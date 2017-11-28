У России получится привести Сирию к миру. Если американцы не помешают!
Вопрос о строительстве мира в Сирии стал для западных аналитиков чем-то вроде гадания на кофейной гуще. С одной стороны, Россию признают государством, которое ведёт в Сирии борьбу с террористами и принимает активное участие в миротворческом процессе, с другой — не допускают, что Москва действительно стремится принести в регион мир.
Дипломатический корреспондент «Би-би-си» Джонатан Маркус считает, что военные и дипломатические успехи России не гарантируют Сирии мира. Да, Москве удалось укрепить позиции на мировой арене, однако сирийское мирное урегулирование может оказаться для русских сложной задачей, если учесть столкновение интересов региональных игроков, приводит мнение журналиста сайт «ИноТВ».
Выход России из сирийского кризиса значительно укрепил военную и дипломатическую репутацию Москвы, соглашается аналитик. Между тем это было достигнуто на фоне жаркой полемики о методах России. По мнению Джонатана Маркуса, Москва обеспечила выживание режима Асада и заодно расширила собственное военное присутствие в Сирии. Россия стала авторитетным региональным игроком. Она возглавляет «непрочный союз» с Ираном и Турцией. Три государства строят будущее Сирии. Саудовцы уже «обивают пороги» Москвы — вот до чего дошло на Ближнем Востоке!
Успехи пришли к Москве потому, что Кремль чётко и ясно определил цели — увидел возможность и не упустил её. Российская авиация и спецназ стали опорой для «распадающейся армии» Асада, а «Хезболла» и отряды шиитского ополчения предоставили Дамаску пехоту. Помощь Тегерана и Москвы позволили президенту Асаду нанести поражение и оппозиции, и «Исламскому государству» (запрещено в РФ), напоминает Маркус.
«Россия добилась этой «победы», если это так можно назвать, просто применив прагматичную политику, особо не заботясь о том, что многие критики страны назвали бы «нравственностью поступков», — делает вывод аналитик. По его мнению, Москва стала на сторону «режима», который убивал свой народ и совершал военные преступления. Она «пришла на защиту» сирийского правительства, обвиняемого в применении химического оружия, уверен Маркус. Мало того, российская воздушная кампания «использовала в большом количестве неуправляемые авиабомбы». Правда, и США с союзниками, которые стремились использовать высокоточное оружие, тоже убивали гражданских, признаёт аналитик.
А вот ещё одно преимущество Путина, которое оценило российское общество: Путин добился успеха в Сирии с небольшим контингентом, который понёс относительно малые потери.
Но удастся ли Москве, одержавшей в войне победу, привести страну к миру? В материале автора высказывается сомнение по этому поводу, потому как Вашингтон может сохранить рычаг в регионе, в том числе влияние на курдов. Следуя курдским курсом, американцы смогут ограничить победы и России, и Ирана.
Очевидно, заметим, автору нечего сказать по поводу текущих дипломатических побед США в регионе, а посему автор уповает на победы будущие. Мол, курдский вопрос, который по-своему решат США, поставит преграду на пути русских побед. Однако автор «забывает», что такое поведение на международной арене ведёт как раз не к миру, а к новой войне и перекройке границ существующих государств. Что ж, это привычное поведение «гегемона». Но тогда не стоило бы и писать о «достижении мира», которое якобы не получится у России. Трудно достичь мира там, где США разжигают войну!
Дипломатический корреспондент «Би-би-си» Джонатан Маркус считает, что военные и дипломатические успехи России не гарантируют Сирии мира. Да, Москве удалось укрепить позиции на мировой арене, однако сирийское мирное урегулирование может оказаться для русских сложной задачей, если учесть столкновение интересов региональных игроков, приводит мнение журналиста сайт «ИноТВ».
Выход России из сирийского кризиса значительно укрепил военную и дипломатическую репутацию Москвы, соглашается аналитик. Между тем это было достигнуто на фоне жаркой полемики о методах России. По мнению Джонатана Маркуса, Москва обеспечила выживание режима Асада и заодно расширила собственное военное присутствие в Сирии. Россия стала авторитетным региональным игроком. Она возглавляет «непрочный союз» с Ираном и Турцией. Три государства строят будущее Сирии. Саудовцы уже «обивают пороги» Москвы — вот до чего дошло на Ближнем Востоке!
Успехи пришли к Москве потому, что Кремль чётко и ясно определил цели — увидел возможность и не упустил её. Российская авиация и спецназ стали опорой для «распадающейся армии» Асада, а «Хезболла» и отряды шиитского ополчения предоставили Дамаску пехоту. Помощь Тегерана и Москвы позволили президенту Асаду нанести поражение и оппозиции, и «Исламскому государству» (запрещено в РФ), напоминает Маркус.
«Россия добилась этой «победы», если это так можно назвать, просто применив прагматичную политику, особо не заботясь о том, что многие критики страны назвали бы «нравственностью поступков», — делает вывод аналитик. По его мнению, Москва стала на сторону «режима», который убивал свой народ и совершал военные преступления. Она «пришла на защиту» сирийского правительства, обвиняемого в применении химического оружия, уверен Маркус. Мало того, российская воздушная кампания «использовала в большом количестве неуправляемые авиабомбы». Правда, и США с союзниками, которые стремились использовать высокоточное оружие, тоже убивали гражданских, признаёт аналитик.
А вот ещё одно преимущество Путина, которое оценило российское общество: Путин добился успеха в Сирии с небольшим контингентом, который понёс относительно малые потери.
Но удастся ли Москве, одержавшей в войне победу, привести страну к миру? В материале автора высказывается сомнение по этому поводу, потому как Вашингтон может сохранить рычаг в регионе, в том числе влияние на курдов. Следуя курдским курсом, американцы смогут ограничить победы и России, и Ирана.
Очевидно, заметим, автору нечего сказать по поводу текущих дипломатических побед США в регионе, а посему автор уповает на победы будущие. Мол, курдский вопрос, который по-своему решат США, поставит преграду на пути русских побед. Однако автор «забывает», что такое поведение на международной арене ведёт как раз не к миру, а к новой войне и перекройке границ существующих государств. Что ж, это привычное поведение «гегемона». Но тогда не стоило бы и писать о «достижении мира», которое якобы не получится у России. Трудно достичь мира там, где США разжигают войну!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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