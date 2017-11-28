В ЮВО поступил новый комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии

Комплекс 1В12 предназначен для автоматизированного и неавтоматизированного управление огнем и боевыми действиями артиллерийского дивизиона (батареи) самоходных артиллерийских систем, подготовке в ходе боя, во взаимодействии с частями и подразделениями Сухопутных войск.

В мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, поступил на вооружение новый комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии 1В12, сообщает пресс-служба округаВ командовании округа отметили, что управление артиллерийскими подразделениями теперь будет осуществляться с использованием модернизированных командирских машин управления (КМУ) 1В12М, в состав которых, наряду с оптическими приборами разведки, входят электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.Данный комплекс оснащен автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО) нового поколения, что обеспечивает время открытия огня артиллерийского дивизиона с марша в пределах 3 мин., а с подготовленной огневой позиции — менее 1 мин.- добавили в пресс-службе