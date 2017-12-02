Как русские немцев в Парагвае разгромили

О том, что в Испании республиканская армия с участием советников из СССР потерпела поражение от войск генерала Франко, которому помогали гитлеровцы, хорошо известно всем. А вот о том, что примерно в эти же годы в Южной Америке армия Парагвая, которой тоже руководили русские офицеры, наголову разгромила намного превосходившую их по численности и лучше вооруженную армию Боливии под командованием кайзеровских генералов, до сих пор знают немногие. Это были бывшие белые офицеры, которым пришлось покинуть Россию после окончания Гражданской войны, и во времена СССР упоминать о них было запрещено, а потом про их подвиги попросту забыли…В этом году исполнилось 85 лет с начала этой войны – самой кровопролитной в Южной Америке – между Боливией и Парагваем, которую называли Чакской. Среди командования боливийской армии было 120 германских офицеров-эмигрантов, в том числе командующий боливийской армией кайзеровский генерал Ганс Кундт, воевавший в Первую мировую войну на нашем фронте. А в парагвайской армии служило 80 бывших белогвардейских офицеров, в том числе два бывших генерала — начальник Генерального штаба армии Парагвая Иван Беляев и Николай Эрн.Одним из первых серьёзных сражений с участием русских и германских офицеров стала битва за крепость Бокерон, которую удерживали боливийцы. Осенью 1932 года после долгой осады крепость пала.Кундт бросил силы на штурм города Нанава, но русские военачальники Беляев и Эрн разгадали его тактику и наголову разгромили наступающие силы боливийцев, после чего немецкий генерал был с позором отправлен в отставку.В 1934 году в битве при Эль-Кармене немецкие советники и вовсе бросили на произвол судьбы подчинённых, сбежав с поля боя.…Будущий герой Южной Америки Иван Тимофеевич Беляев родился в Петербурге в 1875 году, в семье потомственного военного. Окончив Петербургский кадетский корпус, он поступил в Михайловское артиллерийское училище. Начав службу в армии, быстро рос в чинах, проявляя большие таланты к армейской науке. В 1906 году он пережил личную драму – умерла его горячо любимая молодая жена. В 1913 году Беляев составил Устав горной артиллерии, горных батарей и горно-артиллерийских групп, ставший серьёзным вкладом в развитие военного дела в России.В Первую мировую войну воевал храбро, награжден орденом Святого Георгия. В начале 1916 г. был тяжело ранен, и находился на лечении в лазарете Её Величества в Царском Селе. Будучи командиром 13-го отдельного полевого тяжелого артиллерийского дивизиона, участвовал в Брусиловском прорыве. В 1916-м стал генерал-майором и командиром артиллерийской бригады на Кавказском фронте. Революцию не принял. В марте 1917 года на псковском вокзале в ответ на требование унтера со взводом солдат снять погоны Беляев ответил: «Дорогой мой! Я не только погоны и лампасы, я и штаны поснимаю, если вы повернёте со мною на врага. А на „внутреннего врага“, против своих не ходил и не пойду, так вы уж меня увольте!». Вступил в ряды Белой армии, а потом вместе с ней был вынужден покинуть Россию.Сначала оказался в лагере в Галлиполи, а потом в Болгарии. Но вдруг оставил Европу и очутился в нищем тогда Парагвае. Сделал он это не случайно.Еще в детстве Беляев нашел на чердаке прадедовского дома карту Асунсьона – столицы этой страны, и с тех пор муза дальних странствий страстно влекла его за океан. В кадетском корпусе он начал учить испанский язык, нравы и обычаи населения этой страны, зачитывался романами Майна Рида и Фенимора Купера.Беляев решил создать в этой стране русскую колонию, но на его призыв откликнулись немногие. Сам же он, оказавшись в Парагвае, сразу нашел применение своим силам и знаниям. Его взяли на службу в Военную школу, где он стал преподавать фортификацию и французский язык. В 1924 году власти отправили его в джунгли, в малоизученный район Чако-Бореаль, чтобы найти удобные места для стоянки войск. В этой поездке Беляев повел себя как настоящий ученый-этнограф. Составил подробное описание района, изучил быт и культуру местных индейцев, составил словари их языков и даже перевел на русский их поэму «Великий потоп».