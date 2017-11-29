Рутений урожаю не помеха? «Гринпис» пишет прокурору!

«Станции наблюдения по всему континенту зафиксировали увеличение содержания 106Ru, анализ по выявлению его источника предположительно находится в 1000 км от Германии, на территории Восточной Европы. Поскольку зафиксировано содержание только этого радиоактивного изотопа, авария на АЭС в качестве причины его появления исключается. При зафиксированной концентрации Ru106 в воздухе опасность для здоровья человека исключается».

«Расчёты IRSN, основанные на уровнях концентрации, измеренных в нескольких европейских странах, и на метеорологических условиях последних нескольких дней, по-видимому, указывают на то, что загрязняющий воздух мог быть образован из южных районов Урала или расположен близко к ним. IRSN продолжает свои исследования, чтобы попытаться подтвердить происхождение этого загрязнения атмосферы».

«Даже с учётом того, что наблюдаемая концентрация над Европой мала, воздействию подверглись десятки миллионов людей, и у кого-то из них обязательно будут проблемы со здоровьем».

«Гринпис России направит письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru