Лидер украинских националистов признал, что население Крыма стало жить лучше
Глава украинской националистической организации «Братство» (запрещена в России) Дмитрий Корчинский признал, что благосостояние населения Крыма улучшилось после вхождения в состав России, передает РИА Новости.
По его словам, многие украинцы продолжают отдыхать и вести бизнес в Крыму.
При этом он выразил уверенность в том, что Киеву необходимо прилагать усилия для того, чтобы ситуация на полуострове ухудшилась. Это, по мнению активиста, должно стать уроком для «сепаратистов».
Напомним, в марте 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Корчинского по обвинению в призывах к развязыванию войны и террористической деятельности.
Мы сегодня можем констатировать, что бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине, потому что Москва все-таки подбрасывает денег им,сказал Корчинский в эфире канала «112 Украина».
По его словам, многие украинцы продолжают отдыхать и вести бизнес в Крыму.
Многие наши чиновники имеют бизнес в Крыму и продолжают этот бизнес, и эти чиновники не сидят в тюрьме. Много украинских ватников ездят отдыхать в Крым, поддерживая экономику оккупированных территорий. Эти люди не преследуются. Нужно над этим работать,отметил Корчинский.
При этом он выразил уверенность в том, что Киеву необходимо прилагать усилия для того, чтобы ситуация на полуострове ухудшилась. Это, по мнению активиста, должно стать уроком для «сепаратистов».
Напомним, в марте 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Корчинского по обвинению в призывах к развязыванию войны и террористической деятельности.
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