10:20 28 ноября

Китай отправляет спецназ для уничтожения террористов в Сирии

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб продолжает делиться информацией о военно-политической обстановке в стране. На этот раз темой обсуждения стала встреча советника президента Сирии с военными Китая. Со слов журналиста, основной темой обсуждения стал вопрос участия спецназа Поднебесной в уничтожении боевиков Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ), которые были выявлены сирийскими спецслужбами в Восточной Гуте – пригороде Дамаска.

В своем материале Фарид отметил, что на фоне переговоров Башара Асада с лидерами России, Турции и Ирана, осталась в тени целая серия сирийско-китайских переговоров. Тем не менее, об этом стоит сказать пару слов.

Китай отправляет спецназ для уничтожения террористов в Сирии



Со слов журналиста, в пятницу сирийские власти сообщили о том, что министр иностранных дел Китая Ван И принял советника президента САР по политическим и информационным вопросам Бусейну Шаабан, находящуюся с официальным визитом в КНР.

В ходе встречи стороны обсудили международную обстановку, складывающуюся вокруг сирийского конфликта. Ван И высоко оценил усилия сирийского руководства в достижении политического урегулирования, а также выразил благодарность Дамаску за оказание помощи в борьбе с уйгурской террористической организацией «Исламское движение Восточного Туркестана».

По информации китайских журналистов, представитель Дамаска также провела ряд переговоров и в оборонном ведомстве Поднебесной. Как нам сообщил один из референтов госпожи Шаабан, основной темой обсуждения с военными Китая стал вопрос участия китайского спецназа в уничтожении боевиков ИДВТ, которые были выявлены сирийскими спецслужбами в одном из пригородов столицы Сирии в Восточной Гуте.

По предварительным данным, Пекин может направить в Сирию отряды «Сибирские тигры» из Синцзянского военного округа и «Ночные тигры» из военного округа Ланчжоу, бойцы этих формирований считаются одними из лучших в своем деле.

Напомним, что официальный Дамаск разрешил Пекину ввести пять тысяч военных на свою территорию еще в 2015 году. В этом же году в Китае был принят первый антитеррористический закон, в связи с чем местное Национальное собрание санкционировало направление в Сирию элитных подразделений китайской армии.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаб (Сирия, Алеппо)

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 73

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  1. gorenina91 Сегодня, 06:50
    Только китаёз там ещё не хватало...
    gorenina91
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:54
      тоже захотелось боевого опыта.теперь,когда потише стаёт.
      Дедкастарый
      1. Titsen Сегодня, 07:12
        Цитата: Дедкастарый
        тоже захотелось боевого опыта.теперь,когда потише стаёт.


        Еще одни умники нашлись!

        Бедная-бедная Сирия...

        А вместе с Сирией и Россия - теперь еще и китайских кроликов разводить!
        Titsen
        1. maxim947 Сегодня, 07:42
          Да, что-то они долго решались и название отряда «Сибирские тигры» настораживает))
          maxim947
          1. хрыч Сегодня, 09:15
            Цитата: maxim947
            Да, что-то они долго решались и название отряда «Сибирские тигры» настораживает))

            В Китае так называют амурского тигра.
            хрыч
          2. Человек РФ Сегодня, 09:23
            Вот читаю и думаю - их с 'Дунбэйскими тиграми' не путают. Что Маньчжурии дислоцируются.
            Или есть ещё и "Сибирские"?
            Человек РФ
            1. хрыч Сегодня, 09:42
              Цитата: Человек РФ
              Вот читаю и думаю - их с 'Дунбэйскими тиграми' не путают. Что Маньчжурии дислоцируются.

              Дунбей по китайски северо-восток и нарицательное название даже не Сибири, а Манчжурии. Правильней перевести название полка Манчжурский тигр. Причем в единственном числе, не тигры, а тигр. Понятно, что по ликвидации Халифата, уйгуры с боевым опытом вернутся в Туркестан. Решили их тут зачистить, а раньше очковали. У победы много друзей. А "ночной тигр" - бенгальский тигр ибо ведет ночной образ жизни. А то у нас напряглись из-за названия видов животных wassat
              Из истории: 7 августа 1971 года на заставе "Сары бухтер" наши пограничники ликвидировали ДРГ НОАК "Дунбэйский тигр" и взяли "суперсолдат" в плен
              https://yvision.kz/post/266821
              хрыч
              1. Человек РФ Сегодня, 09:59
                Так у них в Синьцзянскиом округе тоже своя бригада спецназа, как и в Шэньянском"?
                Типа "Сибирские тигры" и Дунбайские тигры"?

