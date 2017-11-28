10:19 28 ноября

На Восточном прошел второй пуск в истории космодрома

С космодрома Восточный стартовала Ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками, стартовала с космодрома Восточный.

Есть контакт подъема (команда, обозначающая "отрыв" от стартового комплекса)
— сообщил диктор на стартовой площадке.
Позднее комментатор пуска сообщил, что разгонный блок "Фрегат" отделился от ракеты.

На Восточном прошел второй пуск в истории космодрома



Задачи "Метеора" — мониторинг климата и прогноз погоды. Данные спутника помогут определять температуру на поверхности морей, распределение влажности в атмосфере. Его выход на расчетную орбиту высотой 825,5 километра запланирован на 9:42 мск.

В виде попутной нагрузки вместе с "Метеором" на орбиту на "Союзе" отправятся 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также в космос будут выведены спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

Первый запуск с космодрома состоялся в апреле прошлого года. Тогда ракета "Союз-2.1а" с новым блоком выведения "Волга" доставила на орбиту космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 5

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  1. Дедкастарый Сегодня, 10:11
    В виде попутной нагрузки вместе с "Метеором" на орбиту на "Союзе" отправятся 18 малых космических аппаратов из разных стран
    ничёсе...санкции.. whatво истину:деньги не пахнут.
    Дедкастарый
    1. Zibelew Сегодня, 10:15
      Если оплачено, то почему бы и нет.
      Zibelew
  2. Muvka Сегодня, 10:15
    Ну что. Восточный жив, всепропальщики? А будет еще один пуск в этом году. А еще сегодня полетел 30й SSJ в этом году :)
    Muvka
    1. Джедай Сегодня, 10:18
      Для кого-то второй удачный запуск вовсе не станет поводом для прекращения нытья.
      Джедай
  3. raw174 Сегодня, 10:16
    Интересно, есть ли вероятность того, что в нужное время, метеоспутник начнет работать как оборонный? Целеуказание, разведка и т.д.
    raw174
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