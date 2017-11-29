Новости программы «Ратник»: подробности опытной эксплуатации

По материалам:

http://redstar.ru/index.php/newspaper/item/35117-ratnik-s-pritselom-na-budushchee

http://redstar.ru/index.php/newspaper/item/35204-otsifrovannyj-ratnik

http:/rg.ru/

http://tass.ru/

В 2011 году российская оборонная промышленность впервые представила комплект боевой экипировки военнослужащего (КБЭВ) «Ратник». После проведения ряда необходимых проверок комплект получил одобрение военных и поступил в серийное производство. Ежегодно армия получает несколько десятков тысяч таких комплектов. За несколько последних лет военные и специалисты промышленности провели необходимые испытания, в рамках которых были собраны различные сведения о комплекте в целом и отдельных его составляющих. Теперь стали известны некоторые подробности проводимых проверок.Не так давно газета министерства обороны «Красная звезда» начала публикацию цикла статей за авторством Юрия Авдеева, посвященных состоянию и перспективам КБЭВ «Ратник». Так, 19 ноября был опубликован материал «Ратник» с прицелом на будущее». Ровно через неделю вышла статья «Оцифрованный «Ратник», продолжающая рассказ о последних отечественных разработках. По всей видимости, в самом ближайшем будущем цикл продолжит новая статья, но и уже вышедшие публикации представляют большой интерес. Рассмотрим оглашенные данные о «Ратнике».В первой статье – «Ратник» с прицелом на будущее» – отмечалось, что часть компонентов перспективной экипировки уже была принята на снабжение вооруженных сил. При этом проверки новых изделий и развитие всего комплекса не прекращается. Одновременно с совершенствованием уже существующих компонентов «Ратника» ведется разработка новых проектов того или иного рода. Цели текущих работ определены, и теперь специалисты работают над решением текущих задач.В целом, проект «Ратник» предусматривает создание перспективной инновационной системы, имеющей функции жизнеобеспечения и повышающей эффективность решения боевых задач. В настоящее время промышленность занимается созданием и совершенствованием индивидуальных средств приборного оснащения. Особый приоритет имеют средства связи, управления навигации, целеуказания и т.д. Также активно применяется модульный подход к построению экипировки.Как неоднократно указывалось ранее, все средства «Ратника» сведены в пять основных систем. Комплект боевой экипировки включает систему поражения, защиты, жизнеобеспечения, управления и энергоснабжения. При этом состав отдельных систем может изменяться в соответствии с теми или иными требованиями.В марте 2015 года было принято решение о запуске подконтрольной эксплуатации КБЭВ «Ратник». В ходе исполнения этого указания в войсках были организованы специальные группы сбора, обработки и анализа информации. Контрольные подразделения разных родов войск эксплуатируют комплекты «Ратник», а также взаимодействуют с группами сбора информации. Изучается эксплуатация как всего комплекса, так и отдельных его элементов. По результатам анализа эксплуатации промышленность получает те или иные указания, касающиеся дальнейшего развития систем.К проведению анализа данных привлечены несколько научно-исследовательских организаций. По данным «Красной звезды», в подобных работах участвуют 3-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны, 27-й ЦНИИ Минобороны, Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники, Михайловская военная артиллерийская академия, Военная академия войсковой противовоздушной обороны и другие организации. К примеру, роль 3-го ЦНИИ Минобороны заключается в математическом моделировании, позволяющем оценить результаты тех или иных доработок в контексте боевого применения систем.В статье «Оцифрованный «Ратник» указывается, что контрольные группы военнослужащих почти полностью укомплектованы изделиями перспективной КБЭВ. Так, бойцы использовали бронежилет типа 6Б45 с модульной транспортной системой, бронешлем 6Б47, маскировочный комплект 6Ш122, комплект защиты суставов, патрульный ранец, противогаз с сумкой и т.