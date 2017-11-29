Кто поджёг «Россию»?

Сейчас крупными пожарами и их возможной криминальной подоплекой никого не удивить. В крупных городах пожары давно превратились в средство «реновации», освобождения лакомых кварталов для амбициозных строительных проектов. Иногда с помощью пожаров пытаются свести счеты конкуренты. В Советском Союзе крупные пожары случались, но были событием государственного масштаба, которое или тщательно скрывалось, или расследовалось с последующим «сносом голов» больших начальников.Вечером 25 февраля 1977 года в здании московской гостиницы «Россия» начался сильный пожар. Первый сигнал о возгорании в известной гостинице был принят дежурным оператором центрального пульта службы «01» в 21.24 по московскому времени. Практически сразу же за первым звонком последовали и другие — всего их набралось около 50 штук. Звонили постояльцы и работники гостиницы, прохожие. Было понятно, что речь идет о чем-то серьезном, а не о банальном пожаре в номере. На место происшествия срочно направился дежурный караул 47-й пожарной части, которым командовал младший лейтенант Алексей Буканов. Когда подразделение прибыло на место пожара, то глазам бойцов открылась ужасающая картина — горели сразу несколько этажей гостиницы, считавшейся тогда самым крупным отелем в Европе. Офицер не верил своим глазам — горело сразу в трех разных точках гостиницы «Россия».Младший лейтенант Буканов сразу же присвоил пожару пятый, высший уровень опасности, о чем и сообщил руководству. В таких случаях полагалось направить к месту пожара все свободные силы, что и было сделано. К гостинице «Россия» прибыл и сам полковник Иван Антонов — тогдашний начальник Управления пожарной охраны Москвы.Опытнейший пожарный, начавший службу еще в 1941 году, за 36 лет до пожара, полковник Антонов сразу же оценил масштабы возгорания в гостинице «Россия». Он приказал немедленно направить к зданию «России» все силы пожарного гарнизона города Москвы. Уже потом стало известно, что в тушении гостиницы участвовали 1400 сотрудников пожарной охраны и более 150 единиц специальной техники.«Россия» была крупнейшей советской гостиницей. Она вмещала более 6000 постояльцев, здесь работало несколько сотен человек персонала. Естественно, что такой серьезный пожар неизбежно означал человеческие жертвы — и немалые. Полковник Антонов понимал — первым делом необходимо спасти людей. Требовались автолестницы, однако здесь как раз и коренилась очень большая проблема. Хотя к зданию прибыли все пожарные автолестницы Москвы — 19 автомобилей, а затем и 19 автолестниц из Московской области, выяснилось, что практически все автолестницы — 30-метровые и достают лишь до 7-8 этажа. Горели же и верхние этажи гостиницы. Но в распоряжении московской пожарной охраны находились только две 52-метровые автолестницы и одна 62-метровая. Это обстоятельство серьезно усложняло проведение спасательной операции — огромное количество людей находилось именно на верхних этажах гостиницы. Около 250 человек оказались отрезанными огнем на самом верхнем этаже башни, где располагался известный на всю страну ресторан «Кремлевский».Пожарные приступили к спасению постояльцев и сотрудников гостиницы. Поскольку больших лестниц не хватало, бойцы московской пожарной охраны проявили настоящее мужество. Например, боец Журавлев добрался до последней ступеньки автолестницы, после чего поднял над собой четырехметровую лестницу и смог зацепить ее за подоконник. Так пожарный стал соединительным звеном между «штурмовкой» и автолестницей, каждую долю секунды рискуя сорваться вниз. Люди переступали по героическому сотруднику пожарной охраны на автолестницу. Примеру Журавлева тут же последовали и многие другие бойцы пожарной охраны.Однако многие люди боялись спускаться по пожарным лестницам и предпочитали оставаться в номерах — видимо рассчитывали, что пожарным удастся потушить огонь быстро и до их номеров пламя не доберется. Как оказалось, они ошибались. Огонь моментально охватил целые этажи гостиницы. Люди открывали окна, пытаясь спастись в оконных проемах, а когда пламя врывалось в комнаты, выпрыгивали с огромной высоты верхних этажей гостиницы и разбивались насмерть. Кто-то из людей пытался спастись, пользуясь подручными средствами — например, скручивая жгуты из простыней и занавесок.