15:50 28 ноября

Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"

Американское издание The National Interest опубликовало интервью с сотрудником Центра военно-морского анализа США Майклом Кофманом, в котором этот эксперт утверждает, что необитаемая башня - главная инновация российского перспективного танка Т-14 "Армата", - является и его критическим недостатком.

У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя. Нельзя полагаться только на датчики - они могут быть выведены из строя вражеских огнем
- заявил Кофман. О том, что высунувшийся по пояс из брони командир танка также рискует попасть под огонь противника, аналитик умолчал.

Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"



Напомним, одной из целей оснащения "Арматы" необитаемой башней стала как раз забота о безопасности танкистов. Башня - первая мишень для противотанковых средств поражения. Удачное попадание управляемой ракеты или снаряда вызывает детонацию боезапаса, что гарантирует гибель танка вместе с экипажем.

Поместив экипаж в изолированную бронекапсулу в танковом корпусе, разработчики "Арматы" дали ему дополнительный шанс на выживание. Впрочем, и в башню поразить Т-14 не так уж и просто: оборона танка организована в несколько эшелонов с применением активной и динамической защиты. Специально для "Арматы" создана новая композитная броня.

Серийное производство Т-14 начнется в 2019 году, сейчас машина проходит испытания в войсках. В перспективе на базе "Арматы" будет создан танк-робот, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: Vitaly V. Kuzmin/ wikimedia.org
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Комментарии 63

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  1. Strashila Сегодня, 14:02
    "У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя"... о... богатый немецкий опыт Второй мировой американцы переняли.
    Strashila
    1. Венд Сегодня, 14:05
      Цитата: Strashila
      "У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя"... о... богатый немецкий опыт Второй мировой американцы переняли.

      Не это богатый опыт Голливуда, вспомнилась "Ярость". Когда командиры танков армии США, как суслики во время боя торчали из люков, а Бред Пит и вовсе без шлема. laughing Ох уж эти "эксперты" laughing
      Венд
      1. Джедай Сегодня, 14:06
        У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя. Нельзя полагаться только на датчики - они могут быть выведены из строя вражеских огнем
        - заявил Кофман. О том, что высунувшийся по пояс из брони командир танка также рискует попасть под огонь противника, аналитик умолчал.

        Да уж, очередной американский аналитег в области пистолетных войск бронетанкового флота высказал своё икспердное мнение. wassat
        Джедай
        1. ДэнСабака Сегодня, 14:17
          ага.... сказочный долбо_б....
          ДэнСабака
          1. Тралл Сегодня, 14:21
            Я как "эксперт" в авиации, авторитетно заявляю, что в американском F-35 должна быть возможность для пилота высунуть наружу голову в полете, чтобы оценить обстановку smile
            Тралл
            1. inkass_98 Сегодня, 14:33
              Правильно. Сидеть надо в открытой кабине, как в И-16. Там ведь тоже поначалу закрытая была... У ТБ-3 тоже прогрессивная конструкция кабины пилота, все вокруг видно.
              inkass_98
              1. Shurik70 Сегодня, 14:40
                Американский эксперт прав!
                Во всех книгах все попаданцы к Сталину первым делом указывают, что надо на Т-34 поставить командирскую башенку и расстрелять из неё Хрущёва!
                Не могут же все попаданцы ошибаться! На Т-34 обязательно должна быть башенка!!!
                Что? Армата не Т-34? Да что вы в мелким нюансам придираетесь!
                wassat
                Shurik70
            2. Идущий Сегодня, 14:35
              Критикуют значит хорошо , будут хвалить - плохо.
              Идущий
            3. гурт Сегодня, 15:22
              Цитата: Тралл
              Я как "эксперт" в авиации, авторитетно заявляю, что в американском F-35 должна быть возможность для пилота высунуть наружу голову в полете, чтобы оценить обстановку

              так они же заявили,что не видят наши сушки в Сирии,головой вертеть приходится как во времена 2-ой мировой
              гурт
        2. 210окв Сегодня, 14:21
          В этом "издании"и вокруг него столько "экспертов"что блох у собаки.
          Цитата: Джедай
          У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя. Нельзя полагаться только на датчики - они могут быть выведены из строя вражеских огнем
          - заявил Кофман. О том, что высунувшийся по пояс из брони командир танка также рискует попасть под огонь противника, аналитик умолчал.

