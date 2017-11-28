"Реактивные" танки Т-80У замечены на учениях в Южной Корее

ОБТ Т-80У производства РФ были задействованы в южнокорейских учения. Танки были поставлены Россией в 90-х годах в счет погашения перед Южной Корей советского долга. По разным данным, на вооружении Республики Корея находятся от 33 до 80 единиц Т-80У. В прошлом году стало известно о намерениях России выкупить эти танки.











