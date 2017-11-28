20:36 28 ноября

Судан готов разместить российскую военную базу на Красном море

Глава комитета обороны и безопасности парламента Судана Аль-Хади Хамид заявил, что республика готова разместить российскую военную базу на берегу Красного моря, так как это поможет в борьбе с контрабандой и работорговлей.

Президент Судана Омар аль-Башир, впервые посетивший Россию, в субботу заявил в интервью РИА Новости, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Суданский лидер при этом сообщил, что никакого соглашения по этому вопросу не заключалось.

Судан готов разместить российскую военную базу на Красном море



Думаю, будет разумно и верно, если российское руководство согласится создать военную базу на берегу Красного моря. Это, безусловно, будет в рамках сотрудничества между странами в экономической и военной сфере. Подчеркиваю, что Судан готов принять российские военные базы, это великолепное сотрудничество
— заявил Хамид.

Парламентарий подчеркнул важность сотрудничества с РФ в сфере ВТС. Он также напомнил о протяженности морских границ Судана.

Мы зафиксировали большое количество нарушений: судна входят в наши территориальные воды, незаконно добывают рыбу, рыбацкие лодки также нарушают границы
— заявил Хамид.

В Красном море значителен объем работорговли и контрабанды… мы как часть международного сообщества должны бороться с такими незаконными явлениями, защищать наши берега, поэтому наше сотрудничество с РФ и создание базы не являются чем-то удивительным. Этого требует нынешнее время, такое сотрудничество есть во всех странах
— отметил он.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия готова к созданию военной базы в Судане, если будет получено официальное предложение суданской стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать тему о перспективах создания российской военной базы в Судане, передает РИА Новости

Использованы фотографии: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 87

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  1. 210окв Сегодня, 16:59
    Я понимаю важность присутствия в этом районе..Но что мы там разместим?Не получится это распыление и так не густых средств.Тут надо рубежи на западе и юге укреплять,решать донбасскую проблему и не выражением озабоченности.
    210окв
    1. Leeds Сегодня, 17:11
      Новость куда важнее, как и про Авакова, чем упавшая ракета... Что улетела, написали сразу, как только от земли оторвалась. Хоть бы не теряли лицо. Объективность должна быть важнейшим принципом ресурса. Все новости хорошие могут быть только у дуpаков.
      Leeds
      1. Logall Сегодня, 17:15
        Вроде военный бюджет урезать собираются... Пожертвовать поставками новой техники в армию, ради базы?
        Будем как цыгане - голые, босые, но по всему миру!
        Logall
        1. Pirogov Сегодня, 17:27
          Цитата: Logall
          Вроде военный бюджет урезать собираются... Пожертвовать поставками новой техники в армию, ради базы?
          Будем как цыгане - голые, босые, но по всему миру!

          Не согласен ,база нужна . И не надо не чем жертвовать ,если Вы не решили там пол ВС РФ разместить .
          Pirogov
          1. Рагнар лодброк Сегодня, 17:41
            База исключительно для присутствия? А в случае войны её растерзают в часы! Если что-то делать, то группировку, чтобы себя могли защитить. А на это нет средств!
            Рагнар лодброк
            1. gavrila2984 Сегодня, 18:12
              А вы с кем-то воевать собираетесь?
              gavrila2984
              1. Оверлок Сегодня, 18:29
                тогда зачем база? Для понта?
                Оверлок
                1. gavrila2984 Сегодня, 19:17
                  Для присутствия. Красное море - Оно такое хитрое, что через него много разных грузов ходит. Крышевать торговые пути, Как в древности, не получится, но, Как вы говорите, на случай войны перекрыть их можно. Ещё можно на случай разборок, Как например с танкером Волгонефть в 2000 году, наши суда прикрыть, можно зарабатывать денежку на охране от пиратов, благо там рядом. Монополию амеров потеснить. Да много чего можно. Была бы база.
                  gavrila2984
                  1. Оверлок Сегодня, 20:07
                    а у атамана гроши есть?
                    Оверлок
                    1. gavrila2984 Сегодня, 20:16
                      У атамана страна есть
                      gavrila2984
                  2. Монос Сегодня, 20:18
                    Затратная и глупая идея. Разведут, как они же разводили Союз на бабки под соусом "антиамериканизма". Какой антиамериканизм!? американцы недавно сняли с них санкции, у них на территории самая крупная в Африке база АНБ. К тому же там плотно сидит Китай. Строит им инфраструктуру и покупает нефть. Зачем им наша база? Развод на деньги.
                    Монос
        2. Идущий Сегодня, 17:29
          Все можно разумно посчитать и расставить приоритеты.
          Идущий
          1. Лелёк Сегодня, 17:58
            Цитата: Идущий
            Все можно разумно посчитать и расставить приоритеты.


