15:55 28 ноября

Греф выводит деньги Сбербанка из России

На дня в столице Словении состоялся аукцион, на котором Сбербанк купил шикарный гольф-клуб за более чем 350 миллионов рублей. На аукционе российский банк оказался единственным участником. Выходит, вместо того, чтобы вкладывать деньги внутри России, в отечественные предприятия и производство, государственный банк обзаводится странными активами за рубежом.




8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. vladimirvn Сегодня, 10:41
    .. государственный банк (????) обзаводится странными активами за рубежом.
    vladimirvn
    1. maratk Сегодня, 10:48
      государственным он был при СССР, а сейчас он наполовину государственный а на другую частный (зарубежные инвесторы). У моего знакомого жена управляющая отделением. Так они иногда проводят заседания представителей банка за рубежом. Снимают целые комплексы и заседают. Так что вот так
      maratk
    2. Dashout Сегодня, 11:01
      А чего ждать от Грефа? Греф в Сбербанке и Чубайс в Роснано - это локальная победа либерастов
      Dashout
  2. ваняватный Сегодня, 10:58
    хрен с ним с этим самым влиятельным 3.14 страны... о том что у правительства программы нет и не предвидится тож не новость , а вот про то , что ветеранов кинули официально не знал , ты гляди , эти псы даже меня еще могут удивить ...
    ваняватный
  3. Мар.Тира Сегодня, 11:00
    Цитата: vladimirvn
    .. государственный банк (????) обзаводится странными активами за рубежом.

    Сбербанк не является государственным.Он ПАО а держателями акций являются и частные инвесторы.в основном зарубежные.Индия,Китай,Пакистан,но есть и наши почётные наблюдатели,Кудрин к примеру,Силуанов,и центробанк России.Правительство РФ сейчас рассматривает инициативу, согласно которой доля государства в капитале банка должна уменьшится, но это произойдет не ранее, чем через 1-3 года. Как сейчас распределены активы:

    52,32% акций принадлежат ЦБ России, т.е. государству;
    юридические лица нерезиденты — около 45,6%;
    юридические лица резиденты — 1,5%;
    частных инвесторов — 2,9%.На этой неделе я вдруг узнал,что началось массовое сокращение сотрудников офисов Сбербанка по России.И помещения начали сдавать в аренду или продавать..Греф матёрый волчара,что то почуял,вот и заметает следы.А вот где больше всего он обосновался.
    Мар.Тира
    1. cariperpaint Сегодня, 11:13
      у них сокращения офисов давно идут. оптимизация это. обычное дело во время кризиса
      cariperpaint
  4. cariperpaint Сегодня, 11:11
    задолбали ...хоть бы внимательно изучили суть вопроса... у сбера во первых есть подразделения которые деньги по всему миру вкладывают. это бизнес. во вторых этот клуб принадлежит должнику у которого сбер главный кредитор. иногда такое чувство появляется что кто то именно против банка работает специально всякий бред про них транслируя.
    cariperpaint
  5. Мар.Тира Сегодня, 11:24
    Цитата: cariperpaint
    у них сокращения офисов давно идут. оптимизация это. обычное дело во время кризиса

    У нас в районе такое впервые за всё время существования Сбербанка.
    Мар.Тира
  6. Мар.Тира Сегодня, 11:30
    Цитата: cariperpaint
    задолбали ...хоть бы внимательно изучили суть вопроса... у сбера во первых есть подразделения которые деньги по всему миру вкладывают. это бизнес. во вторых этот клуб принадлежит должнику у которого сбер главный кредитор. иногда такое чувство появляется что кто то именно против банка работает специально всякий бред про них транслируя.

    Не считайте себя пупом земли.Я сам являюсь акционером этого банка,так что как выводят деньги я знаю.Мы знаем про этого кредитора,и что?Надо поддержать подельника который шиковал на русские деньги что ли??
    Мар.Тира
Картина дня