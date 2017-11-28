15:48 28 ноября

Ледокол «Илья Муромец» будет передан флоту 30 ноября

Подъем флага на ледоколе нового поколения «Илья Муромец» (проект 21180), который построен для ВМФ РФ, состоится 30 ноября, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Адмиралтейских верфей.



Тридцатого ноября 2017 года на Адмиралтейских верфях состоится торжественная церемония подъема флага Вспомогательного флота ВМФ России на ледоколе «Илья Муромец», говорится в релизе.


Сообщается, что «новое многофункциональное судно предназначено для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях».

Ледокол проекта 21180 – судно нового поколения с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой. Винторулевые колонки закреплены на нем вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет ледоколу свободно двигаться носом, кормой или бортом.

«Илья Муромец» был заложен в апреле 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Судно будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Его длина – 85 метров, ширина – 20 метров, осадка – 7 метров, скорость – 15 узлов, ледопроходимость – 1 метр. Экипаж – 32 человека.

Использованы фотографии: пресс-служба ВМФ РФ
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Комментарии 2

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:03
    Во как! Идем тропой сша -"новые принципы электродвижения "!А физиков с этими принципами то хоть познакомили? Там наверное два потока электронов, и одни бегут вдоль на зеленый свет светофора , а другие -только поперек , и на красный свет? ??
    Геркулесыч
    1. san4es Сегодня, 15:38
      Цитата: Геркулесыч
      ... Там наверное два потока электронов, и одни бегут вдоль на зеленый свет светофора , а другие -только поперек , и на красный свет? ??

      ...Точнее 2 винта на азипод. Один толкает, другой тянет soldier

      san4es
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