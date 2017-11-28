15:55 28 ноября

В Киеве перечислили готовые к воссоединению с Россией украинские регионы

Заместитель министра по вопросам беженцев украинского правительства Георгий Тука заявил, что Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Закарпатская области могут войти в состав России, если Украина смирится с потерей Донбасса, передает агентство «Укринформ».

В Киеве перечислили готовые к воссоединению с Россией украинские регионы


Я считаю, что это (предложение отдать России Донбасс) абсолютно неприемлемо и, с моей точки зрения, вообще опасно. Потому что есть такое понятие, как вектор силы. Если сейчас со стороны России этот вектор силы направлен именно на Донбасс, то как только будет снижение напряжения на той территории, то совершенно ошибочная точка зрения, что на этом все закончится. Этот вектор силы будет направлен в другое направление нашей Родины
— сказал Тука.


В июне глава фракции партии «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что Украина может прекратить существование до 2019 года, если в стране не будут проведены досрочные парламентские и президентские выборы. Она добавила, что причинами развала могут стать «античеловеческие» пенсионная и медицинская реформы, а также попытки узаконить продажу сельскохозяйственной земли.

В том же месяце социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, согласно которому большинство жителей Украины — 85 процентов — считают, что страна находится в состоянии хаоса. При этом 65 процентов опрошенных главными причинами этого назвали непрофессионализм и коррупцию в действующей власти, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: «Facebook»
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Комментарии 37

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:56
    Ну, так и ускорьте процесс возврата земель домой в Россию!
    Геркулесыч
    1. Стропорез Сегодня, 15:01
      что Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Закарпатская области могут войти в состав России,

      Замечательный был бы сюжет! good
      Стропорез
      1. Идущий Сегодня, 15:07
        Может доживем , но уверен в каком то варианте так и будет.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 15:11
          Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Закарпатская области могут войти в состав России, если Украина смирится с потерей Донбасса

          Скрестим пальцы за такой исход. drinks
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 15:13
            Вот только Закарпатская вызывает вопросы.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 15:17
              Какого плана?
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 15:30
                Там венгры очень сильно работают , а вот про Днепропетровскую почему то забыли.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 15:35
                  Венгры очень быстро уйдут когда присоединится к России. wink Что касается Днепропетровской: так никто же не сказал что список окончательный ? lol
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 15:37
                    Получается анклав и венгры зацепились крепко.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 15:42
                      Будем посмотреть по факту. yes
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 15:50
                        У нас другого выбора нет. yes
                        Идущий
                    2. Диванный Хенераль Сегодня, 15:45
                      одно дело венграм расшатывать 404, а совсем другое дело Россию. Тут и ответка прилетит, незаметишь как...
                      Диванный Хенераль
          2. Монос Сегодня, 15:20
            Здравствуй, Макс! hi
            Цитата: Джедай
            Скрестим пальцы за такой исход

            Да, ну нафиг! Пускай живут своей жизнью. Принять можно только если сами попросятся. И только тогда, когда приберутся у себя, выбросят бандеровский мусор и начнут работать.
            Монос
            1. Джедай Сегодня, 15:24
              Витя, салют! hi
              Цитата: Монос
              Принять можно только если сами попросятся. И только тогда, когда приберутся у себя, выбросят бандеровский мусор и начнут работать.

              Так это даже и не обсуждается - только так и никак иначе. Какой же нормальный поведёт под венец невесту, которая немытая, не умеет готовить и хахаля за собой тащит? lol
              Джедай
              1. Каракурт Сегодня, 15:36
                good в точку сударь сравнение hi
                Каракурт
                1. Джедай Сегодня, 15:42
                  Спасибо на добром слове. hi
                  Джедай
        2. тол100в Сегодня, 15:50
          Цитата: Идущий
          но уверен в каком то варианте так и будет.