            hi Это как? Смею высказать своё мнение. Мы (Россия) подписались на противопиратское патрулирование в этом регионе. Заправляем свои пароходы в иностранных портах. Если будем иметь лёгкую морскую базу обеспечения в Судане, то это обойдётся нам дешевле, чем при нынешнем положении вещей. К тому же оплатой за аренду земли под базу будет защита вод Судана в Красном море, что можно осуществить катерным флотом. Выгода есть при условии стабильности в самом Судане, но нет уверенности, что наши заклятые "друзья" (США и Эмираты) не устроят подлянку и в этой стране (типа Ливии, Ирака или Сирии).
            Лелёк
            1. Идущий Сегодня, 18:07
              Вы практически ответили , исходя из той информации , что есть у нас , я думаю есть кому посчитать и принять взвешенное решение.
              Идущий
          2. тол100в Сегодня, 18:09
            Цитата: Идущий
            Все можно разумно посчитать и расставить приоритеты.

            Все правильно. Курочка по зернышку.... Возвращать должна!
            тол100в
        3. лаврентий павлович Сегодня, 18:04
          Цитата: Logall
          Вроде военный бюджет урезать собираются... Пожертвовать поставками новой техники в армию, ради базы?
          Будем как цыгане - голые, босые, но по всему миру!

          О необходимости военной базы пусть думают эксперты и те кто владеют полной информацией. Я думаю, что там неплохо чувствовали себя наши Корветы 20380, бронекатера - их недорого и быстро можно построить. Бюджет всегда можно подправить, а "голые и босые" с этим в нашей стране никак не пересекается.
          лаврентий павлович
        4. seti Сегодня, 18:40
          А вы не думали что выгода от этой базы гораздо больше чем затраты ?
          Во первых база в Судане позволит нам контролировать все военное и гражданское судоходство в Красном море.
          Во вторых там будет не полноценная база а материально-технический пункт. Напомню что наши корабли которые ходят в этом районе не имеют своего угла ни для ремонта, ни для предоставления отдыха морякам. Напротив, многие государства этого региона не прочь всунуть бревно нам в колеса.
          То есть база нам там нужна лишь как пункт материально-технической поддержки и для пополнения запасов расходных материалов, прежде всего — продовольствия, воды и топлива.
          А вот стоит ли там размещать ПВО, противокарабельные комплексы, ВКС и прочее нужно думать нашему руководству.
          Экономическая составляющая тоже имеет место - Судан страна с обширными запасами полезных ископаемых. Неплохо бы напиться и из этого колодца.
          seti
          1. gavrila2984 Сегодня, 20:05
            Агась. А ещё база - Это хорошая реклама наших кораблей. В смысле для продажи. Люди проплывают мимо, смотрят, хотят такие же.
            gavrila2984
      2. Николай Грек Сегодня, 20:29
        Цитата: Leeds
        чем упавшая ракета...

        неужто вы её поймали при падении??? wassat wassat
        Николай Грек
    2. Chertt Сегодня, 17:14
      Как я понимаю, это только предварительные разговоры, А поиметь "базу материально-технического и военного снабжения" в этом регионе, как задел на будущее. очень интересно. В России строятся военные корабли нескольких проектов "дальней морской зоны" Вот будет куда их "гулять" Глядишь очередная реклама, теперь ВМФ
      Chertt
      1. Лелёк Сегодня, 18:17
        Цитата: Chertt
        А поиметь "базу материально-технического и военного снабжения" в этом регионе, как задел на будущее, очень интересно.


