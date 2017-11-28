15:51 28 ноября

В Израиле завершены испытания морского варианта противоракетной системы

Израильское военное ведомство объявило о завершении испытаний системы ПРО «Железный купол» («Кипат Барзель») морского базирования, сообщает bmpd.

В Израиле завершены испытания морского варианта противоракетной системы


Испытания проводились военными во взаимодействии со специалистами компании «Рафаэль».


«Серия испытаний длилась несколько дней. В ходе них отрабатывались различные сценарии перехвата 122-мм ракет "Град", запускаемых с берега из РСЗО по морским целям. РЛС "Адир" (EL/M-2248 MF-STAR) корвета типа «Саар-5» отслеживала цели, далее их перехватывали ракеты-перехватчики "Тамир"», – говорится в материале.



Первый пуск «Железного купола» с борта корвета был проведен еще в феврале 2016 г. и уже тогда был успешным. Отмечается, что в ходе последних испытаний «были достигнуты все цели, как главные, так и второстепенные».

По данным ресурса, новую систему называют «Тамир-Адир», или «Морской железный купол» («Кипат Барзель Ямит») или «Морской купол» («Кипа Ямит»).

Основная цель системы – защита израильских морских энергетических инфраструктур.

Сообщается, что в настоящее время «в Израиле работают две газодобывающие платформы, в 2019 г. откроется третья, кроме того, у побережья находится танкер по перевозке сжиженного газа».

Сегодня около 60% электроэнергии Израиля вырабатывается на природном газе, в дальнейшем этот объем возрастет до 70-75%. В 2014 году во время операции «Могучий утёс» боевики «Хамаса» уже предпринимали попытки поразить платформы огнем РСЗО.


Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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Комментарии 16

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  1. Кокос Сегодня, 12:33
    Готовятся...похоже Израилю не понравились наши переговоры в Сочи request
    Лучше перестраховаться кто его знает какая теперь будет Сирия
    Кокос
    1. Опасный Сегодня, 12:38
      Готовятся? Просто в ногу со временем идут и укрепляют свою обороноспособность. Сейчас этим разве что Люксембург с Монако не занимаются
      Опасный
      1. ваняватный Сегодня, 12:47
        мужчина полагает , что оружие сие изобретено и изготовлено как ответная реакция ... за пару недель ... это пройдет , с возрастом ...
        ваняватный
    2. Deniska999 Сегодня, 13:43
      И он за пару неделек разработал и испытал новое оружие?
      Deniska999
  2. Салют Сегодня, 12:52
    когда в Израиле создадут ПРО ближнего действия на энергии лазера? звметно дешевле будет стоимость перехвата цели
    Салют
    1. Viktorfi Сегодня, 13:19
      Цитата: Салют
      когда в Израиле создадут ПРО ближнего действия на энергии лазера? звметно дешевле будет стоимость перехвата цели


      Было заявление о такой системе - называется Железный луч. Писали, что работают над ней итд. Но с 2016 года в прессе вроде тишина и поэтому на какой точно стадии находится Железный луч, сказать сложно.
      Viktorfi
      1. Геркулесыч Сегодня, 13:27
        Потому что даже вы не в силах создать настоящий боевой, и тем более недорогой лазерный комплекс, способный эффективно работать по манерирующим и низколетящем на больших скоростях целям (ракеты, самолеты )...
        Геркулесыч
        1. Viktorfi Сегодня, 13:36
          Я думаю дело в другом -силы есть, нужно время


          Израильский военный концерн Rafael впервые продемонстрировал систему на выставке в Сингапуре 11 февраля 2014 года, где сообщил, что было проведено свыше ста испытаний, в которых система наводилась на артиллерийские мины и снаряды, а также сбивала небольшие БПЛА. О мощности лазера было сказано, что она составляет «десятки киловатт» и будет доведена до сотен кВт.

          Разработка «Железного луча» финансируется преимущественно Министерством обороны Израиля, и концерн-разработчик ожидает решения Министерства на развёртывание этой системы. Также разработчик планирует увеличить дальность системы и скооперироваться с другими компаниями для её дальнейшего усовершенствования.


          В 2015 году было сообщение, что понадобится минимум 5 лет, чтобы эта система встала на вооружение.

