15:51 28 ноября

Новая ракета для "убийцы авианосцев" встревожила США

Все больше американских экспертов приходит к выводу, что дорогостоящие и громоздкие авианосцы США вряд ли могут представлять серьезную угрозу России. Дело в том, что развитие ракетных технологий позволяет РФ держать эти вооруженные до зубов корабли на приличном расстоянии.

Новая ракета для "убийцы авианосцев" встревожила США


Как признал аналитик издания Strategic Culture Алекс Горка, советская сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 "Буря", которой, в частности, оснащают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, даже в самом щадящем варианте может оставить в авианосце пробоину шириной пять метров и глубиной - 12. Это практически гарантирует потопление корабля. Дальность действия этой ракеты - до 600 километров, вес боеголовки (она может быть как фугасно-кумулятивная проникающая, так и ядерная мощностью до мегатонны) - почти тонна.


По мнению аналитика, уникальной ракету делают даже не эти характеристики, а необычная траектория полета. После отцепки от носителя она резко взмывает вверх на высоту до 22 километров, а затем пикирует на цель под крутым углом. Полученное в результате ускорение крайне затрудняет возможность сбить этот смертоносный снаряд.

Еще большую озабоченность западных военных вызвало известие, что ВКС России испытывают модернизированную версию этой ракеты - Х-32. Внешне она идентична своей предшественнице, но начинка кардинально поменялась. Усовершенствованный двигатель позволяет достигать максимальной высоты в 40 километров, а низкая плотность воздуха в тех слоях атмосферы увеличивает дальность полета (ориентировочно - до тысячи километров) и при этом максимальная скорость снаряда составляет 5400 километров в час, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: http://energysmi.ru/index.php
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Комментарии 50

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  1. Chertt Сегодня, 14:34
    ракета для "убийцы авианосцев"
    -Такие шутовские названия придумывают не умные писаки, Военные от них морщятся
    Chertt
    1. The_Lancet Сегодня, 14:42
      Как признал аналитик издания Strategic Culture Алекс Горка, советская сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 "Буря", которой, в частности, оснащают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, даже в самом щадящем варианте может оставить в авианосце пробоину шириной пять метров и глубиной - 12. Это практически гарантирует потопление корабля.

      А какие шансы у ракеты долететь до цели?
      Она была принята на вооружение в 1968 году.
      В то время они были наверно очень угрожающими.Но не сейчас
      The_Lancet
      1. Венд Сегодня, 14:43
        Цитата: The_Lancet
        Как признал аналитик издания Strategic Culture Алекс Горка, советская сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 "Буря", которой, в частности, оснащают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, даже в самом щадящем варианте может оставить в авианосце пробоину шириной пять метров и глубиной - 12. Это практически гарантирует потопление корабля.

        А какие шансы у ракеты долететь до цели?

        Достаточные для американского беспокойства laughing
        Венд
        1. Идущий Сегодня, 14:49
          А какие шансы у ракеты долететь до цели?
          Ракете почти 50 лет.


          А когда произведена ? , может вчера.
          Идущий
          1. bulvas Сегодня, 14:53
            Цитата: The_Lancet

            А какие шансы у ракеты долететь до цели?
            Она была принята на вооружение в 1968 году.
            В то время они были наверно очень угрожающими.Но не сейчас


            Так их не 1 штуку будут пускать, не дай бог, придется, вот и шансы станут другими,
            кроме того, речь идет о новой модификации.

            Ракет у нас явно больше, чем авианосцев у США


            Как сильно расстраивает некоторых, что авиация США не сможет свободно бомбить Россию!

            Не расстраивает то обстоятельство, что ответ прилетит в США независимо от того, долетит ракета до авианосца или не долетит?

            Так что, живите себе там спокойно, кушайте бургеры с колой, пока есть такая возможность
            bulvas
            1. Джедай Сегодня, 15:06
              Цитата: bulvas
              Ракет у нас явно больше, чем авианосцев у США

              Всё, убили Вы американскую мечту о неуязвимости авианосцев... crying
              Цитата: bulvas
              Не расстраивает то обстоятельство, что ответ прилетит в США независимо от того, долетит ракета до авианосца или не долетит?

