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В России намерены показать украинский фильм о «героях»-нацистах из «Правого сектора»
С 6 по 12 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге пройдет фестиваль документального кино «Артдокфест-2017», на котором запланирован показ украинского фильма «Война ради Мира».
Кинолента повествует о «героях АТО» из «Правого сектора», которые защищают Украину от России, прямо обозначаемой как страна-агрессор.
«История об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны. Съемки в самых горячих точках востока Украины в 2014–2015 гг. Многих участников фильма уже нет в живых…», — сказано в анонсе фильма на сайте фестиваля.
Режиссером фильма стал Евгений Титаренко, год воевавший в батальоне «Госпитальеры» запрещенного в России «Правого сектора», а также входящий в список «10 самых красивых бойцов АТО».
В России фильм распространяется через сеть «Каро-фильм». Режиссер киноленты состоял в батальоне «Госпитальеры», который входил в ДУК «Правый Сектор». «Госпитальеры» является медицинским батальоном и некоторое время возглавлялся непосредственно основателем и идеологом движения «ПС» Дмитрием Ярошем.
В списке «Партнеров фестиваля» значатся: «Фонд Михаила Прохорова», радиостанции «Эхо Москвы» и «Радио свобода», интернет-телеканал «Дождь», издания «Новое время», «Новая газета», «Настоящее время», «Медуза», а также «Ельцин-Центр», посольство Эстонии в Москве, правительство Нидерландов, Польский культурный центр, Чешский центр и центр по продвижению немецких фильмов German Films.
Нам нужно осознать, что фильм, воспевающий укронацистов на кинофестивале в России, «невинно погибшие гитлеровцы в так называемой Сталинградской битве», Ельцин-центр, Стена скорби, высказывания либералов о необходимости капитуляции России — это звенья одной цепи.
И это грани той нашей действительности, которую рано или поздно всё равно придется менять, потому что она сама не устоит на сгнивших ногах.
Фильм про «героических правосеков» — это ведь оплеуха не только тем людям, которые мёрзли и погибали в окопах на Донбассе и не только тем людям, которые последние копейки отрывали от себя для того, чтобы помочь ополченцам, или срывались добровольцами, или слали на Донбасс одеяла и тушёнку.
Это оплеуха всей системе: «А мы можем поступать с вами так!» Это не первая оплеуха в целой гирлянде таких пощечин, которые отвешены системе в последние несколько месяцев или недель. То есть нам демонстративно, наглядно показывается, что можно поступать и так, и вот так, и этак — и ничего не будет за это.
Возникает вопрос: почему ничего не будет?
А потому, что интересы капитала (распределение табачка, как я часто говорю) всегда важнее правды, всегда важнее дружбы. И шкурные интересы правящим буржуазным классом всегда будут поставлены на первое место по сравнению со всеми остальными попираемыми ценностями.
И если эта ценность — 27 миллионов жизней, которые унесла война, ну так что с того? И этому есть цена, и это можно выставить на продажу.
Меня в последнее время даже больше, наверное, удивляют другие новости. О том, как вдруг внезапно то там, то сям налаживается сотрудничество с нашими киевскими «партнёрами», то тут, то там начинаются какие-то экономические переговоры.
Оказывается, на Украине по-прежнему не закрыты отделения наших банков. Вроде бы так с ними пресловутый «Правый сектор» воевал, указывал им на дверь — ан нет, никто ни на какую дверь так и не нацелился. И дожидаемся мы экстрадиции пойманного на Украине по нашему ордеру человека, покушавшегося на Пола Хлебникова — значит, какое-то сотрудничество между силовыми структурами по неизвестной общественности линии продолжается.
Короче говоря, невозможно наблюдать за всем этим, не вспомнив русскую поговорку о дерущихся панах и холопах. Пропасть между панами и холопами с каждой новой пощечиной, с каждой такой новой выходкой, с каждой такой новой акцией, конечно, становится идеей, всё более очевидной для масс.
Неизвестно, когда количество перейдет в качество, но оно рано или поздно перейдет, бесконечно так продолжаться не может.