Конечно, пожарные ворвались внутрь гостиницы, где также продолжили борьбу с пламенем. Довольно большое количество постояльцев им удалось спасти. Везло тем, кто вспомнил занятия по гражданской обороне и вел себя правильно — не паниковал, смочил тряпки и завязал рот, нос. Из части гостиницы, больше всего пострадавшей от огня, пожарные спасли генерала Советской Армии. Военнослужащий не растерялся — он смочил в воде тряпки, завесил и забил ими все отверстия, включая вентиляционные, а дверь постоянно поливал водой, не давая огню возможности ворваться в помещение. Так генералу удалось спасти свою жизнь.Когда, казалось, наступил перелом в тушении основного корпуса гостиницы, поступила информация — огонь распространился на 24-этажную башню, примыкающую к северному корпусу. Здесь размещались самые дорогие номера гостиницы. Началась паника. Некоторые родители, надеясь спасти самое дорогое — детей, — обвязывали их матрасами, тряпками, простынями и выбрасывали в окна. Удивительно, но нескольким детям действительно удалось благодаря этому выжить. В одном из дорогих номеров погибли, задохнувшись угарным газом, заместитель министра внешней торговли Болгарии, два его советника и обслуживавшая номер горничная.Наблюдать за тушением пожара в гостинице «Россия» прибыли самые высокопоставленные руководители — сначала приехал первый секретарь Московского городского комитета КПСС Виктор Гришин, затем «подтянулись» министр внутренних дел СССР Николай Щелоков, председатель КГБ СССР Юрий Андропов, министр обороны Дмитрий Устинов и, наконец, сам председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. В присутствии чиновников такого высокого ранга и предстояло работать московским пожарным.Уже во время пожара многие очевидцы обратили внимание не только на его невероятные масштабы, но и на некоторые странности возгорания. Так, пламя двигалось совершенно непонятным образом. Одни этажи моментально оказывались охваченными огнем, другие оставались совершенно невредимыми, хотя находились рядом с очагами горения. Причем наиболее сильный пожар разгорелся именно на верхних этажах гостиницы, откуда сложнее всего было спасать людей. Лишь к половине второго ночи удалось остановить распространение огня. Окончательно очаги возгорания ликвидировали только к четырем часам ночи.Таких пожаров советская столица не видела со времен войны. Когда начался подсчет жертв трагедии, выяснилось, что при пожаре погибли как минимум 43 человека. Еще 52 человека с различными травмами — ожогами, переломами, порезами — попали в московские больницы. Кстати, поскольку в больницах в течение нескольких суток после пожара скончались около 20 пострадавших, фактически число жертв трагедии в гостинице «Россия» приближалось к семи десяткам человек. Причем среди погибших было много представителей элитных слоев советского общества — партийной и государственной номенклатуры, а также иностранных гостей (тот же заместитель министра из Болгарии и его советники). Колоссальный ущерб был нанесен и самой гостинице, считавшейся в свое время лучшей в Советском Союзе. Полностью выгорели 87 номеров, обрушился ряд перекрытий.Практически сразу же после ликвидации пожара по Москве поползли слухи — пожар случился «не просто так». Версий произошедшего было несколько, но в том, что имел место поджог, сегодня сходятся многие очевидцы тех событий. В пользу поджога говорило то, что у пожара было очень много очагов возгорания. Бойцы пожарной охраны, справившись с одним участком, продвигались дальше, но вдруг слышался какой-то хлопок, опять появлялось пламя. В башне очаг возгорания оказался рядом с единственной лестницей, как будто специально отрезая ее обитателям и гостям пути к спасению. Хотя следствие по делу о пожаре началось буквально на следующий день после его ликвидации, оказалось, что многие вещественные доказательства исчезли. Для разгребания завалов в гостиницу направили военнослужащих из полка гражданской обороны и именно после их работы пропали многие важные доказательства.