Клинцевич сравнил украинскую власть с Бабой Ягой
Украина может состояться как государство только вместе с Россией, передает РИА Новости заявление члена Совета Федерации Франца Клинцевича.
Накануне генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд отметил в интервью газете Financial Times, что выход России из СЕ стал бы негативным шагом, так как членство страны в организации важно для россиян. Позже глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что таким образом Ягланд открыто выступил за возвращение России в Ассамблею. По его словам, если это произойдет, украинской делегации в ПАСЕ «больше нечего делать, потому что с того момента все резолюции Ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения».
По его словам, за последние 3 года системной позицией Киева стало «тупое, бессмысленное противодействие любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе, сделать ее более предсказуемой и безопасной, что в принципе невозможно без активного включения в этот процесс России».
Сенатор отметил, что «выступление МИД Украины против возвращения России в Совет Европы – это продолжение той же самой гибельной для самой же Украины линии».
Накануне генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд отметил в интервью газете Financial Times, что выход России из СЕ стал бы негативным шагом, так как членство страны в организации важно для россиян. Позже глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что таким образом Ягланд открыто выступил за возвращение России в Ассамблею. По его словам, если это произойдет, украинской делегации в ПАСЕ «больше нечего делать, потому что с того момента все резолюции Ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения».
Ничего нового. Украина опять уподобилась персонажу старого советского мультфильма "А Баба-Яга против!"написал Клинцевич в «Фейсбуке».
По его словам, за последние 3 года системной позицией Киева стало «тупое, бессмысленное противодействие любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе, сделать ее более предсказуемой и безопасной, что в принципе невозможно без активного включения в этот процесс России».
Сенатор отметил, что «выступление МИД Украины против возвращения России в Совет Европы – это продолжение той же самой гибельной для самой же Украины линии».
В конце концов, Киев должен понять, что Украина в Европе никому не нужна, и при определенных обстоятельствах будет в буквальном смысле проглочена. Все исторические и геополитические факторы криком кричат, что Украина может состояться как государство только вместе с Россией,заключил Клинцевич.
Использованы фотографии: http://www.kremlinrus.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти