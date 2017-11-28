Кабмин России одобрил соглашение о вхождении военнослужащих РЮО в состав ВС РФ

Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС Республики Южная Осетия в состав Вооружённых сил Российской Федерации.

Российский кабмин одобрил соглашение с Республикой Южная Осетия, предусматривающее вхождение военнослужащих республиканских вооружённых сил в состав ВС России.Из сообщения:Напомним, что соответствующее соглашение было подписано в марте текущего года.На основании соглашения между Москвой и Цхинвалом, югоосетинские военнослужащие смогут подписывать контракт с МО России и впоследствии проходить военную службу на российской военной базе на территории Южной Осетии.Соглашение стало возможным в связи с ранее подписанным Договором о союзничестве и интеграции Южной Осетии и Российской Федерации. Летом 2017 года соглашение ратифицировал югоосетинский парламент.Отмечается, что соглашение с РФ никак не противоречит сохранению в РЮО собственных вооружённых сил.