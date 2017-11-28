Вошедший в Черное море эсминец «Джеймс Уильямс» направляется в Одессу
Американский эсминец «Джеймс Уильямс» (USS James E. Williams) вошел в Черное море и направляется в порт Одессы, передает РИА Новости сообщение Военно-морского института США.
На сайте института отмечается, что в выходные корабль прошел через пролив Босфор.
Эсминец USS James E. Williams вышел из порта базирования в Норфолке в штате Виргиния 23 мая. Ожидается, что он вернется обратно в порт базирования к Рождеству, сообщается на сайте со ссылкой на представителя ВМС США.
Ранее о появлении в Черном море американского эсминца сообщили турецкие споттеры, отслеживающие движение военных кораблей через Босфор.
James E. Williams является эскадренным миноносцем типа «Арли Берк». Корабли этого вида имеют на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк». Также на борту размещается вертолет SH-60 Seahawk. Численность экипажа – 337 человек.
На сайте института отмечается, что в выходные корабль прошел через пролив Босфор.
Эсминец USS James E. Williams вышел из порта базирования в Норфолке в штате Виргиния 23 мая. Ожидается, что он вернется обратно в порт базирования к Рождеству, сообщается на сайте со ссылкой на представителя ВМС США.
Ранее о появлении в Черном море американского эсминца сообщили турецкие споттеры, отслеживающие движение военных кораблей через Босфор.
James E. Williams является эскадренным миноносцем типа «Арли Берк». Корабли этого вида имеют на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк». Также на борту размещается вертолет SH-60 Seahawk. Численность экипажа – 337 человек.
Использованы фотографии: U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. Lewis, http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти