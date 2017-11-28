В Израиле завершены испытания морского варианта противоракетной системы
Израильское военное ведомство объявило о завершении испытаний системы ПРО «Железный купол» («Кипат Барзель») морского базирования, сообщает bmpd.
Испытания проводились военными во взаимодействии со специалистами компании «Рафаэль».
«Серия испытаний длилась несколько дней. В ходе них отрабатывались различные сценарии перехвата 122-мм ракет "Град", запускаемых с берега из РСЗО по морским целям. РЛС "Адир" (EL/M-2248 MF-STAR) корвета типа «Саар-5» отслеживала цели, далее их перехватывали ракеты-перехватчики "Тамир"», – говорится в материале.
Первый пуск «Железного купола» с борта корвета был проведен еще в феврале 2016 г. и уже тогда был успешным. Отмечается, что в ходе последних испытаний «были достигнуты все цели, как главные, так и второстепенные».
По данным ресурса, новую систему называют «Тамир-Адир», или «Морской железный купол» («Кипат Барзель Ямит») или «Морской купол» («Кипа Ямит»).
Основная цель системы – защита израильских морских энергетических инфраструктур.
Сообщается, что в настоящее время «в Израиле работают две газодобывающие платформы, в 2019 г. откроется третья, кроме того, у побережья находится танкер по перевозке сжиженного газа».
Сегодня около 60% электроэнергии Израиля вырабатывается на природном газе, в дальнейшем этот объем возрастет до 70-75%. В 2014 году во время операции «Могучий утёс» боевики «Хамаса» уже предпринимали попытки поразить платформы огнем РСЗО.
Испытания проводились военными во взаимодействии со специалистами компании «Рафаэль».
«Серия испытаний длилась несколько дней. В ходе них отрабатывались различные сценарии перехвата 122-мм ракет "Град", запускаемых с берега из РСЗО по морским целям. РЛС "Адир" (EL/M-2248 MF-STAR) корвета типа «Саар-5» отслеживала цели, далее их перехватывали ракеты-перехватчики "Тамир"», – говорится в материале.
Первый пуск «Железного купола» с борта корвета был проведен еще в феврале 2016 г. и уже тогда был успешным. Отмечается, что в ходе последних испытаний «были достигнуты все цели, как главные, так и второстепенные».
По данным ресурса, новую систему называют «Тамир-Адир», или «Морской железный купол» («Кипат Барзель Ямит») или «Морской купол» («Кипа Ямит»).
Основная цель системы – защита израильских морских энергетических инфраструктур.
Сообщается, что в настоящее время «в Израиле работают две газодобывающие платформы, в 2019 г. откроется третья, кроме того, у побережья находится танкер по перевозке сжиженного газа».
Сегодня около 60% электроэнергии Израиля вырабатывается на природном газе, в дальнейшем этот объем возрастет до 70-75%. В 2014 году во время операции «Могучий утёс» боевики «Хамаса» уже предпринимали попытки поразить платформы огнем РСЗО.
Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти