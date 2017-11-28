Судан готов разместить российскую военную базу на Красном море
Глава комитета обороны и безопасности парламента Судана Аль-Хади Хамид заявил, что республика готова разместить российскую военную базу на берегу Красного моря, так как это поможет в борьбе с контрабандой и работорговлей.
Президент Судана Омар аль-Башир, впервые посетивший Россию, в субботу заявил в интервью РИА Новости, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Суданский лидер при этом сообщил, что никакого соглашения по этому вопросу не заключалось.
Парламентарий подчеркнул важность сотрудничества с РФ в сфере ВТС. Он также напомнил о протяженности морских границ Судана.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия готова к созданию военной базы в Судане, если будет получено официальное предложение суданской стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать тему о перспективах создания российской военной базы в Судане, передает РИА Новости
Президент Судана Омар аль-Башир, впервые посетивший Россию, в субботу заявил в интервью РИА Новости, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Суданский лидер при этом сообщил, что никакого соглашения по этому вопросу не заключалось.
Думаю, будет разумно и верно, если российское руководство согласится создать военную базу на берегу Красного моря. Это, безусловно, будет в рамках сотрудничества между странами в экономической и военной сфере. Подчеркиваю, что Судан готов принять российские военные базы, это великолепное сотрудничество— заявил Хамид.
Парламентарий подчеркнул важность сотрудничества с РФ в сфере ВТС. Он также напомнил о протяженности морских границ Судана.
Мы зафиксировали большое количество нарушений: судна входят в наши территориальные воды, незаконно добывают рыбу, рыбацкие лодки также нарушают границы— заявил Хамид.
В Красном море значителен объем работорговли и контрабанды… мы как часть международного сообщества должны бороться с такими незаконными явлениями, защищать наши берега, поэтому наше сотрудничество с РФ и создание базы не являются чем-то удивительным. Этого требует нынешнее время, такое сотрудничество есть во всех странах— отметил он.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия готова к созданию военной базы в Судане, если будет получено официальное предложение суданской стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать тему о перспективах создания российской военной базы в Судане, передает РИА Новости
Использованы фотографии: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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