д. Подобные изделия использовались бойцами в рамках занятий по тактической, физической, огневой и инженерной подготовке. Также военнослужащие проверили совместимость комплектов «Ратник» с существующими транспортными средствами и боевыми машинами.Указывается, что исходный уровень подготовки контрольных подразделений был одинаковым. Они занимались по одним и тем же методикам; тактические условия и указания по решению поставлены задач тоже не отличались. Навыки и умения бойцов проверялись с использованием как существующей, так и перспективной экипировки. Это позволяло сравнить результаты и сделать выводы о характеристиках КБЭВ «Ратник». В рамках опытной эксплуатации контрольные подразделения отработали с использованием новых систем около 500 часов.Интересные результаты были получены при изучении системы поражения, входящей в состав «Ратника». Во время опытной эксплуатации специалисты сравнили две пары автоматов. Это были изделия АК-12 и 6П67 под патрон 5,45х39 мм, а также 7,62-мм автоматы АК-15 и 6П68. Автоматы сравнивались как друг с другом, так и со штатным вооружением армии. Изучение оружия осуществлялось на базе мотострелковых подразделений, морской пехоты и воздушно-десантных войск.Сравнение автоматов показало, что изделия АК-12 и 6П67 имеют как плюсы, так и минусы. На дистанциях до 300 м автомат 6П67 показывает в 1,1 раза большую эффективность огня. На расстояниях свыше 300 м аналогично превосходство показывает автомат АК-12. Одновременно с этим перспективное оружие сравнили с штатным автоматом АК-74М. Изделия АК-12 и АК-15 показали двукратное превосходство, а эффективность огня 6П67 выше в 2,3 раза.Автоматы АК-74М испытывались как в исходной конфигурации, так и с комплектом дополнительного оборудования, сформированным в рамках опытно-конструкторской работы «Обвес». Благодаря дополнительным устройствам кучность стрельбы улучшилась в 1,3 раза в сравнении с базовым автоматом. Одновременно с этим возникли некоторые проблемы в контексте обслуживания оружия. Так, неполная разборка АК-74М с «Обвесом» занимает в среднем 47,5 с, тогда как исходный автомат можно разобрать за 12,1 с. Сборка оружия из такого состояния занимает 18,6 с (базовый АК-74М) или 84 с («Обвес»). По результатам проверки результатов ОКР «Обвес» промышленность получила некоторые рекомендации. В начале 2017 года ею был представлен обновленный вариант автомата с дополнительным оснащением.Вместе с вооружением испытывались средства наблюдения и прицеливания. Эти работы осуществлялись в четыре этапа. Первые два заключались в выдаче изделий личному составу с последующим их изучением и закреплением за бойцами. Третий этап предусматривал обучение личного состава в светлое и темное время суток. В рамках завершающего этапа испытаний проводились эксперименты, предусматривавшие изменение количественного состава прицельных устройств в подразделении.Сообщается, что применение «Ратника» приводит к положительным результатам в некоторых областях и к неудобствам в других. Так, было определено, что новая экипировка не оказывает негативного влияния на результаты бойцов в контексте огневой подготовки. Кроме того, имеет место прирост показателей в тактической подготовке. Солдаты получают возможность быстрее справляться со своей боевой задачей.Одновременно с этим наличие большого количества разнообразных средств приводит к росту массы и объема военнослужащего в полной экипировке. Это негативно сказывается на удобстве работы. Посадка и высадка из боевой машины требует в 2,3 раза больше времени, а дальность броска гранаты сокращается на 3-7 м.Как уже упоминалось, специалисты 3-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны выполнили математическое моделирование и определили прирост боевой эффективности. Было установлено, что при оснащении усиленного батальона сухопутных войск КБЭВ «Ратник» потери уменьшаются на 12%. Расход боеприпасов увеличивается на 5%. Противник имеет возможность вклиниться в наши позиции на глубину не более 50-200 м, причем в некоторых ситуациях его продвижение исключается. Также было определено, что в дуэльном огневом бою вырастает количество пораженных целей.