«Крепость» Андрея Зубкова. Часть 5. Музей (фоторепортаж)

Последний залп по бегущему от наших войск противнику батарея №394 дала в сентябре 1943 года. После окончания войны батарея Зубкова была на время забыта. Орудия демонтированы. Люди, верно, не могли надышаться мирным воздухом, без пороховой гари. Купались в мирном море, которое всё ещё оставалось нашпиговано подарками войны, нашпиговано до сих пор.И вот подрастало новое поколение, которое нужно было воспитывать. Поэтому в 1975 году на месте батареи №394 открыли мемориал «Батарея капитана Зубкова», ставший филиалом Геленджикского краеведческого музея. Инициатива возродить батарею пошла от тогдашнего директора музея, заслуженного работника культуры РСФСР Александры Аведисовны Колесниковой. Идея была поддержана с энтузиазмом не только музейщиками, но и городскими властями – тогда геленджикским городским комитетом КПСС и горисполкомом.На положенные им места вернулись 100-миллиметровые орудия, привели в порядок КП – почти постоянный «дом» капитана Зубкова. Однако, это лишь малая часть того, что нужно было отреставрировать. Восстановили основной артиллерийский погреб, в котором теперь располагается небольшая выставка. Также восстановили боевой химический пост, где находились дизельная электростанция, баня, камбуз, водогрейный котёл и некоторые жилые помещения, которые ещё во время войны приходилось отстраивать заново. И это ещё не всё.Была проделана масса работы, чтобы батарея задышала новой жизнью. Не последнее место в создании мемориального комплекса сыграл и Андрей Эммануилович Зубков, чья послевоенная судьба сложилась не менее интересно, чем судьбы его батареи.После войны совсем молодой ещё капитан окончил военно-морскую академию в Ленинграде в 1954 году и лишь в 1961 году уходит в отставку. Тогда же он решил осесть в ставший ему родным Новороссийске. Не мог, верно, расстаться Андрей с Чёрным морем. Как вспоминали позже сослуживцы, Зубков мог пойти купаться даже в разгар ноября, когда температура воды колышется в районе 10-13 градусов.Став новороссийцем Зубков поступил на службу в Новороссийское управление аварийно-спасательных подводно-технических работ (АСПТР), позже перевелся в Новороссийское морское пароходство. На этой должности он много лет проработал инженером-диспетчером. И на этом месте его всегда отмечали как безупречного, исполнительного и дисциплинированного работника. А строгой дисциплиной Зубков славился ещё во время войны, быть может, во время длительных сводящих с ума бомбёжек эта строгая холодность и спасла как батарею, так и самого командира и его гарнизон. Уже на гражданке Зубкова наградили медалью «Ветеран труда» и нагрудным знаком «Почётный работник морского флота».В 1978 году Андрея Эммануиловича торжественно проводили на пенсию. Только сам отправляться на покой даже не собирался и проработал ещё долгих 10 лет. Умер Андрей Зубков 12 февраля 1998 года, похоронен в Новороссийске. Умер кавалер ордена Красного Знамени, двух орденов Отечественной войны, ордена Красной Звезды, также он был награждён медалью «За боевые заслуги» и т.д.Закончить цикл материалов о легендарной батарее капитана Зубкова без вылазки непосредственно на место событий я счёл верхом неблагодарности. Поэтому хмурым и ветреным утром конца ноября, когда от летней туристической ватаги и след простыл, наша крохотная «экспедиция» выехала в сторону месторасположения береговой батареи №394.Музей располагается на склонах гор у мыса Пенай у федеральной трассы М-4 «Дон» между Новороссийском и Кабардинкой. Для автомобилистов замечу, что если вы едете из Новороссийска, то столкнётесь с проблемой сплошной линии, да ещё и разделительным отбойником, что не позволит вам подъехать непосредственно на стоянку у батареи. Зимой, когда места предостаточно, можно аккуратно припарковаться у обочины и перейти дорогу по удобному подземному переходу. Если же вы не готовы оставить свою «ласточку», то наберитесь терпения, так как разворачиваться вам придётся уже в Кабардинке.Мы же решили припарковаться у обочины дороги, что уходит вправо и ведёт к режимной территории Пенайского маяка, и прошли чуть назад в сторону подземного перехода.Сразу отмечу, что крайне не понравилось соседство с мемориальным комплексом корчмы «Казачий курень». Нет, конечно, это заведение здесь существовало и ранее, но на обочине дороги оно «присутствовало» лишь стилизованным скромным плетнём и не менее скромными плетёными воротами. Сейчас же рядом с батарейной звездой, поставленной после ремонта объектов батареи, вырос монструозный красно-шароварный стилизованный комплекс с комичной сторожевой башней и таким же комичным манекеном казака.Я не ханжа и люблю знатно посидеть за хорошим столом, но всему своё время и своё место. И уж точно соседство какого-то разросшегося шинка не только с легендарной батареей, но и с мысом Пенай, который, по сути, стал кладбищем, явление весьма сомнительное.Вернёмся к батарее. В самом начале экспозиции нас встретили 130-миллиметровые орудия Б-13-2С. Данные орудия на батарее 394 не использовались, но к береговой артиллерии имеют прямое отношение. Именно 130-миллиметровки были в распоряжении батареи 714 капитана Максима Петровича Челака, что располагалась в районе Голубой бухты Геленджика. Кстати, несколько лет назад часть инфраструктуры батареи №714 ещё существовала, правда, в удручающем виде. В зарослях дубняка и колючих кустах находились остатки орудийных двориков, некоторые подземные сооружения и т.д. Надеюсь, мне удастся провести вылазку и на тот объект, который застраивается и медленно стирается с лица земли.Как мы ни старались найти кассира, который, видимо, исполняет функции и экскурсовода, нам это не удалось. Уже на территории батареи мы изредка слышали звонкие детские голоса группы маленьких посетителей музея, но выйти на них, а, значит, и на экскурсовода, женский голос которой до нас тоже доносился, нам тоже не удалось. Территория батареи весьма велика и по ней проложено два маршрута.О кладбище капитана Немо, как окрестил батарейный погост один из краснофлотцев капитана Зубкова, что расположено на мысе Пенай, я напишу в заключительной части цикла. Это место, несмотря на скрытость от чужих глаз, крайне значимо, чтобы касаться его вскользь.