                Цитата: хрыч
                7 августа 1971 года на заставе "Сары бухтер" наши пограничники ликвидировали ДРГ НОАК "Дунбэйский тигр" и взяли "суперсолдат" в плен

                Ну они вроде историю своего спецназа только с 80-х годов считают...
                Человек РФ
      2. Евдоким Сегодня, 07:14
        Цитата: Дедкастарый
        тоже захотелось боевого опыта.теперь,когда потише стаёт.

        Боевой опыт это крайне важно. Учитывая что китайцы не великие вояки, и они не лезли в основную заваруху что-б не опростоволосится, а сейчас почему бы не поучаствовать. hi
        Евдоким
        1. sogdy Сегодня, 07:56
          «Сибирские тигры» из Синцзянского военного округа и «Ночные тигры» из военного округа Ланчжоу

          Чо то с источником не то, или с датами.
          Нет таких округов, есть Западный.
          sogdy
          1. Человек РФ Сегодня, 10:02
            Да есть эти округа у них. Только первый вроде числится как "провинциальный военный округ". Как-то не встречалось, что там своя бригада спецназа. Хотя и НЕ интересовался особо никогда...
            Человек РФ
        2. mac789 Сегодня, 09:42
          Ну вояки они может и не великие, но у их спецов и навыков и мат средств более чем достаточно. Думаю ни фига они не мальчики для битья.
          mac789
      3. Orionvit Сегодня, 08:54
        Цитата: Дедкастарый
        тоже захотелось боевого опыта.теперь,когда потише стаёт.

        Точно так. Где они два года болтались с 2015г, когда им разрешение дали повоевать?
        Orionvit
      4. Govorun Сегодня, 10:07
        Так же подумал,а где они раньше были...когда в жесточайших боях освобождали Алеппо,Пальмиру,Дамаск и прочие города....,а теперь когда вся самая сложная работа сделана,так нарисовался "2-ой фронт"...союзнички,хотя иногда полезней бывает когда никто не мешается делать свою работу,приглядывая за всеми "новоиспеченными"
        Govorun
    2. Геркулесыч Сегодня, 06:55
      Это всяко лучше чем европейцы или янки -китайцам все же свойствен здравый смысл, как и обдумывание своих действий, в отличии от сша и евровояк!
      Геркулесыч
      1. Чёрный Сегодня, 07:12
        Чёт рановато отправляют....там ещё неспокойно, постреливают laughing
        Чёрный
      2. dorz Сегодня, 07:13
        Пекин может направить в Сирию отряды «Сибирские тигры»

        Под занавес войны все хотят приклеится к Победе.
        dorz
        1. Orionvit Сегодня, 08:57
          Под занавес войны все хотят приклеится к Победе.
          Макрон уже заявил, "Мы победили игил". lol Как в 45-м.
          Orionvit
    3. Арон Заави Сегодня, 07:37
      Цитата: gorenina91
      Только китаёз там ещё не хватало...

      А их там и не будет. Эта сказка уже давно циркулирует. На сегодня Китай не вмешивался в ситуацию в Сирии ни разу. Зачем ему это?
      Арон Заави
      1. Ныробский Сегодня, 10:18
        Цитата: Арон Заави
        А их там и не будет. Эта сказка уже давно циркулирует. На сегодня Китай не вмешивался в ситуацию в Сирии ни разу. Зачем ему это?

        Как зачем? Написано же - отстрелять уйгуров, которые могут вернутся из Сирии в родные пенаты и начнут кошмарить Пекин.
        Ныробский
    4. badens1111 Сегодня, 09:22
      Цитата: gorenina91
      Только китаёз там ещё не хватало...

