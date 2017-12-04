Партийное руководство эвакуированным населением в годы Великой Отечественной войны. Изучая кандидатскую диссертацию… (заключение)

Использованная литература:

1. Материалы ХХУП съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиздат, 1986.

2. Маркс К. Новые разоблачения в Англии. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. П.

3. Горбачёв М.С. Бессмертный подвиг советского народа. М., Политиздат, 1985.

4. Материалы ХХУП съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиздат, 1986.

5. Ленин В.И. Доклад о внешней политике на объединённом заседании ВЦИК и Московского Совета. 14 мая 1918 г.- Поли, собр. соч., т.36.

6. Материалы ХХУП съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиздат, 1986.

Итак, читаем…ЗАКЛЮЧЕНИЕВ новой редакции программы КПСС, принятой ХХVII съездом партии, подчёркнуто: "суровым испытанием нового строя явилась Великая Отечественная война, сплотившись вокруг партии, проявив невиданный героизм, советский народ и его вооружённые силы нанесли сокрушительное поражение германскому фашизму - ударному отряду мировой империалистической реакции."[1,c.126] Глубоко прав был К. Маркс, отмечавший: "...война выносит окончательный приговор социальным учреждениям, которые утратили свою жизнеспособность."[2,c.551] Итоги Великой Отечественной войны убедительным образом показывают, что в мире нет сил, которые могли бы сокрушить социалистическое государство. (Как видите, советская историческая наука была в то время несвободна. Обязательно нужно было сослаться на мнение очередного генсека, без чего работу просто бы никуда не выпустили. Слова генсека были мерилом истинности всего, Альфой и Омегой – прим. В.Ш.)Высокая оценка подвигу советских людей в минувшей войне дана в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва на торжественном собрании по случаю 40-летия победы: "Велик и незабываем подвиг советского народа в Великой отечественной войне. Бесконечно многое вместили в себя военные годы - боль потерь и счастье победы, отвагу ожесточённых боёв и скромное величие трудовых будней, паша победа высоко подняла международный авторитет Советского Союза. Она вызвала прилив патриотических чувств у советских людей. Для нас победа была и останется вдохновляющим источником, в котором мы всегда будем черпать энергию для воплощения в жизнь огромных созидательных планов, укрепления могущества и дальнейшего процветания Родины - Союза Советских Социалистических Республик."[3, c.14] (Вспоминая эти пассажи в адрес М.С. Горбачева, вспоминаю и собственную мать, также преподавателя истории КПСС, кандидата исторических наук, доцента. «Как он говорит! – восклицала она в том же 1985 году, – как говорит!» «Мама – он же еще ничего не сделал, – урезонивал ее я. – Пока только слова!» Но… это был глас вопиющего в пустыне. Затем, когда начались «дела», они ей уже не понравились. Просто удивительно, как легко наши люди покупаются даже не на деньги, это я бы как раз понял, а именно на слова! – прим. В.Ш.)Решающее значение в достижении победы над врагом, по мысли В.И. Ленина, состоит в организаторской деятельности Коммунистической партии, её способности мобилизовать и повести за собой трудящихся. С особой силой верность ленинского положения раскрылась во время Великой Отечественной войны, когда во имя защиты социалистического Отечества партия выступила вдохновителем и боевым руководителем нашего народа.На многих зданиях наших городов находятся вот такие таблички. Они указывают на то, что в годы войны здесь размещались госпиталя. Есть она и на здании пензенской гимназии №6.Успешным перебазированием производительных сил в безопасные районы были сорваны планы врага, рассчитывавшего оккупацией индустриальных центров подорвать экономическую мощь CССP. Вопросы эвакуации решались на самом высоком партийном и государственном уровне. В неслыханно тяжёлых условиях первого периода войны Коммунистическая партия и Советское государство в короткий срок провели перемещение людских и материальных ресурсов и организовали их использование с максимальной отдачей на местах размещения.