        Вот и я об этом. Клинцевич торопится бить в барабан, а вот в МО и у президента думаю этот вопрос разложат на молекулы. yes
        Лелёк
    3. Мар.Тира Сегодня, 17:19
      Будем распылять,если будем действовать по Советскому.Нужно делать как американцы.Что бы они нам ещё и доплачивали,и содержали базу,в обмен на защиту,и вооружение..
      Мар.Тира
      1. тол100в Сегодня, 18:12
        Цитата: Мар.Тира
        .Что бы они нам ещё и доплачивали

        Интересно у Вас спросить? А когда эти не очень доношенные доплачивали???
        тол100в
    4. Маз Сегодня, 17:37
      Класс наши будут ещё один путь нефти держать за израильские кокосы
      Маз
      1. Арон Заави Сегодня, 17:50
        Цитата: Маз
        Класс наши будут ещё один путь нефти держать за израильские кокосы

        Маз какое отношение Украина имеет российской военной базе? recourse Днепр ,где Вы проживаете не совсем РФ.
        Арон Заави
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:58
          Днепр ,где Вы проживаете не совсем РФ.


          это лишь временное недоразумение. 20 лет - ничто. как и 69 лет wassat

          Маз смотрит шире. Потому что не д*рак)
          с-т Petrov
    5. APASUS Сегодня, 19:22
      Цитата: 210окв
      Я понимаю важность присутствия в этом районе..Но что мы там разместим?

      Сперва разместим SSC-5 «Stooge» или проще К 300 Бастион ПКРК

      а потом вот такую штуку

      Знаете что бывает с безбилетниками? Это прежде всего инструмент влияния.Путина смотрю вообще нефтяным королем на Западе называют,думаю что то в этой шутке шутка
      APASUS
    6. alexmach Сегодня, 19:35
      Ну вот недавно Адмирал Кулаков из Красного моря вернулся. Вот зачем БПК аж туда гонять за пиратами, ему и на севере профильной работы не достаточно?.
      А организовать там пункт МТО - просто для обеспечения возможности дозаправки собственных же кораблей, и гонять туда всяких "Василиев Быковых" 22160.
      alexmach
    7. marlin1203 Сегодня, 19:50
      Нам теперь что, всех браконьеров на планете гонять вместо "законных правительств"?
      marlin1203
      1. gavrila2984 Сегодня, 20:12
        Так браконьеры - Это ж для отмазки. Опять таки, можно хот вооооон тот не понравившийся корабль за браконьерство тормознуть. wink
        gavrila2984
  2. Viktorfi Сегодня, 17:02
    … мы как часть международного сообщества должны бороться с такими незаконными явлениями, защищать наши берега,


    А губа не дура laughing
    Viktorfi
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:10
      То есть, вам можно и нужно защищать свои земли, а другие страны на это не имеют не малейшего права?
      Геркулесыч
      1. Viktorfi Сегодня, 17:16
        Цитата: Геркулесыч
        То есть, вам можно и нужно защищать свои земли, а другие страны на это не имеют не малейшего права?


        Да на здоровье, главное, чтобы Кузя потянул, а то прошлый раз он в Сирии пупок надорвал lol

        Хотелось бы из новости хоть какой-то конкретики касательно пользы для России.
        Viktorfi
        1. с-т Petrov Сегодня, 19:03
          Да на здоровье, главное, чтобы Кузя потянул, а то прошлый раз он в Сирии пупок надорвал


          это как укроинцы ржут над ТАВКР. Типа дымит. Израильтяне поржали. французы тоже ржали и англичане, пока их пепелац не сломался. Но у французов он хотя бы есть.

          А что ржут евреи и украинцы - вот это основной вопрос
          с-т Petrov
  3. Livonetc Сегодня, 17:04
    Цитата: 210окв
    Я понимаю важность присутствия в этом районе..Но что мы там разместим?Не получится это распыление и так не густых средств.Тут надо рубежи на западе и юге укреплять,решать донбасскую проблему и не выражением озабоченности.

    Базу снабжения, немногочисленные подразделения обслуживания и охраны.
    Не все же за корабельными группами танкера и вспомогательные суда отправлять.
    А проблема Донбаса решается не в материально технической плоскости.
    Ну..
    Или не решается...
    Livonetc
  4. Ilya-spb Сегодня, 17:05
    А ведь напротив Судана...Мекка!

