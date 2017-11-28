15:56 28 ноября

В США объявлен тендер на поставку бронемашин MPF

Сухопутные войска США опубликовали запрос о предложениях на поставку ББМ в рамках программы «Мобильная защищенная огневая мощь» (MPF, Mobile Protected Firepower), сообщает ЦАМТО со ссылкой на Jane's Defence Weekly.



Предполагается, что бронемашина MPF будет представлять собой легкий танк весом 25-35 т, оснащенный 105-мм орудием. Кроме того, в качестве одного из основных требований выдвигалась возможность транспортировки двух бронемашин MPF на борту самолета ВТА C-17 «Глоубмастер-3».


Согласно запросу предложения по машинам должны обеспечивать «высокую защищенность, дальность действия, защиту от киберугроз, ведение огня прямой наводкой с высокой точностью в ходе операций вторжения». Они должны применяться «совместно с многоцелевыми автомобилями высокой проходимости GMV и легкими разведывательными машинами LRV».

Всего планируется приобрести приобрести 504 бронемашины MPF, которые будут применяться на уровне бригады и ниже.

Заинтересованные компании должны представить свои предложения к 1 марта 2018 года.

Командование СВ США предполагают получить образцы MPF через 14 месяцев после подписания контракта.

Как ожидается, в конкурсе MPF примут участие компании BAE Systems и General Dynamics Land Systems (GDLS).

«Компания BAE Systems может предложить бронированную артиллерийскую систему M8 AGS (Armored Gun System), а у GLDS имеется демонстратор средней гусеничной машины "Гриффин". В конструкции последней используются элементы башни и 120-мм пушка основного боевого танка M1A1/M1A2 "Абрамс", а также бронированной машины "Аякс"», – говорится в материале.

Использованы фотографии: wikimedia.org
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Комментарии 10

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:38
    Как всегда, родят неподьемного монстра, навяжут армии, и будут своим лакеям по всему миру его втюхивать по фантостическим ценам! Эдакий, наземный вариант ф35, по цене зумвалта!
    Геркулесыч
    1. Джедай Сегодня, 13:56
      Цитата: Геркулесыч
      родят неподьемного монстра

      Пусть сначала родят, тогда и будем посмотреть. wink
      Джедай
      1. новичок Сегодня, 14:06
        так родили уже гибрид “Паттон4“. шасси Паттона башня абраши, не хватает размаха мысли сделать новый. только жабой душатся и наш Т14 ругают. Макс привет.
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 14:10
          Гарик, привет! hi Давай дождёмся окончания тендера и посмотрим чем они там "разродятся" в итоге. lol
          Джедай
          1. новичок Сегодня, 14:13
            с удовольствием. хочется глянуть на полёт их мысли.
            новичок
    2. The_Lancet Сегодня, 13:57
      неподьемного монстра

      Ясно сказано что
      в качестве одного из основных требований выдвигалась возможность транспортировки двух бронемашин MPF на борту самолета ВТА C-17 «Глоубмастер-3»

      Картинка некорректная.

      Это более похоже

      The_Lancet
      1. CouchExpert Сегодня, 15:03
        А это еще более:




        Все это уже "было в Симпсонах", но видимо против основных боевых все равно не прокатывало, а от того и "не взлетело". Вот и тут наверное поконструируют-поконструируют, да и разойдутся.
        CouchExpert
  2. Sergey53 Сегодня, 13:46
    Хотят получить образцы уже через 14 месяцев. Это они что, хотят над нами постебаться?
    Sergey53
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:49
    Полосатых "Курганец" вдохновил наверное."Бредли" отстой даже в фильмах уже не прокатывает за современное оружие. laughing
    Наблюдатель2014
  4. новичок Сегодня, 13:49
    для операций вторжения, действуя с амфибийными машинами? очень интересно. наводит на мысли.
    новичок
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