Важно ещё заметить: партнеры фестиваля «Артдокфест-2017» — это радиостанция «Эхо Москвы», которая финансируется государственной российской компанией «Газпром»; это радио «Свобода», которое финансируется напрямую официальной Америкой; это телеканал «Дождь», который финансируется по тому же принципу, что и «Эхо Москвы»; это Ельцин-центр (организация тоже существует за счет российского бюджета); это посольство Эстонии в Москве, правительство Нидерландов, Польский культурный центр, Чешский центр и Центр по продвижению немецких фильмов по всему миру «German Films».
То есть — интернационал. Что это за интернационал такой, включающий российское правительство, американское правительство и прочие правительства?
Давно уже пора понять, что интернационал существовал и существует не только среди объединившихся трудящихся (которых мы так любили упрекать в том, что они Родины своей не знают, «почвы» не любят).
Коммунистический интернационал трудящихся возник как ответ на давно-давно сложившийся интернационал капитала. Интернационал вокруг «Артдокфеста» — это и есть интернационал капиталистический.
И «Правый сектор», который стреляет в людей на Донбассе, стреляет не в русских людей — там невозможно отличить людей по одну и по другую сторону линии фронта с точки зрения расовой или этнической, хромосомной. Это одинаковые люди, гражданская там идет война. Правосеки стреляют в «совок». Почему укронацисты говорят — колорады, совки, ватники?
Они стреляют в лохмотья, лоскутья, который остались от Советского мира.
И Сталинград — это точно такое же гигантский лоскут, прошитый советскими нитками, пришитый к сердцу у нас. И эти нитки должны истлеть, этот лоскут должен быть вырван.
Отсюда такое единение между «российским» либеральным батальоном «Гайдар» и «украинским» батальоном «Айдар». Это одинаковые батальоны, это один и тот же батальон.
Это батальон, представляющий интересы капитала.
И в этом же батальоне маршируют наши собственные националисты. Они никак не отличаются от «Правого сектора», поэтому столь многие из них отправились воевать в Донбасс на стороне Киева. И столь многие сочувствуют им в Москве.
То, что происходит сейчас с нами (не только дерзкая выходка с нацистским фильмом или ошеломляющий поступок школьника в Бундестаге, а в целом) — череда поступательных унижений.
Они как микро-подрывы. Когда здание должно обрушаться направленным взрывом, под фундамент закладываются не здоровые заряды, а маленькие, которые постепенно складывают здание по этажам — такова технология промышленного демонтажа.
Ситуация напоминает то, как в своё время демонтировали Югославию. Я с этим соприкасался и буквально видел, как взорванная страна остывала на моих глазах. Там был точно такой же плач от края до края: «Прости нас, царь Карагеоргиевич, простите нас, православные святыни, мы доверились проклятым-треклятым коммунистам и уничтожили святую Сербию».
Точно такой же плач раздавался и с мусульманской стороны в Боснии и Косово. Точно такой же плач был у католиков-хорватов. Точно так же югославскую государственность демонстративно возили носом по столу.
Точно так же многократно самыми разными способами — изменами чиновников, выходками журналистов, инсталляциями и публичными провокациями, которые назывались «искусством» — оскорблялась гаснущая югославская государственность.
Я знаю этот запах. Атмосферу страха перед тем, как на жертву окончательно набросится стая уже облизывающихся, истекающих слюной волков. Я эту атмосферу и этот запах чувствую сегодня здесь.
Правильна, на мой взгляд, концепция, на которой и базировалось советское общество, советское государство и вообще марксизм-ленинизм в целом.
Она состоит в том, что есть с десяток или больше кукловодов, которые ведут постоянную борьбу между собой. И эти кукловоды очень хорошо известны. Я, как вшивый о бане, буду повторять одно и то же, как бы не формулировали вопрос — это капитал.
Всё, что происходит — выгодно капиталу. Как национальному капиталу, выросшему в России и становящемуся всё более шовинистическим и дрейфующему в сторону фашизма, как и на Украине, так и капиталу транснациональному.
Когда на уставшую и обескровленную жертву бросается стая волков — какой кукловод руководит этими волками?
