10:22 28 ноября

На территории КНДР зафиксирована повышенная активность радиосигналов

Минобороны Южной Кореи задействовало радар для слежения за баллистическими ракетами в связи с активизацией радиосигналов в районе ракетной базы в КНДР, передает РИА Новости сообщение японского агентства Киодо.



По данным агентства, японские и американские военные отметили повышение активности радиосигналов на территории КНДР, что может означать подготовку к новому ракетному пуску. «В частности, это может быть проверкой работы систем, при помощи который ракета направляет сигнал на землю», – говорится в сообщении.


Неназванный военный источник рассказал агентству, что «пуск может быть проведен в течение нескольких дней». В то же время, по его словам, радиосигналы могут быть и «подготовкой к регулярным зимним военным учениям».

Напомним, КНДР проводила пуски ракет по 2-3 раза в месяц, начиная с апреля этого года, однако с 15 сентября, когда баллистическая ракета, выпущенная с территории КНДР, перелетела через территорию Японии, наблюдается затишье.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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