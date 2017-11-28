Новая ракета для "убийцы авианосцев" встревожила США

Все больше американских экспертов приходит к выводу, что дорогостоящие и громоздкие авианосцы США вряд ли могут представлять серьезную угрозу России. Дело в том, что развитие ракетных технологий позволяет РФ держать эти вооруженные до зубов корабли на приличном расстоянии.Как признал аналитик издания Strategic Culture Алекс Горка, советская сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 "Буря", которой, в частности, оснащают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, даже в самом щадящем варианте может оставить в авианосце пробоину шириной пять метров и глубиной - 12. Это практически гарантирует потопление корабля. Дальность действия этой ракеты - до 600 километров, вес боеголовки (она может быть как фугасно-кумулятивная проникающая, так и ядерная мощностью до мегатонны) - почти тонна.По мнению аналитика, уникальной ракету делают даже не эти характеристики, а необычная траектория полета. После отцепки от носителя она резко взмывает вверх на высоту до 22 километров, а затем пикирует на цель под крутым углом. Полученное в результате ускорение крайне затрудняет возможность сбить этот смертоносный снаряд.Еще большую озабоченность западных военных вызвало известие, что ВКС России испытывают модернизированную версию этой ракеты - Х-32. Внешне она идентична своей предшественнице, но начинка кардинально поменялась. Усовершенствованный двигатель позволяет достигать максимальной высоты в 40 километров, а низкая плотность воздуха в тех слоях атмосферы увеличивает дальность полета (ориентировочно - до тысячи километров) и при этом максимальная скорость снаряда составляет 5400 километров в час, передает РГ-Сила