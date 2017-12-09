«Нонпарель» - предшественник всех современных средств спасения на море

«Нонпарель» рисунок из американского журнала.Все мы родом из детства… И в детстве каждый из нас мечтал отправиться в кругосветное путешествие по морям-океанам. А вот способ передвижения рисовался в воображении каждому свой. Кто-то видел себя капитаном парусного корабля, а кто-то мечтал переплыть океан на плоту. Став взрослыми, кто-то смог осуществить свою мечту, а для кого-то она так и осталась несбывшейся.Плот был и есть одно из самых простейших сооружений для перемещения по воде. На плотах преодолевали водные расстояния с древнейших времен. Его вполне можно назвать одним из особых образцов «морской архитектуры». Ведь главная задача плота, в первую очередь, спасение попавших в беду на воде. Это такая своеобразная первая скорая морская помощь: пока не подошло спасать тебя солидное судно, вытащить на него утопающих из воды, по возможности на плоту обсушить, обогреть, да и просто не дать упасть духом. Конструкция плота чрезвычайно проста, так же прост он и в сборке. Но именно такое неказистое сооружение спасло ни одну жизнь.Экипаж плота «Нонпарель».На первый взгляд может показаться, что такое простенькое, легкое, незамысловатое суденышко вряд ли способно преодолевать большие расстояния. Не только большую реку, а, к примеру, океан. Ведь, как и все морские суда, плот подвергается опасности попасть и в шторм, и в бурю, и стать игрушкой в огромных океанских волнах. Однако это не так. В истории мореплавания был случай, когда именно плот, причем плот, изготовленный из резины, сумел пересечь даже Атлантический океан.Вот как это было…Далеким летом 1867 г. команда из трех человек на плоту «Нонпарель» («Несравненный») за полтора месяца прошла из Нью-Йорка в Саутгемптон. Удивительно, но факт: ни само сооружение, ни команда во время плавания не пострадали.Любое сооружение начинается с постройки. Поэтому не лишним будет рассказать и о размерах этого «судна», и о том, как и из чего его сооружали.По конструкции это был плот-тримаран, основу которого составляли надувные резиновые цилиндры с заостренными концами, которые тут же окрестили «индейскими сигарами». Длина каждой «сигары» была 25 футов (7,62 м), диаметр – около 2,5 футов (0,762 м). Посередине цилиндры соединялись чехлом из водонепроницаемой мешковины и накрепко привязывались канатами к деревянной раме, длина которой была 21 фут (6, 4 м) и шириной 12,5 футов (3,81 м). Внизу имелось приспособление для заполнения баллонов воздухом. К грот-мачте был «намертво» прикреплен ящик для провианта: сухари, консервы, чай, кофе, овощи – вот и вся нехитрая еда, которую можно было в те годы взять с собой в путь. Крышка ящика одновременно служила кроватью, на которой могли уместиться двое из команды (третий в это время дежурил на вахте).Таково было «оборудование плота». Посредине него была поставлена маленькая палатка из брезента, в которой моряки могли спрятаться от холодного ветра и брызг воды, по краям палатки были устроены желобки для сбора дождевой воды. Это был единственный способ пополнять запасы пресной воды в пути.Вот на таком плоту и отправились в плавание три американца: Джон Майки – капитан, Джордж Миллер и Джерри Маллен. Команда плота решила доказать, что резиновый плот надежен, быстроходен, короче говоря, ничуть не хуже, чем лодка, а потому вполне подходит в качестве спасательного средства на водах.Конечно, риск был слишком велик, американцы понимали, на какую авантюру они решились, но чего не сделаешь и на что не пойдешь в поисках истины!За несколько дней до отплытия на «Нонпарель» загрузили продовольствие, довольно большое количество пресной воды, которую держали в дубовых бочонках, мех для подкачки воздуха в баллонах. А пока команда занималась погрузкой, на берегу, среди обывателей, разгорелись нешуточные страсти: никто не верил в благополучное завершение авантюрного путешествия. Большинство сходилось во мнении, что команда однозначно погибнет, разнились только сроки. Кто предрекал гибель экипажа максимум через несколько дней, а кто-то – через несколько недель. Азарт охватил всех неравнодушных к судьбе команды: делались ставки, в питейных заведениях заключались пари. Все, кому не лень, говорили о ненадежности резиновых «бревен», о том, что морская вода разъест их, и вся команда пойдет на съедение рыбам. В общем, все сходились в одном, что финал данного предприятия неизбежно будет трагическим.И вот настало 4 июня 1867 г. Трое бесстрашных моряков, провожаемых многочисленной толпой зевак Нью-Йорка, подняли паруса и отчалили от берега, направляясь прямиком на восток. Легкий ветерок надул паруса, и плот поначалу нерешительно, но затем все уверенней стал уходить за горизонт.Как вспоминали позже моряки, первые несколько дней для них оказались сплошным кошмаром. Все это время бесконечно меняющиеся ветры (а с ней и выматывающая болтанка) да поднимающиеся на мелководье высокие волны семь раз разворачивали «Нонпарель» к суше (у плота ведь совсем малое боковое сопротивление). Это было время серьезных испытаний, и Джон Майки в который раз подумывал, а не отказаться ли, пока не поздно, от этого рискованного предприятия, от которого будто само Провидение его отговаривало (а может Майки посетила еще и такая мысль: прибыв назад, в порт Нью-Йорка, какими словами встретит их изумленная толпа? То-то и оно…). Признать себя трусом? Ну уж нет! Вперед и только вперед!