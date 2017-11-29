Рутений урожаю не помеха? «Гринпис» пишет прокурору!
Челябинское зерно, безопасное и качественное, не будет поставляться за границу вовсе не из-за выбросов рутения, о которых жуткие вещи рассказывают в жёлтой и желтоватой прессе. Зерно решили не поставлять ввиду нерентабельности транспортировки. С выбросом рутения-106 это решение не связано. Кроме того, источник выброса до сих пор не обнаружен, и на его установление уйдёт немало времени. Между тем российский филиал «Гринписа» собрался писать прокурорам. Шутка ли: «воздействию подверглись десятки миллионов людей»!
Шум в мировой прессе и в среде право- и природозащитников начался с заявления немецкого ведомства по защите от радиации (Федерального центра Германии по радиационной защите, BfS). Это учреждение проинформировало Европу о повышенном содержании в воздухе рутения-106. Был озвучен и период предполагаемых выбросов: 29 сентября — 3 октября. Однако концентрация вещества, отметили в BfS, была «крайне незначительной», а потому не представляла угрозы для здоровья. Кроме того, немецкие эксперты уверены, что причиной повышенного содержания в воздухе «сто шестого» не является какая-либо атомная авария.
Специализированный сайт «Геоэнергетика» процитировал абзац из отчёта Федерального центра Германии по радиационной защите:
«Сенсационная» версия родилась во французском Институте радиационной защиты (IRSN):
И тут скандал с рутением шагнул в прессу и приобрёл там вид типично «русского» явления в Европе!
Вероятно, это случилось потому, что на Западе знают и про то, что в 1986-м генсек Горбачёв первое время предпочитал скрывать чернобыльскую катастрофу, и про предприятие «Маяк». На Западе по привычке обвиняют во всех грехах Россию: мол, след рутения-106 тянется в чистенький Евросоюз прямо из грязной Челябинской области. Ruthenia и Русь — одно и то же, а посему всё ясно: виноваты русские!
Штука в том, что конкретный источник загрязнения до сих пор не выявлен. А челябинское зерно, которое не пойдёт на экспорт потому, что всё оно якобы загрязнено радиоактивным изотопом рутения, оказалось на самом деле чистым и безопасным. На эксперт же не пойдёт оно просто потому, что больно дорого обойдётся транспортировка. Зерно проверили: оно безопасное.
Но давайте-ка заглянем на российский сайт знаменитого «Гринписа» и поглядим на аргументы человеколюбцев и природозащитников.
Сайт «Гринписа» информирует: наибольшие концентрации рутения-106 «были обнаружены «Росгидрометом» на Южном Урале вблизи комбината «Маяк», принадлежащего «Росатому».
Тревогу забило МАГАТЭ: по данным организации, в конце сентября и начале октября 2017 г. рутений-106 был обнаружен в атмосфере ряда европейских стран. Немецкое ведомство по радиационной защите сделало вывод: «с высокой вероятностью» источник выброса находится на Южном Урале. Однако «Росатом» назвал такие утверждения несостоятельными. В госкорпорации заявили, что, по данным «Росгидромета», в пробах аэрозолей с 25 сентября по 7 октября на территории России рутений-106 не обнаружен нигде, кроме пункта измерений в Санкт-Петербурге. Между тем, продолжает «Гринпис», в отчёте «Росгидромета» за сентябрь указано: наиболее значительные концентрации рутения-106 обнаружены в населённых пунктах вблизи комбината «Маяк». Также «Росгидромет» признал, добавляет «Гринпис», что в конце сентября и начале октября возникли условия для активного переноса загрязняющих веществ с территории Южного Урала в район Средиземноморья и на север Европы. «Росгидромет» охарактеризовал «содержание Ru-106 в пробах аэрозолей и выпадений в сентябре-октябре 2017 года» как «экстремально высокое загрязнение» и «высокое загрязнение», подчёркивают гринписовцы. И комментируют:
Не мудрствуя лукаво, «Гринпис» прямо указывает на источник заражения. «Аварийный выброс рутения-106 на комбинате «Маяк», — сказано на сайте, — может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов».
