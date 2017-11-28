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Лидер украинских националистов признал, что население Крыма стало жить лучше

Глава украинской националистической организации «Братство» (запрещена в России) Дмитрий Корчинский признал, что благосостояние населения Крыма улучшилось после вхождения в состав России, передает РИА Новости.



Мы сегодня можем констатировать, что бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине, потому что Москва все-таки подбрасывает денег им,
сказал Корчинский в эфире канала «112 Украина».


По его словам, многие украинцы продолжают отдыхать и вести бизнес в Крыму.

Многие наши чиновники имеют бизнес в Крыму и продолжают этот бизнес, и эти чиновники не сидят в тюрьме. Много украинских ватников ездят отдыхать в Крым, поддерживая экономику оккупированных территорий. Эти люди не преследуются. Нужно над этим работать,
отметил Корчинский.

При этом он выразил уверенность в том, что Киеву необходимо прилагать усилия для того, чтобы ситуация на полуострове ухудшилась. Это, по мнению активиста, должно стать уроком для «сепаратистов».

Напомним, в марте 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Корчинского по обвинению в призывах к развязыванию войны и террористической деятельности.
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Комментарии 17
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  1. злой партизан
    злой партизан     Сегодня, 09:51
    Корчинский, кстати, далеко неглупый товарищ. Ему принадлежит хороший афоризм :"Всякая революция заканчивается сжиганием на площади долговых расписок".
    1. Лопатов
      Лопатов     Сегодня, 09:55
      Как сказать... Был бы неглупым, понял, что в ответ на так красочно им самим описанные похождения украинцев в первую чеченскую Россия обязательно вернёт должок. С процентами.
      1. Шура пермский
        Шура пермский     Сегодня, 10:10
        Они 20 лет только выкачивали деньги из Крыма,нечему удивляться… до сих пор помню,семьей ездили туда в начале 90ых,гривна стоила 7 рубчиков,а сегодня сколько?))))
    2. Джедай
      Джедай     Сегодня, 09:55
      hi "Неглупость" не мешает ему держаться в общескакунском тренде.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888     Сегодня, 09:59
        "Неглупость" не мешает ему держаться в общескакунском тренде.

        ...правильно - конченный нацист... такие не перевоспитываются, таких к одному знаменателю...
      2. Дедкастарый
        Дедкастарый     Сегодня, 10:07
        Цитата: Джедай
        многие украинцы продолжают отдыхать и вести бизнес в Крыму.
        смотреть до конца.
        надеюсь,так будет.
        1. МВГ
          МВГ     Сегодня, 10:13
          Для Дедкастарый.
          Дай то бог
        2. Джедай
          Джедай     Сегодня, 10:14
          Цитата: Дедкастарый
          Дедкастарый

          Интересна реакция на это видео на Украине. Адекватные - согласятся . А упоротые:
  2. 1331М
    1331М     Сегодня, 09:52
    Ну так они и у нас неплохо живут,а не только в Крыму.А простой пенсионер в деревне богач и уважаемый человек.
    1. Смог
      Смог     Сегодня, 10:01
      Цитата: 1331М
      они

      Ваше преосвященство! А они это кто- бюджетники, военные пенсионеры или чиновники? request Чет я а непонятках.
      1. 1331М
        1331М     Сегодня, 10:08
        Вы правильно понимаете,о Мудрейший из Мудрых-особенно о чиновниках,их-то точно не обделяют вниманием.
        1. Смог
          Смог     Сегодня, 10:12
          Цитата: 1331М
          Вы правильно понимаете

          И опять непонятки. Все таки они это те, кого я перечислил?Прям все, скопом? А что до чиновников, дык они Ваше преосвященство и вна территории 404 не хило существуют.И тоже себя любимых вниманием не обделяют.
      2. Дедкастарый
        Дедкастарый     Сегодня, 10:09
        Цитата: 1331М
        Ну так они и у нас неплохо живут,а не только в Крыму.А простой пенсионер в деревне богач и у

        а я на пенсии на 10ку,чёто не жирую... национальностью не вышел видать...
        1. Смог
          Смог     Сегодня, 10:16
          Цитата: Дедкастарый
          я на пенсии

          Дык и я тоже. Тоже не жирую, но и с голодухи не пухну. Но явно не богач в нашем селе.
  3. Сепар ДНР
    Сепар ДНР     Сегодня, 09:55
    Напомним, в марте 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Корчинского по обвинению в призывах к развязыванию войны и террористической деятельности.

    Возбудил... Если бы итогом такого "возбуждения" была бы "посадка" выродка,как к примеру Радуева и "сердечный приступ" в колонии , то да...

    А так,эрекция с возбуждением... В общем - НИ-ЧЕ-ГО... Поллюция пустая.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888     Сегодня, 09:57
    ... начинают прозревать, или завидуют?... bully
    1. Джедай
      Джедай     Сегодня, 10:03
      Не то и не другое: продолжают придерживаться линии Фашингтонского обкома. yes