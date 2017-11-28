Сводка за неделю о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»

Военнослужащий ВС ДНР(фото военкора Дениса Григорюка)





Анализ нарушений режима прекращения огня

Эта неделя была обильна на события. Почти неделю тянулись события в ЛНР. Много звучало слухов и взаимных обвинений. За неделю было несколько видео заявлений Корнета и Плотницкого. Я не стал выкладывать, так как, смысла в этом не было. После чего полк спецназначения ДНР и МГБ прибыли в ЛНР и помогли провести спецоперацию по выявлению шпионов Украины. Плотницкий сложил с себя полномочия, а и.о. главой ЛНР стал Л.И. Пасечник (министр МГБ ЛНР).Также на этой недели, как мы уже знаем, на Горловском направлении, где 54-я омбр (отдельная механизированная бригада) ВСУ при поддержке отъявленных националистов из батальона 24 ошб (отдельного штурмового батальона) «Айдар» захватила в плен жителей двух населенных пунктов в «серой зоне» – Гладосово и Металлист. Кроме этого, на Луганском направлении, в районе н.п. Крымское, подразделениями ВСУ совершена неудачная попытка забросить на позиции подразделений НМ НР диверсионно-террористическую группу. В результате чего 58-й омпбр потеряла троих убитыми, четырех раненными и одного пленным.На этой неделе ВСУ и нацбатальоны стремились всеми способами обострить ситуацию на фронте. Противником наносились минометные и артиллерийские удары по жилым районам населенных пунктов: Докучаевск, Ленинское, Зайцево, а также объектам жизнеобеспечения. При этом огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов. В данных населенных пунктах отмечается наибольшее количество поврежденных домов после обстрелов украинскими карателями. Если бы не умелые действия наших защитников, которым удалось сбить два «корректировщика огня» ВСУ, то жертв и разрушений на территории Республики было бы на много больше.Всего с начала 2017 года ВС ДНР уничтожили 60 единиц беспилотных средств противника во время корректировки ими огня запрещенных средств и доразведки объектов гражданской инфраструктуры на территории Республики.Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение л/с и техники ВСУвдоль линии фронта. Так, в районах:- н.п. Каменка выявлены позиции трех 2С9 «Нона-С» из состава садн 25-й овдбр;- в Авдеевском лесу выявлены позиции двух танков из состава тр 25-й овдбр;- н.п. Мемрик прибытие пяти танков и пяти БМП из состава 3-го мб 30-й омбр;- н.п. Кураховка отмечается прибытие трех буксируемых пушек «Гиацинт-Б» калибром 152-мм и пяти САУ «Гвоздика» калибром 122-мм;- н.п. Дзержинск установила местоположение до шести единиц 152-мм гаубиц Д-20 3-го гадн (гаубичного артиллерийского дивизиона) 44-й оабр (отдельной артиллерийской бригады);- н.п. Малиновка (западнее Мариуполя) БТГр 79 одшбр. Личный состав расквартирован в захваченных у местного населения жилых домах, а также в зданиях школы и детского сада на территории поселка;- н.п. Красногоровка (севернее Авдеевки) выявлено местоположение шести единиц артиллерии калибром 152-мм 1-го гадн (гаубичного дивизиона) 55-й оабр (отельной артиллерийской бригады);- н.п. Светлодарск замечено перемещение трех грузовых автомобилей с личным составом;- н.п. Степное и Зеленый Гай отмечен вывод 26 танков и демонстрационное их перемещение в южном направлении с последующим возвратом. Данные действия ВСУ проводились с целью выявления реакции подразделений ВС ДНР, а также фиксации звонков от мирных жителей для их последующих задержаний;- Мариуполь установлено прибытие иностранных инструкторов из США для проведения инспекции подразделений ВСУ и оказания помощи в проведении провокаций на линии фронта.Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности, нашей разведкой зафиксированы:120 мм САО «НОНА-С» - 3 единицы;152 мм буксируемых гаубиц Д-20 – 6 единиц;152 мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» – 3 единицы;122 мм САУ «Гвоздика» - 5 единиц;152 мм САУ «Акация» - 8 единиц;122 мм РСЗО «Град» - 1 единица;танк Т-72 - 33 единицы;Также, отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах Миссии ОБСЕ:152 мм САУ «МСТА-С» – 6 единиц;122 мм САУ «Гвоздика» - 18 единиц;122 мм буксируемых гаубиц «Д-30» - 6 единиц;100 мм противотанковых пушек «РАПИРА» - 12 единиц;120 мм минометов – 6 единиц;Всего, за прошедшую неделю установлено отсутствие 48 единиц тяжелого вооружения ВСУ.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.