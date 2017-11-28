Военная обстановка в Сирии: Курды заявили о трех сбитых вертолетах ВКС РФ

Вчера курдское информационное агентство ANHA сообщило об уничтожении трех вертолетов Воздушно-космических сил России протурецкими боевиками. Один из представителей YPG (Курдские отряды самообороны) заявил, что в результате атаки погибли несколько высокопоставленных российских офицеров. Никаких доказательств предоставлено не было. Стоит заметить, что в последнее время курды стали враждебно относиться к российскому присутствию в Сирии. Сообщается даже о боевом контакте курдских отрядов с подразделениями ЧВК России.











