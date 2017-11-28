15:53 28 ноября

"Реактивные" танки Т-80У замечены на учениях в Южной Корее

ОБТ Т-80У производства РФ были задействованы в южнокорейских учения. Танки были поставлены Россией в 90-х годах в счет погашения перед Южной Корей советского долга. По разным данным, на вооружении Республики Корея находятся от 33 до 80 единиц Т-80У. В прошлом году стало известно о намерениях России выкупить эти танки.




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Комментарии 2

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  1. sabakina Сегодня, 12:21
    в 90-х годах в счет погашения перед Южной Корей советского долга.

    Интересно, существует с мире страна, которой СССР не был должен?
    sabakina
  2. к174ун7 Сегодня, 15:23
    [quoteВ прошлом году стало известно о намерениях России выкупить эти танки.][/quote]
    И передать в КНДР. Пусть теперь покатаются северокорейцы на радость заокеанскому супостату.
    к174ун7
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