Буржуазные фальсификаторы, намеренно уходя от объективного освещения хода войны, тщатся доказать, что успешная эвакуация никоем образом не связана с коренными преимуществами социализма, ведущей ролью партии Ленина, но идейным противникам социализма не удастся извратить историю. В СССР проделана большая работа по критике буржуазной историографии руководящей роли KПСС в годы войны. Итоги нашего исследования и выводы, вытекающие из анализа изучаемой проблемы, способствуют разоблачению концепции западных историков, порочащих деятельность партии в военное время, её роль в проведении эвакуации производительных сил СССР, осуществлении экономической и социальной политики. (Без упоминания критики нехороших буржуазных фальсификаторов, как, впрочем, и сейчас, не обходилась ни одна научная работа, ее бы просто не пропустили. Но вот интересно, когда я спросил автора читал ли он хотя бы одного такого фальсификатора, он откровенно засмеялся. «Ты, о чем спрашиваешь? Как будто тебя тогда там не было? Какие книги «оттуда», и где бы я их достал и как бы их читал? Ты же знаешь, как это было: «Не читал, но осуждаю!» И, кстати, обратите внимание, в работе нет ссылок на работы буржуазных фальсификаторов, но на это никто из рецензентов внимания не обратил. То есть в серьезной научной работе НЕТ ССЫЛОК на критикуемых в ней зарубежных авторов, но раз это «буржуазные фальсификаторы», то можно и без постраничных ссылок обойтись. Априори все они «плохие». Что-то мне многие статьи на ВО сегодня это напомнило. А еще говорят, что СССР давно умер. А это что: его «научная традиция», или лучше сказать – пропагандистский прием - пользуясь невежеством наших граждан, поливать зарубежных ученых грязью только потому, что это выгодно нашим власть предержащим. Хотя, да, их политические лидеры делают порой весьма безграмотные заявления. Ну, так ведь это разные вещи, круглое нельзя равнять с соленым! – прим. В.Ш.)Настоящее исследование показало, что на основе ленинских положений о ведущей роли партии в деле организации защиты социалистической Родины сложилась система направлений, форм и методов партийного руководства эвакуированным населением, составными частями которой являются:- выработка научно обоснованной концепции, конкретных политических, экономических, социальных задач и основных направлений деятельности партийных, советских, комсомольских, хозяйственных организаций в вопросах эвакуации, размещения производительных сил, их вовлечения в функционирование всей экономики, борьбу всего народа, обеспечившей победу;- определение роли, места, обязанностей эвакуационных органов в деле решения проблемы перемещения населения, его материально-бытового обеспечения и политического воспитания на новых местах жительства;- организационно-политическое укрепление первичных парторганизаций, созданных из прибывших коммунистов, повышение авангардной роли членов партии, расстановка их на решающих участках административно-хозяйственной и производственной работы;- использование методов убеждения, контроля, в том числе в форме обсуждений на конференциях, пленумах, заседаниях комитетов партии, бюро, активах, партсобраниях вопросов работы среди эвакуированных граждан;- изучение, обобщение, распространение и внедрение передового опыта работы парторганизаций по руководству трудовой деятельностью переселенцев, их идейно-политическим ростом.На этом фото в красном «кружке» показано расположение этой памятной дощечки на стене гимназии. Интересно, что в годы войны ее здание было двухэтажным, но затем его надстроили еще на один этаж. Слева от таблички ель, которую мне пришлось сажать, когда я был учеником 9-ого класса этой школы. Тогда еще школы. Никогда в те годы не думал, что увижу когда-нибудь ее такой огромной!Высокая эффективность партийного влияния на эвакуированное население достигалась тогда, когда компоненты, составлявшие систему, использовались одновременно, регулярно, что позволяло на практике овладевать ленинским стилем руководства.Изучение вопросов, связанных с деятельностью партийных организаций Куйбышевской, Пензенской и Ульяновской областей среди эвакуированного населения даёт возможность сделать следующие выводы:Парторганизации региона в годы воины оперативно решали сложнейшие экономические, социальные и политико-воспитательные задачи в связи с пребыванием эвакуированных граждан. Комитеты партии регулярно рассматривали вопросы удовлетворения бытовых нужд и духовных запросов переселенцев, создали систему оказания постоянной материально-финансовой помощи, способствовали развитию различных дополнительных источников снабжения, особым вниманием и заботой были окружены прибывшие детские учреждения, которым предоставлялись жилые и бытовые помещения, налаживалось медицинское обслуживание, обеспечение продовольственными, промышленными товарами. Местные жители, воспитанные партией в духе дружбы и взаимопомощи, развернули движение по оказанию разносторонней добровольной помощи эвакуированным.