Утром и днем в ДНР было тихо. Судя по обстрелам в прошлые недели, это выглядело не привычно.11:50 в районе Долгое (ЛНР) обстрел наших позиций с СПГ-9.12:20 в районе Калиново (ЛНР) начался обстрел с к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.13:45 в районе Калиново (ЛНР) возобновился обстрел с СПГ-9 и артиллерии.14:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП и округа начались сильные обстрелы с минометов калибром 82-мм и 120-мм, артиллерии и танков.16:35 на южном фронте Коминтерново под артиллерийским обстрелом.16:40 в районе Веселогоровка обстрел поселка с БМП-1, выпущено 20 снарядов.17:05 в районе Калиново (ЛНР) возобновился обстрел с к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минами калибром120-мм.19:00 в районе Логвиново также начались бои и обстрелы, применяется к/к пулеметы, АГС и минометы калибром 82-мм.20:00 на Светлодарской линии в районах Логвиново и Калиново (ЛНР), Донецкий (ЛНР) продолжаются бои и обстрелы к/к пулеметами, гранатометами, ВОГами, АГС, СПГ-9, минометами калибром 82-мм и 120-мм и различной техникой.21:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП также продолжаются тяжелые бои и обстрелы с применением к/к пулеметов, ЗУ, гранатометов, АГС и минометов калибром 82-мм и120-мм.21:10 в районе Калиново (ЛНР) после перерыва возобновился обстрел с применением к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и минометов 82-мм.21:15 в районе Голубовское (ЛНР) обстрел с АГС и минометов калибром 82-мм.21:40 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов, АГС и СПГ-9, а также минометов калибром 82-мм.22:20 в районе Калиново (ЛНР) после очередного короткого перерыва возобновился обстрел с к/к пулеметов, АГС и СПГ-9.22:25 в районе Логвиново обстрел наших позиций с БМП-1, всего выпущено 15 снарядов.Во время целенаправленного обстрела ВСУ н.п. Безыменное с использованием 122-мм артиллерии, нашими военнослужащими был выявлен беспилотник RQ-11, с помощью которого противник наводил по мирным объектам свои огневые средства. Благодаря слаженным действиям личного состава подразделений народной милиции, данный беспилотник был сбит. Остатки его представляем на ваше обозрение оабр (отдельной артиллерийской бригады) ВСУ, которым командует военный преступник Мамедов Е.Б.За прошедшие сутки, при защите Республике погиб один военнослужащий ВС ДНР. ВСУ 30 раз нарушили режим прекращения огня.На Донецком направлении противник применил танки минометы, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По районам восьми населенных пунктов противник выпустил 4 снаряда из танка, выпустил 133 мины калибром 82-мм и 120-мм, применил гранатометы различного калибра и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам четырех населенных пунктов применяли артиллерию, выпустив 24 снаряда калибром 122-мм, выпустил 4 снаряда из танка, а также выпустили 45 мин калибром 82-мм и 120-мм. В результате артиллерийского обстрела остались без электроэнергии ПЯТЬ населенных пунктов: Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Новая Таврия, Заиченко.На Горловском направлении по району н.п. Зайцево противник вел обстрел из БПМ, гранатометов и стрелкового вооружения.ЛНР за прошедшие сутки ВСУ обстреляли 12 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Нижнее Лозовое, Долгое, Калиново, Веселогоровка, Логвиново, Голубовское, Калиновка.00:20 ЯБП под обстрелом минометов калибром 120-мм.Утром в ДНР было тихо.10:40 в районе Калиново (ЛНР) начался сильный бой и обстрел с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.11:20-11:35 на южном фронте в районе Водяное – Ленинское начался арт обстрел. В это время в поселок направлялась миссия ОБСЕ в составе 6 человек, выехавшая на фиксацию арт обстрела поселка ВСУ накануне 8 октября в 16:35-17:20. Однако, в районе т-образного перекрестка у н.п. Заиченко (1500-2000 м по дороге к н.п. Коминтерново) представители миссии ОБСЕ прекратили дальнейшее движение в н.п. Коминтерново, в связи с началом артиллерийского обстрела, и создавшейся, по их мнению, ситуацией, представляющей угрозу жизни личного состава патруля.12:00 в районе Фрунзе (ЛНР) бой с применением гранатометов, АГС и СПГ.12:10 западнее Первомайска (ЛНР) обстрел минометами калибром 82-мм.12:20 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой и обстрелы, ВСУ работают с двух направлений: Троицкое и Новозвановка. Применяется все виды вооружений, в том числе минометы калибром 82-мми 120мм и артиллерия калибром 152-мм.13:00 Докучаевск под обстрелом БМП-2. ВСУ вели огонь с направления н.