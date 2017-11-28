15:55 28 ноября

Клинцевич сравнил украинскую власть с Бабой Ягой

Украина может состояться как государство только вместе с Россией, передает РИА Новости заявление члена Совета Федерации Франца Клинцевича.



Накануне генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд отметил в интервью газете Financial Times, что выход России из СЕ стал бы негативным шагом, так как членство страны в организации важно для россиян. Позже глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что таким образом Ягланд открыто выступил за возвращение России в Ассамблею. По его словам, если это произойдет, украинской делегации в ПАСЕ «больше нечего делать, потому что с того момента все резолюции Ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения».


Ничего нового. Украина опять уподобилась персонажу старого советского мультфильма "А Баба-Яга против!"
написал Клинцевич в «Фейсбуке».

По его словам, за последние 3 года системной позицией Киева стало «тупое, бессмысленное противодействие любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе, сделать ее более предсказуемой и безопасной, что в принципе невозможно без активного включения в этот процесс России».

Сенатор отметил, что «выступление МИД Украины против возвращения России в Совет Европы – это продолжение той же самой гибельной для самой же Украины линии».

В конце концов, Киев должен понять, что Украина в Европе никому не нужна, и при определенных обстоятельствах будет в буквальном смысле проглочена. Все исторические и геополитические факторы криком кричат, что Украина может состояться как государство только вместе с Россией,
заключил Клинцевич.

Использованы фотографии: http://www.kremlinrus.ru
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Комментарии 34

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  1. san4es Сегодня, 11:00
    Клинцевич сравнил украинскую власть с Бабой Ягой

    ..А это члены правительстваbully
    san4es
    1. dik-nsk Сегодня, 11:12
      члена Совета Федерации Франца Клинцевича
      а где шуточки в духе Петя Вальцман?)))
      dik-nsk
      1. 210окв Сегодня, 11:19
        Меня смутило..Накануне генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд отметил в интервью газете Financial Times, что выход России из СЕ стал бы негативным шагом, так как членство страны в организации важно для россиян.....Важно для кого?Для нас с вами?Чушь несусветная.А вот кто туда с командировочными от государства-то да...Это же не их личное....
        210окв
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:00
          210окв Сегодня, 11:19 ...Важно для кого?Для нас с вами?Чушь несусветная.

          ...Турбьерн Ягланд больше переживает, что оклады уменьшаться и не будет новогодних "парашютов" для их конторы... wink
          a.s.zzz888
          1. 210окв Сегодня, 12:18
            Он просто очарован своей "значимостью"..Навроде жабы на болоте..
            Цитата: a.s.zzz888
            210окв Сегодня, 11:19 ...Важно для кого?Для нас с вами?Чушь несусветная.

            ...Турбьерн Ягланд больше переживает, что оклады уменьшаться и не будет новогодних "парашютов" для их конторы... wink
            210окв
        2. Лелёк Сегодня, 13:08
          Цитата: 210окв
          .Важно для кого?Для нас с вами?Чушь несусветная.


          День добрый.
          Он (Ягланд) имел ввиду ЕСПЧ в котором якобы находятся на рассмотрении тысячи исков граждан России по разным вопросам. Выход же из из клуба ПАСЕ для нас ничего не значит, кроме экономии $11 млн.. Евробюрократы засуетились в связи с этим нашим заявлением поскольку отлично понимают, что разрешить европейские заморочки не смогут без российского участия. К тому же присутствие России в европейских институтах принятия решений является неким противовесом гегемонии США. Но лишение нас права голоса и выборов в центральные органы было решение самих "европ", так-что апдейт пока возможен, но делать его должны европейцы, а мы поглядим соглашаться или нет.
          Лелёк
    2. Сепар ДНР Сегодня, 11:18
      Клинцевич сравнил украинскую власть с Бабой Ягой

      В древнеславянской мифологии,Баба Яга :
      "Дьяковские племена" (от названия деревни Дьяково Тверской области).
      Эти люди селились на территории современных Московской, Ярославской, Владимирской и Тверской областей России.
      И хоронили своих усопших весьма странным образом. Они строили так называемый домик мертвеца – небольшое деревянное сооружение на земле. В этом доме останки человека сжигались. Кроме того, домики мертвецов строились на столбиках, вбитых в землю. Это крайне близко соотносится с избушкой на курьих ножках.

