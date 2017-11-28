Российские специалисты присоединились к поискам аргентинской подлодки
Аргентинский корвет Robinson с российскими специалистами на борту отправился в район поисков пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан», передает РИА Новости.
Корабль вышел в море из порта порт Комодоро-Ривадавия.
Также на поиски субмарины вышло норвежское судно Sophie Siem.
Напомним, аргентинская ДЭПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи на борту находились 44 человека. Ранее представитель ВМС Энрике Бальби заявил об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.
Корабль вышел в море из порта порт Комодоро-Ривадавия.
В состав группы вошли командир и операторы подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Возглавил отряд руководитель НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков,сообщает корреспондент агентства с места событий.
Также на поиски субмарины вышло норвежское судно Sophie Siem.
Напомним, аргентинская ДЭПЛ «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи на борту находились 44 человека. Ранее представитель ВМС Энрике Бальби заявил об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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