10:21 28 ноября

Российские специалисты присоединились к поискам аргентинской подлодки

Аргентинский корвет Robinson с российскими специалистами на борту отправился в район поисков пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан», передает РИА Новости.



Корабль вышел в море из порта порт Комодоро-Ривадавия.


В состав группы вошли командир и операторы подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Возглавил отряд руководитель НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков,
сообщает корреспондент агентства с места событий.

Также на поиски субмарины вышло норвежское судно Sophie Siem.

Напомним, аргентинская ДЭПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи на борту находились 44 человека. Ранее представитель ВМС Энрике Бальби заявил об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:01
    ... возможно и найдут лодку... живых там уже нет...
    a.s.zzz888
    1. 1331М Сегодня, 10:04
      Ну хоть Моряков семьям вернут,чтоб по обычаем своим похоронили....
      1331М
  2. seregatara1969 Сегодня, 10:16
    пантера под водой -назвали б карасём или окунем штоли. вечная память морякам
    seregatara1969
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