п. Новотроицкое, произведя около 20 выстрелов. В результате обстрела повреждение получило одно домостроение по ул. Суворова,2 (повреждено остекление и фасад здания).13:05 в районе Калиново (ЛНР) снова под минометным обстрелом.13:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов калибром 82-мм и120-мм.16:00 западнее и севернее Горловки бой с применением ВОГ и техники.18:35 в районе Фрунзе (ЛНР) бой с применением гранатометов, АГС, минометов калибром 82-мм и БМП-1. 18:35 в районе памятника Князя Игоря (ЛНР) обстрел.18:40 поселок Логвиново под обстрелом БМП-1.19:15 в районе Калиново (ЛНР) идет сильный бой с применением АГС и СПГ-9 и минометов.20:00 днем из-за обстрелом случилась авария и районы Стаханов-Брянка остались без связи и интернета. На 20:00 связь и сеть Интернет практически везде восстановлена.20:40 памятник Князю Игорю снова под обстрелом с АГС.21:00 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, ВОГов, АГС, СПГ-9 и БМП-122:50 в районе Фрунзе (ЛНР) начался сильный минометный обстрел. Всего ВСУ выпустили 15 мин калибром 82-мм и 18 мин калибром 120-мм. 23:50 в районе Калиново (ЛНР) обстрел минами калибром 120-мм.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 38 раз. На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 9 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 70 мин калибром 82-мм и 120-мм, применил гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам четырех населенных пунктов выпустили 81 мину калибром 82-мм и 120-мм, кроме того применяли различные типы гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 6 мин калибром 82-мм, вел обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили четыре домостроения в н.п. Докучаевск, Ленинское и Зайцево, также обесточен н.п. Набережное, где в настоящее время проводятся восстановительные работы.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 13 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Фрунзе, Первомайск, Логвиново, район п. Князю Игорю, Калиновка.01:05 в районе Хорошее обстрел минами калибром 120-мм.Утром и днем в ДНР было тихо.10:55 в районе Первомайск позиционный бой с применением к/к пулеметов.13:20 в районе Калиново (ЛНР) обстрел минами калибром 120-мм, всего ВСУ выпустили 16мин.17:00 Докучаевск под обстрелом минометов и БМП-1. В центре Докучаевска в дом попал снаряд, выпущенный из БМП.17:05 севернее Горловки в районе Зайцево обстрел минами.17:10 в районе Первомайск (ЛНР) обстрел наших позиций с АГС и БМП-1. в направлении Первомайск. 18:47 в районе Восточный Луганска зафиксирован хлопок. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники Батальона патрульной службы МВД ЛНР. В результате проверки полицейскими установлено, что хлопок был вызван взрывом, предположительно, ручной гранаты. Также благодаря оперативным и профессиональным действиям полицейского патруля установлен и задержан по "горячим следам" подозреваемый в совершении данного преступления.18:50 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, и АГС. 21:25 юго-западнее Горловки бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов калибром 82-мм.21:50 над центром Донецка взрыв, скорее всего, отработало наше ПВО по БЛА ВСУ.21:55 Докучаевск, возобновился бой в районе городского микрорайона. Работает к/к пулеметы и миномёт.22:20 в районе Калиновка сильный бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9.22:50 Киевский район Донецка фиксируются прилеты мин калибром 82-мм и120-мм.За прошедшие сутки, при защите Республики, один погиб и один ранен военнослужащий ВС ДНР. ВСУ обстреляли ДНР 49 раз. На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 79 мин калибром 82-мм и 120-мм, применил гранатометы и стрелковое оружие. Во время обстрела карателями из 1-го мб (механизированного батальона) 28-й омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ жилых районов с применением минометов 82-мм и 120-мм повреждения получило девять домостроений в н.п. Докучаевск. Корректировка огня противника велась с помощью беспилотного летательного аппарата «Фантом - 3», который нам удалось сбить.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам девяти населенных пунктов выпустили 230 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того применяли различные типы гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам н.п. Михайловка и Железная Балка противник выпустил 5 мин калибром 82-мм, вел обстрел из гранатометов и стрелкового оружияЗа прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Первомайск, Калиново, Калиновка, Хорошее.00:30 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой и минометные дуэли. Применяются к/к пулеметы, АГС, СПГ-9 и минометы.