              При этой мысли кто-то лихорадочно начал прикидывать маршрут к ближайшему бомбоубежищу. belay
              Цитата: bulvas
              Так что, живите себе там спокойно, кушайте бургеры с колой, пока есть такая возможность

              После всего вышесказанного какой нафиг аппетит? lol
              Джедай
              1. bulvas Сегодня, 15:09
                Цитата: Джедай

                Всё, убили Вы американскую мечту о неуязвимости авианосцев... crying


                Пусть это будет единственное убийство, а моряки и летчики спокойно вернуться домой и останутся живыми героями

                bulvas
                1. Джедай Сегодня, 15:14
                  Пусть, не спорю. Но это не только от нашей стороны зависит. wink
                  Джедай
            2. DimerVladimer Сегодня, 15:16
              Цитата: bulvas
              Как сильно расстраивает некоторых, что авиация США не сможет свободно бомбить Россию!


              Вы наивный?
              Или начинаем ядерную конфронтацию, не усвоив уроков холодной войны?

              Авиация - это не оружие первого удара - у США достаточно стратегических ядерных сил, которые невозможно перехватить при массовом ударе - БРПЛ, МБР, КР и патовая ситуация (паритет сил) с этими носителями - лучшее средство от конфронтации.

              Это как на ринге - боксеры дают друг другу тычки и не надо сразу хвататься за лом, потому что и у второго лом не на "запасном пути".
              Привыкаем получать и раздавать тычки в рамках "ринга" не скатываясь в истерику от каждой зуботычины - хороший боксер "держит удар" и в нужный момент "кладет" противника на ринге.
              DimerVladimer
              1. bulvas Сегодня, 15:21
                Цитата: DimerVladimer
                Вы наивный? ....
                Привыкаем получать и раздавать тычки в рамках "ринга" не скатываясь в истерику от каждой зуботычины - хороший боксер "держит удар" и в нужный момент "кладет" противника на ринге.


                Не понял, насчет наивного - это вопрос?

                А насчет остального, уже много раз со всех сторон было обосновано, что практически любое "горячее" прямое столкновение Россия - США приведет к обмену ядерными ударами.

                Поэтому, никто не пытается играть в "авианосцы США подошли к берегам России"
                bulvas
          2. Burbon Сегодня, 15:02
            автор пишет про стратегический бобер и называет при этом ту 22м3 wassat , , это говорит только о грамотности автора и его не знании темы, статье минус жирный
            Burbon
            1. bulvas Сегодня, 15:13
              Цитата: Burbon
              автор пишет про стратегический бобер и называет при этом ту 22м3 wassat , , это говорит только о грамотности автора и его не знании темы, статье минус жирный


              А что это по-вашему за самолет?
              Он как раз и предназначен для борьбы с надводными кораблями
              bulvas
              1. Burbon Сегодня, 15:22
                Цитата: bulvas
                А что это по-вашему за самолет?
                Он как раз и предназначен для борьбы с надводными кораблями

                с каких пор дальний бомбер стал стратегом????? и как вы объясните зачем СТРАТЕГУ борьба с надводными кораблями? laughing belay из статьи надо убрать слово стратегический
                Burbon
                1. KCA Сегодня, 15:44
                  Вообще-то ТУ-22М3 и есть стратег, штанги дозаправки в воздухе с них сняли по договору ОСВ-2 из-за слёз и соплей американцев, но штатное оборудование легко снять и легко вернуть назад, в случае обострения отношений между РФ и НАТО, вероятно, штанги моментально появятся на всех ТУшках
                  KCA
      2. Romario_Argo Сегодня, 14:52
        А какие шансы у ракеты долететь до цели?

        для начало американская АУГ встретится с нашей Ударной Группой
        ТАРК 1144, РК 1164, пара БПК 1155, пара ПЛАРК 949АМ, пара ПЛАТ 971/885 = 180 ПКР/ПЛУР
        и только потом, прилетят уже Тушки
        пара Ту-22М3М = 6 Х-32
        вот только вопрос, там хоть что то останется для Тушек?!.....
        Romario_Argo
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:20
          Цитата: Romario_Argo
          вот только вопрос, там хоть что то останется для Тушек?!.....

          Для Тушек останется все, а вот от нарисованной Вами КУГ вероятнее всего не останется ничего
          Андрей из Челябинска
        2. тол100в Сегодня, 15:24
          Цитата: Romario_Argo
          вот только вопрос, там хоть что то останется для Тушек?!.....

          Вопросов нет! Одни соболезнования АУГ!
          тол100в
      3. zivXP Сегодня, 14:57
        А какие шансы у ракеты долететь до цели?