Также указывается, что по этому поводу предпримет «Гринпис». Цитата:
Итак, торопливому «Гринпису» известно всё. Однако с этой экологической организацией не согласятся другие специалисты. Дадим слово и им.
Во-первых, учёные полагают, что результаты оценки выбросов могут быть получены не ранее чем через шесть месяцев.
Первые результаты работы комиссии атомщиков, устанавливающей источник рутения-106, появятся не раньше чем через полгода. Внимание, это не жёлтая пресса и не домыслы досужих блоггеров! Об этом рассказал ТАСС Илья Ярмошенко, заместитель директора по науке Института промышленной экологии Уральского отделения РАН.
Созданной комиссии, по словам учёного, «нужно проанализировать полный набор данных». И это «большой объём работы». На такую долгую работу, подчеркнул эксперт, уйдёт «в лучшем случае полгода». (Заметим: в лучшем случае.) «Выводы, которые сделает комиссия, позволят исключить вероятность того, что подобные выбросы рутения-106 будут происходить регулярно», — прокомментировал ситуацию Ярмошенко.
И самое главное: по словам учёного, комиссия в первую очередь займётся определением источников производства рутения-106 в России и Европе и проанализирует логистические схемы. Затем участники группы проверят то, как именно этот рутений используется. Нужно и ещё раз изучить загрязнение промышленных объектов, окружающей среды и сопоставить данные с метеорологическими сводками на момент выброса, направлением и силой ветра.
Во-вторых, заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов опровергнул заявления европейских экспертов о том, что предприятия региона якобы могли стать источником рутения-106 в Европе.
В-третьих, пресс-служба производственного объединения «Маяк», входящего в число объектов «Росатома», сообщила, что на предприятии в 2017 году «источники из рутения-106 не производились», а местный радиационный фон находится в норме. К этому было добавлено, что работы по выделению рутения-106 из отработанного ядерного топлива и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения на предприятии не проводятся много лет.
Что до упомянутой выше сводки «Росгидромета», то в ней, сообщает ТАСС, указывается, что продукты распада рутения-106 фиксировались вовсе не только в Челябинской области. 26 и 27 сентября они были зафиксированы в Татарстане, 27 и 28 сентября — в Ростове-на-Дону и в Волгограде. А в МАГАТЭ отмечают, что рутений-106 обнаружили в Румынии, Италии, Словении, Украине.
В-четвёртых, имеются и точные данные по уровню содержания вещества. «Росгидромет» проанализировал с 25 сентября по 1 октября пробы из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный в Челябинской области. По данным ведомства, содержание рутения составляло 76,1 тысячи и 52,3 тысячи микробеккерелей. Министр общественной безопасности Е. Савченко заявил, что такой уровень загрязнения не опасен: «Зафиксированные на территории Челябинской области концентрации рутения-106 находились на уровне зарегистрированных показателей и в других регионах России и Европы. Они с большим запасом не превышали установленный норматив, не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья населения». О безопасности для человека концентраций рутения-106 заявили также в Минприроды РФ и «Роспотребнадзоре».
В-пятых, прояснилась и ситуация с экспортом «заражённого» зерна, о которой сочиняла байки жёлтая пресса. Мол, Челябинская область из-за выбросов рутения-106 отказалась от экспорта!
Вот заявление по этому поводу от пресс-секретаря минсельхоза региона Натальи Твердохлебовой. Она пояснила ситуацию изданию «Ura.ru».
По её словам, Челябинская область не станет экспортировать выращенное зерно ввиду нерентабельности его транспортировки. С выбросом рутения-106 решение отказаться от поставок за рубеж не связано. Всё зерно было собрано до времени предполагаемого выброса.