Начало войны между Боливией и Парагваем часто связывают с «филателистическими» причинами. В начале 30-х гг. правительство Парагвая выпустило почтовую марку с картой страны и «сопредельных территорий», на которой спорная область Чако была отмечена как парагвайская территория. После ряда дипломатических демаршей Боливия начала боевые действия. Выпуск такой почтовой марки – исторический факт. Однако истинная причина войны, конечно, другая: нефть, которую обнаружили в этом регионе. Военные действия между двумя странами – самая кровопролитная война в Южной Америке в XX веке – длились с 1932 по 1935 год. Боливийская армия, как уже говорилось, обучалась немцами – бывшими кайзеровскими офицерами, которые эмигрировали в Боливию, когда Германией была проиграна Первая мировая война. В свое время в качестве советника там побывал и главный гитлеровский штурмовик Эрнст Рем. На солдатах боливийской армии была кайзеровская форма, обучение они проходили в соответствии с прусскими военными стандартами. Армия была оснащена самым современным оружием, в том числе бронетехникой, танками, и по численности она намного превосходила армию Парагвая. Кундт после объявления войны хвастливо пообещал «молниеносно сожрать русских» – немцы знали против кого им придется воевать.Почти ни у кого не было сомнений в быстром поражении плохо вооруженной и еще хуже обученной парагвайской армии. Правительство Парагвая могло надеяться только на помощь русских офицеров-эмигрантов.Беляев стал генерал-инспектором артиллерии, и вскоре его назначили начальником Генерального штаба армии. Он обратился к русским офицерам, оказавшимся вдали от родины, с призывом приезжать в Парагвай, и этот призыв нашел отклик. В основном это были бывшие белогвардейцы. Полковники Николай и Сергей Эрн строили фортификационные сооружения, да так, что первый из них очень скоро стал парагвайским генералом. Майор Николай Корсаков, обучая военному делу свой конный полк, перевел для него на испанский язык песни русских кавалеристов. Капитан Юрий Бутлеров (потомок выдающегося химика, академика А.М. Бутлерова), майоры Николай Чирков и Николай Зимовский, капитан 1 ранга Всеволод Канонников, капитаны Сергей Салазкин, Георгий Ширкин, барон Константин Унгерн фон Штернберг, Николай Гольдшмит и Леонид Леш, лейтенанты Василий Малютин, Борис Эрн, братья Оранжереевы и многие другие стали героями войны в Чако.Русскими офицерами была создана, буквально с нуля, мощная регулярная армия в полном смысле этого слова. В ней были и артиллерийские специалисты, и картографы, и ветеринары, и инструкторы по всем видам вооружения.К тому же, в отличие от немецких и чешских военных советников, а также наемников-чилийцев в боливийской армии, русские сражались не за деньги, а за независимость страны, которую хотели видеть и видели своей второй родиной.Великолепная подготовка русских офицеров плюс боевой опыт Первой мировой и Гражданской войн дали блестящие результаты.Бои шли в Северном Чако – выжженной солнцем пустыне. После обильных зимних дождей она превращалась в непроходимое болото, где царили малярия и тропическая лихорадка, кишели ядовитые пауки и змеи. Команданте Беляев умело руководил войсками, а русские офицеры и прибывшие из других стран русские добровольцы, составившие костяк парагвайской армии, воевали отважно. Боливийцы, руководимые немцами, несли колоссальные потери в лобовых атаках (только за первую неделю боев они потеряли 2 тысячи человек, а парагвайская армия – 249). Русские фронтовики братья Оранжереевы обучили парагвайских солдат успешно жечь вражеские танки из укрытий. В декабре 1933 года в сражении у Кампо-Виа парагвайцы окружили две дивизии боливийцев, взяв в плен или уничтожив 10 тысяч человек. В следующем году так же успешно закончилась битва у Эль-Кармена. Это был полный разгром.Босоногие парагвайские солдаты стремительно двигались на запад, распевая русские солдатские песни, переведенные Беляевым на испанский язык и язык гуарани. Парагвайское наступление прекратилось лишь в 1935 году. Подойдя вплотную к боливийскому нагорью, армия из-за растянутости коммуникаций вынуждена была остановиться. Истощенная же до предела Боливия уже не могла продолжать войну. 12 июня 1935 года между Боливией и Парагваем было подписано соглашение о прекращении огня, которое завершило Чакскую войну, в плену оказалась почти вся боливийская армия — 300 000 человек.В Парагвае восторженные толпы носили победителей на руках, а американский военный историк Д. Зук назвал русского генерала Ивана Беляева наиболее выдающимся полководцем Латинской Америки ХХ века.