, тогда, в 20-30 годы. Они, ведь и были те "новые люди", которые и должны были страну развивать дальше. Но их, практически, не осталось на этой земле к 45-му. Низкий поклон.
      avva2012
  3. XII легион Сегодня, 07:05
    Вот такие раньше были представители "золотой молодежи" (дочь режиссера, актриса) - сражались (и еще как) за Родину.
    Показательный подвиг.
    О нем нужно не только знать нынешней молодежи - но и учиться на этом примере.
    Спасибо!
    XII легион
  4. raw174 Сегодня, 07:28
    Не слышал о ней раньше... Спасибо!
    Да, сейчас очень мало подобных историй широко публикуется... На памяти только фильм о Панфиловцах, неплохой; мультяшный о Колобанове (мне очень понравился), есть немного документальных... Совершенно мне не понравился фильм "Битва за Севастополь", где героиню и реального героя, выставили дамой облегченного поведения... Сталинград - туфта какая то, снятые ранее "Сволочи" - вообще антироссийский...
    Сегодня именно кино необходимо делать патриотическим, это самое массовое средство.
    raw174
    1. Монархист Сегодня, 08:11
      Raw, по поводу кинематографа,у меня просьба: название мультика( поищу в Ютубе). На мой взгляд"Сволочи"не антирусский фильм,а скорее "кинематографический выкидыш": создатели хотели потрясти талантом,а таланта то как раз и нет. Что делать: талант вещь дефицитная и в Институтах кинематографии или магазине его не получишь.
      Почему фильмы шестидесятых и начала семидесятых были такими хорошие? Их снимали ТАЛАНТЫ,а ещё не менее важно,что создатели или сами были участниками ВОВ или свидетелями. Поэтому такие фильмы как:"Летят журавли","Освобождение" ,"В бой идут одни старики" или"Они сражались за Родину" такие ПРЕКРАСНЫЕ.
      Монархист
      1. raw174 Сегодня, 09:48
        Цитата: Монархист
        ,у меня просьба: название мультика( поищу в Ютубе).

        https://www.youtube.com/watch?v=qfCisV9HpAA
        Анимационный фильм-реконструкция: "Колобанов. Бой под Войсковицами"
        Графика не диснеевская, но атмосфера и суть переданы неплохо.
        Цитата: Монархист
        а скорее "кинематографический выкидыш"

        Можно и так сказать. Может создатели и хотели показать геройских юнцов, а получилось что кровавый режим отправляет на бойню детей и без того обиженных системой... Подлый фильм.
        Цитата: Монархист
        "Освобождение"

        Мой любимый фильм, смотрел его раз сто, как и "Офицеры", время от времени пересматриваю...
        raw174
      2. avva2012 Сегодня, 10:21
        Цитата: Монархист На мой взгляд"Сволочи"не антирусский фильм,а скорее "кинематографический выкидыш": создатели хотели потрясти талантом,а таланта то как раз и нет.

        Т.е., вы хотите сказать, что, если его сняли бы талантливо с отличным режиссером, например Спилбергом, то ЭТО, было бы ничего? Сама тема (насквозь правдивая) поднятая там, вас не смутила, лишь какчество подвело?
        avva2012
  5. parusnik Сегодня, 07:41
    Коля с Уренгоя, за убитых Гулей немцев, извинился в бундестаге..."Четвертая высота"..отличная книга, не переиздают..А у того кто забыл прошлое, нет будущего...ВВП сказал наша идеология патриотизм..какой?..Тут помним,тут не помним, здесь жирное пятно, рыбу заворачивали....
    parusnik
    1. avva2012 Сегодня, 07:51
      А у нас разный патриотизм. У них, там, где их деньги.
      avva2012
      1. parusnik Сегодня, 07:56
        Это точно...Бабло победило добро...
        parusnik
        1. амурец Сегодня, 09:32
          Цитата: parusnik
          Это точно...Бабло победило добро...

