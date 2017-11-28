Судан готов разместить российскую военную базу на Красном море

Думаю, будет разумно и верно, если российское руководство согласится создать военную базу на берегу Красного моря. Это, безусловно, будет в рамках сотрудничества между странами в экономической и военной сфере. Подчеркиваю, что Судан готов принять российские военные базы, это великолепное сотрудничество

Мы зафиксировали большое количество нарушений: судна входят в наши территориальные воды, незаконно добывают рыбу, рыбацкие лодки также нарушают границы

В Красном море значителен объем работорговли и контрабанды… мы как часть международного сообщества должны бороться с такими незаконными явлениями, защищать наши берега, поэтому наше сотрудничество с РФ и создание базы не являются чем-то удивительным. Этого требует нынешнее время, такое сотрудничество есть во всех странах