Зато, как водится, начали поиск виновных — и по старой отечественной традиции нашли их в лице сотрудников гостиницы. Директор «России» и главный инженер были отстранены от занимаемых должностей, а затем появились и мнимые непосредственные виновные. Ими стали начальник службы слабых токов гостиницы, которого приговорили к полутора годам лишения свободы, и старший инженер службы слабых токов, получивший год лишения свободы. Якобы по их вине кто-то оставил включенный в розетку паяльник. Конечно, в том, что были выбраны «козлы отпущения», сомневаться не приходится. Но ни тогда, ни в последующие годы никто более не пытался вернуться к вопросу о том, что же действительно стало причиной страшной трагедии в крупнейшей гостинице Москвы.Официальная версия о забытом паяльнике, конечно, не выдерживала никакой критики. Многие москвичи стали строить догадки о том, что якобы за пожаром в гостинице стоял столичный криминалитет — мол, так бандиты расправились с конкурентами, снимавшими номера в гостинице. Однако и эта версия, разумеется, не была похожа на правду. Но органы госбезопасности старались сделать все возможное, чтобы прекратить обсуждение пожара в гостинице «Россия». Для начала писать о пожаре запретили советской прессе — в газете «Труд», например, вышла лишь маленькая заметка о трагедии с соболезнованиями погибшим.Говорилось и о вероятном поджоге здания — только кем? К сожалению, ответ на этот вопрос неизвестен и сейчас, спустя сорок лет после пожара и гибели людей. Заинтересованными в таком масштабном пожаре могли быть как противники Советского Союза, то есть Запад, США, так и некие внутренние политические силы, рассчитывавшие на постепенную дестабилизацию обстановки в стране. Именно конец 1970-х годов стал тем периодом, когда закладывалась бомба под Советский Союз, взорвавшаяся на рубеже 1980-х — 1990-х гг. Вполне возможно, что пожар в гостинице «Россия» был лишь одним из звеньев в цепи мощной кампании по деморализации советского населения, дискредитации советской власти.Сейчас, спустя 26 лет после распада Советского Союза, уже не может быть сомнений в том, что в рядах советского партийного и государственного руководства, вплоть до самых высоких персон, присутствовали настоящие враги. Они были готовы на любые провокации и на любую кровь, чтобы способствовать смене существующей власти, а может быть — и развалу советского государства. Вероятно, именно поэтому никто больше и не возвращался к теме расследования пожара в гостинице «Россия».Достаточно представить, какова была бы реакция советского общества, если бы тогда правоохранительным органам разрешили сказать праву о поджоге. Что это было не «короткое замыкание» и не халатность работников гостиницы, а спланированный террористический акт. Если бы удалось установить, что за пожаром и гибелью десятков советских людей и иностранцев стоят те же американцы или люди, на их работающие, это могло бы серьезно поменять отношение к США даже многих столичных обывателей, восторгавшихся «культурным и демократическим Западом». Виталий Мазурин, известнейший советский и российский архитектор, руководивший и проектом гостиницы, и строительством резиденций советских и российских лидеров, уже в наши дни в своих интервью заявлял — пожар в гостинице «Россия» это дело западных спецслужб.Есть и более прозаическая версия — Виктор Гришин, первый секретарь МГК КПСС, долгое время рассматривался в качестве одного из вероятных преемников Леонида Ильича Брежнева на посту генсека. Однако у него были и соперники, в первую очередь — всесильный председатель КГБ СССР Юрий Андропов. Такое масштабное событие как пожар в гостинице «Россия», да еще с многочисленными человеческими жертвами, мог стоить Гришину партийной карьеры. Но пост первого секретаря МГК КПСС Виктор Васильевич сохранил, причем до «горбачевских времен», пережив не только Леонида Ильича, но и Андропова. Неужели кто-то, пытавшийся убрать Виктора Гришина из числа претендентов на пост первого лица советского государства, решился на такой зверский поступок как организовать поджог гостиницы в центре Москвы, жертвами которого стали десятки ни в чем неповинных людей? Эта версия кажется просто невероятной. Однако в ее пользу говорит то, что в КГБ не стали раскручивать версию с поджогом. Ведь даже если гостиница была бы подожжена иностранными диверсантами или террористами, сомнительное пятно все равно легло бы на образ советского чекиста. Гораздо проще было выдать пожар в гостинице «Россия» за следствие халатности обычных сотрудников одной из гостиничных служб.