«Красная звезда» также раскрывает планы министерства обороны на последние месяцы текущего года. До начала 2018-го предполагалось завершить контрольную эксплуатацию ряда новых приборов. Речь шла о новых средствах разведки, наблюдения и прицеливания. Кроме того, в ближайшем будущем должны завершиться испытания нескольких перспективных снайперских винтовок. Это изделия СВДМ, ВССМ и АСВКМ. После всего этого Минобороны соберет координационно-научный совет, которому предстоит обсудить результаты последних испытаний.Финалом программы испытаний и проверок станет выработка новых предложений, которые будут использоваться в ходе дальнейших работ. Новые предложения и уточненные требования будут учитываться в последующих опытно-конструкторских работах, целью которых является создание перспективного комплекта боевой экипировки военнослужащего под шифром «Ратник-3». Эти работы будут продолжаться в течение нескольких следующих лет.***Поставки комплектов «Ратник» существующих модификаций стартовали несколько лет назад. За прошедшее время ряд организаций оборонной промышленности, занятых в программе, создали полный набор необходимого оснащения, а также провели несколько модернизаций отдельных изделий. Все основные компоненты КБЭВ «Ратник» находятся в серийном производстве и в больших количествах поставляются вооруженным силам.Согласно ранее опубликованным данным, в 2014-15 годах армии передали более 70 тыс. комплектов «Ратник» со всеми необходимыми приборами и изделиями. Позже представители военного ведомства отметили, что ежегодно вооруженные силы будут получать 50 тыс. комплектов. При этом не исключалась возможность наращивания темпов с заметным ростом объемов поставок. Параллельно с закупками нового оснащения военное ведомство проводило различные испытания на базе строевых частей. По результатам проверок формировались рекомендации относительно дальнейшего развития испытанных систем. Кроме того, осуществлялась подготовка к созданию нового поколения комплекта.В настоящее время специалисты ряда организаций министерства обороны завершают текущие испытания КБЭВ «Ратник» в существующей конфигурации с актуальным набором экипировки, вооружения, защиты и электронного оснащения. В ходе таких испытаний планируется не только выявить реальные характеристики и возможности систем, но и определить дальнейшие пути развития комплекта. Новые рекомендации, которые должны будут появиться в самое ближайшее время, будут учтены в перспективных проектах программы «Ратник-3».Ранее утверждалось, что очередное «поколение» комплекта «Ратник» появится в конце текущего или начале следующего десятилетия. Оно будет иметь определенные преимущества перед существующими системами, достигаемое за счет применения обновленных средств и комплектующих. При создании новых изделий будет учтен опыт эксплуатации и испытаний существующих.В состав комплекта боевой экипировки военнослужащего «Ратник» входит несколько десятков изделий разных классов и различного назначения. Все они сводятся в пять систем, отвечающих за решение тех или иных задач боевого или вспомогательного характера. Составляющие комплекта вскоре после своего появления прошли необходимые испытания, после чего были рекомендованы к введению в «Ратник». Затем, после появления полноценного комплекта, стартовали испытания, в рамках которых все изделия изучаются совместно, во время полноценного их использования.Совместные испытания КБЭВ в сборе позволяют своевременно выявить те или иные проблемы с взаимодействием компонентов, а также определить и отметить положительные качества изделий. Таким образом, по результатам всех текущих работ армия сможет получить комплект экипировки, в полной мере соответствующей актуальным требованиям. Кроме того, нынешние работы предопределяют ход перспективных проектов, создание которых стартует в недалеком будущем.Важно, что военное ведомство в лице официальных представителей и собственной газеты регулярно оглашает те или иные результаты различных работ, в том числе программы «Ратник». Благодаря этому интересующиеся получают пищу для размышлений, а общество в целом – очередной повод для гордости за свои вооруженные силы.