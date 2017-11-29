«Крепость» Андрея Зубкова. Часть 5. Музей (фоторепортаж)
Последний залп по бегущему от наших войск противнику батарея №394 дала в сентябре 1943 года. После окончания войны батарея Зубкова была на время забыта. Орудия демонтированы. Люди, верно, не могли надышаться мирным воздухом, без пороховой гари. Купались в мирном море, которое всё ещё оставалось нашпиговано подарками войны, нашпиговано до сих пор.
И вот подрастало новое поколение, которое нужно было воспитывать. Поэтому в 1975 году на месте батареи №394 открыли мемориал «Батарея капитана Зубкова», ставший филиалом Геленджикского краеведческого музея. Инициатива возродить батарею пошла от тогдашнего директора музея, заслуженного работника культуры РСФСР Александры Аведисовны Колесниковой. Идея была поддержана с энтузиазмом не только музейщиками, но и городскими властями – тогда геленджикским городским комитетом КПСС и горисполкомом.
Андрей Зубков на открытии музея, названного его именем
На положенные им места вернулись 100-миллиметровые орудия, привели в порядок КП – почти постоянный «дом» капитана Зубкова. Однако, это лишь малая часть того, что нужно было отреставрировать. Восстановили основной артиллерийский погреб, в котором теперь располагается небольшая выставка. Также восстановили боевой химический пост, где находились дизельная электростанция, баня, камбуз, водогрейный котёл и некоторые жилые помещения, которые ещё во время войны приходилось отстраивать заново. И это ещё не всё.
Была проделана масса работы, чтобы батарея задышала новой жизнью. Не последнее место в создании мемориального комплекса сыграл и Андрей Эммануилович Зубков, чья послевоенная судьба сложилась не менее интересно, чем судьбы его батареи.
Мемориальная доска, посвящённая Андрею Зубкову, закреплённая на доме по набережной Адмирала Серебрякова, 35, где он проживал вплоть до самой кончины
После войны совсем молодой ещё капитан окончил военно-морскую академию в Ленинграде в 1954 году и лишь в 1961 году уходит в отставку. Тогда же он решил осесть в ставший ему родным Новороссийске. Не мог, верно, расстаться Андрей с Чёрным морем. Как вспоминали позже сослуживцы, Зубков мог пойти купаться даже в разгар ноября, когда температура воды колышется в районе 10-13 градусов.
Зубков принимал активное участие в патриотической работе с молодёжью
Став новороссийцем Зубков поступил на службу в Новороссийское управление аварийно-спасательных подводно-технических работ (АСПТР), позже перевелся в Новороссийское морское пароходство. На этой должности он много лет проработал инженером-диспетчером. И на этом месте его всегда отмечали как безупречного, исполнительного и дисциплинированного работника. А строгой дисциплиной Зубков славился ещё во время войны, быть может, во время длительных сводящих с ума бомбёжек эта строгая холодность и спасла как батарею, так и самого командира и его гарнизон. Уже на гражданке Зубкова наградили медалью «Ветеран труда» и нагрудным знаком «Почётный работник морского флота».
В 1978 году Андрея Эммануиловича торжественно проводили на пенсию. Только сам отправляться на покой даже не собирался и проработал ещё долгих 10 лет. Умер Андрей Зубков 12 февраля 1998 года, похоронен в Новороссийске. Умер кавалер ордена Красного Знамени, двух орденов Отечественной войны, ордена Красной Звезды, также он был награждён медалью «За боевые заслуги» и т.д.
Закончить цикл материалов о легендарной батарее капитана Зубкова без вылазки непосредственно на место событий я счёл верхом неблагодарности. Поэтому хмурым и ветреным утром конца ноября, когда от летней туристической ватаги и след простыл, наша крохотная «экспедиция» выехала в сторону месторасположения береговой батареи №394.