Воссоздание объективной картины систематической помощи примерно 380 тысячам переселенцев является достойным отпором буржуазным идеологам, способствует развенчанию измышлений о сущности социальной политики партии в военные годы, её организаторских способностях в создании необходимых условий эвакуированному населению для жизни и труда. (Хоть бы один пример того, что писали в то время эти извращенцы «буржуазные идеологи», хоть бы один! – прим. В.Ш.)Влившись в дружную семью трудящихся Среднего Поволжья, эвакуированные граждане с глубокой верой в победу работали в народном хозяйстве. Парторганизации возглавили производственное обучение переселенцев, не имевших рабочих специальностей, дав им возможность принять деятельное участие в производительном груде, для чего открывались курсы, учебно-производственные комбинаты, учёба велась у станка, в технических кружках, тракторных бригадах.Трудовые коллективы прибывших предприятий при содействии партийных, советских, хозяйственных организаций, тружеников региона в сжатые сроки пустили в строй эвакуированные заводы и фабрики, начали давать продукцию, необходимую фронту. Завершение восстановления большинства перебазированных предприятий дало возможность эвакуированным труженикам авиапромышленности выступить с инициативой Всесоюзного социалистического соревнования за перевыполнение планов, развернувшегося с мая 1942 года.На прибывших предприятиях родились патриотические начинания: движения двух-трёхсотников, тысячников, комсомольско-молодёжных бригад и так далее. Эвакуированные труженики выдвинули новые формы социалистического труда: фронтовые декады, месячники, многостаночничество, освоение смежных профессий, недели трудового салюта, предпраздничные и фронтовые вахты и другие. Партийные комитеты вели среди прибывших тружеников организаторскую работу, направленную на экономию сырья, рабочего времени, для чего использовались месячники сбора рационализаторских и изобретательских предложений, материальное и моральное поощрение, наглядная агитация, устная пропаганда.Практика партийного руководства соревнованием в годы войны среди больших масс эвакуированных тружеников вошла неотъемлемой частью в сокровищницу опыта проведения в жизнь экономической политики партии. В наши дни не померкло её значение и ценность в связи с поставленными ХХУП съездом, июньским /1986 г./ Пленумом ЦК КПСС задачами наиболее полного использования достижении научно-технического прогресса, повышения эффективности общественного производства, укрепления дисциплины труда, роста его производительности, экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов, в деле активизации человеческого фактора, словом, в реализации возможностей и преимуществ реального социализма.Партия мобилизовала эвакуированное население, размещённое в сельской местности, на участие в сельскохозяйственном производстве. Из рядов переселенцев вышло немало передовиков, вырабатывавших рекордное количество трудодней, многие эвакуированные были выдвинуты на руководящие должности в колхозах, совхозах, МТС.Среди прибывшего населения парторганизациями велась разносторонняя идейно-политическая работа, направленная на воспитание патриотизма и интернационализма. Коммунисты систематически знакомили переселенцев с положением на фронтах и в целом по стране, проводили беседы, встречи с воинами, ударниками трудового фронта, организовывали интернациональные мероприятия. Большое внимание уделялось индивидуальной работе. Цель идейно-политического воспитания заключалась в том, чтобы ни один человек не чувствовал себя одиноким на новом месте, чтобы направить энергию и знания приезжих людей на великое дело победы над агрессором.Изучение опыта организаторской деятельности партии среди эвакуированного населения способствует военно-патриотическому воспитанию советского народа, бережное отношение к этому опыту, наследование и дальнейшее развитие того, что достигнуто старшими поколениями советских людей, является одним из условий успешного продвижения по пути совершенствования социализма, обеспечения безопасности страны. В новой редакции Программы КПСС говорится. "Важной задачей идейно-воспитательной работы остаётся военно-патриотическое воспитание, формирование готовности защитить социалистическую Отчизну, отдать ей все свои силы, а если потребуется, и жизнь".