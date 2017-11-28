15:50 28 ноября

Кабмин России одобрил соглашение о вхождении военнослужащих РЮО в состав ВС РФ

Российский кабмин одобрил соглашение с Республикой Южная Осетия, предусматривающее вхождение военнослужащих республиканских вооружённых сил в состав ВС России.

Из сообщения:
Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС Республики Южная Осетия в состав Вооружённых сил Российской Федерации.


Напомним, что соответствующее соглашение было подписано в марте текущего года.


На основании соглашения между Москвой и Цхинвалом, югоосетинские военнослужащие смогут подписывать контракт с МО России и впоследствии проходить военную службу на российской военной базе на территории Южной Осетии.

Кабмин России одобрил соглашение о вхождении военнослужащих РЮО в состав ВС РФ


Соглашение стало возможным в связи с ранее подписанным Договором о союзничестве и интеграции Южной Осетии и Российской Федерации. Летом 2017 года соглашение ратифицировал югоосетинский парламент.

Отмечается, что соглашение с РФ никак не противоречит сохранению в РЮО собственных вооружённых сил.

Использованы фотографии: МО РЮО
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Комментарии 25

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  1. ваняватный Сегодня, 12:49
    до вхождения в состав осталось пара росписей с печатями , или меньше даже lol если вообще нужно ...
    ваняватный
    1. cniza Сегодня, 12:52
      Сейчас на Западе вой поднимется... - Россия окончательно оккупировала часть территории Грузии.
      cniza
      1. Офицер запаса Сегодня, 12:55
        Вой на Западе - это уже на уровне рефлекса. К тому же этот вой, судя по всему, хорошо оплачивается хозяином псарни.
        Офицер запаса
        1. Идущий Сегодня, 13:04
          А тут такой повод сам в руки идет , грех не использовать.
          Идущий
        2. Шура пермский Сегодня, 13:05
          давно пора это сделать,как и ЛДНР в наш состав принимать... я только за,если госграница на запад сдвинется
          Шура пермский
      2. Scoun Сегодня, 12:56
        Цитата: cniza
        Сейчас на Западе вой поднимется... -

        Он поднялся бы))) но тут тяжеловато вой поднимать))) Наши "тихой сапой" дело делают, за одного битого лвух не битых дают, а мы уже насмотрелись на "партнёров".
        Scoun
      3. Logall Сегодня, 12:57
        Ага, будет ''звучать музыка''! В смысле, что посыпятся ноты...
        Logall
        1. cniza Сегодня, 12:59
          Есть железобетонный повод для продления санкций . Приветствую Александр ! hi
          cniza
          1. Logall Сегодня, 13:03
            Виктор hi ,
            Цитата: cniza
            повод для продления акций

            Акций - санкций?
            Санкции - сцена 534, дубль 42!
            Logall
    2. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:52
      Не формально они наверняка уже входят...
      Vasya_Piterskiy
    3. Диванный Хенераль Сегодня, 12:54
      теперь влажные мрии грузии о Осетии так и останутся мечтами со 150% гарантией
      Диванный Хенераль
  2. Ren Сегодня, 12:54
    Теперь РЮО необходимо заключить союзнический договор с ЛДНР. bully
    Как-никак РЮО признают Донецкую Народную и Луганскую Народную Республики официально, а вот в обратном - странная ситуация.
    Ren
    1. Идущий Сегодня, 13:05
      В обязательном порядке и будет легальный канал поставки оружия , если потребуется.
      Идущий
  3. Livonetc Сегодня, 12:59
    Так уже почти 27 лет прошло с начала там конфликта.
    Хороший прецедент будет для многих страждущих вхождения в состав.
    Если по аналогии, планируем в середине 21 века вхождение в состав и Донбасса?
    Livonetc
    1. Лелёк Сегодня, 13:43
      Цитата: Livonetc
      Хороший прецедент будет для многих страждущих вхождения в состав.


      Для этого нужно в двух республиках (Южная и Северная Осетии) провести референдумы об объединении - и аут.
      Лелёк
  4. Alexey-74 Сегодня, 13:20
    Грузия сейчас истерику поднимет....ответ один - республики имеют право самоопределяться. Слова за Донбассом.
    Alexey-74
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:20
    Нужно в состав России принимать все территории, которые хотят стать частью нашей страны!
    Геркулесыч
    1. Лелёк Сегодня, 13:46
      Цитата: Геркулесыч
      Нужно в состав России принимать все территории, которые хотят стать частью нашей страны!


      Привет. Представьте, заявку на вхождение в РФ подаст Гаити. И что делать с бедолагами, принимать?
      Лелёк
      1. ваняватный Сегодня, 13:52
        зря вы так , гаити это хорошо , а если какая нибудь киргизия ?у нас вдоль границ много кого есть , на кого нашего бюджета не хватит ... уж лучше поспешать медленно
        ваняватный
        1. Лелёк Сегодня, 14:02
          Цитата: ваняватный
          а если какая нибудь киргизия


          Привет. Кстати, у нас и с Кыргызстаном нет общей границы. А иметь анклав в таком гнилом регионе, как СА - не "шанель №5". Ну, а насчёт "поспешать медленно" полностью согласен.
          Лелёк
      2. МЮД Сегодня, 14:25
        Конечно нужно принимать. Хватишься а оно есть.
        Когда то Катар просился в состав Российской Империи, но царю нашептали на что нам кусок пустыни и своих хватает.
        А смотришь, приняли бы и по другому все было бы. И газ, и нефть, и наша территория на БВ.
        МЮД
  6. Немезида Сегодня, 13:53
    Россия должна любо включить эти территории в состав РФ,либо вывести с них войска и прекратить все финансирование...Независимые государства не должны жить за счет России !
    Немезида
    1. Sige Сегодня, 14:11
      Независимых государств не бывает.
      А кого как и зачем финансировать решит главнокомандующий после совещания с генштабом.
      Sige
      1. ваняватный Сегодня, 14:19
        это решает его президентская ипостась , и совещания такие не с ГШ проводят ...
        ваняватный
      2. Немезида Сегодня, 14:39
        Нарешали уже...Киргизии и Узбекистану 750 млн $ подарили,а детям в РФ на операции по СМС деньги собирают...В отставку их...
        Немезида
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