Справа можно заметить распухший территориально комплекс кафе
Музей располагается на склонах гор у мыса Пенай у федеральной трассы М-4 «Дон» между Новороссийском и Кабардинкой. Для автомобилистов замечу, что если вы едете из Новороссийска, то столкнётесь с проблемой сплошной линии, да ещё и разделительным отбойником, что не позволит вам подъехать непосредственно на стоянку у батареи. Зимой, когда места предостаточно, можно аккуратно припарковаться у обочины и перейти дорогу по удобному подземному переходу. Если же вы не готовы оставить свою «ласточку», то наберитесь терпения, так как разворачиваться вам придётся уже в Кабардинке.
Мы же решили припарковаться у обочины дороги, что уходит вправо и ведёт к режимной территории Пенайского маяка, и прошли чуть назад в сторону подземного перехода.
Сразу отмечу, что крайне не понравилось соседство с мемориальным комплексом корчмы «Казачий курень». Нет, конечно, это заведение здесь существовало и ранее, но на обочине дороги оно «присутствовало» лишь стилизованным скромным плетнём и не менее скромными плетёными воротами. Сейчас же рядом с батарейной звездой, поставленной после ремонта объектов батареи, вырос монструозный красно-шароварный стилизованный комплекс с комичной сторожевой башней и таким же комичным манекеном казака.
Я не ханжа и люблю знатно посидеть за хорошим столом, но всему своё время и своё место. И уж точно соседство какого-то разросшегося шинка не только с легендарной батареей, но и с мысом Пенай, который, по сути, стал кладбищем, явление весьма сомнительное.
Вернёмся к батарее. В самом начале экспозиции нас встретили 130-миллиметровые орудия Б-13-2С. Данные орудия на батарее 394 не использовались, но к береговой артиллерии имеют прямое отношение. Именно 130-миллиметровки были в распоряжении батареи 714 капитана Максима Петровича Челака, что располагалась в районе Голубой бухты Геленджика. Кстати, несколько лет назад часть инфраструктуры батареи №714 ещё существовала, правда, в удручающем виде. В зарослях дубняка и колючих кустах находились остатки орудийных двориков, некоторые подземные сооружения и т.д. Надеюсь, мне удастся провести вылазку и на тот объект, который застраивается и медленно стирается с лица земли.
Так как работница музея была занята шумной ватагой юной поросли, что крайне важно, мы не смогли попасть на часть отреставрированных объектов музея. Главное, чтобы на них побывали дети, дабы не стать очередным "колей из Уренгоя"
Как мы ни старались найти кассира, который, видимо, исполняет функции и экскурсовода, нам это не удалось. Уже на территории батареи мы изредка слышали звонкие детские голоса группы маленьких посетителей музея, но выйти на них, а, значит, и на экскурсовода, женский голос которой до нас тоже доносился, нам тоже не удалось. Территория батареи весьма велика и по ней проложено два маршрута.
На батарее множество воронок от снарядов, некоторые из них обозначены табличками. Однако, если не быть новичком в горах, можно разглядеть ещё больше безымянных земных ран
Руины хозяйственных и жилых построек
Позиции некоторых орудий оборудованы подземными укрытиями и помещениями, правда, внутри уже давно пусто
Некоторые из этих деревьев помнят войну и даже, как говорят музейщики, были испещрены осколками, но продолжали жить, неся на себе эти раны
Дальномерный пост, на заднем плане Новороссийск
Вход в КП
Внутри КП, из-за грозовых туч стемнело так, что далее пробираться не было смысла без фонарика
Химический пост, снаружи и внутри, к сожалению, было закрыто
Вся территория батареи полна ДОТами и траншеями
Как и множество подобных мемориальных комплексов, батарея Зубкова является площадкой и для различных образцов военной техники
Не стоит забывать, что территория батареи ещё и редкий природный памятник с множеством краснокнижных растений. Соблюдайте чистоту, тем более, что на тропах батареи установили лавки и мусорные корзины
О кладбище капитана Немо, как окрестил батарейный погост один из краснофлотцев капитана Зубкова, что расположено на мысе Пенай, я напишу в заключительной части цикла. Это место, несмотря на скрытость от чужих глаз, крайне значимо, чтобы касаться его вскользь.
