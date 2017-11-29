США продолжают поставки оружия курдам после заявлений Трампа об их прекращении (ActivistPost, США)

Через два дня после того, как министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал прекратить поставки оружия и оказание поддержки курдским фанатикам в Сирии, появилась видеосъемка, на которой американские военные именно этим и занимаются.«В понедельник была произведена съемка того, как военнослужащие США доставили более вседорожников Humvee в возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF) в северной Сирии», - пишет Лейт Фадель из «Аль-Масдар Ньюс».«Господин Трамп заявил, что он дал четкие инструкции не поставлять больше ничего Отрядам сирийской самообороны и что эти неразумные действия следовало давно прекратить», - сказал Кавушоглу.The Washington Post также подтверждает, что администрация Трампа планирует прекратить поддержку курдов в Сирии. В статье Кэрол Морелло и Эрин Каннингем говорится:«Первоначально команда национальной безопасности администрации удивилась заявлению турков и не знала, как реагировать. Государственный департамент направил вопросы в Белый дом и даже спустя несколько часов не получил подтверждения этого заявления от Совета национальной безопасности.В конце дня Белый дом подтвердил, что сокращение поставок вооружения произойдет, но не назвал конкретных сроков.«В соответствии с нашим прежним политическим курсом президент Трамп также сообщил президенту Эрдогану о предстоящих корректировках военной поддержки, оказываемой нашим партнерам в Сирии, поскольку битва при Ракке завершена и мы переходим к стабилизации, чтобы закрепить успех в победе над ИГ* », - говорится в заявлении Белого дома, которое ссылается на недавнее освобождение сирийского города, который де-факто был столицей ИГ*.Однако «ожидаемые корректировки военной поддержки, оказываемой нашим партнерам на местах в Сирии» не обязательно означают прекращение поддержки Отрядов сирийской самообороны. К тому же видеосъемка показывает, что оружие и «Хамвеи» продолжают отправляться Сирийским демократическим силам, сборище арабских и курдских религиозных фанатиков, террористов и коммунистов. СДС преследуют те же цели, что и Отряды (создание зоны, которая находится за пределами контроля сирийского правительства, которое поддерживают Соединенные Штаты). По существу, это одна и та же организация, но на бумаге они существуют отдельно друг от друга. Члены СДС пытаются установить связь между арабскими и курдскими террористами, прикрывшись политической умеренностью. Еще один пример использования семантики и изменений имени для достижения цели. Отряды и СДС – это одно и то же.Есть предположения, что эти поставки уже находились в пути во время принятия решения об их прекращении и что якобы снабжение действительно прекратится, как только последняя уже отправленная партия достигнет места назначения.Большинство же по-прежнему убеждены, что новые поставки - это просто еще один и многих шагов Трампа прочь от разумной и рациональной политики, о которой он говорил еще на ранней стадии своей кампании в контексте противодействия терроризму с 9.11 и по сей день. Учитывая, что Трамп резко изменил свои взгляды на Афганистан и Сирию, благотворительность с вооружением, скорее всего, продолжится. Несмотря на это, якобы заявление Трампа и «предстоящие корректировки» администрации совершенно не означают полное прекращение финансирования террористов и курдов в Сирии, как мы теперь видим. Только время покажет, как будут развиваться события между Соединенными Штатами и их подельниками в Сирии. Одно можно сказать почти наверняка: эти изменения будут не в пользу сирийского народа.