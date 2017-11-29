Курдские отряды готовы стать частью вооружённых сил Сирии

Приглашения мы в очередной раз не получили, от нас никто принимать участие в переговорах не будет. Это следствие позиции и влияния Турции, которая выступает против участия курдов в переговорах.

Женевские переговоры по Сирии проходят с явной пробуксовкой. Выясняется, что на переговоры в Швейцарию не были приглашены представители курдского населения САР. РИА Новости приводит заявление официального представителя курдов Сирии:Выясняется, что возникли проблемы и с присутствием в Женеве представителей официальных властей САР. О чём в таком случае можно договариваться в Швейцарии и, главное, между кем эти договорённости заключать?На этом фоне из Сирии приходит информация о том, что один из представителей Сирийских демократических сил (Сирийского демократического союза) Риад Даррар заявил о готовности курдов после полного разгрома ИГИЛ (*запрещено в РФ) стать частью правительственных сил Сирии. По словам Даррара, он благодарен американской стороне за оказанную помощь, и теперь США «могут покинуть Сирию».Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, ссылаясь на Даррара, пишет о том, что курды готовы влиться в сирийские вооружённые силы, против чего выступают США. В Вашингтоне хотят, чтобы курды стали военным инструментом по смещению с поста президента САР Башара Асада, однако сами курды не горят желанием разжигать очередной этап военного конфликта в стране.Командование курдскими отрядами стало понимать, что США вооружали их именно с той целью, чтобы в определённый момент направить против правительственных войск. Однако теперь планы США сталкиваются с серьёзным препятствием в виде желания курдов перейти к нормальной, мирной жизни в единой Сирии с получением широкой автономии в её составе.