Продолжение следует…
И вот подрастало новое поколение, которое нужно было воспитывать. Поэтому в 1975 году на месте батареи №394 открыли мемориал «Батарея капитана Зубкова», ставший филиалом Геленджикского краеведческого музея. Инициатива возродить батарею пошла от тогдашнего директора музея, заслуженного работника культуры РСФСР Александры Аведисовны Колесниковой. Идея была поддержана с энтузиазмом не только музейщиками, но и городскими властями – тогда геленджикским городским комитетом КПСС и горисполкомом.
Андрей Зубков на открытии музея, названного его именем
На положенные им места вернулись 100-миллиметровые орудия, привели в порядок КП – почти постоянный «дом» капитана Зубкова. Однако, это лишь малая часть того, что нужно было отреставрировать. Восстановили основной артиллерийский погреб, в котором теперь располагается небольшая выставка. Также восстановили боевой химический пост, где находились дизельная электростанция, баня, камбуз, водогрейный котёл и некоторые жилые помещения, которые ещё во время войны приходилось отстраивать заново. И это ещё не всё.
Была проделана масса работы, чтобы батарея задышала новой жизнью. Не последнее место в создании мемориального комплекса сыграл и Андрей Эммануилович Зубков, чья послевоенная судьба сложилась не менее интересно, чем судьбы его батареи.
Мемориальная доска, посвящённая Андрею Зубкову, закреплённая на доме по набережной Адмирала Серебрякова, 35, где он проживал вплоть до самой кончины
После войны совсем молодой ещё капитан окончил военно-морскую академию в Ленинграде в 1954 году и лишь в 1961 году уходит в отставку. Тогда же он решил осесть в ставший ему родным Новороссийске. Не мог, верно, расстаться Андрей с Чёрным морем. Как вспоминали позже сослуживцы, Зубков мог пойти купаться даже в разгар ноября, когда температура воды колышется в районе 10-13 градусов.
Зубков принимал активное участие в патриотической работе с молодёжью
Став новороссийцем Зубков поступил на службу в Новороссийское управление аварийно-спасательных подводно-технических работ (АСПТР), позже перевелся в Новороссийское морское пароходство. На этой должности он много лет проработал инженером-диспетчером. И на этом месте его всегда отмечали как безупречного, исполнительного и дисциплинированного работника. А строгой дисциплиной Зубков славился ещё во время войны, быть может, во время длительных сводящих с ума бомбёжек эта строгая холодность и спасла как батарею, так и самого командира и его гарнизон. Уже на гражданке Зубкова наградили медалью «Ветеран труда» и нагрудным знаком «Почётный работник морского флота».
В 1978 году Андрея Эммануиловича торжественно проводили на пенсию. Только сам отправляться на покой даже не собирался и проработал ещё долгих 10 лет. Умер Андрей Зубков 12 февраля 1998 года, похоронен в Новороссийске. Умер кавалер ордена Красного Знамени, двух орденов Отечественной войны, ордена Красной Звезды, также он был награждён медалью «За боевые заслуги» и т.д.
Закончить цикл материалов о легендарной батарее капитана Зубкова без вылазки непосредственно на место событий я счёл верхом неблагодарности. Поэтому хмурым и ветреным утром конца ноября, когда от летней туристической ватаги и след простыл, наша крохотная «экспедиция» выехала в сторону месторасположения береговой батареи №394.
Справа можно заметить распухший территориально комплекс кафе
Музей располагается на склонах гор у мыса Пенай у федеральной трассы М-4 «Дон» между Новороссийском и Кабардинкой. Для автомобилистов замечу, что если вы едете из Новороссийска, то столкнётесь с проблемой сплошной линии, да ещё и разделительным отбойником, что не позволит вам подъехать непосредственно на стоянку у батареи. Зимой, когда места предостаточно, можно аккуратно припарковаться у обочины и перейти дорогу по удобному подземному переходу. Если же вы не готовы оставить свою «ласточку», то наберитесь терпения, так как разворачиваться вам придётся уже в Кабардинке.