«Челябинские производители могли бы вывезти на экспорт излишки в 150-200 тысяч тонн продовольственной пшеницы 3-го класса, — отметила она. — Но за минусом всех транспортных расходов у них останется примерно от 4 тысяч до 5 тысяч рублей за тонну. Это ниже себестоимости. А фуражное зерно мы сами практически всё потребляем: оно идёт на птицефабрики и в свинокомплексы. Если какой-то выброс и был, он никак не повлиял на зерно, потому что оно уже было убрано. К тому же основная масса зерна выращивается в сотнях километров на юге области».
В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что «зерно находится под контролем государства». Пресс-секретарь южноуральского управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль сообщила изданию: «ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» в постоянном режиме проводит лабораторные исследования зерна на показатели безопасности и качества и может подтвердить, что российское зерно в полном объёме соответствует самым жёстким требованиям как российского законодательства, так и законодательства стран-импортёров по всем показателям качества и безопасности». Наконец, вице-губернатор Сергей Сушков заявил, что проблем с экспортом зерна, мясной и прочей продукции южноуральских производителей нет: «Вся продукция проверяется и полностью соответствует требованиям безопасности».
Кстати, ранее сообщалось, что собранный в Челябинской области урожай зерновых составил 2,4 млн. тонн и на 24% превысил показатель прошлого года. А после сообщений о выбросе рутения-106 на Южном Урале котировки пшеницы на американской товарной бирже выросли!
В-шестых, с прессой поговорили представители «Росатома». Они заявили, что на предприятиях госкорпорации не было аварий, которые могли бы привести к повышению в воздухе уровня рутения-106.
«Опубликованные «Росгидрометом» данные по загрязнению изотопом рутений-106 позволяют сделать вывод, что доза, которая могла быть получена человеком, в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы и не представляет какой-либо опасности для здоровья и жизни людей», — сказали в «Росатоме» корреспонденту «Газеты.ру». — Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП «ПО «Маяк».
В-седьмых, международный уровень. Сайт «Геоэнергетика» цитирует документ МАГАТЭ, полученный от источника: «На основании данных мониторинга и информации, предоставленной государствами-членами МАГАТЭ, не было определено какого-либо конкретного события или конкретного места рассеивания 106Ru в атмосферу. В настоящее время МАГАТЭ не может делать выводы в отношении определения места утечки без фактической отчётности от государства, в котором эта утечка произошла».
Круг замкнулся. Теперь следует ждать ответа от российских учёных, а они просят на это не менее полугода. До тех пор делать какие-либо выводы не стоит.
Что касается версий об источнике выброса, то вот самые популярные.
Поскольку рутений-106 используется для лечения онкологических болезней, вполне вероятно, что речь следует вести о происшествии на медицинском производстве. «Рутений используется в медицине при лечении рака глаза, — сказал «Огоньку» Александр Уваров, главный редактор портала Atominfo.ru. — Всплывала и версия о спутнике. И она может оказаться правдоподобной. Конечно, период полураспада рутения-106 около года, а значит, аппарат будет работать лишь в течение этого срока, и запускать его невыгодно… Но возможно, речь о падении разведывательного спутника — в таком никто не сознается».
В итоге, отметим, и оценка МАГАТЭ, и комментарии российских учёных и специалистов на местах, да и первоначальный осторожный доклад немецкого ведомства доказывают: те, кто желает раздуть скандал на пустом месте и всячески очернить Россию, приписав ей чуть ли не новый Чернобыль, повод непременно найдут. И в этом «поводе» может потонуть любая правда.
Смешно, конечно, но «Росатому» фактически приходится оправдываться перед жёлтой прессой! А заодно и перед «Гринписом», который готов строчить письма в прокуратуру. А как же: ведь «воздействию подверглись десятки миллионов людей»! Не иначе, русские устроили радиационную атаку на Европу.