          Да уж, очередной американский аналитег в области пистолетных войск бронетанкового флота высказал своё икспердное мнение. wassat
          210окв
          1. Джедай Сегодня, 14:41
            Мне этот "Национальный интерес" напоминает сборище двоечников из ПТУ. lol
            Джедай
      2. Шура пермский Сегодня, 14:19
        это он ситуацию 1944 года рассматривает... картина Репина-командир по пояс вылез с биноклем обстановку разведывать... для этого хлопца напомню,что в "Армете" даже штатный беспилотник есть как раз для разведки)))
        Шура пермский
      3. Tusv Сегодня, 14:37
        Цитата: Венд
        Ох уж эти "эксперты

        stop Не сметь обвинять Экспэрдов am Абрамс лучший в мире супер пупер танк. У него раскладушка и кондиционер есть, а у Оплота, ваще штурвал в наличии. Главное, чтобы джойстик был. А то как воевать то wassat
        Tusv
        1. Венд Сегодня, 14:40
          Цитата: Tusv
          Цитата: Венд
          Ох уж эти "эксперты

          stop Не сметь обвинять Экспэрдов am Абрамс лучший в мире супер пупер танк. У него раскладушка и кондиционер есть, а у Оплота, ваще штурвал в наличии. Главное, чтобы джойстик был. А то как воевать то wassat

          laughing Да что это я. Затмение нашло laughing
          Венд
          1. Tusv Сегодня, 14:57
            Цитата: Венд
            Да что это я. Затмение нашло

            С этим по осторожней, этим hi bully , а то упихают в танк, как моего Брата, с габаритами Метр в плечах и 186 ростом bully
            Tusv
      4. ЮБОРГ Сегодня, 14:38
        Походу это такой же "эксперт" как и олега копцев, они кстати могут туда же и приписать что главным недостатком Т-14 стала его краска, она выдаст его на поле боя как русский танк, потому что американские ракеты будут наводится на эту краску. laughing

        Нет, более неполного обоснования от этого "эксперта", я прочитать не мог. Кстати, этому заявлению уже около двух недель, а ВО только выставило сообщение о сообщении в бульварном листке The National Interest hi
        ЮБОРГ
      5. КАРЛСОН Сегодня, 15:08
        Да-да-да, обязательно по пояс и никак иначе. И еще один недочет у Арматы, нет заряжающего качка-негра, как у них в Абрамсе, ведь автомат заряжания тоже может заклинить и еще не помещал бы пеший штурман-проводник перед танком, вдруг все дымом затянет, да и ночью видно плохо, а приборы не дай бог сломаются, ну а совсем для полного комфорта, человек 40-50 механиков - педалистов, а вдруг и движок заглохнет
        КАРЛСОН
    2. Svarog Сегодня, 14:31
      Вот такие эксперты) побольше таких экспертов у супостата))
      Svarog
    3. Alexey RA Сегодня, 14:35
      Цитата: Strashila
      о... богатый немецкий опыт Второй мировой американцы переняли.

      Да этот опыт у всех был. Сначала немцы поняли, что в смотровые приборы можно увидеть не всё, и регулярно косплеили суслика в норке. Британцы и янки тоже быстро дошли до этого (лайми высовывались из люков аж вдвоём smile ).
      Наши переняли опыт уже в 1941 - но нам было труднее, поскольку обязанности внутри танка с командира никто не снимал (в Т-34 командир был ещё и наводчиком).
      Alexey RA
      1. Лопатов Сегодня, 14:45
        Цитата: Alexey RA
        Да этот опыт у всех был

        Этот опыт у всех есть. Даже у трепетно относящихся к жизни своих бойцов израильтян. На данный момент ни одна находящаяся "в строю" система не обеспечивает такую же ситуационную осведомлённость, как у торчащего из люка командира танка.
        Так что эксперт по сути прав. Правда, предпосылки для правильного вывода у него неправильные. Видимо, услышал краем уха от реально знающего человека и додумал свои, весьма странные аргументы. Эдакий "реверс-инжиниринг"
        Лопатов
  2. solzh Сегодня, 14:03
    интервью с сотрудником Центра военно-морского анализа США Майклом Кофманом