    И Суэцкий канал можно перекрыть)))
    Ilya-spb
    1. vladimirvn Сегодня, 18:14
      Китайцы там давно отираются. Видно не зря.
      vladimirvn
      1. Лелёк Сегодня, 18:26
        Цитата: vladimirvn
        Китайцы там давно отираются. Видно не зря.


        Привет. И даже очень не зря. Они тихой сапой прибирают африканский континент под свой протекторат. Только баз Китая там около 10 с китайской же обслугой.
        Лелёк
        1. vladimirvn Сегодня, 19:19
          hi Добрый вечер.
          vladimirvn
  5. Piramidon Сегодня, 17:07
    Судан то готов. А вот готовы ли мы? На сирийской логистике наши корабли и суда зашиваются. Есть ли возможность содержать и снабжать базу еще и в Красном море? Это, кстати, касается "урякалок" на счет размещения баз во Вьетнаме и на Кубе.
    Пы.Сы. Возражения типа "раскулачить Абрамовича" на данный момент не реальны.
    Пояснения здесь.
    https://cont.ws/@slow/178781
    Piramidon
  6. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 17:07
    В Красном море значителен объем работорговли и контрабанды… мы как часть международного сообщества должны бороться с такими незаконными явлениями, защищать наши берега, поэтому наше сотрудничество с РФ и создание базы не являются чем-то удивительным


    По моему таких клиентов проще сразу послать.
    Анкыпельгыгыргын
  7. samarin1969 Сегодня, 17:10
    Ну, если Судан заплатит laughing за решение ЕГО проблем с работорговлей и контрабандой - тогда можно поставить форпост. А так, выгоды России - неочевидны.
    samarin1969
  8. ИмПерц Сегодня, 17:10
    Цитата: Ilya-spb
    И Суэцкий канал можно перекрыть)))

    Главное в этом предложении - это возможность контроля нефтяных вышек и транспорта нефти)))
    ИмПерц
    1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 20:21
      Хорошая карта, на ней есть Туарегия! laughing
      GELEZNII_KAPUT
  9. Евродав Сегодня, 17:15
    Цитата: 210окв
    Я понимаю важность присутствия в этом районе..Но что мы там разместим?Не получится это распыление и так не густых средств.Тут надо рубежи на западе и юге укреплять,решать донбасскую проблему и не выражением озабоченности.

    Да найдут чего разместить, но дело в другом! Обсудили возможность, но соглашения не заключались! Что это? В чем суть новости?
    Дмитрий, возможно я зайду к вам на неделе. Хорошо, Игорь, я не против... И ни о чем!!! Я вообще это к тому, что если заранее трубить по миру подобную фигню, то Судан может вскорости испытать все прелести революции бананов, например, или что там у них еще растёт?
    Евродав
  10. ваняватный Сегодня, 17:17
    там скоро что то очень нехорошее может начаться из за строительства некой плотины , не влезть бы в неведомую чушь ...
    ваняватный
    1. СМихалыч Сегодня, 17:53
      http://www.bbc.com/russian/international/2015/03/
      150323_nile_damb_dispute
      СМихалыч
    2. To be or not to be Сегодня, 17:56
      База нужна самому Судану. Он хочет опереться на растущую мощь России и его вооруженных сил Так как он разделен конфликтами на северный и южный Судан .,,с 2016 года продолжается Дарфурский конфликт, (война в Дарфуре — межэтнический конфликт в Судане, вылившийся в вооружённое противостояние между центральным правительством, неформальными проправительственными арабскими вооружёнными отрядами «Джанджавид» и повстанческими группировками местного негроидного населения.)На севере нестабильный Египет .а на юге Эфиопия и Эритрея и их проблемами.между Суданом и Египтом проблемы по Нилу.
      ВМБ РФ в Судане в Красном море -не имеет ни для региона ни для самой России никого значение а .а проблем создаст ---снабжение базы -каким Макаром?
      -как разблокировать базу и какими силами, если перекроют сверху (Суэтский канал) и снизу (Баб-эль-Мандебский пролив) ?
      Россию пытаются очередной раз втянуть в черную дыру все поглощающую.и отвлечь от морских путей в Арктике .где Россия достигла значимых результатов .Арктика -есть конкурент Суэтскому каналу так как часть потока возьмет на себя
      To be or not to be
  11. Полынь Сегодня, 17:21
    лучше бы на Сокотре разместили - для защиты местного населения от ужасов тамошней войны, против сомалийских пиратов и вообще
    Полынь
    1. Piramidon Сегодня, 17:30
      Цитата: Полынь
      лучше бы на Сокотре разместили - для защиты местного населения от ужасов тамошней войны, против сомалийских пиратов и вообще

