10:18 28 ноября

У России получится привести Сирию к миру. Если американцы не помешают!

Вопрос о строительстве мира в Сирии стал для западных аналитиков чем-то вроде гадания на кофейной гуще. С одной стороны, Россию признают государством, которое ведёт в Сирии борьбу с террористами и принимает активное участие в миротворческом процессе, с другой — не допускают, что Москва действительно стремится принести в регион мир.



Дипломатический корреспондент «Би-би-си» Джонатан Маркус считает, что военные и дипломатические успехи России не гарантируют Сирии мира. Да, Москве удалось укрепить позиции на мировой арене, однако сирийское мирное урегулирование может оказаться для русских сложной задачей, если учесть столкновение интересов региональных игроков, приводит мнение журналиста сайт «ИноТВ».


Выход России из сирийского кризиса значительно укрепил военную и дипломатическую репутацию Москвы, соглашается аналитик. Между тем это было достигнуто на фоне жаркой полемики о методах России. По мнению Джонатана Маркуса, Москва обеспечила выживание режима Асада и заодно расширила собственное военное присутствие в Сирии. Россия стала авторитетным региональным игроком. Она возглавляет «непрочный союз» с Ираном и Турцией. Три государства строят будущее Сирии. Саудовцы уже «обивают пороги» Москвы — вот до чего дошло на Ближнем Востоке!

Успехи пришли к Москве потому, что Кремль чётко и ясно определил цели — увидел возможность и не упустил её. Российская авиация и спецназ стали опорой для «распадающейся армии» Асада, а «Хезболла» и отряды шиитского ополчения предоставили Дамаску пехоту. Помощь Тегерана и Москвы позволили президенту Асаду нанести поражение и оппозиции, и «Исламскому государству» (запрещено в РФ), напоминает Маркус.

«Россия добилась этой «победы», если это так можно назвать, просто применив прагматичную политику, особо не заботясь о том, что многие критики страны назвали бы «нравственностью поступков», — делает вывод аналитик. По его мнению, Москва стала на сторону «режима», который убивал свой народ и совершал военные преступления. Она «пришла на защиту» сирийского правительства, обвиняемого в применении химического оружия, уверен Маркус. Мало того, российская воздушная кампания «использовала в большом количестве неуправляемые авиабомбы». Правда, и США с союзниками, которые стремились использовать высокоточное оружие, тоже убивали гражданских, признаёт аналитик.

А вот ещё одно преимущество Путина, которое оценило российское общество: Путин добился успеха в Сирии с небольшим контингентом, который понёс относительно малые потери.

Но удастся ли Москве, одержавшей в войне победу, привести страну к миру? В материале автора высказывается сомнение по этому поводу, потому как Вашингтон может сохранить рычаг в регионе, в том числе влияние на курдов. Следуя курдским курсом, американцы смогут ограничить победы и России, и Ирана.

Очевидно, заметим, автору нечего сказать по поводу текущих дипломатических побед США в регионе, а посему автор уповает на победы будущие. Мол, курдский вопрос, который по-своему решат США, поставит преграду на пути русских побед. Однако автор «забывает», что такое поведение на международной арене ведёт как раз не к миру, а к новой войне и перекройке границ существующих государств. Что ж, это привычное поведение «гегемона». Но тогда не стоило бы и писать о «достижении мира», которое якобы не получится у России. Трудно достичь мира там, где США разжигают войну!

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 20

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  1. Шура пермский Сегодня, 07:55
    Отличное название статьи! Пока заокеанские недруги спонсируют игил и прочие конторы-не видать Сирии мира…
    Шура пермский
    1. 210окв Сегодня, 08:12
      То есть по названию статьи мы не способны миротворчествовать ибо амерзские нам мешают?
      210окв
      1. Сепар ДНР Сегодня, 08:22
        Цитата: 210окв
        То есть по названию статьи мы не способны миротворчествовать ибо амерзские нам мешают?