    Вот ведь специалист отыскался. Армата еще не засветилась ни в каких боях, сражениях, а этот спец уже "критические" недостатки перечисляет.
    solzh
    1. iaroslav.mudryi Сегодня, 14:42
      Цитата: solzh
      интервью с сотрудником Центра военно-морского анализа США Майклом Кофманом

      Вот ведь специалист отыскался. Армата еще не засветилась ни в каких боях, сражениях, а этот спец уже "критические" недостатки перечисляет.

      Этот Майкл, когда-то был простым "русским" парнем Мишей Кофманом, на просторах инета куча его видеокомментов.
      Вот предыдущая статья от 18 мая с участием этого горе-аналитика
      https://topwar.ru/115843-rossiyskoy-konnicey-po-a
      merikanskim-tankam.html
      iaroslav.mudryi
  3. starogil Сегодня, 14:08
    ".....Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"...?
    Да и мы видим основной недостаток "Арматы" она всё ещё - невидима.
    starogil
  4. SergeBS Сегодня, 14:10
    Маловато эксперт недостатков нашел.
    А где негр (пардон, афроамериканец) заряжающий?
    Где газотурбинный двигатель?
    Короче Армата на Абрамс непохожа - значит все неправильно! winked
    SergeBS
  5. Azazelo Сегодня, 14:14
    Пора уже создавать плакаты с рожами и ФИО подобных ЭКСПЕРДОВ и прочих "умников" с перлами записанными под портретами. Я бы ещё прибавил фразу "как только увидите пюйте в морду"
    Azazelo
  6. Чёрная вода Сегодня, 14:16
    у наших танков для "оглядеться" есть беспилотник, и дорогу на вашингтон уже знаем, ...чтобы не спрашивать и без пробок )))).
    Чёрная вода
    1. Михаил м Сегодня, 14:23
      Цитата: Чёрная вода
      дорогу на вашингтон уже знаем

      Прямо через океан.
      Михаил м
    2. voyaka uh Сегодня, 15:12
      "у наших танков для "оглядеться" есть беспилотник"////

      Вам хорошо. А у нас танки пока не обеспечены персональными
      беспилотниками. Хотя над этим работают. БПЛА вертолетного типа
      был бы очень полезен для ближней разведки.
      voyaka uh
  7. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:17
    Покамест, единственный замеченный критический недостаток "Арматы" - отсутствие ее в войсках. Но, есть надежда, что этот недостаток скоро будет исправлен
    Андрей из Челябинска
  8. voyaka uh Сегодня, 14:17
    В чем-то он прав. Иногда вокруг танков такая пыль и/или задымление,
    что командиру, рискуя жизнью, приходится вылезать из люка оглядеться.
    И, конечно, это удобнее сделать из люка башни, чем из люка капсулы
    (при всех ее несомненных достоинствах).
    Фактически на Армату неплохо бы установить выдвигающийся перископ
    на башне, чтобы компенсировать этот небольшой недостаток.
    voyaka uh
    1. klaus16 Сегодня, 14:27
      И два торпедных аппарата в НЛД.)))
      klaus16
      1. Идущий Сегодня, 14:37
        Цитата: voyaka uh
        В чем-то он прав. .