          Может мы вскоре услышим об этой системе снова wink
          Viktorfi
  3. Viktorfi Сегодня, 13:09
    Если добавить к этой новости Барак-8 против яхонтов и прочих, то Израиль очень неплохо построил защиту морского пространства good
    Viktorfi
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:23
      А ваш барак "яхонт, "сумеет ли сбить? Эта ракета браку не по зубам, тут нужен комплекс помощнее!
      Геркулесыч
      1. Viktorfi Сегодня, 13:28
        Цитата: Геркулесыч
        А ваш барак "яхонт, "сумеет ли сбить? Эта ракета браку не по зубам, тут нужен комплекс помощнее!


        Сможет, именно поэтому его закупает Индия и ставит на свои корабли вместе с брамосами

        Против яхонта и ему подобных эта система и создавалась.
        Viktorfi
        1. Геркулесыч Сегодня, 13:45
          Индия много чего закупает, а эффективность оружия можно проверить либо в бою, либо же на совместных учениях.
          Геркулесыч
          1. Viktorfi Сегодня, 14:40
            Цитата: Геркулесыч
            Индия много чего закупает


            И это много чего лучшее из того, что может Индия купить.
            Индия проверяла на учениях.
            Индийцы не будут ставить на свои корабли систему, которая не способна сбить тот же брамос.
            Viktorfi
  4. Евродав Сегодня, 13:55
    Цитата: Салют
    когда в Израиле создадут ПРО ближнего действия на энергии лазера? звметно дешевле будет стоимость перехвата цели

    Лазера? Цели перехватывать? А как же это:

    "...Виктор Шарков(ведущий эксперт МГУ; - профессор, доктор техн. наук, академик РАНЦ и АИН, лауреат Курчатовской премии 1-ой степени) пишет: В середине 80-х годов я пытался анализировать оглушительный провал полномасштабных испытаний мощных лазеров на боевых полигонах. Был туда сослан по указанию академика А.М.Дыхне «для перевоспитания и знакомства с реальной промышленностью». Прослужил на лазерном корабле и береговом полигоне пару лет, разработал с коллегой Б.А.Тихоновым методики анализа физических причин хронических неудач с газовыми лазерами. Мегаваттные лазеры на расстоянии мили не могли даже бумажку поджечь, «страшные» лучи полностью рассеивались на пути до мишени. И атмосфера здесь играла не заглавную роль. Высветились некоторые неожиданные факторы. Очень небольшие флуктуации газовой плотности активной среды, практически неизбежные для мощных установок, делают из боевого лазера дешёвую лампочку.
    Средние флуктуации масштаба 1% уменьшают дальнобойность лазера примерно в 100 раз. Чуть лучше ситуация с импульсными лазерами, там этот фактор слабее. И, конечно, без электрического разряда этот фактор слабеет на порядок. Тоже не сахар, но всё же..."
    И дальше:
    "...В итоге через десять лет стала абсолютно явной грандиозная «туфта мощных лазеров», когда «генераторы активной среды» – «золотые пуговицы» – не обеспечили заданную дальнобойность даже на 1 % из-за плохого качества излучения, катастрофически испорченного оптическими неоднородностями активной среды. Мегаваттный лазер с борта корабля «Диксон» на расстоянии 2 км не смог поджечь даже бумажку на крымском берегу. Это сегодня я так просто формулирую физическую причину очевидного грандиозного провала «лазерной туфты», а раньше надеялся, как и все специалисты по генераторам активных сред, что другие оптические фирмы как-нибудь доведут качество лазерного пучка до заданного военными уровня. Им прикажут из ЦК КПСС, и они пусть задорого, но сделают. Не вышло. Лазер-«лампочку» превратить в дальнобойный прожектор невозможно, если физические законы оптики это запрещают. Законы природы не подчиняются политическим и карьерным «мантрам»..."
    Найдите в инете, там подробно и про то как американцы дурили головы...
    Евродав
    1. Viktorfi Сегодня, 14:51
      Не знаю, что там пишет уважаемый профессор, однако во всю идут испытания и доказана неплохая работа лазеров.
      Пока не на очень большом расстоянии, но процесс идёт.
      Viktorfi
    2. voyaka uh Сегодня, 15:22
      "Мегаваттные лазеры на расстоянии мили не могли даже бумажку поджечь,
      «страшные» лучи полностью рассеивались на пути до мишени"///

      С тех пор много воды утекло.
      И инженеры догадались, что надо не наращивать мощность одного
      луча, а сводить много маломощных лучей в одну точку на цели.
      Тогда и мегаватты не нужны. Лазер с суммарной мощностью лучей 70-100 квт
      спокойно прожигает железо. Не броню, но стальные оболочки 5-10 мм без проблем.
      И такие лазеры уже работают, один установлен на обычный десантный корабль
      ВМФ США "Понтс"
      voyaka uh
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