        Почему не способны ? Вполне.
        Но есть "отягчающий фактор" во всём этом действе.А именно, присутствие войск США на территории Сирии recourse .
        Одно дело если бы США ИЗВНЕ дестабилизировали обстановку, и совершенно другое,когда они :
        " ЗДРАСТЕ,МЫ ТУТ ! hi "
        Сепар ДНР
        1. Идущий Сегодня, 09:19
          Но тогда не стоило бы и писать о «достижении мира», которое якобы не получится у России. Трудно достичь мира там, где США разжигают войну!


          Этим все сказано.
          Идущий
      2. Orionvit Сегодня, 08:27
        Миротворчество доступно только там, где хотят мира. В противном случае, к миру принуждают силой (что и получилось в Сирии). Но какой мир может быть там, где замешаны американцы? В статье правильно написано, пока на Ближнем Востоке США, мира не будет, как впрочем и во всём мире. Пока существует "цитадель демократии", она всеми способами, будет эту самую демократию нести всем.
        Orionvit
    2. Венд Сегодня, 10:04
      Но удастся ли Москве, одержавшей в войне победу, привести страну к миру?
      У России есть достаточно опыта по мирному сосуществованию разных народов в одной стране. Усадит за стол переговоров все стороны и... Сирия перестанет существовать, появится в пределах сирийской территории страна с другим названием. Не Сирия, а например Сирийская Народная Республика.или еще как-нибудь.
      Венд
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:59
    ... по крайней мере Россия старается привнести мир в САР, чего не скажешь о мерикатосах....
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 08:08
      США нужен мир только в собственной стране и вблизи границ. yes
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 08:10
        Т.е в Канаде и Мексике?
        Макс привет!
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 08:19
          Привет, Саня! hi
          Цитата: Logall
          в Канаде и Мексике?

          Именно. Вообще заголовок странно звучит:
          У России получится привести Сирию к миру. Если американцы не помешают!

          Что значит "если"? Они именно этим и занимаются - мешают.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 09:20
            У них отняли бизнес - в их понимании , а этого они не прощают никогда , так что там ещё на долго.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 09:23
              Вот именно - за "длинный доллар" они на многое пойдут.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 09:26
                Это как кощеева "игла" , сломают доллар и все...
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 09:31
                  Но пока эту иглу в силу разных причин не ломают...
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 09:38
                    Пока её пытаются загнать в "тески".
                    Идущий
  3. Vard Сегодня, 08:00
    У России получится привести Сирию к миру. Если американцы не помешают!
    Съесть то они съедят... только кто же им даст... Похоже наконец то Россия после долгого перерыва начала делать в мировой политике, то что она хочет... а не то что ей позволяют...
    Vard
  4. Tusv Сегодня, 08:17
    Выход России из сирийского кризиса значительно укрепил военную и дипломатическую репутацию Москвы, соглашается аналитик
    .
    УПС. Аналитеге, Когда наши Ракетоностцы утилизируют ФАБы об бошки бормаглотов, ейти говорящие головы говорят, что мы ушли. Не Мы только доверили дорогим товарищам ухами по хлопотать. Ушлепки ну
    Tusv
  5. shura7782 Сегодня, 08:29
    Если американци не помешают.
    Почему, ЕСЛИ? Автор ответ знает, но лукавит. Америкосы будут мешать нам со всем своим пионерским задором так, что не избежать гораздо больших патерь. Война за Сирию переходит в другую фазу противостояния - Россия-США. Гражданская война - вот о чём помышляют америкосы.
    shura7782
  6. BerBer Сегодня, 08:32
    Оплаченная журношлюха делает очередную псевдоаналитику. Надоело.
    BerBer
  7. Viktor.12.71 Сегодня, 08:58
    Привет из Костаная. Ну че там с рутением? Прочитал статью Росгидромета которую недавно удалили, фон рутения указывался 7,72х10-5(минус в пятой степени) Бк в районе Аргояша как экстремально высокая? Что у вас там творится?
    Viktor.12.71
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