Кабмин России одобрил соглашение о вхождении военнослужащих РЮО в состав ВС РФ
Российский кабмин одобрил соглашение с Республикой Южная Осетия, предусматривающее вхождение военнослужащих республиканских вооружённых сил в состав ВС России.
Из сообщения:
Напомним, что соответствующее соглашение было подписано в марте текущего года.
На основании соглашения между Москвой и Цхинвалом, югоосетинские военнослужащие смогут подписывать контракт с МО России и впоследствии проходить военную службу на российской военной базе на территории Южной Осетии.
Соглашение стало возможным в связи с ранее подписанным Договором о союзничестве и интеграции Южной Осетии и Российской Федерации. Летом 2017 года соглашение ратифицировал югоосетинский парламент.
Отмечается, что соглашение с РФ никак не противоречит сохранению в РЮО собственных вооружённых сил.
Из сообщения:
Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС Республики Южная Осетия в состав Вооружённых сил Российской Федерации.
Напомним, что соответствующее соглашение было подписано в марте текущего года.
На основании соглашения между Москвой и Цхинвалом, югоосетинские военнослужащие смогут подписывать контракт с МО России и впоследствии проходить военную службу на российской военной базе на территории Южной Осетии.
Соглашение стало возможным в связи с ранее подписанным Договором о союзничестве и интеграции Южной Осетии и Российской Федерации. Летом 2017 года соглашение ратифицировал югоосетинский парламент.
Отмечается, что соглашение с РФ никак не противоречит сохранению в РЮО собственных вооружённых сил.
Использованы фотографии: МО РЮО
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