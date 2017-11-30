Птенцы гнезда Госдепова

Чем дальше, тем больше разворачивается оголтелая информационная война против России, которая вполне способна являться предвестницей больших потрясений. И главной целью объединённого Запада в отношении России является создание здесь огромного концлагеря, населённого тупыми и ограниченными зомби под общим руководством тонкого слоя «цивилизованных» либералов-западников.Для выполнения этой задачи применяются нехитрые и грубые способы управления коллективным самосознанием народов и перепрограммирования исторической памяти.Итак, зададимся вопросом: сколько раз Россия высаживала свои войска на территории США и Великобритании в XX веке? А сколько раз она вела боевые действия на их территории? Ответ — ни разу. И Россия — агрессивная, а США и Англия — миролюбивые и демократические до мозга костей государства.США и Великобритания во время гражданской войны 1918-1922 гг. высадили свои контингенты в России. США — на Севере и Дальнем Востоке, Англия — только на Севере.И вместо повсеместного насаждения «прав человека» и «верховенства демократии» американцы и англичане занимались грабежами, насилием и вывозом в метрополии паровозов, рельсов, леса и всего того, что представляло для них хотя бы какую-нибудь ценность.Жителям Архангельска не надо долго рассказывать о «прелестях» англо-американского руководства в этих краях, а достаточно просто упомянуть остров Мудьюг, где находился страшнейший в этих краях концентрационный лагерь.А потомки тех, кто видел зверства американцев и японцев во Владивостоке, тоже могут много рассказать о заживо сожжённых и расстрелянных прямо на улицах без всякого повода мирных жителях Владивостока и других дальневосточных городов и сёл.Всё те же Англия и США вместе с примкнувшей к ним Францией вооружили польскую армию Пилсудского, после чего она атаковала Украину и даже заняла на непродолжительное время Киев.А англичане несколько десятилетий не только снабжали оружием и прочим военным имуществом басмаческое движение в Средней Азии, но и некоторые из них лично воевали против Красной Армии и пограничников, и попадали в плен, чему имеются неопровержимые доказательства.После всего сказанного как-то совсем не хочется бездумно брать на веру то, что вещают сейчас государственные СМИ этих стран, особенно «Радио «Свобода», «Голос Америки» и ВВС. И это будет абсолютно правильно.На днях на Украине, как всегда, с большой помпой отметили очередную годовщину так называемого «голодомора». Президент Порошенко призвал Россию покаяться за него и предложил ввести уголовную ответственность за «его отрицание».Между тем сама история возникновения термина «голодомор» и его дальнейшее развитие как нельзя лучше характеризует алгоритмы формирования этой и подобных ей информационных концепций, которые впоследствии представляются западными СМИ как истина в последней инстанции.Итак, первым о голоде в СССР сообщил английский журналист Малкольм Магеридж в декабре 1933 года. В трех статьях в газете «Manchester Guardian» журналист описал свои удручающие впечатления от поездок по Украине и Кубани. Он рассказал о массовой гибели крестьян, однако не озвучил конкретных цифр. Однако в марте того же года сенсационные открытия Магериджа попытался опровергнуть корреспондент «New York Times» в Москве Уолтер Дюранти. Его заметка называлась «Русские голодают, но не умирают от голода». Однако он был тут же, как говорится, «заклёван» и уволен с работы.Уже в мае 1934 года некий конгрессмен Гамильтон Фиш, американский расист, нацист и антикоммунист, представил в палате представителей резолюцию, осуждающую «действия советских властей по истреблению украинского народа».Разумеется, западные СМИ никак не комментируют тот факт, каким образом в условиях «массового голода» на свет появились многочисленные гиганты советской промышленности на территории Украины? И как этот, действительно имевший место голод, связан с тем обстоятельством, что западные страны отказались в качестве оплаты за оборудование, паровозы и т.д. принимать в оплату золото, а требовали рассчитываться только зерном?И как так получилось, что с 1930-го по 1933-й годы («голодомор»!!!) население Украины выросло на 2 млн. (данные из Википедии), а с 2014-го по 2017-й уменьшилось на 5-6 млн.?Затем в «активной жизненной позиции» США и Англии в отношении освещения голода 1932-1933 гг. наступил длительный перерыв, вызванный союзническими отношениями с СССР в связи с необходимостью совместной борьбы против фашизма, где СССР играл решающую роль.Затем началась холодная война, и «голодомор» снова оказался востребован как эффективный инструмент, направленный на развал СССР.Отец «Конвенции о геноциде», доктор Рафаэль Лемкин, который собственно и придумал этот термин, в 1953 году сказал, что «уничтожение украинской нации» — это «классический пример геноцида».В 1968 году Роберт Конквест, англо-американский писатель, связанный с британской разведкой, опубликовал самую известную из своих работ — «Большой террор: сталинские чистки 30-х». По его оценкам, сталинский голод и чистки привели к гибели 20 миллионов человек. Подавляющее большинство учёных с мировым именем наотрез отказали принимать это цифру всерьёз, но дело было уже сделано, и она стала жить собственной жизнью.В начале 1970-х годов Конквест обратился к вопросу принудительных переселений в СССР. И снова оказалось, что приводимые им данные по депортациям крестьянства к концу 1930-х годов оказались преувеличены в пять раз. Многие его книги частично распространялись через «Praeger Press» — американскую компанию, публиковавшую книги по запросу ЦРУ.В 1986 году Ричард Конквест опубликовал вольное сочинение на ту же тему -- книгу «Жатва скорби: советская коллективизация и террор голодом», посвящённую «голодомору, и голоду в других частях СССР».