        У нас на ученьях все долетали. Мало того, так еще и попадали в цель. Так что рой бункер поглубже.
        zivXP
      4. гурт Сегодня, 15:11
        Цитата: The_Lancet
        В то время они были наверно очень угрожающими.Но не сейчас

        да ну;миг-31,ту-160 тех же годов разработки,а их разве догнали....
        гурт
  2. klaus16 Сегодня, 14:37
    Ну так ещё к нему подойти нужно на 600 км. Тоже не просто.
    klaus16
    1. ваняватный Сегодня, 14:43
      у нас принято исходить из того , что это они к нам подойдут , что тоже не просто laughing
      ваняватный
    2. Esoteric Сегодня, 14:56
      Цитата: klaus16
      Ну так ещё к нему подойти нужно на 600 км. Тоже не просто.

      А что, у американцев есть системы ПВО с таким радиусом действия? Так для гарантии там и придумана Х-32, которую можно запустить с 1000 км... belay
      Esoteric
  3. Strashila Сегодня, 14:39
    Что мудрить... был опыт наработки противокорабельных комплексов на базе Р27К... был проект на базе Р29, кажется Р33... так доведем его до логического завершения, тогда комплекс можно размещать хоть в центре Сибири... подлетное время полчаса в любой точке Земного шарика.
    Strashila
  4. Deadушка Сегодня, 14:40
    П-1000 не хуже, для авика может и трех штук хватить.
    Deadушка
  5. san4es Сегодня, 14:43
    Х – 22 История создания soldier
    san4es
    1. Vlad.by Сегодня, 15:45
      Т.е. у авианосцев включается "шестая передача"? laughing
      Vlad.by
  6. Полынь Сегодня, 14:46
    думаю авианосцы для России, пока у нас есть ядерное оружие, совершенно неопасны
    это скорее для войн типа США против Ливии.
    и непонятно зачем хотели купить Мистрали, где и зачем их могли использовать совершенно не представляю
    да и Кузнецова продать надо поскорее -только деньги на него огромные тратятся без пользы
    Полынь
    1. Vik66 Сегодня, 14:52
      Да-да, все танки распродать тоже, не, переплавить, ракеты разобрать, боеголовки отдать американцам для "Вестингауз", а самолеты - покрошить и в Китай продать, как алюминиевый лом, вот ! am
      Vik66
      1. Идущий Сегодня, 14:58
        непонятно зачем хотели купить Мистрали, где и зачем их могли использовать совершенно не представляю


        Денег заработать.
        Идущий
        1. Полынь Сегодня, 15:20
          Цитата: Идущий
          Денег заработать.


          точнее дать французам заработать, впаривая совершенно ненужную нам фигню
          Полынь
          1. Идущий Сегодня, 15:26
            Французам да , но и про себя , лоббирущие это решение персоны , не забыли.
            Идущий
      2. Полынь Сегодня, 15:18
        Vik66
        вы с голосами в своей голове говорите?
        Полынь
    2. гурт Сегодня, 15:14
      Цитата: Полынь
      и непонятно зачем хотели купить Мистрали, где и зачем их могли использовать совершенно не представляю

      мистраль это командно-десантный вертолетоносец загоризонтной высадки......-дальше морщьте репу.
      гурт
      1. Полынь Сегодня, 15:18
        и где их могли использовать?
        более того - где могут использовать Кузнецова?
        Полынь
  7. Livonetc Сегодня, 14:46
    Цитата: The_Lancet
    Еще большую озабоченность западных военных вызвало известие, что ВКС России испытывают модернизированную версию этой ракеты - Х-32

    Цитата: The_Lancet
    Как признал аналитик издания Strategic Culture Алекс Горка, советская сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 "Буря", которой, в частности, оснащают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, даже в самом щадящем варианте может оставить в авианосце пробоину шириной пять метров и глубиной - 12. Это практически гарантирует потопление корабля.

    А какие шансы у ракеты долететь до цели?
    Она была принята на вооружение в 1968 году

    Читать внимательно.
    Да и уважайте наконец собственных экспертов.
    "Еще большую озабоченность западных военных вызвало известие, что ВКС России испытывают модернизированную версию этой ракеты - Х-32"
    Livonetc
  8. Геркулесыч Сегодня, 14:54
    Садомазахитсы тотальные в сша -так и думают, как бы запугать самих себя до смерти, или до ус-ра-чки, как минимум!
    Геркулесыч
    1. тол100в Сегодня, 15:33
      Цитата: Геркулесыч
      Садомазахитсы тотальные в сша -так и думают, как бы запугать самих себя до смерти, или до ус-ра-чки, как минимум!