Он отмечал, что парагвайскому командованию удалось использовать уроки Первой мировой войны и предвосхитить опыт Второй, применяя тактику массированного сосредоточения артиллерийского огня и широкое использование маневра. Подчеркивая смелость и выносливость парагвайских солдат, американский специалист, тем не менее, сделал вывод, что именно командование войсками, которыми руководили русские офицеры, решило исход войны.В Чакской войне погибло шесть российских офицеров-белоэмигрантов. В Асунсьоне именами каждого из них – есаула Орефьева-Серебрякова, капитана Бориса Касьянова, капитана Николая Гольдшмидта, гусара Виктора Корниловича, ротмистра Сергея Салазкина и казачьего хорунжего Василия Малютина названы улицы. Героем Парагвая стал Степан Леонтьевич Высоколян. В ходе боевых действий в Чако он проявил себя так ярко, что к концу войны был уже начальником штаба одной из парагвайских дивизий, а затем возглавил всю парагвайскую артиллерию, став в итоге первым иностранцем в истории страны, которому был присвоен чин генерала армии.Степан Леонтьевич родился в простой крестьянской семье, в селе Наливайко под Каменец-Подольском. Он окончил ускоренный курс Виленского военного училища и в девятнадцать лет ушел добровольцем на фронты Первой мировой войны. Был пять раз ранен, а в 1916 году его произвели в офицеры. В Гражданскую войну он сражался в рядах Белой армии. В ноябре 1920 года вместе с остатками армии генерала Врангеля прибыл в Галлиполи. В 1921 году из Галлиполи он пешком пришел в Ригу, пройдя почти три тысячи километров. Затем переехал в Прагу, где в 1928 году окончил физико-математический факультет местного университета со званием доктора наук по высшей математике и экспериментальной физике. В 1933 году он окончил чешскую Военную академию. В декабре 1933 года прибыл в Парагвай, и был принят в парагвайскую армию в чине капитана.Отличившись на военном поприще, Высоколян на протяжении всей своей жизни в Парагвае занимал в местном университете кафедры физико-математических и экономических наук. Кроме того, он был профессором в Высшей военной академии, Высшей морской академии и в Кадетском корпусе. В 1936 году он был удостоен звания «почетного гражданина» Парагвайской Республики и награжден золотой медалью Военной академии.А кроме того, Высоколян стал мировой известностью в связи с решением им теоремы Ферма, над которой безуспешно более трех столетий бились многие светила математического мира. Скончался русский герой в Асунсьоне в 1986 году на 91-м году жизни, и был с воинскими почестями похоронен на Южном Русском кладбище.По этому поводу в стране был объявлен национальный траур.Другой русский генерал, воевавший в армии Парагвая, – Николай Францевич Эрн окончил престижную Николаевскую академию Генштаба в Петербурге. В годы Первой мировой войны он был начальником штаба 66-й пехотной дивизии, а затем – начальником штаба 1-й Кавказской казачьей дивизии. В октябре 1915 года был сформирован экспедиционный корпус для отправки в Персию. Начальником его штаба был полковник Эрн. Потом он стал участником Гражданской войны на стороне белых. В России оставался до последнего момента, и покинул ее с последним пароходом, где находился штаб генерала Врангеля.После долгих мытарств Николай Францевич оказался в Бразилии, куда его пригласила к себе группа белых офицеров, которые работали на земле, сажая кукурузу. На их несчастье, налетела саранча и поела все посевы. Но Эрну повезло, он получил приглашение из Парагвая преподавать в военной школе тактику и фортификацию. С 1924 года Эрн жил в Парагвае, занимая должность профессора в Военной академии. А когда началась война Парагвая с Боливией, он отправился на фронт. Прошел всю войну, строил военные укрепления. После войны остался на военной службе и работал в Генеральном штабе до конца своей жизни, получая генеральское жалование. Его усилиями была построена русская церковь, основана русская библиотека и образовано русское общество «Union Rusa».Но главным из русских национальным героем Парагвая стал генерал Беляев, который отличился не только на полях сражений. После войны он сделал еще одну попытку создать в Парагвае успешную русскую колонию. «Самодержавие, православие, народность» – так генерал Беляев понимал существо «русского духа», который желал сохранить в возводимом им ковчеге в джунглях Южной Америки. Однако не все оказались с этим согласны. Вокруг его проекта начались политические и коммерческие интриги, с чем, в свою очередь, не мог согласиться Беляев. Кроме, того истощённый войной Парагвай оказался не в состоянии выполнить свои обещания по финансовой и экономической поддержке русской эмиграции и созданию колонии.