      "Где деньги, Зин?"
      = В.С.Высоцкий. =
      Piramidon
      1. Комментарий был удален.
      2. Полынь Сегодня, 17:48
        можно движение нефти регулировать - вот и деньги появятся
        Баб-эль - мандебский пролив практически российским становиться
        да и сама Сокотра
        Полынь
        1. Piramidon Сегодня, 17:51
          Цитата: Полынь
          можно движение нефти регулировать - вот и деньги появятся

          Есть конкретные предложения - как, куда, кому, за сколько?
          Piramidon
          1. Полынь Сегодня, 17:56
            с хуситами договариваться надо -денег не давать, а пообещать оружие
            Полынь
        2. vovanpain Сегодня, 19:01
          Цитата: Полынь
          Баб-эль - мандебский пролив практически российским становиться

          Коллега hi Баб эль Мандебский пролив уже китайский,китайчата застолбили место в Джибути и ударными темпами возводят там базу. hi
          vovanpain
          1. Полынь Сегодня, 20:06
            китайцы сами по себе, мы сами по себе - одно другому не мешает
            только вот почему СССР не создало базу там, когда были в Йемене (только танки старые по берегу расставили), наверное какие то технические сложности помешали или просто других наших баз было по близости с избытком
            Полынь
  12. _Ugene_ Сегодня, 17:26
    Мы, типа, должны их морские границы охранять, контрабандистов ловить, браконьеров и т.д.? А нам оно надо?
    Мы зафиксировали большое количество нарушений: судна входят в наши территориальные воды, незаконно добывают рыбу, рыбацкие лодки также нарушают границы.
    В Красном море значителен объем работорговли и контрабанды.
    _Ugene_
  13. Мар.Тира Сегодня, 17:27
    Цитата: Viktorfi
    Цитата: Геркулесыч
    То есть, вам можно и нужно защищать свои земли, а другие страны на это не имеют не малейшего права?


    Да на здоровье, главное, чтобы Кузя потянул, а то прошлый раз он в Сирии пупок надорвал lol

    Хотелось бы из новости хоть какой-то конкретики касательно пользы для России.

    Да вы невежда! Все ломаются.Кузя как пришёл,так и ушёл.А "ДЕ ГОЛЛЬ"не надорвался?Вот его то точно буксировали из-за проблем с движителем.Из за вибрации половина помещений была закрыта,и не использовалась.А свою миссию он завершил досрочно.А американские корабли не надрываются.Даже совершенно новые?То с электроникой,то с винтами,то с ГЭУ,
    Мар.Тира
    1. Viktorfi Сегодня, 18:11
      Кузя как пришёл,так и ушёл.



      https://regnum.ru/news/2215434.html

      https://regnum.ru/news/polit/2215787.html
      Viktorfi
      1. _Ugene_ Сегодня, 18:17
        И что вы этими ссылками сказать хотели? То, что потеряли 2 самолета из-за тех. неисправностей и, возможно, неопытности пилотов все и так знают, вы думали тут никто не в курсе, страшную тайну нам открыли? Тем не менее "Кузя как пришёл,так и ушёл", никто его на буксире не тащил.
        _Ugene_
        1. с-т Petrov Сегодня, 19:08
          И что вы этими ссылками сказать хотели?


          он просто завидует. у них ни самолетостроения, ни ТАВКРа. Живут тем, чем Б.. США послали, да германия отписала.