Само слово «голодомор» впервые появилось в печатных трудах украинских эмигрантов в Канаде и США в 1978 году. А в массовое сознание украинцев и политологов термин «голодомор» ввел американский политолог и историк Джеймс Мейс. Уроженец г. Мускоги штата Оклахома, потомок индейцев чероки, получивший степень доктора в Мичиганском университете.Разумеется, уж кому-кому, а индейцу чероки было хорошо (?!) известны все подробности страшного голода на территории СССР в начале 30-х. И, конечно, совершенно бесплатно, будучи чистой воды альтруистом, он занялся украинским голодом 30-х годов…В 1982 году на международной конференции в Израиле, посвященной Голокосту и Геноциду, еще мало кому известный Мейс заявил:Конечно, никаких цитат вождя и других документальных подтверждений искусственной организации голода 30-х он не привёл. Но это было и не важно: благодаря «Радио «Свободе», «Голосу Америки» и пр. вброс был сделан, и не просто сделан, а послужил и служит одной из основ антирусской и антироссийской истерии на Украине.И даже пресловутая «Википедия» была вынуждена констатировать: «Наибольшее количество работ, опубликованных при поддержке как украинской диаспоры, так и непосредственно на Украине, исходят из утверждения о намеренной организации голода руководством СССР и УССР с целью ликвидации национального начала украинской нации — так называемое «успокоение голодом».В последующем апологеты «голодомора» в качестве основных доказательств реальности его существования стали широко пользоваться свидетельствами очевидцев, что должно было оказывать сильнейшее эмоциональное воздействие на читателей.К примеру, «Радио «Свобода» в своих репортажах многократно приводило и приводит каждый раз такие и подобные высказывания:Разумеется, проверить истинность таких высказываний сейчас невозможно, но это не важно.Поскольку информационная кампания о «голодоморе» стала одной из самых первых в эпоху всемирного развития средств массовой информации, целесообразно отметить её характерные черты:— бездумное преднамеренное бездоказательное жонглирование цифрами в сторону увеличения, исходя из принципа «чем больше, тем лучше»;— как можно более широкое распространение ложной информации всеми видами СМИ;— привлечение к обсуждению широкого круга «экспертов», поддерживающих только заданную точку зрения;— использование эмоциональных, на уровне подсознания, призывов, терминов и тезисов и т.д.Особое место среди них занимает настоящее расистское утверждение о том, что «Сталин хуже Гитлера, потому что уничтожал свой народ, а Гитлер — чужие». Получается, что убивать граждан других стран и национальностей лучше (?!), чем своих...Если проанализировать доказательную базу информационных кампаний, обвиняющих Россию и её народ во всех смертных грехах, окажется, что все они похожи друг на друга как две капли воды и вышли из одного «взбесившегося» принтера.«Массовые репрессии», «трупами завалили», «допинговая истерия», «коррупция» и им подобные пропагандистские широкомасштабные кампании имеют своей целью убедить широкие слои российского общества в извечной отсталости России, природном варварстве его населения, «несправедливости» обладания столь большой территорией, «вине» страны за своё прошлое.Что же касается коррупции, то почему бы Западу не начать с себя и не перекрыть каналы вывода коррупционных денег с России в западные банки? А мы у себя дома уж как-нибудь разберёмся сами. И уже давно этим занимаемся.А вот пёрл от французского издания «Paris planète»:Самую активную роль в этой лживой и низкопробной информационной войне играют государственные СМИ западных стран, особая роль среди которых принадлежит «Радио «Свобода», находящемся на полном государственном содержании правительства США.«Свобода» имеет на территории России развитую сеть собственных корреспондентов, которые и занимаются формированием информационного потока в русле антироссийской информационной политики.Вот, например, заголовки статей Дарины Шевченко: «Из яиц гомофобов мы сделали сырники», «Не хочу, чтобы дошло до лагерей», «Страх и ненависть в Самаре»…Марк Крутов среди прочих написал материал «Гестапо» из Нижнекамска». Хорошо звучит?В одном ряду материалы Ильи Кудинова «Каждый день сюда сносили умерших», «Не вступил в агенты» и прочие. А чего стоит название статьи «Не забыть «государственное людоедство» авторства Юрия Тригубовича?Эти авторы, разумеется, получают гонорары от редакции на территории РФ, что является своеобразным способом обхода действующего российского законодательства в отношении регулирования деятельности так называемых «иностранных агентов».При этом любой филолог или лингвист обратит внимание на то обстоятельство, что все авторские тексты и «Радио «Свобода», и «Голоса Америки» фактически лишены индивидуальных особенностей и написаны как будто под копирку.И это невольно заставляет сравнивать ситуацию с недавним скандалом, вспыхнувшем после поездки новоуренгойских школьников в германский бундестаг, профинансированной Фондом имени Фридриха Эберта.Их выступления также оказались написаны по единому образцу и вызвали бурю осуждения в России.На такой поступок своих товарищей, их родителей, педагогов и чиновников откликнулась школьница из той же гимназии, разместившая в социальных сетях стихотворение под названием «Оккупированный Новый Уренгой»:Фашисты в Новый УренгойВошли с засученными рукавами,И мэра города тогдаОни, играя, расстреляли…Директор гимназии громко кричала,Когда её куда-то тащили,А губернатор сказал,Что пацифизм ныне в силе.Но и его фашисты схватили,Иглы под ногти загнали,На берег реки утащили,И тоже там расстреляли.А потом на площади утромМальчиков пять повесили,Сказали, что они партизаныИ были недостаточно веселы.Девочки в подвалы бежали,Но и там их находили,И плакали горько отцыПотом на свежих могилах…Я бы нашу гимназиюВместо того бундестагаВывезла бы в Хатынь,Чтобы денег немецких не брали…