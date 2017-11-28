Греф выводит деньги Сбербанка из России
На дня в столице Словении состоялся аукцион, на котором Сбербанк купил шикарный гольф-клуб за более чем 350 миллионов рублей. На аукционе российский банк оказался единственным участником. Выходит, вместо того, чтобы вкладывать деньги внутри России, в отечественные предприятия и производство, государственный банк обзаводится странными активами за рубежом.
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