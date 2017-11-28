Клинцевич сравнил украинскую власть с Бабой Ягой

Ничего нового. Украина опять уподобилась персонажу старого советского мультфильма "А Баба-Яга против!"

В конце концов, Киев должен понять, что Украина в Европе никому не нужна, и при определенных обстоятельствах будет в буквальном смысле проглочена. Все исторические и геополитические факторы криком кричат, что Украина может состояться как государство только вместе с Россией,