Шум в мировой прессе и в среде право- и природозащитников начался с заявления немецкого ведомства по защите от радиации (Федерального центра Германии по радиационной защите, BfS). Это учреждение проинформировало Европу о повышенном содержании в воздухе рутения-106. Был озвучен и период предполагаемых выбросов: 29 сентября — 3 октября. Однако концентрация вещества, отметили в BfS, была «крайне незначительной», а потому не представляла угрозы для здоровья. Кроме того, немецкие эксперты уверены, что причиной повышенного содержания в воздухе «сто шестого» не является какая-либо атомная авария.
Специализированный сайт «Геоэнергетика» процитировал абзац из отчёта Федерального центра Германии по радиационной защите:
«Станции наблюдения по всему континенту зафиксировали увеличение содержания 106Ru, анализ по выявлению его источника предположительно находится в 1000 км от Германии, на территории Восточной Европы. Поскольку зафиксировано содержание только этого радиоактивного изотопа, авария на АЭС в качестве причины его появления исключается. При зафиксированной концентрации Ru106 в воздухе опасность для здоровья человека исключается».
«Сенсационная» версия родилась во французском Институте радиационной защиты (IRSN):
«Расчёты IRSN, основанные на уровнях концентрации, измеренных в нескольких европейских странах, и на метеорологических условиях последних нескольких дней, по-видимому, указывают на то, что загрязняющий воздух мог быть образован из южных районов Урала или расположен близко к ним. IRSN продолжает свои исследования, чтобы попытаться подтвердить происхождение этого загрязнения атмосферы».
И тут скандал с рутением шагнул в прессу и приобрёл там вид типично «русского» явления в Европе!
Вероятно, это случилось потому, что на Западе знают и про то, что в 1986-м генсек Горбачёв первое время предпочитал скрывать чернобыльскую катастрофу, и про предприятие «Маяк». На Западе по привычке обвиняют во всех грехах Россию: мол, след рутения-106 тянется в чистенький Евросоюз прямо из грязной Челябинской области. Ruthenia и Русь — одно и то же, а посему всё ясно: виноваты русские!
Штука в том, что конкретный источник загрязнения до сих пор не выявлен. А челябинское зерно, которое не пойдёт на экспорт потому, что всё оно якобы загрязнено радиоактивным изотопом рутения, оказалось на самом деле чистым и безопасным. На эксперт же не пойдёт оно просто потому, что больно дорого обойдётся транспортировка. Зерно проверили: оно безопасное.
Но давайте-ка заглянем на российский сайт знаменитого «Гринписа» и поглядим на аргументы человеколюбцев и природозащитников.
Сайт «Гринписа» информирует: наибольшие концентрации рутения-106 «были обнаружены «Росгидрометом» на Южном Урале вблизи комбината «Маяк», принадлежащего «Росатому».
Тревогу забило МАГАТЭ: по данным организации, в конце сентября и начале октября 2017 г. рутений-106 был обнаружен в атмосфере ряда европейских стран. Немецкое ведомство по радиационной защите сделало вывод: «с высокой вероятностью» источник выброса находится на Южном Урале. Однако «Росатом» назвал такие утверждения несостоятельными. В госкорпорации заявили, что, по данным «Росгидромета», в пробах аэрозолей с 25 сентября по 7 октября на территории России рутений-106 не обнаружен нигде, кроме пункта измерений в Санкт-Петербурге. Между тем, продолжает «Гринпис», в отчёте «Росгидромета» за сентябрь указано: наиболее значительные концентрации рутения-106 обнаружены в населённых пунктах вблизи комбината «Маяк». Также «Росгидромет» признал, добавляет «Гринпис», что в конце сентября и начале октября возникли условия для активного переноса загрязняющих веществ с территории Южного Урала в район Средиземноморья и на север Европы. «Росгидромет» охарактеризовал «содержание Ru-106 в пробах аэрозолей и выпадений в сентябре-октябре 2017 года» как «экстремально высокое загрязнение» и «высокое загрязнение», подчёркивают гринписовцы. И комментируют:
«Даже с учётом того, что наблюдаемая концентрация над Европой мала, воздействию подверглись десятки миллионов людей, и у кого-то из них обязательно будут проблемы со здоровьем».
