На Восточном прошел второй пуск в истории космодрома
С космодрома Восточный стартовала Ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками, стартовала с космодрома Восточный.
Позднее комментатор пуска сообщил, что разгонный блок "Фрегат" отделился от ракеты.
Задачи "Метеора" — мониторинг климата и прогноз погоды. Данные спутника помогут определять температуру на поверхности морей, распределение влажности в атмосфере. Его выход на расчетную орбиту высотой 825,5 километра запланирован на 9:42 мск.
В виде попутной нагрузки вместе с "Метеором" на орбиту на "Союзе" отправятся 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также в космос будут выведены спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).
Первый запуск с космодрома состоялся в апреле прошлого года. Тогда ракета "Союз-2.1а" с новым блоком выведения "Волга" доставила на орбиту космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д, передает РИА Новости.
Есть контакт подъема (команда, обозначающая "отрыв" от стартового комплекса)— сообщил диктор на стартовой площадке.
Позднее комментатор пуска сообщил, что разгонный блок "Фрегат" отделился от ракеты.
Задачи "Метеора" — мониторинг климата и прогноз погоды. Данные спутника помогут определять температуру на поверхности морей, распределение влажности в атмосфере. Его выход на расчетную орбиту высотой 825,5 километра запланирован на 9:42 мск.
В виде попутной нагрузки вместе с "Метеором" на орбиту на "Союзе" отправятся 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также в космос будут выведены спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).
Первый запуск с космодрома состоялся в апреле прошлого года. Тогда ракета "Союз-2.1а" с новым блоком выведения "Волга" доставила на орбиту космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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