Мы же решили припарковаться у обочины дороги, что уходит вправо и ведёт к режимной территории Пенайского маяка, и прошли чуть назад в сторону подземного перехода.
Сразу отмечу, что крайне не понравилось соседство с мемориальным комплексом корчмы «Казачий курень». Нет, конечно, это заведение здесь существовало и ранее, но на обочине дороги оно «присутствовало» лишь стилизованным скромным плетнём и не менее скромными плетёными воротами. Сейчас же рядом с батарейной звездой, поставленной после ремонта объектов батареи, вырос монструозный красно-шароварный стилизованный комплекс с комичной сторожевой башней и таким же комичным манекеном казака.
Я не ханжа и люблю знатно посидеть за хорошим столом, но всему своё время и своё место. И уж точно соседство какого-то разросшегося шинка не только с легендарной батареей, но и с мысом Пенай, который, по сути, стал кладбищем, явление весьма сомнительное.
Вернёмся к батарее. В самом начале экспозиции нас встретили 130-миллиметровые орудия Б-13-2С. Данные орудия на батарее 394 не использовались, но к береговой артиллерии имеют прямое отношение. Именно 130-миллиметровки были в распоряжении батареи 714 капитана Максима Петровича Челака, что располагалась в районе Голубой бухты Геленджика. Кстати, несколько лет назад часть инфраструктуры батареи №714 ещё существовала, правда, в удручающем виде. В зарослях дубняка и колючих кустах находились остатки орудийных двориков, некоторые подземные сооружения и т.д. Надеюсь, мне удастся провести вылазку и на тот объект, который застраивается и медленно стирается с лица земли.
Так как работница музея была занята шумной ватагой юной поросли, что крайне важно, мы не смогли попасть на часть отреставрированных объектов музея. Главное, чтобы на них побывали дети, дабы не стать очередным "колей из Уренгоя"
Как мы ни старались найти кассира, который, видимо, исполняет функции и экскурсовода, нам это не удалось. Уже на территории батареи мы изредка слышали звонкие детские голоса группы маленьких посетителей музея, но выйти на них, а, значит, и на экскурсовода, женский голос которой до нас тоже доносился, нам тоже не удалось. Территория батареи весьма велика и по ней проложено два маршрута.
На батарее множество воронок от снарядов, некоторые из них обозначены табличками. Однако, если не быть новичком в горах, можно разглядеть ещё больше безымянных земных ран
Руины хозяйственных и жилых построек
Позиции некоторых орудий оборудованы подземными укрытиями и помещениями, правда, внутри уже давно пусто
Некоторые из этих деревьев помнят войну и даже, как говорят музейщики, были испещрены осколками, но продолжали жить, неся на себе эти раны
Дальномерный пост, на заднем плане Новороссийск
Вход в КП
Внутри КП, из-за грозовых туч стемнело так, что далее пробираться не было смысла без фонарика
Химический пост, снаружи и внутри, к сожалению, было закрыто
Вся территория батареи полна ДОТами и траншеями
Как и множество подобных мемориальных комплексов, батарея Зубкова является площадкой и для различных образцов военной техники
Не стоит забывать, что территория батареи ещё и редкий природный памятник с множеством краснокнижных растений. Соблюдайте чистоту, тем более, что на тропах батареи установили лавки и мусорные корзины
О кладбище капитана Немо, как окрестил батарейный погост один из краснофлотцев капитана Зубкова, что расположено на мысе Пенай, я напишу в заключительной части цикла. Это место, несмотря на скрытость от чужих глаз, крайне значимо, чтобы касаться его вскользь.
Продолжение следует…
Автор: Восточный ветер
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