Не мудрствуя лукаво, «Гринпис» прямо указывает на источник заражения. «Аварийный выброс рутения-106 на комбинате «Маяк», — сказано на сайте, — может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов».
Также указывается, что по этому поводу предпримет «Гринпис». Цитата:
«Гринпис России направит письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям».
Итак, торопливому «Гринпису» известно всё. Однако с этой экологической организацией не согласятся другие специалисты. Дадим слово и им.
Во-первых, учёные полагают, что результаты оценки выбросов могут быть получены не ранее чем через шесть месяцев.
Первые результаты работы комиссии атомщиков, устанавливающей источник рутения-106, появятся не раньше чем через полгода. Внимание, это не жёлтая пресса и не домыслы досужих блоггеров! Об этом рассказал ТАСС Илья Ярмошенко, заместитель директора по науке Института промышленной экологии Уральского отделения РАН.
Созданной комиссии, по словам учёного, «нужно проанализировать полный набор данных». И это «большой объём работы». На такую долгую работу, подчеркнул эксперт, уйдёт «в лучшем случае полгода». (Заметим: в лучшем случае.) «Выводы, которые сделает комиссия, позволят исключить вероятность того, что подобные выбросы рутения-106 будут происходить регулярно», — прокомментировал ситуацию Ярмошенко.
И самое главное: по словам учёного, комиссия в первую очередь займётся определением источников производства рутения-106 в России и Европе и проанализирует логистические схемы. Затем участники группы проверят то, как именно этот рутений используется. Нужно и ещё раз изучить загрязнение промышленных объектов, окружающей среды и сопоставить данные с метеорологическими сводками на момент выброса, направлением и силой ветра.
Во-вторых, заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов опровергнул заявления европейских экспертов о том, что предприятия региона якобы могли стать источником рутения-106 в Европе.
В-третьих, пресс-служба производственного объединения «Маяк», входящего в число объектов «Росатома», сообщила, что на предприятии в 2017 году «источники из рутения-106 не производились», а местный радиационный фон находится в норме. К этому было добавлено, что работы по выделению рутения-106 из отработанного ядерного топлива и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения на предприятии не проводятся много лет.
Что до упомянутой выше сводки «Росгидромета», то в ней, сообщает ТАСС, указывается, что продукты распада рутения-106 фиксировались вовсе не только в Челябинской области. 26 и 27 сентября они были зафиксированы в Татарстане, 27 и 28 сентября — в Ростове-на-Дону и в Волгограде. А в МАГАТЭ отмечают, что рутений-106 обнаружили в Румынии, Италии, Словении, Украине.
В-четвёртых, имеются и точные данные по уровню содержания вещества. «Росгидромет» проанализировал с 25 сентября по 1 октября пробы из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный в Челябинской области. По данным ведомства, содержание рутения составляло 76,1 тысячи и 52,3 тысячи микробеккерелей. Министр общественной безопасности Е. Савченко заявил, что такой уровень загрязнения не опасен: «Зафиксированные на территории Челябинской области концентрации рутения-106 находились на уровне зарегистрированных показателей и в других регионах России и Европы. Они с большим запасом не превышали установленный норматив, не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья населения». О безопасности для человека концентраций рутения-106 заявили также в Минприроды РФ и «Роспотребнадзоре».
В-пятых, прояснилась и ситуация с экспортом «заражённого» зерна, о которой сочиняла байки жёлтая пресса. Мол, Челябинская область из-за выбросов рутения-106 отказалась от экспорта!
Вот заявление по этому поводу от пресс-секретаря минсельхоза региона Натальи Твердохлебовой. Она пояснила ситуацию изданию «Ura.ru».
По её словам, Челябинская область не станет экспортировать выращенное зерно ввиду нерентабельности его транспортировки. С выбросом рутения-106 решение отказаться от поставок за рубеж не связано. Всё зерно было собрано до времени предполагаемого выброса.