      Вы за амеров переживаете и их бандитов?А чего так?
      badens1111
  2. Мар.Тира Сегодня, 06:54
    Что то они валом туда попёрли.Даже Прибалты.Где они все раньше были,когда гибли наши парни?Как всегда языки засунули,и наблюдали,как русские в очередной раз перемалывают изуверов?Уж Китай то мог и с самого начала помочь?
    Мар.Тира
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:05
      Цитата: Мар.Тира
      Где они все раньше были,когда гибли наши парни?

      ну ,наши "союзники" тоже не особо рвутся туда.Беларусь,Армения,Казахстан..
      Дедкастарый
    2. ALEA IACTA EST Сегодня, 07:25
      Китай - восточная Италия. Воевать любят, но не умеют.
      ALEA IACTA EST
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:56
    ... да, китайские "Тигры" не на последнем месте стоят, и могут посоревноваться и с разлекламированными мерикатосами, морскими котиками...и в Сирии они лишними не будут, повырезают своих "землячков" ... bully
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 08:01
      Привет! hi Китайцы решили реального боевого опыта поднабраться, но при этом хотят свести свои возможные потери к минимуму, потому и не ввели своих спецов в 2015. wink
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:23
        Джедай Сегодня, 08:01

        Привет! hi ...и правильно делают.... пока есть возможность.... да и своих, китайских бармалеев, поставить под сокращение... wink
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 08:29
          Цитата: a.s.zzz888
          своих, китайских бармалеев, поставить под сокращение...

          Видимо, этим и руководствуются, отправляя своих в Сирию. yes
          Джедай
      2. san4es Сегодня, 09:42
        Цитата: Джедай
        Привет! hi

        hi _С Добрым утром! На зарядку стано-вись! angry bully
        san4es
        1. Джедай Сегодня, 09:49
          Саня, привет! hi Спасибо за видео о суровых китайских парнях. Железобетонные столбы из таких бы делать! lol
          Джедай
  4. venzim Сегодня, 06:57
    Выдавливать Американскую коалицию совместно будем!
    venzim
    1. Сепар ДНР Сегодня, 07:24
      Цитата: venzim
      Выдавливать Американскую коалицию совместно будем!

      Под "коалицией" вы очевидно подразумеваете курдов+США ?
      Так вот,с курдами,тем или иным способом разобралась бы и сама Сирия,волне самостоятельно.
      А вот США... Присутствие там янки,это проблема. Проблема не только Сирии,но и России,которая в своё время "провтыкала",и опомнилась лишь когда америкосы уже имели на территории свои базы.

      Считаете,что китайцы "горят желанием" ввязаться в драку с целью решить проблему России ?

      Не будет такого no

      В этом вопросе,что называется : Дружба дружбой,а табачок...
      Сепар ДНР
      1. ghby Сегодня, 08:00
        Цитата: Сепар ДНР
        Проблема не только Сирии,но и России,которая в своё время "провтыкала",и опомнилась лишь когда америкосы уже имели на территории свои базы.

        Сдается мне что база базе рознь, если вот такие:
        то их и больше может быть.
        ghby
        1. Сепар ДНР Сегодня, 08:06
          Цитата: ghby
          Сдается мне что база базе рознь, если вот такие:то их и больше может быть.

          "Такие/не такие", об этом ваша разведка должна знать. Но по информации из Сирии,у США баз (таких/не таких) 11 штук...
          И кто и что им помешает довести их,при желании/необходимости ,до необходимых параметров ?
          Я ещё раз повторяю- ПРОВТЫКАЛИ , "прошляпили",...
          Сепар ДНР
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:59
    Для китайцев каждая такая операция позволит проверить не только свои боевые возможности, но и уровень подготовки личного состава! Китайцы тем более еще и торговцы -выбьют себе подрядов на восстановление как минимум половины Сирии.
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:05
      Цитата: Геркулесыч
      Китайцы тем более еще и торговцы -выбьют себе подрядов на восстановление как минимум половины Сирии.

      эт-точно.
      Дедкастарый
    2. Арон Заави Сегодня, 07:40
      Цитата: Геркулесыч
      ! Китайцы тем более еще и торговцы -выбьют себе подрядов на восстановление как минимум половины Сирии.

