10:14 28 ноября

Вошедший в Черное море эсминец «Джеймс Уильямс» направляется в Одессу

Американский эсминец «Джеймс Уильямс» (USS James E. Williams) вошел в Черное море и направляется в порт Одессы, передает РИА Новости сообщение Военно-морского института США.



На сайте института отмечается, что в выходные корабль прошел через пролив Босфор.


Эсминец USS James E. Williams вышел из порта базирования в Норфолке в штате Виргиния 23 мая. Ожидается, что он вернется обратно в порт базирования к Рождеству, сообщается на сайте со ссылкой на представителя ВМС США.

Ранее о появлении в Черном море американского эсминца сообщили турецкие споттеры, отслеживающие движение военных кораблей через Босфор.



James E. Williams является эскадренным миноносцем типа «Арли Берк». Корабли этого вида имеют на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк». Также на борту размещается вертолет SH-60 Seahawk. Численность экипажа – 337 человек.

Использованы фотографии: U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. Lewis, http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. 210окв Сегодня, 08:15
    Придется"флоту руины" освободить причал для швартовки wassat
    210окв
    1. Шура пермский Сегодня, 08:18
      Даже нас су 24 его не встретил laughing
      Шура пермский
      1. Идущий Сегодня, 09:07
        Цитата: 210окв
        Придется"флоту руины" освободить причал для швартовки wassat


        Перед этим корабль США чего то им там снес , а этот по более.
        Идущий
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
      210окв Сегодня, 08:15 Новый
      Придется"флоту руины" освободить причал для швартовки wassat

      hi! ... мерикатосы не могут швартоваться кормой, только бортом... на одну посудину сколько места занимается! ... а укрокаклам и нечего "освобождать" - флота нет, разве только что металлолом который не пропили разгрести на пирсе... bully
      a.s.zzz888
      1. 210окв Сегодня, 08:47
        hi Согласен.Вы правильно заметили насчёт металлолома.А насчёт швартовки.Если серьезно-то могут,только маневр у них считается небезопасным и необоснованным.Во Владик когда они ходили швартовались кормой.У военных моряков это принято как дань уважения к принимающей стороне.Я не моряк,это мне старый друг рассказывал из Петропавловска.Тот обходил все моря..
        Цитата: a.s.zzz888
        210окв Сегодня, 08:15 Новый
        Придется"флоту руины" освободить причал для швартовки wassat

        hi! ... мерикатосы не могут швартоваться кормой, только бортом... на одну посудину сколько места занимается! ... а укрокаклам и нечего "освобождать" - флота нет, разве только что металлолом который не пропили разгрести на пирсе... bully
        210окв
    3. Ami du peuple Сегодня, 08:19
      Цитата: 210окв
      Придется"флоту руины" освободить причал для швартовки
      Самозатопиться? wink
      Ami du peuple
      1. Джедай Сегодня, 08:40
        hi
        Американский эсминец «Джеймс Уильямс» (USS James E. Williams) вошел в Черное море и направляется в порт Одессы

        Я так понимаю, в качестве учебного пособия для укромореманов: чтобы наглядно и на ощупь знали что такое "боевой корабль"? what
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 09:08
          Может даже дадут пощупать. laughing
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 09:10
            Только лучшим, а то "двоечники" ещё поцарапают или стырят чего-нибудь на память. lol
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 09:16
              Они боятся , что испачкают , а если серьезно то США чубатым никак не может простить потери Крыма , на который у США был открыт рот.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 09:19
                США пусть за Крым себя за локти кусают, но они по привычке нашли крайних - кастрюлеголовых. yes
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 09:22
                  И будут их топтать и готовить на войну с Россией.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 09:33
                    Это как всегда, в американском стиле - таскать каштаны из огня чужими руками.
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 09:41
                      Кучка чубатых скакунов ведет на заклание целое государство.
                      Идущий
    4. Orionvit Сегодня, 08:20
      Так у "флота руины", только причалы и остались. laughing
      Orionvit
  2. ded100 Сегодня, 08:17
    Не повторится ли история с куком! wassat
    ded100
    1. HAM Сегодня, 08:35
      А что,бомбардировщиков УЖЕ было много!?
      HAM
      1. роман66 Сегодня, 09:27
        у Соболева было ...."Странно... но, конечно, возможно. И сколько, вы считаете, там миноносцев?
        - Три, - ответил Пийчик и подумал: "Что мне - жалко?""
        роман66
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:20
    Корабли этого вида имеют на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк».
    Вообще то "Иджис" это корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система, представляющая собой интегрированную сеть корабельных средств освещения обстановки, средств поражения.Никаких пусковых установок "Иджис" в природе не существует.
    Наблюдатель2014
    1. роман66 Сегодня, 09:29
      да ладно, вредничать! у них везде "Иджис" и на суше и на море, может, и пусковые уже есть
      роман66
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:21
    ... чего то припрут укронацикам, скорее всего вооружение и инструкторов... angry
    a.s.zzz888
    1. DEZINTO Сегодня, 08:25
      чего то припрут укронацикам, скорее всего вооружение и инструкторов


      Конечно припрут, они-ж там базу строят.
      DEZINTO
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:26
        Конечно припрут, они-ж там базу строят.
        ... это - как пить дать!
        a.s.zzz888
  5. Tusv Сегодня, 08:26
    Ну зашел и зашел. Конвенция Монтрё это не запрещает, наоборот маловато будет. для тренировки. Нада Эсминец с Фрегатом. Иначе не поймут широты нашей души и глубину наших глубин
    Tusv
    1. alekc75 Сегодня, 08:45
      где его порт приписки и где Чёрное море?? что он тут потерял??
      alekc75
      1. Tusv Сегодня, 09:25
        Цитата: alekc75
        что он тут потерял??

        Наверное ракету в бочину, али другой предмет ниже ватерлинии
        Tusv
  6. prior Сегодня, 08:42
    Эх, Одесса ... Когда-то ты была "Жемчужиной у моря".
    А стала припортовым кабаком для всякого отребья.
    prior
  7. Горный стрелок Сегодня, 09:07
    Смотреть надо, когда выйдет. Подумаешь, зашёл.
    Горный стрелок
  8. RUSOIVAN Сегодня, 09:13
    на заклание? И флаг большой повесили, чтоб по телеку показывать опаленным?
    RUSOIVAN
  9. 7gor Сегодня, 09:56
    Как бы нацикам украинским оружие не привезли! sad
    7gor
  10. san4es Сегодня, 09:57
    ...Как встретились "Джеймс" и "Чарльз"...Обратите внимание на манипуляции с "верёвкой" с 17сек laughing
    san4es
  11. Звездочка Сегодня, 09:58
    Я думаю он что то привез, военного характера. То что не хотят светить даже у своих союзников.
    Звездочка
    1. san4es Сегодня, 10:02
      Цитата: Звездочка
      Я думаю он что то привез, военного характера. .

      ...Ага... резиновых баб ...fellow
      san4es
  12. Звездочка Сегодня, 10:06
    Цитата: Tusv
    Цитата: alekc75
    что он тут потерял??

    Наверное ракету в бочину, али другой предмет ниже ватерлинии

    Ищет эхо войны. Старую авиабомбу или еще чего убедительней.
    Звездочка
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