Греф выводит деньги Сбербанка из России

На дня в столице Словении состоялся аукцион, на котором Сбербанк купил шикарный гольф-клуб за более чем 350 миллионов рублей. На аукционе российский банк оказался единственным участником. Выходит, вместо того, чтобы вкладывать деньги внутри России, в отечественные предприятия и производство, государственный банк обзаводится странными активами за рубежом.