          Им бы в царя Мидаса превратиться, чтобы также не могли ни попить ни поесть, чтобы всё к чему они прикасаются, в их организме превращалось в зелёную бумагу, как у царя Мидаса в золото.
          "Тем временем Мидас налил и себе молока и с удовлетворением отметил, что кувшин сразу же стал золотым, как только он притронулся к нему. "Между прочим, - подумал Мидас, - следует поразмыслить, где теперь придется хранить мою золотую посуду. Ведь очень скоро все вокруг меня станет золотым..." Размышляя таким образом, он поднес чашку ко рту и отхлебнул молоко. Вдруг глаза его широко раскрылись от удивления. Он почувствовал, как оно застыло слитком металла.

          - Вот так штука! - воскликнул Мидас обескуражено.

          - Что, отец? - спросила дочь. На глазах у нее еще не просохли слезы.

          - Ничего, дитятко, ничего, - ответил Мидас.

          Он взял с блюда маленького зажаренного карася, положил его к себе на тарелку. Рыба чудесно пахла, и голодный Мидас даже слюну проглотил. Он взял карася за хвост и с ужасом остановился. Рыбка враз стала золотой, потяжелела в руках. Лишь самый искусный ювелир мог бы сделать такую рыбку из золота. Такой рыбке цены не было. Но она была несъедобна... А Мидасу хотелось есть, а не любоваться рыбой."

          Источник: http://skazanie.info/midas
          амурец
  6. igordok Сегодня, 07:55
    Израненная, санинструктор 214-й стрелковой дивизии Гуля Королёва сражалась героически. Ворвавшись в фашистский окоп, уничтожила с помощью гранат 15 гитлеровцев. Вместе с горсткой бойцов держалась до тех пор, пока не подошло подкрепление. К сожалению, на следующий день, 24 ноября, она скончалась от ран.

    Подобное, не единично.

    igordok
    1. Васся Вассин Сегодня, 08:25
      Ох е мое... Вот это да! И почему об этом фильмы не снимают? ВОТ ЖЕ РЕАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ВЕЛИКОЛЕПНОГО КИНО! Зачем же выдумывать всякое непотребство?
      Васся Вассин
      1. igordok Сегодня, 08:41
        Цитата: Васся Вассин
        И почему об этом фильмы не снимают?

        Только документальное.

        Еще.
        Старший сержант М. К. Байда ходила в тыл врага, добывала «языков», доставляла командованию сведения о противнике. По воспоминаниям М. К. Байды, в одном из эпизодов она захватила в плен немецкого обер-ефрейтора, и ей пришлось тащить его на себе. Кроме своего большого телосложения, он всячески сопротивлялся по дороге, даже несмотря на то, что руки у него были связаны. В результате возникшей заминки, разведгруппа задержалась и попала под обстрел: один разведчик погиб, а другой был ранен. За нарушение дисциплины М. К. Байда была наказана тремя сутками гауптвахты, однако полностью отбыть наказание ей не довелось. Уже через два часа она была вызвана в штаб для допроса пленного, который отказывался отвечать на вопросы. После того как он узнал Марию, которая взяла его в плен, он сильно разволновался и в итоге стал более разговорчивым. За «языка», который дал ценные сведения о системе обороны противника, командир объявил всей разведгруппе благодарность
        12 июля 1942 года тяжелораненная Мария была взята немцами в плен. Мужественно выдержала весь ад фашистских концлагерей Славуты и Равенсбрюка. Была освобождена американцами в мае 1945 года.
        В Крым вернулась в 1946 году. С 1948 года постоянно проживала в Севастополе. С 1961 по 1989 год возглавляла центральный севастопольский городской ЗАГС.
        igordok
      2. raw174 Сегодня, 09:59
        Да потому что, как выше сказал тов. Монархист, таланта не хватит снять хорошее кино на основе реальных событий. Вроде возьмутся, а получится либо боевик с массой трупов и невнятным сюжетом либо любовная любовь... Не получается атмосферного кино, всё какое то грубое, ляп на ляпе, в современном кинематографе видимо не принято пользоваться услугами военных консультантов... "Чистилище", ясно что снимали с целью опорофинить русскую армию, но даже в самой картинке было жутко много ляпов, которые заметны даже тем, кто в армии не был не дня...
        raw174
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