Утром в ДНР было тихо.10:55 в районе Первомайск (ЛНР) позиционные перестрелки.13:20 в районе Калиново (ЛНР) обстрел минами калибром 120-мм, всего было выпущено 16 мин.14:00-16:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП минометный обстрел калибром 82-мм и120-мм.17:10 в районе Первомайска (ЛНР) к вечеру бой усилился, применяется к/к пулеметы, гранатометы, АГС и БМП-1. 18:50 в районе Калиново (ЛНР) возобновился бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и АГС. 22:20 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и СПГ-9.За прошедшие сутки в результате обстрела со стороны украинских карателей н.п. Докучаевск получила осколочное ранение грудной клетки гражданка Гончаренко Татьяна Владимировна 1965 г.р.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 23 раза. На Донецком направлении противник по районам восьми населенных пунктов применил 55 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, по уточненным данным от обстрелов ВСУ повреждения получили семнадцать домостроений.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по району н.п. Ленинское выпустили пять мин калибром 120-мм, кроме того вели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по району н.п. Доломитное противник выпустил 5 мин калибром 82-мм, а также применял гранатометы и стрелковое оружие.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Первомайск, Калиново, Калиновка.00:30 в районе Калиново (ЛНР) с перерывами продолжаются бои с применением к/к пулеметов, АГС и СПГ-9.Утром и днем в ДНР было тихо.11:50 осуществлен штурм здания Генеральной Прокуратуры ЛНР, зашли порядка 200 вооруженных лиц. Задержаны и выведены под конвоем начальник управления в военной сфере С.Рахно и и.о. генпрокурора В.Подобрый.14:00 в районе Калиново (ЛНР) начались бои с применением к/к пулеметов, гранатометов и АГС.16:50 на южном фронте поселки Коминтерново, Ленинское и Безыменное под минометным обстрелом.17:20на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои средней интенсивности с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мми 120-мм.17:50 Калиновка под обстрелом к/к пулеметов, АГС и БМП-1.18:00 в районе Фрунзе (ЛНР) обстрел наших позиций АГС и минами калибром 82-мм.19:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП час продолжаются бои и минометные обстрелы.19:35 в районе Калиново (ЛНР) с середины дня продолжаются бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.19:50 в районе Первомайска (ЛНР) обстрел минометами калибром 82-мм и 120-мм.Ночью, на Горловском направлении произошел вопиющий случай издевательств боевиками подразделениями 54-й омбр и 24-го батальона «Айдар» над жителями н.п. Гладосово, находящегося вблизи н.п. Зайцево. Каратели под покровом ночи ворвались в поселок и заблокировали каждый дом, запретив под угрозой применения оружия местным жителям покидать свои жилища. От жителей поселка поступают тревожные звонки о помощи и сообщения о фактах бесчинства со стороны националистически настроенных подразделений ВСУ.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 25 раз. На Донецком направлении противник по районам одиннадцати населенных пунктов применил 62 мины калибром 82-мм и 120-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по району трех населенных пунктов выпустили 37 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того вели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по району н.п. Озеряновка противник вел огонь с применением гранатометов и стрелкового оружия.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Фрунзе, Желтое, Калиновка.00:12 жители центральных районов Донецка услышали мощный хлопок, вероятно сбили что-то крупное в небе. И скорее всего упало в юго-западной части города. 00:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается бой и минометные обстрелы, но уже с меньшей интенсивностью. 01:15 жители центральных районов Донецка снова услышали хлопок и почти сразу еще один. Официально эти хлопки никто не прокомментировал. Но в ДНР появилась информация, о том, что МЧС проводило разминирование и взрывами уничтожало закладки.Утром и днем в ДНР было тихо.09:00 в районе Кировск (ЛНР) завязался сильный бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм и120-мм.10:30 в районе Фрунзе (ЛНР) начался бой с применением к/к пулеметов, АГС, минометов калибром 120-мм и БМП-1. БМП-1 выпустила по нашим позициям12 снарядов. 