Майки, Миллер и Маллен ежедневно и ежечасно, не опуская руки, с завидным упорством боролись с дрейфом. Наконец судьба сжалилась над смельчаками. Сменился ветер, теперь он стал попутным, «Несравненный» стал соответствовать своему имени. Нудная, монотонная болтанка по волнам закончилась, и резиновый плот с надутыми парусами рванул к берегам Британии, до которых было еще целых 3000 миль.Навигационных приборов у команды «Несравненного» практически не было. Моряки могли лишь измерять высоту солнца во время апогея, и это помогало им вычислять географическую широту и держаться зоны попутных ветров. А потому расклад был таков: Европу они никак не пропустят, а проплыть по океану сотни и сотни километров – это всего лишь вопрос времени…Тем временем Фортуна сменила гнев на милость, и плот с отважными моряками за месяц весьма неплохо сумел пройти половину пути. Запаса питьевой воды на команду вполне хватало. А запас продовольствия периодически пополнялся благодаря неравнодушным матросам с проходивших мимо судов. Каждый экипаж старался, как мог, подкормить путешественников на плоту и попутно интересовался, не хотят ли джентльмены подняться на борт корабля и продолжить свое путешествие уже менее экзотическим способом. Экипаж плота дружно отказывался от столь любезных предложений. Продукты принимались с благодарностью. Единственное, о чем просили путешественники – дать им лишь немного китового жира для обогрева и освещения. Их керосинка, увы, вышла из строя почти сразу после отплытия из порта.Кроме продуктов они получали и кое-какие презенты. Самым неожиданным, но весьма приятным подарком была курица, которую им вручила команда встреченного по пути корабля. Курицу не съели. Она стала четвертым, полноправным членом команды плота, и преодолела вместе со всеми весь путь вплоть до прибытия в порт Саутгемптон. Чтобы курицу не унесло волной в океан, ее привязали веревкой за ногу. Так она и путешествовала с ними, скрашивая однообразие и скуку на плоту.Позже один любознательных посетителей, осматривая плот, полюбопытствовал, а не уступят ли моряки ему свою, ставшую легендой, курицу. Капитан охотно согласился продать птицу за сто гиней. Посетитель развеселился, но курицу покупать не стал, сказав при этом: «Будь у меня гарантия, что снесенные этой курицей яйца сделают меня таким же отважным, как вы, капитан, я не пожалел бы и больше».Безусловно, путешествие оказалось не из легких. Всякий знает, что преодолеть океанские просторы не так-то просто: штормовые ветры, ураганы, или наоборот, полный штиль на несколько дней – это ли не испытание на стойкость, выдержку, мужество, крепость духа. И все же судьба благоволила отважным мореходам, она отводила от них смертельную опасность, берегла их. И с самочувствием у команды тоже было все в порядке. Лишь капитан пару дней за все время чувствовал себя неважно. Но это было следствием слишком обильного обеда с капитаном встречного корабля, пригласившего всех отужинать с ним.Плавание близилось к концу. И вот в четверг, 25 июля, в 4 часа пополудни «Нонпарель» на буксире входит в порт Саутгемптона под звездно-полосатым флагом своей страны.Бесстрашную команду моряков приветствовали все суда, находившиеся в это время в порту. Местные газеты прославляли героев, а само плавание назвали сенсацией года.Некоторое время спустя капитан Джон Майки предпринимает попытку выставить плот на продажу. Капитан надеялся на успех, так как плот был обкатан, прошел испытания штормами, крепкой соленой морской водой, мощными ударами волн. Продавать решили на промышленной ярмарке в Берлине, где, понятно, больше покупателей и есть возможность действительно выгодно продать, да и показать товар «лицом» и в действии (как аттракцион) не лишне будет. Увы… Тримаран никого так и не заинтересовал.Позже «Нонпарель» все-таки продали. Что с ним стало дальше – никто не знает. Ходили слухи, что плот использовали в качестве «водного аттракциона», что потом плот прохудился и жизнь его закончилась на свалке.Участь ставшей внезапно знаменитой курицы тоже осталась неизвестной. Также неизвестна судьба команды плота. Говорят, что они вернулись в родную Америку и разошлись каждый по своим делам.Лишь через три года в «Нью-Йорк Таймс» появилась небольшая статья, что якобы Джон Майки в очередной раз задумал «завоевать» Атлантику, что его новое «плавсредство» сейчас стоит в Филадельфии, а Майки надеется, что неравнодушные к морским путешествиям господа помогут отважному мореходу собрать необходимую сумму на еще одно рискованное предприятие. Скорее всего, нужная сумма не была собрана, потому что в плавание Майки так и не отправился.А спустя каких-то пару лет в одном из американских журналов была помещена небольшая заметка о славном плоте «Нонпарель», который должен быть на борту любого судна.На это уйдет еще много лет. Но то, что сделала бесстрашная команда Джона Майки, «не ради выгоды, а для пользы дела», принесло свои плоды. Резиновые надувные плоты, как новое спасательное средство стало применяться повсеместно. «Детище» Майки не умерло, на протяжении нескольких столетий оно совершенствовалось. До сих пор плоты несут и боевую вахту, и спасают людей, и перевозят грузы по таким местам, где ни одно судно не сможет пройти.А все это «Нонпарель», «Несравненный», плюс три отчаянных единомышленника, одержимых одной идеей и бесконечным желанием доказать всем, что их «странный плот» («да кому он нужен!», как думали тогда наверняка многие), сделает много полезного для людей и прославит их отечество.