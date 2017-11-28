15:48 28 ноября

Аваков заявил, что Минские соглашения «мертвы»

Минские договорённости по урегулированию ситуации в Донбассе исчерпали себя, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время национального экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию».

Минские соглашения мертвы. Они были необходимы лишь как инструмент прекращения огня
— цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины в Twitter.

Аваков заявил, что Минские соглашения «мертвы»



По его словам, имплементация Минских соглашений не содействует достижению безопасности на всей территории Украины.

Аваков считает, что возникла необходимость подписания новых соглашений.

Я думаю, что должны быть следующие соглашения. Почему "минские"? Должны быть "венские", "парижские" или любые другие
— подчеркнул он.

По его словам, новые соглашения должны предполагать полный контроль над украинско-российской границей совместно с миротворцами ООН, введение украинских органов юстиции в Донбасс и проведение там выборов, а также амнистию для тех, кто не совершал тяжких преступлений, в частности убийств.

При этом глава МВД добавил, что этот путь потребует колоссальных финансовых вложений – "20-30 млрд, понадобится много лет, от 5 до 10 лет, чтобы пройти по пути реабилитации".

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 20

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  1. Идущий Сегодня, 13:07
    “Я думаю, что должны быть следующие соглашения. Почему "минские"? Должны быть "венские", "парижские" или любые другие
    — подчеркнул он.


    Видимо командировочные маленькие , а кто говорил , что они живые.
    Идущий
    1. Logall Сегодня, 13:09
      Доктор сказал в морг - значит в морг!
      Один из палачей этих самых договоренностей признал, что даже если и осталась жизнь, то они с этим разберутся...
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 13:11
        Похоже на объявление боевых действий.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 13:21
          Наверное решили, что сил у них достаточно!
          Будем посмотреть...
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 13:23
            Одно не понятно , почему министр внутренних дел ? загадка или ?
            Идущий
        2. volodya Сегодня, 13:38
          "Минские соглашения мертвы"!Дак они сами их и уморили!
          volodya
        3. антивирус Сегодня, 15:45
          последние 3 месяца я и говорил --по холодку . когда земля подмерзнет-подсохнет( психология крестьян-после уборки урожая)
          надо зимние учения в Крыму провести с морским десантом в Черноморское( это не с Одесской обл?)
          антивирус
      2. майор Юрик Сегодня, 13:41
        Любые договоренности с хохлами,янкесами и проч. хитрозадыми индивидуями мертвы сразу после их рождения! Такая карма у них! am
        майор Юрик
    2. Шура пермский Сегодня, 13:10
      сами же и убили эти соглашения... теперь кудахтают
      Шура пермский
      1. Идущий Сегодня, 13:13
        Они им нужны были только для получения времени на восстановления армии и не более.
        Идущий
    3. сибиралт Сегодня, 13:35
      Пусть Авков предъявит справку о смерти, ему это с руки проще сделать. А делать заготовку нового "трупа" не имеет никакого смысла, коль старый до конца не изваляли. hi
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:07
    Тебя д, Эбила еще не слушали!Твое место под нарами, или в могиле! Минские соглашения мертвы -а ты почему еще жив? ???
    Геркулесыч
  3. ваняватный Сегодня, 13:12
    хм , я сначала не понял , но потом речь пошла про бабло ... laughing
    ваняватный
  4. ded100 Сегодня, 13:15
    Авакову лекарства принимать надо! wassat
    ded100
    1. BerBer Сегодня, 13:34
      Человек без Родины. Но надо признать хитрый и амбициозный. Но как у нас говорится на хитрую зопу чего нибудь найдётся.
      BerBer
  5. Sergey53 Сегодня, 13:34
    Такое ощущение что "чувак" только-что проснулся. Они были "рождены" мёртвыми.
    Sergey53
  6. solzh Сегодня, 13:36
    Минские соглашения мертвы. Они были необходимы лишь как инструмент прекращения огня
    — цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины в Twitter.

    Они не просто мертвы, киевская хунта их убила. За это всю вашу хунту повесить и не только за это.
    solzh
  7. DEZINTO Сегодня, 13:47
    давай давай дядечка второй подбородок уже есть рости третий, и тренди трендии...
    DEZINTO
  8. Лелёк Сегодня, 13:53
    Я думаю, что должны быть следующие соглашения. Почему "минские"? Должны быть "венские", "парижские" или любые другие

    Пустобрёх. Киеву следует выполнить существующие договорённости, гарантированные патронажем Германии, Франции и России, а так же писменно одобренные США, а не придумывать какие-то новые "хотелки".
    Лелёк
  9. Lycan Сегодня, 15:07
    Время покажет - кто мертвый, а кто - перспективный и потенциально живой.
    Lycan
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