(Ну как тут удержаться от комментария? Было и военно-патриотическое воспитание, и институты марксизма-ленинизма, и куча лекторов-пропагандистов всех уровней, но никто почему-то в 1991 году умирать за «социалистическую Отчизну» не пошел. Наверное, вспомнил анекдот про газету «Труд» и «Советскую Россию». И, кстати, сегодня даже те, кто ратуют за нее сейчас, пишут свои комментарии отнюдь не из землянок партизанских отрядов «Назад в СССР» и «Верный сталинец», а совсем из других мест, куда более комфортных и безопасных, получают пенсии и зарплаты не из партийной кассы, а от Минфина «антинародного режима олигархов» и… живут себе очень даже неплохо! – прим. В.Ш.)Таким образом, в годы Великой отечественной войны Коммунистическая партия обогатилась опытом организаторской работы в экстремальных условиях, что стало прочной основой, серьёзным залогом для успешного послевоенного руководства социалистическим строительством. Как отмечается в политическом докладе ЦК КПСС ХХУП съезду партии: "партийный актив, все коммунисты должны овладевать великими традициями большевизма, воспитываться на этих традициях."[4, c. 84] (Должны были, но вот… не овладели! Ни актив, ни все коммунисты! – прим. В.Ш.)Анализ проблемы организаторской деятельности партии среди прибывших в среднее Поволжье по эвакуации граждан во время войны позволяет высказать некоторые рекомендации, направленные на совершенствование партийной работы, экономическое укрепление страны, дальнейшую научную разработку проблемы, улучшение учебно-воспитательного процесса в вузе, политического просвещения трудящихся, расширение знаний советских людей по истории своей Родины.У нас любят посудачить, что, мол, память не сохраняется, молодежь ничего не знает, работа в школах с патриотическим воспитанием поставлена из рук вон плохо. Вот в 6-ой гимназии даже свой сад Победы заложен и там с этой работой обстоит дело как надо. И пока еще медную доску с надписью о том, что это за сад, никто в цветмет не сдал!I. Для успешной деятельности парторганизаций целесообразно использовать: формы и методы руководства эвакуированным населением, оправдавшие себя в 1941-1945 годах, – оперативность, комплексность, научная обоснованность в решении социальных, экономических проблем, умение опереться на трудящихся, высокая личная ответственность коммунистов за порученное дело, чуткое отношение к запросам и нуждам людей; б/ опыт руководства социалистическим соревнованием эвакуированных тружеников, из которого можно заимствовать боевитость, целенаправленность, своевременность в подведении итогов, чёткое определение конкретных, практических задач для каждого участника, умение добиться координации действий партийных, комсомольских и профсоюзных организаций, позволяющей повышать действенность соревнования, изживать формализм в его организации, подтягивать отстающих до уровня передовиков.2. Партийным организациям подготавливать условия и бороться за перевод рабочих бригад на подлинный хозрасчёт. Добиваться того, чтобы уровень заработка каждого труженика непосредственно зависел от его личного вклада и от конкретного вклада коллектива в увеличение общественного богатства. (И с чего такой вывод №2? Понятно, что хозрасчетом в это время бредили все. Но разве за него боролась партия в годы войны? На чем основан этот вывод? – прим. В.Ш.)3. Учёным, исследующим период Великой Отечественной войны, необходимо продолжить освещение деятельности ВКП(б) (у автора написано КПСС, но я не мог не исправить. Какая КПСС в 1941 – 1945 гг.? – прим. В.Ш.) среди эвакуированного населения. Документальные источники, обнаруженные в архивах, периодической печати, раскрывающие данное направление организаторской работы партии и опубликованные в различных изданиях, собрать и выпустить в виде тематических сборников или выделить в самостоятельный раздел в сборниках, посвящённых деятельности партии в годы войны. (Я, вообще, предлагаю посвятить этой теме том в новой 100-й истории ВОВ. Вопрос лишь в том, когда и кто ее напишет? – прим. В.