        Для этого у них есть беспилотник.
        Идущий
    2. dvvv Сегодня, 14:54
      а что если вокруг пыль и дым и высунуться то сквозь пыль лучше видно?
      dvvv
      1. voyaka uh Сегодня, 15:08
        Просто выше лучше видно. Пыль оседает книзу.
        voyaka uh
  9. ILIA Сегодня, 14:18
    По поводу высунуться...) натыкался на статью где описывался разведывательный комплекс для обзора вроде на базе коптера с комуникацией через кабель.. по ниму и электропитание комплекса подается. Поднимается эта штука над рельефом и... обзор увеличится в зависимости от высоты подьема коптера..
    Но скорее всего это будет редко устанавливаемый модуль - он нужен когда танк действует в одиночку. сам себе разведка. Я бы без прикрытия не использовал - соответственно лучше прикрытию и заниматься разведкой...
    ILIA
  10. RUSOIVAN Сегодня, 14:19
    А у командира ПЛ должна быть возможность высунуться из верхнего рубочного люка в подводном положении?
    RUSOIVAN
    1. СМихалыч Сегодня, 14:34
      Ну, дык ему ж перископ акула откусила )))
      СМихалыч
  11. galan Сегодня, 14:19
    "У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя."
    А ещё встать в стременах и, откинув назад ковбойскую шляпу, приложить руку козырьком к глазам. Ну прямо вылитый Добрыня Бледнолицый Орёл. Уже б не смешили мир "эксперты".
    galan
  12. pvv113 Сегодня, 14:21
    возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни

    Знаем мы таких "экспертов" lol
    pvv113
  13. ваняватный Сегодня, 14:24
    чем еще занимается центр военно морского анализа?...
    ваняватный
    1. RUSOIVAN Сегодня, 14:28
      А этого что, мало?
      RUSOIVAN
      1. ваняватный Сегодня, 14:32
        да нет , досыть уже , бюджет у паразитов , поди как у всей прибалтики...
        ваняватный
  14. Slon_on Сегодня, 14:31
    "Товарисч" попутал, не про "Армату" он хотел сказать, а британский Mark I (скорее всего "самец") он хотел сказать, там как раз башку из спонсона высовывать надо.
    Slon_on
  15. СМихалыч Сегодня, 14:32
    "У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя. Нельзя полагаться только на датчики - они могут быть выведены из строя вражеских огнем"
    Видимо забугорному "иксперду" таки удалось посмотреть наш фильм "На войне, как на войне", где командир экипажа САУ гвардии младший лейтенант Малешкин бежал впереди самоходки, чтобы показать дорогу механику-водителю старшине Щербаку через дым ))). С тех пор и живет стереотипами.
    СМихалыч
  16. Pacifist Сегодня, 14:34
    очередной аналитег от слова... прости господи... не будем провоцировать.
    Pacifist
  17. Livonetc Сегодня, 14:40
    Цитата: voyaka uh
    В чем-то он прав. Иногда вокруг танков такая пыль и/или задымление,
    что командиру, рискуя жизнью, приходится вылезать из люка оглядеться.
    И, конечно, это удобнее сделать из люка башни, чем из люка капсулы
    (при всех ее несомненных достоинствах).
    Фактически на Армату неплохо бы установить выдвигающийся перископ
    на башне, чтобы компенсировать этот небольшой недостаток.

    Или снабдить персональным дроном беспилотником.
    Ну и в принципе возможно включить все боевые единицы на поле боя в единую сеть обменивающуюся данными.
    В общем возможностей масса.
    А голова, особенно командира, слишком ценный объект.
    Livonetc
  18. armourer Сегодня, 14:41
    По голевудскому сценарию lol
    armourer
  19. Геркулесыч Сегодня, 14:47
    Не своим делом занят, времени много свабодного, вот и несет чушь несусветную !
    Геркулесыч
  20. Esoteric Сегодня, 14:50
    Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"

    Критический недостаток в том, что он "уделает" американский "Абрамс", как Бог черепаху и что такие танки в России есть, а в США - нет... crying
    Esoteric
  21. Пленник Сегодня, 14:52
    Ну, если только этот "недостаток", то такое можно пережить. Отрадно. Видать других косяков накопать не смогли.
    Пленник
  22. rpuropuu Сегодня, 14:52
    Нельзя полагаться только на датчики - они могут быть выведены из строя вражеских огнем
    Говорит эксперт из страны самой "продвинутой" и современной техникой laughing
    rpuropuu
  23. LUCKY777 Сегодня, 14:52
    эксперт утверждает, что необитаемая башня - главная инновация российского перспективного танка Т-14 "Армата", - является и его критическим недостатком.