      Возможно, именно странный дьяковский метод погребения был взят славянами за основу легенд о Бабе Яге. И слова про зубы на полке, про лежащую в углу костяную ногу – все в точности как после обнаружения учеными человеческих останков в дьяковских «могильниках».
      Можно констатировать, что жилище Бабы Яги – настоящая могила, а сама бабуля, как уже предполагалось ранее – покойница.
      Кстати, так не только хоронили людей, но и оставляли их в доме для мертвеца доживать остаток дней. Этот кощунственный обряд может быть описанием двоякой сути Бабы Яги. Ведь она же не только мертвец, но и еще живая старуха. Вот и предстает Яга как объект, который останавливается между двумя мирами.

      http://tainy.net/23769-baba-yaga.html


      Таким образом,Украина - полутруп...
      Сепар ДНР
      1. внук Перуна Сегодня, 12:36
        Цитата: Сепар ДНР
        В древнеславянской мифологии,Баба Яга

        В древнеславянской мифологии Баба Йога - молодая красивая женщина, целительница.
        Негативный образ старухи - людоедки ей приписали христиане, которые до сих пор ненавидят все исконно русское "языческое".

        Кстати, в русских сказках старуха - людоедка живет очень далеко в дремучем лесу в избушке на курьих ножках. Этому описанию лучше всего соответствуют живущие далеко от нас в джунглях африканские людоеды, которые действительно живут в хижинах на сваях во избежание затопления обильными сезонными ливнями.
        внук Перуна
  2. Sergey53 Сегодня, 11:01
    Каждый раз они хотят показать свою первородность, своё величие и значимость для Оси зла. Но кроме "испорченного воздуха" из них ничего не выходит.
    Sergey53
  3. Mavrikiy Сегодня, 11:01
    Украина может состояться как государство только вместе с Россией, передает РИА Новости заявление члена Совета Федерации Франца Клинцевича
    А ей это надо - "состояться"? Правителям интереснее ее продать по частям, так больше получится.
    Mavrikiy
    1. Александр 3 Сегодня, 11:12
      У украинцев надо спросить (зачем майдан устраивали?)Для того что бы Россию ненавидеть из зависти? Так бандерлогов ликвидируйте - и всё у вас всё будет хорошо.
      Александр 3
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 11:16
        не будет. по той причине, что хатаскрайники даже теоретически не могут организовать государство - не тот склад генетики, характеров и так далее.
        а вот "кулачничество", небольшие хозяйства - это их...
        Диванный Хенераль
      2. Лелёк Сегодня, 13:19
        Цитата: Александр 3
        Так бандерлогов ликвидируйте - и всё у вас всё будет хорошо.


        Привет. Не сейчас. Киевские гетьманы полностью под прицелом нациков. Попытка их массовой ликвидации приведёт к ликвидации самих киевских. Заигрывание с фашизмом, попытка использования его в качестве инструмента влияния, смертельны для режима, решившегося на это. Аналогия с ДАИШ, взлелеенном США, - теперь мировая проблема.

        Вот оно "личико" фашизма.
        Лелёк
  4. ваняватный Сегодня, 11:02
    хе , если допустить , что это еще и такой напиток ,, энергетический ,,(у нас вроде перестали этой отравой барыжить) , то многое совсем прояснится , не в головах украинских потребителей , естессно..
    ваняватный
  5. iliitchitch Сегодня, 11:08
    украина может состоятся только как губерния в составе России , не зря украиной назвали . Нарезали им добрые люди земельки , вот они и опухли . Кроме местечковой спеси и глупости - полный 0 . Какая , к чёрту , государственность ? А Баба-Яга - милейшая продвинутая женщина была , на ступе летать хайпанула , а западные товарки только-только метлу осваивали .
    iliitchitch
    1. Смог Сегодня, 11:17
      Цитата: iliitchitch
      украина может состоятся только как губерния в составе России ,

      А оно России надо. После 25 лет самостийности? Может им еще один ДнепроГЭС построить? Да штук 30 заводов восстановить?
      .А вот по поводу Бабы- Яги полностью Вас поддерживаю. Зря Франц Адамович бабушку обидел. laughing
      Смог
      1. iliitchitch Сегодня, 11:47
        Цитата: Смог
        А оно России надо. После 25 лет самостийности? Может им еще один ДнепроГЭС построить? Да штук 30 заводов восстановить?

        Дык и говорю же - может , а может и не может . Хрен им , а не ДнепроГэс 30 раз . Руки Дружбы в Кремле , надеюсь , чесаться перестали у товарищей . Экологически чистая территория с хуторами по производству сала не помешает . После уничтожения фашистов . Иначе там еврошавки во главе с исключительными террористами окопаются , доставать будут своими воплями .
        iliitchitch
        1. Смог Сегодня, 11:49
          Цитата: iliitchitch
          Экологически чистая территория

          Если только так! soldier
          Смог
          1. Идущий Сегодня, 12:45
            Гложут меня сомнения , загадили они уже все что можно , леса по вырубали , реки тем самым загубили , я уже про Чернобыль молчу. Привет Константин! hi
            Идущий
            1. Смог Сегодня, 13:49
              Цитата: Идущий
              Гложут меня сомнения

              Виктор, приветствую! soldier А пусть не гложут, уже доказано.

