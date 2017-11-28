Лидер украинских националистов признал, что население Крыма стало жить лучше

Мы сегодня можем констатировать, что бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине, потому что Москва все-таки подбрасывает денег им,

Многие наши чиновники имеют бизнес в Крыму и продолжают этот бизнес, и эти чиновники не сидят в тюрьме. Много украинских ватников ездят отдыхать в Крым, поддерживая экономику оккупированных территорий. Эти люди не преследуются. Нужно над этим работать,