      Запугать Конгресс до этой, до ус-рачки, и получить поток средств, как из ус-рачки!
      тол100в
  9. А. Привалов Сегодня, 14:58
    Скверное название. Следует писать:"Пентагон в панике", или "Командование НАТО в шоке". Хорошо в заголовках статей на военную тематику идут такие пассажи: "Объединённый комитет начальников штабов в полной прострации", или -- "Начальник штаба ВМС подаёт в отставку". А просто "встревожила" выглядит как-то слабовато. "ТщательнЕе надо, ребята!"(с)
    А. Привалов
    1. роман66 Сегодня, 15:12
      ну. министры обороны не от хорошей жизни в окна-то выпригивают lol
      роман66
      1. А. Привалов Сегодня, 15:23
        Цитата: роман66
        ну. министры обороны не от хорошей жизни в окна-то выпригивают lol

        Верно. Но через год после смерти его правота была доказана в ходе Корейской войны, показавшей важную роль авианосцев в новых войнах. Авианосец нового класса USS Forrestal был назван в его честь.
        А. Привалов
    2. Кент0001 Сегодня, 15:33
      Пантоваться-не наш стиль. Мы лучше тихим сапом,....потом сюрприз будет.
      Кент0001
      1. А. Привалов Сегодня, 15:37
        Цитата: Кент0001
        Пантоваться-не наш стиль. Мы лучше тихим сапом,....потом сюрприз будет.

        "Пантоваться" -- это что, панты срезать? Так и не надо. hi
        А. Привалов
  10. voyaka uh Сегодня, 15:06
    Чего там, на авианосце, нет места разместить пару батарей Барак-8 ? wink
    Она заточена на перехват ПКР. Делов на три копейки.
    voyaka uh
    1. тлауикол Сегодня, 15:15
      Зачем? Из-за одного самолета-носителя ? Ровно одного для этой ракеты
      тлауикол
    2. sabakina Сегодня, 15:33
      Alexey, hi , ты сможешь перехватить ракету, летящую на тебя с сорокакилометровой высоты?
      sabakina
  11. Viktorfi Сегодня, 15:11
    практически гарантирует потопление корабля. Дальность действия этой ракеты - до 600 километров, вес боеголовки (она может быть как фугасно-кумулятивная проникающая, так и ядерная мощностью до мегатонны) - почти тонна.


    Только дело в том, что добраться до авианосца будет невероятно сложно и за 600 км уже будет обнаружен самолёт и ранее. Самолёты постоянно патрулируют территорию. И Ту-22М3 будут уже встречать.
    Viktorfi
  12. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:28
    Как всегда на ВО - очень урапатриотично и абсолютно безграмотно.
    Как признал аналитик издания Strategic Culture Алекс Горка, советская сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 "Буря", которой, в частности, оснащают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, даже в самом щадящем варианте может оставить в авианосце пробоину шириной пять метров и глубиной - 12. Это практически гарантирует потопление корабля.

    Это совершенно не гарантирует потопление корабля. Что такое дыра в 5 м для корыта в 100 000 т?
    Дальность действия этой ракеты - до 600 километров

    Теоретически - да, практически, для того, чтобы куда-то попасть ракете перед пуском нужно было "увидеть" цель. То есть фактически этой ракетой надо было стрелять в упор. Поэтому у нас и проектируемые потери при атаке двумя полками Ту-22М3 с Х-22 доходили до 80% состава.
    По мнению аналитика, уникальной ракету делают даже не эти характеристики, а необычная траектория полета. После отцепки от носителя она резко взмывает вверх на высоту до 22 километров

    Где становится отлично видной для РЛС кораблей и желанной целью для их ЗРК.
    Усовершенствованный двигатель позволяет достигать максимальной высоты в 40 километров

    Это может быть отличным решением потому что современные ЗУР американких ВМС выше 33 км не летают (СМ-3 не предлагать, она противоспутниковая и сбивать крылатые ракеты не умеет в принципе)
    Андрей из Челябинска
    1. Viktorfi Сегодня, 15:47
      Цитата: Андрей из Челябинска
      (СМ-3 не предлагать, она противоспутниковая и сбивать крылатые ракеты не умеет в принципе)



      SM-6?
      Viktorfi
  13. segamegament Сегодня, 15:29
    Не знаю как насчет Ха-22, но вот на счет Ха-32 матрасы побздехивают реально...)
    segamegament
  14. РУСС Сегодня, 15:40
    В свое время Хрущев отказал военным в строительстве авианосцев в пользу разработки ракетного оружия.
    РУСС
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