              Украинская неожиданность. В результате блокады в Крыму теперь пьют чистую водуЧетвертый год идет, как бандерлоги завалили бетоном Северо-Крымский канал – в прежние времена единственную возможность обеспечения водой миллионного населения Феодосии, Судака, Керчи. До сих пор считалось, что именно Украина обеспечивала до 85% коммунальных потребностей Крыма в пресной воде. Оказалось, смогли обойтись. Сейчас народ в той же Керчи и Феодосии рад качеству нынешней воды. Вкусная и чистая, совсем не похожая на прежнюю днепровскую муть. Не нужны стали фильтры, не накипают чайники. «Прекращение подачи днепровской воды привело к снижению радиоактивного загрязнения крымских водоемов», – заявили ученые севастопольского Института биологии южных морей.



              Подробнее: http://antifashist.com/item/ukrainskaya-neozhidan
              nost-v-rezultate-blokady-v-krymu-teper-pyut-chist
              uyu-vodu.html#ixzz4zipRwGER

              Так что - да! Загадили.
              Смог
              1. Идущий Сегодня, 14:20
                Там они таких дров наломали , что уже страдают Белоруссия и Россия.
                Идущий
      2. Лелёк Сегодня, 13:27
        Цитата: Смог
        Может им еще один ДнепроГЭС построить? Да штук 30 заводов восстановить?


        hi , Константин.
        Бесполезно. Разрушат, разворуют. "...не создавать, разрушать мастера...(Некрасов)". Вот один из ЭТИХ:
        Лелёк
        1. Смог Сегодня, 13:53
          Цитата: Лелёк
          Разрушат, разворуют. "..

          Лев! soldier Однозначно. Сначала разворуют, а то что растащить нельзя- порушат. Согласен на все 100
          Смог
  6. asiat_61 Сегодня, 11:28
    Здря он с Бабой - Ягой сравнил. Вспомните Задорного М.Н...Кого Баба-Яга съела? так ,косточки разбросает для отчёта.Приписками занималась....
    asiat_61
  7. КОТ БАЮН Сегодня, 11:33
    Вот в русском фольклоре Баба Яга существо, в общем то, вредное, но в определенной степени и доброе. Есть у неё своя харизма, мудрость, скажем так, своё понимание мира.
    У Юкрейн от Бабы Яги только название. Сварливая - да, старая - да и не то что бы... Мудрая - да где там?!
    Сплошное недоразумение....
    КОТ БАЮН
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:45
      Цитата: КОТ БАЮН
      Баба Яга существо, в общем то, вредное, но в определенной степени и доброе.

      Скажем так - договороспособное(в отличии от укропии). yes Да,тут видел отрывки из "Последнего богатыря"... Яковлеву в роли Бабы-Яги и не узнать. Интербабушка. laughing
      Paranoid50
    2. Лелёк Сегодня, 13:32
      Цитата: КОТ БАЮН
      Мудрая - да где там?


      Привет. В 404 вот такие котируются (яблочко от яблони ..., так и сынуля Геращенко от папика-жирдяя не далеко свалился).
      Лелёк
  8. solzh Сегодня, 11:40
    За что бабусю-ягусю обидели? Нельзя же сравнивать хунту с персонажем Бабы-Яги. Она и обидиться может
    solzh
  9. koshmarik Сегодня, 12:29
    Истинная правда. Даже сейчас торговый оборот Украины с Россией составляет миллиарды долларов. Правда официальный Киев еще по инерции шебуршится, а вот ЕС, в целом, явно сбавила русофобские обороты. С Госдепом думаю в скором времени украинский вопрос тоже уладим.
    koshmarik
    1. Лелёк Сегодня, 13:35
      Цитата: koshmarik
      С Госдепом думаю в скором времени украинский вопрос тоже уладим.


      А вот это вряд ли:
      Лелёк
  10. alexhol Сегодня, 12:31
    Ну, кому то попалась Баба Яга, а кому то - Кощей Бессмертный. smile
    alexhol
  11. Zomanus Сегодня, 12:38
    Да нахрен нам эта Украина в виде отдельного государства?
    Когда они постоянно лижут Западу и готовы все сделать нам во вред.
    Пускай разваливается. а потом мы выберем что себе забрать.
    А Украины, в виде отдельного государства, быть не должно.
    Zomanus
  12. Васятка Сегодня, 14:25
    Что в России уже сенаторы появились?
    Васятка
    1. Сепар ДНР Сегодня, 15:13
      Цитата: Васятка
      Что в России уже сенаторы появились?

      А как ещё назвать членов Совета Федерации ,верхней палаты Федерального Cобрания Российской Федерации — парламента Российской Федерации. ?
      Если вы возражаете против заморского слова сенатор, то тогда и от слова депутат вас должно коробить не меньше.
      Сепар ДНР
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