Ш.)4. Вести историографическую разработку проблемы руководства ВКП(б) (для чего открыть все архивы для свободного доступа, а то многие закрыты до 2045 года! – прим. В.Ш.) эвакуированным населением в годы Великой Отечественной войны, что даст возможность полнее представлять степень изученности темы, намечать перспективы дальнейшей работы, давать аргументированный, своевременный отпор буржуазным фальсификаторам. Подготовить для издания рекомендательный указатель литературы по проблеме в масштабах регионов, СССР, нескольких стран.5. Историкам Среднего Поволжья подготовить и издать сборники воспоминаний коммунистов, советских, комсомольских, профсоюзных активистов, хозяйственных руководителей, самих переселенцев, других участников эвакуационных событий военных лет. При переиздании работ по истории областей и партийных организаций региона полнее раскрывать работу партийных, советских органов среди эвакуированного населения.6. Преподавателям вузов кафедр истории КПСС разработать спецкурс "Организаторская деятельность Коммунистической партии среди эвакуированного населения в годы Великой Отечественной войны I94I – I945 годов", чтение которого целесообразно ввести на исторических факультетах университетов и педагогических институтов, что позволит студентам представить в комплексе проблему руководства партией процессом эвакуации и работой советского тыла в годы войны. (Бедные мы, бедные! Наши лекции в то время и так оценивались по 62 параметрам!!! А длилась лекция 90 минут. Посчитайте, сколько минут приходилось на каждый параметр? А тут еще эвакуированных советуют упомянуть… Сам-то он понимал, чего предлагал? – прим. В.Ш.)7. Комитетам комсомола для повышения эффективности воспитания молодёжи в ходе Всесоюзных походов по местам боевой и трудовой славы советского народа необходимо выделить в особое направление сбор материалов о всенародной помощи эвакуированным гражданам, прибывшим из разных республик, о вкладе переселенцев в победу.8. Советским органам, администрации предприятий, партийным, комсомольским, профсоюзным комитетам организовать в краеведческих, заводских, фабричных музеях экспозиции, демонстрирующие организаторскую работу партии в годы войны по перемещению производительных сил, созданию эвакуированному населению нормальных условий для жизни и трудовой деятельности на местах размещения.9. Идеологическим работникам постоянно совершенствовать формы идейно-политического воспитания трудящихся, обогащать, разнообразить тематику своих выступлений, используя материал из истории эвакуации производительных сил, оказания помощи переселенцам, трудовой деятельности эвакуированных в советском тылу в военное время.10. Сотрудникам архивов предлагается при формировании содержания дел по возможности чётче соблюдать тематический принцип, включая документы, раскрывающие работу партии и государства среди эвакуированных, в состав самостоятельных единиц хранения, а там, где это невозможно сделать, обязательно указывать в заглавии дел полное их содержание. Работникам Государственного архива пензенской области по примеру куйбышевских и ульяновских коллег вычленить в самостоятельный фонд документы отдела облисполкома по хозяйственному устройству эвакуированного населения. (А где на это взять деньги? – прим. В.Ш.)Опыт КПСС по руководству вооружённой защитой социализма имеет интернациональное значение, он вошёл в сокровищницу международного рабочего и национально-освободительного движения служит предостережением агрессивным силам империализма, стремящимся уничтожить социалистический государственный и общественный строй.Партия и правительство неуклонно проводят в жизнь миролюбивую политику, суть которой заключается в словах В.И. Ленина: "...мы обещаем рабочим и крестьянам сделать всё для мира, и мы это сделаем."[5, c.343] КПСС прилагает огромные усилия для того, чтобы плоды созидательного труда советских людей находились под надёжной защитой, и наш народ имел возможность осуществлять грандиозные планы совершенствования социализма и постепенного перехода к коммунизму. "Руководство КПСС и Советского государства будет делать всё для того, чтобы обеспечить нашему народу возможность трудиться в условиях прочного мира и свободы"[6, c.347], – подчеркнул М. С. Горбачёв в речи при закрытии ХХУП съезда КПСС.А вот никаких итоговых выводов делать что-то не хочется. И так все понятно тем, кто внимательно это читал. Ну и знает, чем в итоге все это закончилось в 1991 году…