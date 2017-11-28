Аваков заявил, что Минские соглашения «мертвы»

Минские соглашения мертвы. Они были необходимы лишь как инструмент прекращения огня

Я думаю, что должны быть следующие соглашения. Почему "минские"? Должны быть "венские", "парижские" или любые другие

Минские договорённости по урегулированию ситуации в Донбассе исчерпали себя, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время национального экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию».— цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины в Twitter.По его словам, имплементация Минских соглашений не содействует достижению безопасности на всей территории Украины.Аваков считает, что возникла необходимость подписания новых соглашений.— подчеркнул он.По его словам, новые соглашения должны предполагать полный контроль над украинско-российской границей совместно с миротворцами ООН, введение украинских органов юстиции в Донбасс и проведение там выборов, а также амнистию для тех, кто не совершал тяжких преступлений, в частности убийств.При этом глава МВД добавил, что этот путь потребует колоссальных финансовых вложений – "20-30 млрд, понадобится много лет, от 5 до 10 лет, чтобы пройти по пути реабилитации".