          Вот такие они независимые и полноценные) Для ехидства на форуме над русскими - самое оно
          с-т Petrov
  14. dojjdik Сегодня, 17:28
    наилучший вариант базы в Мексике с целью развернуть "гражданскую войну" на юге сша и спалить пару тройку американских городов в приграничье; конечно "мексиканская" опозиция должна быть неплохо вооружена и желательно состоять из корейского росийского иранского китайского и кубинского спецназа
    dojjdik
  15. serriy Сегодня, 17:32
    Господа, с чего такая радость?
    Когда американцы бежали с Судана, потери озвучены: 16 к 1000. Тысяча - это потери суданских повстанцев, конечно, и, скорее всего, примерная цифра. Но, всё же, можно прикинуть количество напавших на амеров. Там по-прежнему гражданская война. И ополчиться на нашу базу смогут, вдруг и сразу, как минимум тысяч 10 злобных и воинственных африканцев.
    Прикиньте, что и сколько понадобится, кроме скромной морской базы.
    Подумайте, там ведь более 20 лет не присутствует ни ООН, ни какая-либо страна.
    Оно нам надо!? Мало ли в какую задн... в смысле дыру зовут! am
    serriy
    1. ПалБор Сегодня, 18:05
      Цитата: serriy
      Господа, с чего такая радость?
      Когда американцы бежали с Судана, потери озвучены: 16 к 1000. Тысяча - это потери суданских повстанцев, конечно, и, скорее всего, примерная цифра. Но, всё же, можно прикинуть количество напавших на амеров. Там по-прежнему гражданская война. И ополчиться на нашу базу смогут, вдруг и сразу, как минимум тысяч 10 злобных и воинственных африканцев.
      Прикиньте, что и сколько понадобится, кроме скромной морской базы.
      Подумайте, там ведь более 20 лет не присутствует ни ООН, ни какая-либо страна.
      Оно нам надо!? Мало ли в какую задн... в смысле дыру зовут! am

      Вы с Сомали перепутали.
      ПалБор
  16. next322 Сегодня, 17:36
    Залезть в Судан......нести громадные финпотери на содержание,строительство и прочее , когда рядом с Россией горящая Украина и война вот- вот на пороге??Безумие!
    next322
  17. СМихалыч Сегодня, 17:39
    Почитал некоторые комментарии. Их авторы просто далеки от того, что такое Судан и с чем его едят. Американцы неспроста устроили там кипеж с формированием оппозиции, отделением Южного Судана и устраиванием проблем в провинции Дарфур. Произошло следующее: после отделения Южного Судана, где была сосретодоточена вся нефтедобыча, китайцы убили все нефтяные поля. Это достоверная информация! Что касается того, чем Судан может заплатить, могу констатировать, что Судан ОЧЕНЬ богат золотом, но у него пока нет технологий, позволяющих извлекать его в достаточном количестве. Хочу отметить, что первой страной по добыче золота в Африке является ЮАР, второй Гана, третьей Судан. Если Судан получит соответствующие технологии (они пока в этом, аки дети), то Гана отстанет напрочь, особенно после прихода нового Президента, который заморозил добычу на мелкомасштабных концессиях на 6 месяцев и продлил мораторий до февраля 2018. Знаю, о чем пишу (на флажочек обратите внимание).
    Для знающих людей это не проблема и работа уже идет. Сегодня в Судане работают, как минимум 2 российские компании, с представителями которых удалось пообщаться. Грузы с оборудованием движутся, работа идет.
    Кроме того, в этот регион активно внедряются китайцы, а этого допускать нельзя! Вы даже не представляете, насколько велика экспансия Китая на Африканский континент.
    Поэтому-то Президент Судана и обратился к ВВП с просьбой "спасти Африку от США". Казалось бы, какая связь, но, как говорится, политика - это искусство возможного. Россия, в отличие от США, не сама движется по принципу "у вас есть нефть, тогда мы идем в к вам", а создает условия, когда та или иная страна САМА начинает просить о помощи. И все это укладывается в рамки Устава СБ ООН. А уж, что разместить и за какие шиши, это дело техники.
    СМихалыч
    1. donavi49 Сегодня, 17:55
      Вся восточная Африка зона особых интересов КНР. Ряд стран - они уже под себя переделали, поставив верхушку лояльную КНР и зацепив все это своими корпорациями, вооружением, генералами которые обучались в КНР.

