15:48 28 ноября

В ЮВО поступил новый комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии

В мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, поступил на вооружение новый комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии 1В12, сообщает пресс-служба округа

В командовании округа отметили, что управление артиллерийскими подразделениями теперь будет осуществляться с использованием модернизированных командирских машин управления (КМУ) 1В12М, в состав которых, наряду с оптическими приборами разведки, входят электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.

В ЮВО поступил новый комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии



Данный комплекс оснащен автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО) нового поколения, что обеспечивает время открытия огня артиллерийского дивизиона с марша в пределах 3 мин., а с подготовленной огневой позиции — менее 1 мин.

Комплекс 1В12 предназначен для автоматизированного и неавтоматизированного управление огнем и боевыми действиями артиллерийского дивизиона (батареи) самоходных артиллерийских систем, подготовке в ходе боя, во взаимодействии с частями и подразделениями Сухопутных войск.
- добавили в пресс-службе

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:51
    Надеюсь , что "начинка " там вся наша. ..
    Геркулесыч
    1. Лопатов Сегодня, 14:16
      Если это действительно 1В12М, то начинка однозначно вся наша. Ещё советская.
      Лопатов
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