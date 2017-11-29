09:34 29 ноября

Курдские отряды готовы стать частью вооружённых сил Сирии

Женевские переговоры по Сирии проходят с явной пробуксовкой. Выясняется, что на переговоры в Швейцарию не были приглашены представители курдского населения САР. РИА Новости приводит заявление официального представителя курдов Сирии:
Приглашения мы в очередной раз не получили, от нас никто принимать участие в переговорах не будет. Это следствие позиции и влияния Турции, которая выступает против участия курдов в переговорах.


Выясняется, что возникли проблемы и с присутствием в Женеве представителей официальных властей САР. О чём в таком случае можно договариваться в Швейцарии и, главное, между кем эти договорённости заключать?

На этом фоне из Сирии приходит информация о том, что один из представителей Сирийских демократических сил (Сирийского демократического союза) Риад Даррар заявил о готовности курдов после полного разгрома ИГИЛ (*запрещено в РФ) стать частью правительственных сил Сирии. По словам Даррара, он благодарен американской стороне за оказанную помощь, и теперь США «могут покинуть Сирию».


Курдские отряды готовы стать частью вооружённых сил Сирии


Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, ссылаясь на Даррара, пишет о том, что курды готовы влиться в сирийские вооружённые силы, против чего выступают США. В Вашингтоне хотят, чтобы курды стали военным инструментом по смещению с поста президента САР Башара Асада, однако сами курды не горят желанием разжигать очередной этап военного конфликта в стране.

Командование курдскими отрядами стало понимать, что США вооружали их именно с той целью, чтобы в определённый момент направить против правительственных войск. Однако теперь планы США сталкиваются с серьёзным препятствием в виде желания курдов перейти к нормальной, мирной жизни в единой Сирии с получением широкой автономии в её составе.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Михаил177 Сегодня, 06:09
    Да да, то то же курды пропускают ИГИЛов через свои позиции. Да и вообще их в упор не видят, одно слово - коллеги подп.индосные.
    Михаил177
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 06:17
      Курды болтаются как цветок в проруби, сами не знают чего хотят. Видимо они и будут на пару с ИГИЛ главными проигравшими в сирийском конфликте.
      Анкыпельгыгыргын
      1. Viktor.12.71 Сегодня, 06:26
        Цитата: Анкыпельгыгыргын
        Курды болтаются как цветок в проруби, сами не знают чего хотят. Видимо они и будут на пару с ИГИЛ главными проигравшими в сирийском конфликте.

        Мда... Курды на данный момент стараются захватить как можно больше территории в Сирии для преимущество в переговорах с Асадом, либо автономия, либо 30тысяч курдов SDF окопаются и фиг САА возьмет восточный берег Евфрата. США играют на 10 летия вперед и кто знает чем автономия может стать за такое время.
        Viktor.12.71
    2. Сепар ДНР Сегодня, 06:31
      Цитата: Михаил177
      Да да, то то же курды пропускают ИГИЛов через свои позиции. Да и вообще их в упор не видят, одно слово - коллеги подп.индосные.

      Об этом,здесь :
      Курды столкнулись с российскими наемниками
      Сегодня, 04:00

      США открестились от отрядов народной самообороны, но русские своих не оставят.

      Сирийская арабская армия совместно со своими союзниками продолжает зачищать от Исламского государства* западный берег Евфрата и прилегающие районы. После взятия Абу-Кемаля войска не смогли продвинуться восточнее из-за интенсивных боевых действий в окрестностях города и севернее. За это время проправительственным силам, разделенным на два фронта, почти удалось соединиться близ Абу-Кемаля. А это значит, что все отряды Исламского государства в Хомсе и на западе Дэйр-эз-Зора оказались окружены. Это большой успех, но военное руководство арабской республики, вероятно, не удовлетворено.


      http://vegchel.ru/?newsid=35067
      Сепар ДНР
      1. dsk Сегодня, 06:43
        Курдские отряды готовы стать частью вооружённых сил Сирии