      И тут вопрос. Стоит ли ломать КНР суданскую многоходовку? КНР ведь обидится. Если что - у КНР уже есть блокирующая база (не ПМТО, а полноценная база) на выходе. И там постоянное присутствие флота КНР.

      donavi49
    2. ПРАВОкатор Сегодня, 19:26
      С учётом годовых закупок Россией золота,суданское золотишко не будет лишнее.
      Жалко вертолетоносца нет хорошего.Можно было огромный кусок акватории закрыть.Топливо в шаговой доступности.
      Короче как квартира в спальном районе,но с плохими соседями.
      ПРАВОкатор
    3. bk316 Сегодня, 19:49
      Их авторы просто далеки от того, что такое Судан и с чем его едят.

      Хуже, похоже они Судан и Сомали путают.
      bk316
  18. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:46
    После новости,о пополнении ТОФа,всего парой корветов и дизелюхой... Что ставить будем??
    На данный момент, наверное, ,,не по-Сеньке шапка",увы
    Сибирский цирюльник
  19. ВЕРЕСК Сегодня, 17:57
    База-отлично.Но-война в стране
    ВЕРЕСК
  20. 16112014nk Сегодня, 17:58
    Ранее...Клинцевич заявил, что Россия к....базе в Судане.
    Чего только Клинцевич не заявляет. К каждой, как говорится, бочке затычка. Как будто, если бы не он, никто ничего не узнает. Если Россия будет решать вопрос с базой, его мнение спросят последним. У Путина в приоритете не база. На прошлой неделе он сказал, надо готовится к войне. Правда не уточнил с кем и на чьей территории.
    16112014nk
  21. ADmA_RUS Сегодня, 18:10
    1. Успокойтесь. Ваше мнение не интересно принимающим решение.
    2. Вы не знаете всего объема информации даже для адекватного анализа, про принятие решения молчу.
    3. Вы даже не знаете каковы реальные цели и задачи были поставлены при начале переговоров.
    ADmA_RUS
    1. _Ugene_ Сегодня, 18:22
      стало быть и вы успокойтесь, вы тоже ничего этого не знаете, тем не менее тоже пишите свой комментарий, а другим, стало быть, не нужно?
      _Ugene_
  22. Роман 11 Сегодня, 18:24
    Тема здорово перекликается с книгой Фредерика Форсайта - Псы войны.
    Если мы туда вложимся, наладим выработку рудников и месторождений...... то не скинут ли дружественного вождя? Ведь просто база, понятно как 5-е колесо телеги, просто так базы не возникают - это укрепплацдарм для добычи ископаемых. Подозреваю, наши купили этого вождя, без взяток там никак.

    Поэтому, чтобы гарантировать или застраховать возможные потери и нужен юридически оформленный статус острова, желательно подальше от берега. Иначе переворот или вождя перекупят и мы там потеряем всё!

    Только остров, иначе смысла нет напрягать пупок, хватит с нас политики Союза, альтруизм оставим для филипинцев.
    Роман 11
  23. танк66 Сегодня, 18:36
    У ротенберга ,который систему платон придумал надоть проконсультироваться- можно ли там платный рейд настроить.С помощью управляемых минных полей. Штоб база на самоокупаемость быстрей вышла.Согласен на должность коменданта. Тока попрошу рядом с базой прикопать пару тактических едреных зарядов и красную кнопку на рабочий стол.Много не бухаю. А так -не в кроватке же помирать. И кто из персонала жить сильно захочет - пусть на сузучках-моторках против ветра сматывается если чё.Видал такие - над морем носятся км 250 в час...
    танк66
  24. alta Сегодня, 19:03
    Цитата: seti
    А вы не думали что выгода от этой базы гораздо больше чем затраты ?

    Увы, все эти базы и войны, это - низкий уровень жизни населения. Сегодня у России ( 90 место) самый низкий уровень жизни в Европе .
    https://newsland.com/community/129/content/reitin
    g-stran-mira-po-urovniu-zhizni-v-2017-godu/578889
    3
    Средства надо выделять на медицину : сегодня самым низким уровнем здоровья в Европе отличились 3 страны Украина, (118), Россия (119) и Белоруссия (120)
    https://www.kommersant.ru/doc/3098853
    alta
    1. bk316 Сегодня, 20:00
      Сегодня у России ( 90 место) самый низкий уровень жизни в Европе .