      Кто финансировать это будет. Китайцы без выгоды для себя ничего делать не будут. А Сирия это не Ирак. Денег нет от слова совсем.
      Арон Заави
  6. Nix1986 Сегодня, 06:59
    Сирия превращается в этакую военную ярмарку. При всем том, что бабахи не регулярные вооруженные силы, у них есть тяжелое вооружение. А китайцы развернут только стрелковое формирование, без тяжёлого вооружения или авиационного прикрытия. И тогда мне кажется это особо эффективно не будет, максимум какие то точечные операции.
    Nix1986
  7. ML-334 Сегодня, 07:00
    Один с сошкой-семеро с ложкой.
    ML-334
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:07
      Цитата: ML-334
      Один с сошкой-семеро с ложкой.

      Из басни «Муха» (1803) Ивана Ивановича Дмитриева (1760—1837):
      Бык с плугом на покой тащился по трудах,
      А Муха у него сидела на рогах,
      И Муху же они дорогой повстречали.
      «Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.
      А та, поднявши нос, В ответ ей говорит:
      «Откуда? — Мы пахали!»

      Источник: https://www.litprichal.ru/slovari/winged/1421964.
      php
      Дедкастарый
  8. andrewkor Сегодня, 07:01
    Я так прикинул ,что по миллиону л\с от каждого из "Тигров" будет достаточно для начала,а там и добавить можно. Израиль ,надеюсь,возражать не будет?
    andrewkor
  9. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:21
    По предварительным данным, Пекин может направить в Сирию отряды «Сибирские тигры» из Синцзянского военного округа

    "Сибирские тигры" - как то "режет ухо"...
    IGOR GORDEEV
  10. Uncle Lee Сегодня, 07:25
    «Сибирские тигры» и «Ночные тигры»
    Откуда в Китае Сибирь ?
    Им и боевая раскраска не нужна - рожи желтые, под цвет песка !
    Uncle Lee
  11. Му Дозвон Сегодня, 07:25
    Отлично! Китайцам пора быть по-активнее,и в Сирии и вообще в мире.
    Му Дозвон
    1. Viktorfi Сегодня, 07:31
      Если они будут активнее, то начнут вытеснять Россию и США wink
      Viktorfi
      1. zoolu350 Сегодня, 08:17
        Главное, чтоб сионистов (фашистов) и ваших бородатых детей из ИГИЛ, Нусра и прочих из Сирии вытеснили.
        zoolu350
        1. Viktorfi Сегодня, 08:23
          Главное, чтобы вы перестали бред всякий писать lol
          Viktorfi
          1. zoolu350 Сегодня, 08:26
            Ну у вас любая правда не сионистского (фашистского) толка бредом зовется.
            zoolu350
            1. Viktorfi Сегодня, 09:11
              Цитата: zoolu350
              Ну у вас любая правда не сионистского (фашистского) толка бредом зовется.


              Правда?
              Ваш бездоказательный бред это правда? lol
              Viktorfi
          2. Балу Сегодня, 08:35
            Цитата: Viktorfi
            Главное, чтобы вы перестали бред всякий писать lol

            Вот я о том же. Что тут картавые делают? Как всегда воду мутят. Не пойти ли вам мацу проверить, вдруг ее антисемиты испортили... wassat no
            Балу
            1. Viktorfi Сегодня, 09:13
              Цитата: Балу
              Вот я о том же. Что тут картавые делают? Как всегда воду мутят. Не пойти ли вам мацу проверить, вдруг ее антисемиты испортили.