          Как в окончании доказательства теоремы по геометрии : Ч.Т.Д. - что и требовалось доказать!
          тол100в
      2. gurzuf Сегодня, 15:19
        По любому или сами или за долги заберем laughing
        gurzuf
        1. тол100в Сегодня, 15:52
          Цитата: gurzuf
          или сами или за долги заберем

          Забирать не нужно. Не наш это путь. Сами созреть должны, да и покаяться!
          тол100в
      3. Диванный Хенераль Сегодня, 15:37
        А вариант развития событий может быть такой...
        Волмер что сказала? Что война на Донбассе начнется с вероятностью 80% в течение года. В марте у нас выборы Путина. Таким образом мы получаем следующее. Сейчас на украину привезут джевелины, и начнется войнуха. Велика вероятность, что на территорию России "прилетит" несколько десятков снарядов, с разрушениями и жертвами. И это перед выборами? Какой выбор оставляют Путину? Ввязываться войну и поехали груз 200? А укроармия, как раз и готова к партизанщине и оборонительной войне. И джевелину тут как раз в тему будут. Матрасникам насрать на украину, ее население. К тому же приобретение украины вот таким образом, мало того, что выставляет Россию в глазах мирового сообщества как явного агрессора, так мы еще получим геморрой с недобитками бандеровцами.
        Одновременно с началом военных действий активизируются макарвичи, "дочери офицеров" и так далее. Усилится санкционное давление. Могут провести демонстративно учения где-то в прибалтике.
        Самое смешное, что сейчас как раз такая ситуация, что прогнозировать что сделают "партнеры" проще, чем прогнозировать наш ответ.
        Вот такой вот вариант развития событий вполне может быть.
        Диванный Хенераль
      4. антивирус Сегодня, 15:41
        аправление нашей Родины
        Родина бандеры - там где олени пасутся==


        ==КОЛЫМА
        антивирус
      5. BerBer Сегодня, 15:49
        Отжать у запада всю Украину . И никаких гвоздей.
        BerBer
    2. ваняватный Сегодня, 15:01
      они этим и заняты ... лишь бы мы пошли на встречу , а то что то затягивается все ...
      ваняватный
      1. Идущий Сегодня, 15:08
        Сложно все , но нужно и должно это произойти.
        Идущий
    3. Венд Сегодня, 15:01
      Цитата: Геркулесыч
      Ну, так и ускорьте процесс возврата земель домой в Россию!

      Думаю почти вся Украина войдет в состав России, если будет произойдет окончательная потеря Донбасса.
      Венд
      1. Идущий Сегодня, 15:09
        Да , только когда? , очень все не просто , много желающих этого не допустить.
        Идущий
  2. 210окв Сегодня, 15:00
    Одной фотографии этого...достаточно понять-что не пощадит никого в случае захвата Донбасса.Но это для Кремля статистика,а ,а геополитика важнее..
    210окв
  3. Romario_Argo Сегодня, 15:02
    скоро дойдет дело до ввода наших миротворцев для раздела ВСУ от ДЛНР
    Украина разорвет дипотношения с РФ
    мы вышлем в ответ всех украинских граждан на родину, около 20 миллионов
    и на Украине всё сразу же закончится!
    Россия точно ни какие войска туда посылать не будет!
    Romario_Argo
    1. 210окв Сегодня, 15:32
      Я-москаль!Как пройти на гиляку?https://youtu.be/PYBtBslct64
      210окв
  4. Livonetc Сегодня, 15:03
    А вот насчет Закарпатской это лично для меня новость.
    Кажется несколько нелогично.
    Хотя какой логики от них ожидать.
    "Языком метут, как метлой машут"
    Livonetc
    1. gurzuf Сегодня, 15:21
      В Закарпатье русины не прочь вернуться домой.
      gurzuf
  5. Старый военрук Сегодня, 15:17
    Чует кошка, чьё мясо съела. Детектор опасности во всю голосит. Это должны сделать жители этих областей сами, а поддержку в том числе и моральную они получат. А с бандеровщиной разберёмся вместе.
    Старый военрук
  6. Полынь Сегодня, 15:28
    Закарпатская - это скорее к венграм
    а Львов и окрестности - к полякам
    если бы Сталин не забрал бы западную Украину у Польши, может быть нынешнего положения дел и не было бы, поляки бы бандеровцев дожали
    а в СССР бандеровщина мало того что не была добита, так еще и как гангрена расползлась по всей Украине
    Полынь
    1. Кент0001 Сегодня, 15:37
      Если украинцы этого хотели, то ничего не поделаешь.
      Кент0001
      1. Полынь Сегодня, 15:40
        этого скорее хотели коммунистические власти тех времен
        Полынь
  7. eugraphus Сегодня, 15:38
    США только и нужно, чтоб Россия взвалила на себя разоренную Украину и "сорвала себе пупок".
    eugraphus
  8. Sergey53 Сегодня, 15:47
    Ещё не досчитали несколько регионов.Поскромничали.
    Sergey53
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