      Да конечно, а когда вот вот доедим ежей будет самый низкий в мире. ДБ
      bk316
  25. Мар.Тира Сегодня, 19:03
    Цитата: _Ugene_
    И что вы этими ссылками сказать хотели? То, что потеряли 2 самолета из-за тех. неисправностей и, возможно, неопытности пилотов все и так знают, вы думали тут никто не в курсе, страшную тайну нам открыли? Тем не менее "Кузя как пришёл,так и ушёл", никто его на буксире не тащил.

    Можно совсем свеженький пример привести, про чёрный четверг в США,но это отвлечение от темы, и оскорбление американских друзей евреев.Следовательно для них не интересно.Им интереснее в русском обществе покопаться. https://www.gazeta.ru/army/news/10862174.shtml
    Мар.Тира
  26. Karayakupovo Сегодня, 19:05
    Раньше у нас там была база в Дохлаке. База нужна. Там все торговые пути с Индийского океана в Европу и.Можно, в случае чего, взять и за "яйца".
    Karayakupovo
  27. pvv113 Сегодня, 19:15
    будет разумно и верно, если российское руководство согласится создать военную базу на берегу Красного моря

    pvv113
    1. Федя2017 Сегодня, 20:18
      "=Сначала Россия спасла Сирию и не позволила США строить через неё газопроводы в Европу="... Голубчик, да вы в своём уме ??! США и затеяли сирийскую бойню именно для того чтобы не допустить такие газопроводы. Они собираются сами продавать в Европу сланцевый газ, возя его танкерами через Атлантику... И на Катар натравливают своих ближневосточных подельников - Саудовскую Аравию, чтобы у Катара и мыслей о газопроводах не было... уж и в газетах об этом писали, по ТВ рассказывали... Вы отсутствовали где-то всё это время ? Не выставляйте такие дурацкие картинки, здесь всё-же в большинстве грамотные люди.
      Федя2017
      1. pvv113 Сегодня, 20:34
        Я просто разместил понравившуюся картинку, а Вы пытаетесь на ровном месте изобразить гения большой политики. Не делайте людям смешно!
        pvv113
  28. Монархист Сегодня, 19:32
    Камрады, такой вопрос не нашей компетенции,а в принципе в Судане можно разместить пункт технического базирования,подобно Тартусу. Это будет не напряжение для бюджета надобно для ВМФ
    Монархист
  29. Роман 11 Сегодня, 19:32
    Дядя Вова супер? Супер кто? В солдатики играть? У нас действительно плохие рейтинги по жизни для людей..... нужен толковый руководитель.

    После Андропова государственника так и не появилось, сейчас пока не 90-е как при ебн, но власть ничего не может предложить для улучшения экономики, так что вы супер это выверт старческого слабоумия - желаю скорейшего выздоровления и дальнейшего крепкого здоровья soldier

    Надеюсь очередь не выстроится из африканских вождей, ведь они могут вспомнить Союз и неплохо подоить "вы супер", точнее его подданых. stop
    Роман 11
    1. bk316 Сегодня, 20:04
      йчас пока не 90-е как при ебн,

      Вероятно слово "пока" означает что скоро скоро будет: армия развалилась, по улицам шпана вооруженная шарится, полки магазинов пустые, если пожрать то только ножки буша. ДБ
      bk316
  30. Житель Урала Сегодня, 19:48
    при создании новых военных баз надо думать чтобы они доход приносили а не расход.
    Пора у капиталистов уже научиться извлекать прибыль из геополитики.
    Житель Урала
  31. Федя2017 Сегодня, 19:59
    У нас нарисовался новый "друг" Башир... Башар уже есть... Ситуация в странах обеих этих "друзей" плачевная - гражданская война. Суданскому Баширу нужны деньги, Запад ему не даст. так как на нём висит Дарфурская резня собственного населения, и ему светит трибунал. Для сирийского "друга" перспектива сидеть на скамье подсудимых пока отодвинулась, благодаря России... А суданскому "другу" пока очень эта скамья улыбается и ждёт своего сидельца. Будем спасать ? Правда, денег у нас говорят нет... И 23 млн. собственного населения у черты бедности проживает... А ещё и предстоит восстанавливать Сирию. У самих сирийцев таких средств нет, а требуется примерно 300 млрд. "зелёных"... За чей счёт будет восстановление ??! Кто догадается с трёх раз ?...
    Федя2017
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