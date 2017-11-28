В США объявлен тендер на поставку бронемашин MPF
Сухопутные войска США опубликовали запрос о предложениях на поставку ББМ в рамках программы «Мобильная защищенная огневая мощь» (MPF, Mobile Protected Firepower), сообщает ЦАМТО со ссылкой на Jane's Defence Weekly.
Предполагается, что бронемашина MPF будет представлять собой легкий танк весом 25-35 т, оснащенный 105-мм орудием. Кроме того, в качестве одного из основных требований выдвигалась возможность транспортировки двух бронемашин MPF на борту самолета ВТА C-17 «Глоубмастер-3».
Согласно запросу предложения по машинам должны обеспечивать «высокую защищенность, дальность действия, защиту от киберугроз, ведение огня прямой наводкой с высокой точностью в ходе операций вторжения». Они должны применяться «совместно с многоцелевыми автомобилями высокой проходимости GMV и легкими разведывательными машинами LRV».
Всего планируется приобрести приобрести 504 бронемашины MPF, которые будут применяться на уровне бригады и ниже.
Заинтересованные компании должны представить свои предложения к 1 марта 2018 года.
Командование СВ США предполагают получить образцы MPF через 14 месяцев после подписания контракта.
Как ожидается, в конкурсе MPF примут участие компании BAE Systems и General Dynamics Land Systems (GDLS).
«Компания BAE Systems может предложить бронированную артиллерийскую систему M8 AGS (Armored Gun System), а у GLDS имеется демонстратор средней гусеничной машины "Гриффин". В конструкции последней используются элементы башни и 120-мм пушка основного боевого танка M1A1/M1A2 "Абрамс", а также бронированной машины "Аякс"», – говорится в материале.
Предполагается, что бронемашина MPF будет представлять собой легкий танк весом 25-35 т, оснащенный 105-мм орудием. Кроме того, в качестве одного из основных требований выдвигалась возможность транспортировки двух бронемашин MPF на борту самолета ВТА C-17 «Глоубмастер-3».
Согласно запросу предложения по машинам должны обеспечивать «высокую защищенность, дальность действия, защиту от киберугроз, ведение огня прямой наводкой с высокой точностью в ходе операций вторжения». Они должны применяться «совместно с многоцелевыми автомобилями высокой проходимости GMV и легкими разведывательными машинами LRV».
Всего планируется приобрести приобрести 504 бронемашины MPF, которые будут применяться на уровне бригады и ниже.
Заинтересованные компании должны представить свои предложения к 1 марта 2018 года.
Командование СВ США предполагают получить образцы MPF через 14 месяцев после подписания контракта.
Как ожидается, в конкурсе MPF примут участие компании BAE Systems и General Dynamics Land Systems (GDLS).
«Компания BAE Systems может предложить бронированную артиллерийскую систему M8 AGS (Armored Gun System), а у GLDS имеется демонстратор средней гусеничной машины "Гриффин". В конструкции последней используются элементы башни и 120-мм пушка основного боевого танка M1A1/M1A2 "Абрамс", а также бронированной машины "Аякс"», – говорится в материале.
Использованы фотографии: wikimedia.org
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