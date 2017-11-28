Китай отправляет спецназ для уничтожения террористов в Сирии

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб продолжает делиться информацией о военно-политической обстановке в стране. На этот раз темой обсуждения стала встреча советника президента Сирии с военными Китая. Со слов журналиста, основной темой обсуждения стал вопрос участия спецназа Поднебесной в уничтожении боевиков Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ), которые были выявлены сирийскими спецслужбами в Восточной Гуте – пригороде Дамаска.В своем материале Фарид отметил, что на фоне переговоров Башара Асада с лидерами России, Турции и Ирана, осталась в тени целая серия сирийско-китайских переговоров. Тем не менее, об этом стоит сказать пару слов.Со слов журналиста, в пятницу сирийские власти сообщили о том, что министр иностранных дел Китая Ван И принял советника президента САР по политическим и информационным вопросам Бусейну Шаабан, находящуюся с официальным визитом в КНР.В ходе встречи стороны обсудили международную обстановку, складывающуюся вокруг сирийского конфликта. Ван И высоко оценил усилия сирийского руководства в достижении политического урегулирования, а также выразил благодарность Дамаску за оказание помощи в борьбе с уйгурской террористической организацией «Исламское движение Восточного Туркестана».По информации китайских журналистов, представитель Дамаска также провела ряд переговоров и в оборонном ведомстве Поднебесной. Как нам сообщил один из референтов госпожи Шаабан, основной темой обсуждения с военными Китая стал вопрос участия китайского спецназа в уничтожении боевиков ИДВТ, которые были выявлены сирийскими спецслужбами в одном из пригородов столицы Сирии в Восточной Гуте.По предварительным данным, Пекин может направить в Сирию отряды «Сибирские тигры» из Синцзянского военного округа и «Ночные тигры» из военного округа Ланчжоу, бойцы этих формирований считаются одними из лучших в своем деле.Напомним, что официальный Дамаск разрешил Пекину ввести пять тысяч военных на свою территорию еще в 2015 году. В этом же году в Китае был принят первый антитеррористический закон, в связи с чем местное Национальное собрание санкционировало направление в Сирию элитных подразделений китайской армии.