«Челябинские производители могли бы вывезти на экспорт излишки в 150-200 тысяч тонн продовольственной пшеницы 3-го класса, — отметила она. — Но за минусом всех транспортных расходов у них останется примерно от 4 тысяч до 5 тысяч рублей за тонну. Это ниже себестоимости. А фуражное зерно мы сами практически всё потребляем: оно идёт на птицефабрики и в свинокомплексы. Если какой-то выброс и был, он никак не повлиял на зерно, потому что оно уже было убрано. К тому же основная масса зерна выращивается в сотнях километров на юге области».
В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что «зерно находится под контролем государства». Пресс-секретарь южноуральского управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль сообщила изданию: «ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» в постоянном режиме проводит лабораторные исследования зерна на показатели безопасности и качества и может подтвердить, что российское зерно в полном объёме соответствует самым жёстким требованиям как российского законодательства, так и законодательства стран-импортёров по всем показателям качества и безопасности». Наконец, вице-губернатор Сергей Сушков заявил, что проблем с экспортом зерна, мясной и прочей продукции южноуральских производителей нет: «Вся продукция проверяется и полностью соответствует требованиям безопасности».
Кстати, ранее сообщалось, что собранный в Челябинской области урожай зерновых составил 2,4 млн. тонн и на 24% превысил показатель прошлого года. А после сообщений о выбросе рутения-106 на Южном Урале котировки пшеницы на американской товарной бирже выросли!
В-шестых, с прессой поговорили представители «Росатома». Они заявили, что на предприятиях госкорпорации не было аварий, которые могли бы привести к повышению в воздухе уровня рутения-106.
«Опубликованные «Росгидрометом» данные по загрязнению изотопом рутений-106 позволяют сделать вывод, что доза, которая могла быть получена человеком, в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы и не представляет какой-либо опасности для здоровья и жизни людей», — сказали в «Росатоме» корреспонденту «Газеты.ру». — Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП «ПО «Маяк».
В-седьмых, международный уровень. Сайт «Геоэнергетика» цитирует документ МАГАТЭ, полученный от источника: «На основании данных мониторинга и информации, предоставленной государствами-членами МАГАТЭ, не было определено какого-либо конкретного события или конкретного места рассеивания 106Ru в атмосферу. В настоящее время МАГАТЭ не может делать выводы в отношении определения места утечки без фактической отчётности от государства, в котором эта утечка произошла».
Круг замкнулся. Теперь следует ждать ответа от российских учёных, а они просят на это не менее полугода. До тех пор делать какие-либо выводы не стоит.
Что касается версий об источнике выброса, то вот самые популярные.
Поскольку рутений-106 используется для лечения онкологических болезней, вполне вероятно, что речь следует вести о происшествии на медицинском производстве. «Рутений используется в медицине при лечении рака глаза, — сказал «Огоньку» Александр Уваров, главный редактор портала Atominfo.ru. — Всплывала и версия о спутнике. И она может оказаться правдоподобной. Конечно, период полураспада рутения-106 около года, а значит, аппарат будет работать лишь в течение этого срока, и запускать его невыгодно… Но возможно, речь о падении разведывательного спутника — в таком никто не сознается».
В итоге, отметим, и оценка МАГАТЭ, и комментарии российских учёных и специалистов на местах, да и первоначальный осторожный доклад немецкого ведомства доказывают: те, кто желает раздуть скандал на пустом месте и всячески очернить Россию, приписав ей чуть ли не новый Чернобыль, повод непременно найдут. И в этом «поводе» может потонуть любая правда.
Смешно, конечно, но «Росатому» фактически приходится оправдываться перед жёлтой прессой! А заодно и перед «Гринписом», который готов строчить письма в прокуратуру. А как же: ведь «воздействию подверглись десятки миллионов людей»! Не иначе, русские устроили радиационную атаку на Европу.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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