        Получат автономию и легальный "проход" к Средиземному морю, а у Асада и России будет одним противником меньше. hi
        dsk
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:10
    Курдские отряды готовы стать частью вооружённых сил Сирии
    Какие нехорошие редиски. Им помогаешь, а они не хотят быть тушенкой для США. Где еще набирать, из Южной Америки и Африки наверно дорого везти. Может у арабов поискать? О, Руина может подкинуть, за джевелины...
    Mavrikiy
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:17
    ...усадить за стол переговоров курдов и турок будет весьма и весьма затруднительно... это как южан и северян Корейского п/острова... request
    a.s.zzz888
    1. vlad.svargin Сегодня, 07:38
      a.s.zzz888
      .усадить за стол переговоров курдов и турок будет весьма и весьма затруднительно... это как южан и северян Корейского п/острова.

      По поводу переговоров курдов и турок с Вами согласен, но переговорам южан и северян Корейского п-ва проблема это политика США(чем то напоминает, мягко сказать, собаку на сене), которая в примирении корейцев только мешает, все время нагнетая обстановку. В результате все подвижки корейцев и Китая ещё с 2014г по этому поводу сейчас заморожены.
      vlad.svargin
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:20
    Только вот двуликость этих курдов бесит -и против игила, и вместе с игилом! Вот уж воистину, и вашим и нашим, народишка с пониженной социальной ответственностью! fool
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:28
      Цитата: Геркулесыч
      Только вот двуликость этих курдов бесит -и против игила, и вместе с игилом! Вот уж воистину, и вашим и нашим, народишка с пониженной социальной ответственностью! fool

      "а вчера,все вокруг,говорили: Сэм-друг,Сэм ,наш,гвинейский (курдский) друг!" В.С.Высоцкий
      Дедкастарый
  5. dojjdik Сегодня, 06:21
    черт с этими курдами надо ставить в ираке Хусейна2 чтоб порядок навести в нефтедобыче-полная госмонополия все буровые и НПЗ в руки государства; евреи и бриты пусть саудов продолжают грабить
    dojjdik
  6. Мар.Тира Сегодня, 06:33
    Цитата: Михаил177
    Да да, то то же курды пропускают ИГИЛов через свои позиции. Да и вообще их в упор не видят, одно слово - коллеги подп.индосные.

    Курды разные.Мало того ещё и могут воевать друг против друга(КРП и протурецкие курды).Это как русские с украинцами.Всё зависит от того,кто их контролирует и поддерживает.У России в этом есть преимущество.Все курды лояльны к нам,за исключением наёмников подготовленных в лагерях ЦРУ .Но они малочисленны и ни делают погоду.
    Мар.Тира
  7. лысова Сегодня, 06:40
    --- " По словам Даррара, он благодарен американской стороне за оказанную помощь, и теперь США «могут покинуть Сирию»." --- Скорее всего Даррар, поставил бы слово благодарность в кавычки, курдам уже давно осточертела эта война.
    лысова
    1. Scoun Сегодня, 07:32
      Цитата: лысова
      Скорее всего Даррар, поставил бы слово благодарность в кавычки, курдам уже давно осточертела эта война.

      Осточертеть то она осточертела, но стоит помнить что когда игилятина набирала обороты и брала поселение за поселением то курды в отличии от других жителей Сирии, сплотились и дали достойный отпор террористам, хотя и понесли огромные потери.
      Цитата: Мар.Тира
      Курды разные.

      ++ hi
      Есть курды которым турки помогали, есть кому матрасы помогали и есть курды в том же Ираке которым помогала Россия.
      Scoun
      1. лысова Сегодня, 07:40
        Им нужна автономия в Сирии и она будет ( что бы был мир), ну и какое то количество нефтяных скважин. и тогда будет мир.
        лысова
  8. vlad007 Сегодня, 08:34
    Главное в том, что американцев оттеснили от переговорного процесса, а это уже хорошо. Переговоры между заинтересованными сторонами о будущем Сирии так или иначе приведут к каким-то результатам, уже привели - кровопролитие остановлено. Асад избран на 7 лет в 2014 году, т.е. он не вечен. Не исключено, что у него будет преемник, проявивший себя в войне. Это чеченский сценарий - нашли достойного лидера (Кадырова-старшего) и все устаканилось.
    vlad007
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