              Вот прекрасный показатель уровня ВО laughing

              Пишут чушь, глупые, детские нападки lol
              Viktorfi
              1. Балу Сегодня, 10:10
                [quote=Viktorfi]Пишут чушь, глупые, детские нападки lol
                Чтобы мы без особо умной нации делали, учимся. fellow
                Балу
  12. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:28
    А вот и китайская кавалерия. laughing Самое главное вовремя.Или наши разрешили им для поднятия самооценки поучаствовать?Китай без военных побед супердержавой никогда не будет.Всегда так считал и считать буду.Велиекими торгашами, производителями.Да .А супердержавой без военных побед нет.
    Наблюдатель2014
  13. SOF Сегодня, 07:35
    ...да ладно вам. Наехали на "тигров". А они, как бы между прочим, в отличии от наших союзников по ОДКБ, решились таки, да еще и не куда-нибудь, а в осиное гнездо - Восточную Гуту. Заниматься зачисткой плотной городской застройки нужно уметь.
    SOF
  14. askort154 Сегодня, 07:41
    Вот их и надо расположить на границе Сирии с Израилем, в качестве миротворцев.
    askort154
    1. zoolu350 Сегодня, 08:19
      Согласен, НОАК сионистов (фашистов) в момент умиротворит, хупцу с них быстро собьет.
      zoolu350
  15. Vard Сегодня, 07:48
    Ну что тут скажешь... реальный боевой опыт... плюс влезть в Сирию... глядишь и базу в перспективе откроют... вдумчивые товарищи китайцы...
    Vard
  16. Strashila Сегодня, 08:07
    Любые учения... это учения, а война пусть и маленькая, но война... опыт её бесценен.
    Strashila
  17. zoolu350 Сегодня, 08:12
    Ну все бородатые дети Израиля, Саудов и хозяев ФРС из ИГИЛ, Нусра и прочих, запасайтесь цитатниками Мао, они вам теперь помогут больше, чем Коран и Сунна вместе взятые. Инструкторов из Моссада, АНБ, ЦРУ, Ми-6, БНД это тоже касается, ибо на собственной шкуре познают трактат Цинь Шихуанди "О допросе воров".
    zoolu350
    1. Viktorfi Сегодня, 08:24
      Ого, несущий бред антисемит знающий о трактате Цинь Шихуанди lol
      Viktorfi
      1. zoolu350 Сегодня, 08:29
        Не антисемит, а атисионист (антифашист). Я еще некошерное китайское блюдо ГубаДжоу знаю.
        zoolu350
        1. Viktorfi Сегодня, 09:09
          Антифашист такую чушь писать не будет. По крайней мере тот, кто понимает о чем пишет
          А тут написан полный бред, напоминающий низко пробную писанину антисиметского и анти американского пропагандиста.
          Viktorfi
  18. кедр Сегодня, 08:12
    Интересная картина складывается в теории...
    Посмотрим, что будет на практике...
    кедр
  19. Евродав Сегодня, 08:29
    А вот это уже серьёзно! Трамп наверно в шоке... Если конечно эта новость не плод чьего то воображения...
    Евродав
  20. Евродав Сегодня, 08:32
    Цитата: gorenina91
    Только китаёз там ещё не хватало...

    А вам что за грусть, Ирина? Матрасы более симпатичны? Если войдут как союзники РФ, то в чем проблема?
    Евродав
  21. Евродав Сегодня, 08:41
    Цитата: Джедай
    Привет! hi Китайцы решили реального боевого опыта поднабраться, но при этом хотят свести свои возможные потери к минимуму, потому и не ввели своих спецов в 2015. wink

    А кто бы не хотел этого?
    Евродав
  22. Гардамир Сегодня, 08:42
    А почему тигры сибирские? Может у них и уральские тигры есть?
    Гардамир
  23. Rostislav Сегодня, 09:00
    Во всяком случае они в Сирии по официальному приглашению Асада, а значит по согласованию с Россией.
    Всяко толку от них будет больше, чем от полосатых.
    Rostislav
  24. Livonetc Сегодня, 09:09
    Все нам на руку.
    А если китайцы создадут в Сирии базу то еще лучше.
    Не все же на себе России нести.
    Совместно будет сподручнее действовать в регионе.
    Livonetc
  25. vladimirvn Сегодня, 09:14
    И эти тоже, нас победили..
    vladimirvn
  26. gafarovsafar Сегодня, 09:18
    наврядли там окажутся китайцы .торговать пожалуйста а воевать извините
    gafarovsafar
  27. Alexey-74 Сегодня, 09:23
    Конечно, по большому счету китайцам нечего там делать...но если помогут выдавить американцев, то пускай.
    Alexey-74
  28. серафимамурский Сегодня, 09:27
    Как американцы к победе над ИГИЛ хотят примазаться. И почему "сибирские тигры" ? Они в Сибири воевать собрались?
    серафимамурский
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