13:10 в районе Крымское (ЛНР) под прикрытием минометного обстрела, выехалаБМП-2 и открыла огонь по нашим позициям.14:40 западнее Донецка в районе Старомихайловки бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 120-мм.15:05 в районе Желтое (ЛНР) обстрел наших позиций с СПГ-9 и минометов калибром 120-мм.16:15 в районе Фрунзе (ЛНР) обстрел наших позиций минометами калибром 120-мм.17:25 западнее Докучаевска бой с применением к/к пулеметов и гранатометов.18:40 в районе Фрунзе (ЛНР) возобновился минометный обстрел.21:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП вечерний бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов.21:50 над северными пригородами Донецка наше ПВО с ЗУ пытается сбить БЛА ВСУ.23:30 в районе Калинова обстрел наших позиций с гранатометов и АГС.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 25 раз.На Донецком направлении противник по районам девяти населенных пунктов применил 1 артиллерийский снаряд калибром 152-мм, 66 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по району четырех населенных пунктов выпустили 40 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того вели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по району трех населенных пунктов противник вел огонь с применением гранатометов и стрелкового оружия.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз, применив минометы 82-мм, АГС, СПГ, БМП, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Фрунзе, Желтое, Калиновка.01:00 севернее Горловки в районе Зайцево идут минометные обстрелы наших позиций.Утром в ДНР было тихо.11:50 в районе Долгое (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и120-мм и БМП-1.13:00 в районе Калиновка по нашим позициям работает ЗУ.14:30 Докучаевск под обстрелом к/к пулеметов. Обстрел велся с направления н.п. Новотроицкое. В результате обстрела повреждение получил жилой дом по ул. Театральная,10.15:40 в районе Долгое (ЛНР) позиционные бои без применения тяжелого вооружения.20:30 в районе Калиновка обстрел наших позиций с АГС и БМП-1. БМП-1 выпустила 12 снарядов.20:35 в районе Красный Яр (ЛНР) со стрелкового пытаются сбить БЛА.20:35 в районе Лозовое бой с применением к/к пулеметов и гранатометов.21:10 в районе Логвиново обстрел наших позиций с АГС и БМП-1. БМП-1 выпустила 10 снарядов.22:00 в районе Калиновка возобновился обстрел. На этот раз работали минометы калибром 82-мм и БМП-1. БМП-1 выпустила 12 снарядов.23:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП и в районе Красного Партизана минометный и артиллерийский обстрел.23:30 на Светлодарской дуге продолжаются бои и обстрелы.За прошедшие сутки, при защите Республике погиб один военнослужащий ВС ДНР.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 25 раз.На Донецком направлении противник по районам девяти населенных пунктов применил 36 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 33 мины калибром 82-мм и 120-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ обстреливали районы населенных пунктов Сосновское и Ленинское из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по району четырех населенных пунктов противник вел огонь с применением БМП, гранатометов и стрелкового оружия.В результате целенаправленных обстрелов карателями ВСУ из запрещенных вооружений по жилым районам населенных пунктов Докучаевск, Ясное и Гольмовской, повреждение получили:- жилой дом по ул. Театральная,10 в г. Докучаевск (повреждено остекление оконной рамы);- жилой дом по ул. Щорса 27 кв.2 в н.п. Ясное (повреждено остекление);- жилой дом по ул. ул. Щорса 31 в н.п. Ясное (повреждено остекление балкона и крыльцо дома.);- жилой дом по ул. Щорса 46 в н.п. Ясное (сгорела кровля гаража и автомобиль);- жилые дома в Гольмовском по ул. Загородная 6А и 12/2 – повреждено остекление.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Долгое, Калиновка, Красный Яр, Лозовое, Логиново.- в результате обстрелов со стороны ВСУ ранение получил одна мирная жительница.- при защите Республики, погибли двое и получил ранения один военнослужащий ВС ДНР.- ВСУ обстреляли ДНР 222 раза, и применил по территории Республики 1166 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 82-мм и 120-мм.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы двадцати одного населённого пункта Республики. Разрушения получили восемнадцать домостроений в населенных пунктах Докучаевск, Ленинское и Зайцево.- ВСУ обстреляли ЛНР 55 раз. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе, применялась запрещенная Минскими договоренностями минометы калибром 82-мм и 120-мм, БМП, Зенитные установки, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 875 снарядов, мин и гранат.