    Похоже у этого эксперта, башня обитаема - в смысле густозаселена боевыми тараканами.
    LUCKY777
  24. Слон Сегодня, 14:54
    Пусть американцы из башни высовываются, чтобы попасть под выстрел снайпера...
    Слон
  25. Govorun Сегодня, 14:57
    Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"
    Я тогда то же выступлю со своим экспертным мнением...Я как сидящий в кресле независимый эксперт в области околовсяческих наук ЗАЯВЛЯЮ...главной проблемой танка "Армата" является ее крепкая броня,т.как каждый член экипажа должен иметь возможность во время обстрела по танку,выбить ногой кусок танка и покинуть его незамедлительно.
    Govorun
  26. tchoni Сегодня, 14:57
    На самом деле, зерно истины в этомзаявлении есть. Вспоминаем ролики из ютуба, где армата вынуждена пятица или точно маневрировать в ограниченном объеме. Там командир машины вышужден всякий раз вылазить из танка и рулить водилой со стороны. В танке с обитаемой башней он для этого обычно высовывается из люка и все..
    Разработчики арматы не пожалели дпнег, веса и объема на камеры, а вот информационное поле кабины организовать нормально не смогли.
    tchoni
    1. Глушь Сегодня, 15:13
      Ну, информационное поле можно организовать парой пехотинцев на башне, мериканцы до этого точно не додумаются.
      Глушь
  27. Cartalon Сегодня, 15:05
    Критический недостаток танка Армата, это стоимость, остальное исправимо.
    Cartalon
  28. shura7782 Сегодня, 15:06
    Чуствуется, что предыдущие посты писали такиеже "танкисты" как и я. Мои познания танка ограничиваются недельными военными сборами после девятого класса в Звенигородском ТП в Польше. Впервые увидев такой танк сразу приходит именно такая мысль, что обзор недостаточен. Если препрёт, будет ли командир открывать для этого люк он примет решение сам и у нас не спросит. Остаётся надеяться, что танк обеспечен таким цветовым экраном, который позволит с верхней точки оценит полную обстановку. Хотелось бы послушать мнения из войск , а не смотреть распиаренную рекламу и тем более читать всякие вздорные посты шапкозакидателей.
    shura7782
  29. Темник 2017 Сегодня, 15:08
    Если у танка КАЗ то высовываться из люка это расстаться с головой в прямом смысле слова!
    Хороший эксперд ! wassat нечего сказать!...
    Темник 2017
  30. Лена Петрова Сегодня, 15:25
    Можно предложить вариант Армата-кабриолет. Свежий воздух, обзор.
    Лена Петрова
  31. gurzuf Сегодня, 15:26
    Цитата: Джедай
    Мне этот "Национальный интерес" напоминает сборище двоечников из ПТУ. lol

    Это длинная рука Кремля laughing
    gurzuf
  32. Xaron-A Сегодня, 15:38
    Цитата: Джедай
    Мне этот "Национальный интерес" напоминает сборище двоечников из ПТУ. lol


    Цитата из вики:
    Издание было основано в 1985 году известным экспертом Ирвингом Кристолом. Издание имеет широкий экспертный совет во главе с Генри Киссинджером и отличается от других изданий не только проверкой качества материалов, но и контролем наличия опыта у эксперта в освещаемой тематике согласно документам по его биографии.


    Само издание представляется мне нормальным. А вот выдернутая цитата из статьи - это уже похоже на ручки наших экспердов.

    Кроме теоретиков внешней политики NI довольно часто публикует сравнительные обзоры военной техники США и России. Среди редакторов таких материалов наиболее известен бывший министр обороны США и бывший глава внешней разведки США Джеймс Шлезингер, эксперт по стратегическим вооружениям Грэхам Аллисон и создатель теории применения оружия как наступательный реализм Джон Миршаймер. Особенностью обзоров вооружений в NI является не просто техническая оценка вооружения, но обычно критическая оценка рекламных заявлений поставщиков оружия, но главное оценка военно-политического значения того или иного вооружения и способность его применения в реальном военном конфликте и политические последствия такого применения.
    Xaron-A
  33. Sergey53 Сегодня, 15:49
    Эту статью уже поднимали на прошлой неделе.
    Sergey53
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