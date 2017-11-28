Организатор блокады Крыма лишился основных активов в России

Активы Ислямова, в том числе в Москве, а также земля и недвижимость в Крыму начали распродаваться на аукционе для погашения долгов по кредитам. Часть еще реализуется, но основная — уже приобрела новых собственников

Организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов из-за долгов лишился основной части российских активов, рассказал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.По его словам, бизнесмен задолжал свыше миллиарда рублей крупным российским банкам, в их числе Сбербанку и "Пересвету".— сказал Бальбек.Депутат подчеркнул, что имущество выкупили по цене значительно ниже рыночной.По его мнению, Ислямов покинул Крым не по политическим убеждениям, а стремясь укрыться на Украине от обязательств по кредитам.Экс-вице-премьер Крыма Ленур Ислямов был признан Московским арбитражным судом банкротом в 2016 году. В конце мая 2014 г. Ислямов был смещен с должности заместителя главы крымского правительства за неэффективную работу. Он тут же переехал в Киев и принял украинское гражданство, но обиду на российский Крым затаил: в ноябре 2015 г. организовал энергетическую блокаду Крыма, в результате которой полуостров на несколько дней был полностью обесточен. Также он стал фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило после создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма, передает РИА Новости