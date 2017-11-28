15:46 28 ноября

Организатор блокады Крыма лишился основных активов в России

Организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов из-за долгов лишился основной части российских активов, рассказал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

По его словам, бизнесмен задолжал свыше миллиарда рублей крупным российским банкам, в их числе Сбербанку и "Пересвету".

Организатор блокады Крыма лишился основных активов в России



Активы Ислямова, в том числе в Москве, а также земля и недвижимость в Крыму начали распродаваться на аукционе для погашения долгов по кредитам. Часть еще реализуется, но основная — уже приобрела новых собственников
— сказал Бальбек.

Депутат подчеркнул, что имущество выкупили по цене значительно ниже рыночной.

По его мнению, Ислямов покинул Крым не по политическим убеждениям, а стремясь укрыться на Украине от обязательств по кредитам.

Экс-вице-премьер Крыма Ленур Ислямов был признан Московским арбитражным судом банкротом в 2016 году. В конце мая 2014 г. Ислямов был смещен с должности заместителя главы крымского правительства за неэффективную работу. Он тут же переехал в Киев и принял украинское гражданство, но обиду на российский Крым затаил: в ноябре 2015 г. организовал энергетическую блокаду Крыма, в результате которой полуостров на несколько дней был полностью обесточен. Также он стал фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило после создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма, передает РИА Новости

Использованы фотографии: TAСС
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Комментарии 35

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  1. Pharao7766 Сегодня, 13:37
    А когда до Пети и компании руки дойдут?
    Pharao7766
    1. Идущий Сегодня, 13:40
      Видимо не время , но это случится.
      Идущий
      1. BerBer Сегодня, 13:46
        Очень хочу это увидеть.
        BerBer
      2. Logall Сегодня, 13:46
        Когда президентских полномочий лишится, тогда в Ростове кара и настигнет!
        Logall
        1. Сепар ДНР Сегодня, 13:49
          Организатор блокады Крыма лишился основных активов в России
          Активы Ислямова, в том числе в Москве, а также земля и недвижимость в Крыму начали распродаваться на аукционе для погашения долгов по кредитам. Часть еще реализуется, но основная — уже приобрела новых собственников

          Цитата: solzh
          А почему так поздно? Что раньше мешало распродать все активы Ислямова?

          Долго "запрягали" yes ...
          Не прошло и 3 года.
          Сепар ДНР
          1. Идущий Сегодня, 14:16
            Цитата: Logall
            Когда президентских полномочий лишится, тогда в Ростове кара и настигнет!


            Боюсь до Ростова он не доедет , да и будет прорываться в другую сторону.
            Идущий
          2. Николай Грек Сегодня, 15:43
            Цитата: Сепар ДНР
            Организатор блокады Крыма лишился основных активов в России
            Активы Ислямова, в том числе в Москве, а также земля и недвижимость в Крыму начали распродаваться на аукционе для погашения долгов по кредитам. Часть еще реализуется, но основная — уже приобрела новых собственников

            Цитата: solzh
            А почему так поздно? Что раньше мешало распродать все активы Ислямова?

            Долго "запрягали" yes ...
            Не прошло и 3 года.

            быстро можно только в случаях капитального форм-мажора...как с Крымом!!! wink yes lol lol lol
            Николай Грек
        2. Джедай Сегодня, 13:51
          Саш, его надо будет не в Ростове искать. yes
          Ленур Ислямов из-за долгов лишился основной части российских активов

          Ждём от лишившегося героических заявлений о том, как он всё вернёт до Нового Года. lol
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 14:15
            Поздно , уже все вернули без него , но за его счет.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 14:39
              Так это понятно, интересно просто как он свой павлиний хвост распустит. wink
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 14:41
                Похоже никак , выщипали весь. lol
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 14:45
                  Выходит, он теперь не павлин, а так - кукарекала ощипаная? wassat
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 14:53
                    Уверен , он столько раз пожалел о своих ошибках , он был гражданин России , сколько у него нет волос на голове.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 14:56
                      Что-то сомневаюсь я что этот кумарёк фертикультяпистый о чём-либо сожалеет, кроме потерянного.
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 15:02
                        Так не дергался бы и ничего не потерял , а хотел большего.
                        Идущий
        3. Zubr Сегодня, 14:04
          Когда лишится, его нужно будет ловить на побережье Испании.. smile
          Zubr
          1. Идущий Сегодня, 14:42
            Скорее в Швейцарии.
            Идущий
          2. Николай Грек Сегодня, 15:46
            Цитата: Zubr
            Когда лишится, его нужно будет ловить на побережье Испании.. smile

            лучше уж тогда вылавливать из воды труп!! feel feel lol lol
            Николай Грек
        4. 210окв Сегодня, 14:27
          Александр hi Этот хряк отправится не в Ростов как бывшие некоторые..А поближе к Испании.Да и сомневаюсь я насчёт кары.Там где большие деньги порешать можно любую кару.
          Цитата: Logall
          Когда президентских полномочий лишится, тогда в Ростове кара и настигнет!
          210окв
        5. Николай Грек Сегодня, 15:42
          Цитата: Logall
          Когда президентских полномочий лишится, тогда в Ростове кара и настигнет!