Из материалов Википедии следует, что, оставив военную службу, уроженец Петербурга посвятил остаток жизни парагвайским индейцам. Беляев возглавил Национальный патронат по делам индейцев, организовал первую индейскую театральную труппу.Отставной генерал жил вместе с индейцами в простой хижине, ел с ними за одним столом и даже научил их русским молитвам. Аборигены платили ему горячей любовью и признательностью и относились как к «белому отцу».Как лингвист он составил словари испанский-мака и испанский-чамакоко, а также подготовил доклад о языке племени мака, где Беляев выделяет санскритские корни обоих индейских языков и прослеживает их восхождение к общей индоевропейской основе. Ему принадлежит теория об азиатской прародине коренных жителей Американского континента, которая подкреплена записями фольклора индейцев мака и чамакоко, собранными исследователем во время путешествий в Чако.Ряд трудов Беляев посвятил религии индейцев области Чако. В них он рассуждает о схожести верований индейцев с ветхозаветными сюжетами, о глубине их религиозного чувства и об универсальном характере основ христианской морали. Беляев разработал новаторский подход к вопросу о приобщении индейцев к современной цивилизации, отстаивая принцип взаимообогащения культур Старого и Нового Света – задолго до того, как эта концепция получила широкое признание в Латинской Америке.В апреле 1938 года в Национальном театре Асунсьона с аншлагом прошла премьера спектакля первого в истории Америки индейского театра об участии индейцев в Чакской войне. Через некоторое время труппа в 40 человек под руководством Беляева выехала на гастроли в Буэнос-Айрес, где ее ждал громкий успех. В октябре 1943 года Беляев, наконец, получил «добро» на создание первой индейской колонии. А ее создателю в 1941 году было присвоено звание Генерального администратора индейских колоний. Взгляды Беляева были изложены им в «Декларации прав индейцев». Изучив жизнь коренных обитателей Чако, Беляев считал необходимым закрепить за ними в законодательном порядке землю их предков. По его мнению, индейцы от природы «свободны как ветер», не делают ничего по принуждению и должны сами быть двигателем собственного прогресса. В этих целях он предлагал предоставить индейцам полную автономию и одновременно с ликвидацией неграмотности постепенно внедрять в сознание их обитателей основы культурной жизни, демократических ценностей и т.д. При этом русский генерал предостерегал от искушения разрушать складывавшийся веками образ жизни индейцев – их культуру, быт, язык, религию, поскольку это, учитывая свойственный индейцам консерватизм и уважение к памяти предков, лишь оттолкнуло бы их от «культуры белого человека».Во время Второй мировой войны Беляев, как русский патриот, поддержал СССР в борьбе с фашизмом. Он активно выступал против тех эмигрантов, которые видели в Германии «спасительницу России от большевизма». В своих мемуарах отставной генерал называл их «идиотами и обманщиками».Умер Беляев 19 января 1957 года в Асунсьоне. Подробности похорон приведены, в частности, в книге С.Ю. Нечаева «Русские в Латинской Америке». В Парагвае на три дня был объявлен траур. Тело покойного отпевали в Колонном зале Генерального штаба с отданием воинских почестей как национальному герою. У гроба, сменяя друг друга, несли дежурство первые лица государства. Во время похоронной процессии за катафалком следовали толпы индейцев, буквально запрудившие улицы Асунсьона. В почетном карауле у гроба стоял сам президент А. Стресснер, парагвайский оркестр играл «Прощание славянки», а индейцы хором пели «Отче наш» в переводе покойного… Такого столица Парагвая не видела ни до, ни после этого печального события. А когда гроб с телом Беляева на военном корабле был вывезен на остров посреди реки Парагвай, избранный им в своем завещании местом последнего упокоения, индейцы отстранили белых. В хижине, где их вождь учил детей, они долго пели над ним свои надгробные песни. После похорон сплели над могилой шалаш, посадили вокруг кусты роз. На простом четырехугольнике земли выложили простую надпись: «Здесь лежит Беляев».