          этот свин вряд ли в Ростов сунется!!! winked winked laughing laughing laughing
          Николай Грек
      3. Шура пермский Сегодня, 13:58
        давно пора подобных скотин рублем наказывать... а то тот же Ковтун уже квартиру в москве купил за счет русофобии своей...
        Шура пермский
    2. demo Сегодня, 14:02
      Если до Пети дойдут "руки", то у Пети руки будут совсем развязаны.
      (Игра слов)
      demo
  2. solzh Сегодня, 13:38
    А почему так поздно? Что раньше мешало распродать все активы Ислямова?
    solzh
    1. ADmA_RUS Сегодня, 14:03
      Закон. Есть такая штука. Вот в этих законах прописанны все правила и регламенты.
      ADmA_RUS
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:40
    Лучше бы этот лемур башки своей пустой лишился!
    Геркулесыч
    1. Вольнопёр Сегодня, 13:50
      Цитата: Геркулесыч
      Лучше бы этот лемур башки своей пустой лишился!

      Дяденька! Не бейте! Это не я! Честно-честно.

      laughing
      Вольнопёр
  4. Sergey53 Сегодня, 13:43
    А неосновную часть его активов кому оставили?
    Sergey53
  5. ваняватный Сегодня, 13:47
    ну хоть раз в кои то веки у кого надо что то отжали
    ваняватный
    1. demo Сегодня, 14:05
      Отжали - это из криминального жаргона.
      Ту все по закону.
      Брал в долг.Оставлял имущество в залог. Не вернул. Реализовали имущество.
      Все в рамках законодательства.
      Отжали - это когда владелец посажен в подвал. С тылу стоит бугай с паяльником. Спереди юрист с бумагой и ручкой.
      Подпиши и иди гуляй.
      Вот это и есть отжим.
      demo
      1. ваняватный Сегодня, 14:16
        laughing понимаю , но как бы сказать ... по роду деятельности сталкивался с реальностью по аресту , изъятию и реализации : так что я уж по привычке жаргонизмами буду ... тем более , что на нашем правовом поле рамки законодательства являются донельзя гибкими , а ко многому , происходящему в Крыму криминальный жаргон проще применять , ну не совсем мы правовое государство request
        ваняватный
      2. Сепар ДНР Сегодня, 14:59
        Цитата: demo
        Отжали - это когда владелец посажен в подвал. С тылу стоит бугай с паяльником. Спереди юрист с бумагой и ручкой.
        Подпиши и иди гуляй.
        Вот это и есть отжим.

        У нас "отжим" происходил ( сейчас другие "времена" , "минские" recourse )несколько по иной схеме :
        Укроп(варианты) :
        -успел сбежать;
        -сдался;
        -300/200...
        Всё что нашли,наше... Отжатое. yes wink
        И для всей процедуры достаточно одного "бугая" с автоматом/пулемётом,без юристов и факсимиле с бумагами-ручками...
        Сепар ДНР
  6. Михаил м Сегодня, 14:25
    Депутат подчеркнул, что имущество выкупили по цене значительно ниже рыночной.
    Ну как не порадеть родному человечку.
    Классика, она потому и классика, что вечна.
    Рифма непреднамеренная, к классикам не отношусь.
    Михаил м
  7. Stasweb Сегодня, 14:39
    Цитата: Идущий
    Цитата: Logall
    Когда президентских полномочий лишится, тогда в Ростове кара и настигнет!


    Боюсь до Ростова он не доедет , да и будет прорываться в другую сторону.

    Все помнят, что у него жилье в Испании.
    Stasweb
    1. Идущий Сегодня, 14:43
      Одно из , а гражданство и деньги в Швейцарии.
      Идущий
  8. ЗВС Сегодня, 14:43
    О каких моральных устоях банковского сообщества России можно говорить после этого, когда российские банки кредитуют террористов.
    ЗВС
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