Ими руководит жажда наживы и ощущение того, что они могут безнаказанно драть на части. Вот какой инстинкт ими руководит. И то, что в разных местах проступают антисоветские, русофобские язвы, говорит о состоянии всего общества, говорит о состоянии жертвы, намеченной на заклание.
Каждый такой факт должен послужить мощнейшим предостережением, набатом для всех остальных людей. В какие бы одежды не рядились (можно татарским муллой заделаться, можно предстать каким-нибудь бурятским дао) — никому из них не отмыться от этого: ты советский.
Ты всё равно будешь ватником, колорадом и совком., что бы ты не делал. Даже если тебе сейчас 19 лет. И, следовательно, ты часть намеченного на окончательную расправу, на убийство общества.
Технически мы должны понимать, что фильм попал на фестиваль не просто так. Для того, чтобы этот фильм был включён в программу, всегда существует конкурсная комиссия, которая утверждает каждый фильм, читает аннотацию к нему, как минимум, и иногда смотрит превью.
И если фильм попал в программу, значит, кто-то знал, что он попадет. Значит, это было сделано осознанно и намеренно — не случайно затесалось и просочилось.
Соответственно, здесь одна какая-то карательная акция со стороны государства ничего не изменит. Этот фестиваль не пройдет — другой пройдет.
Не фестиваль — так что-нибудь ещё произойдет. Ясно, что это метастазы, которые попали в организм, и они не могут быть оттуда извлечены по одной. И в этом я вижу главную трагедию положения.
Автор: Константин Сёмин
Автор: Константин Сёмин
Первоисточник: http://zavtra.ru/word_of_day/zapah_2017-11-21
Кинолента повествует о «героях АТО» из «Правого сектора», которые защищают Украину от России, прямо обозначаемой как страна-агрессор.
«История об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны. Съемки в самых горячих точках востока Украины в 2014–2015 гг. Многих участников фильма уже нет в живых…», — сказано в анонсе фильма на сайте фестиваля.
Режиссером фильма стал Евгений Титаренко, год воевавший в батальоне «Госпитальеры» запрещенного в России «Правого сектора», а также входящий в список «10 самых красивых бойцов АТО».
В России фильм распространяется через сеть «Каро-фильм». Режиссер киноленты состоял в батальоне «Госпитальеры», который входил в ДУК «Правый Сектор». «Госпитальеры» является медицинским батальоном и некоторое время возглавлялся непосредственно основателем и идеологом движения «ПС» Дмитрием Ярошем.
В списке «Партнеров фестиваля» значатся: «Фонд Михаила Прохорова», радиостанции «Эхо Москвы» и «Радио свобода», интернет-телеканал «Дождь», издания «Новое время», «Новая газета», «Настоящее время», «Медуза», а также «Ельцин-Центр», посольство Эстонии в Москве, правительство Нидерландов, Польский культурный центр, Чешский центр и центр по продвижению немецких фильмов German Films.
Нам нужно осознать, что фильм, воспевающий укронацистов на кинофестивале в России, «невинно погибшие гитлеровцы в так называемой Сталинградской битве», Ельцин-центр, Стена скорби, высказывания либералов о необходимости капитуляции России — это звенья одной цепи.
И это грани той нашей действительности, которую рано или поздно всё равно придется менять, потому что она сама не устоит на сгнивших ногах.
Фильм про «героических правосеков» — это ведь оплеуха не только тем людям, которые мёрзли и погибали в окопах на Донбассе и не только тем людям, которые последние копейки отрывали от себя для того, чтобы помочь ополченцам, или срывались добровольцами, или слали на Донбасс одеяла и тушёнку.
Это оплеуха всей системе: «А мы можем поступать с вами так!» Это не первая оплеуха в целой гирлянде таких пощечин, которые отвешены системе в последние несколько месяцев или недель. То есть нам демонстративно, наглядно показывается, что можно поступать и так, и вот так, и этак — и ничего не будет за это.
Возникает вопрос: почему ничего не будет?
А потому, что интересы капитала (распределение табачка, как я часто говорю) всегда важнее правды, всегда важнее дружбы. И шкурные интересы правящим буржуазным классом всегда будут поставлены на первое место по сравнению со всеми остальными попираемыми ценностями.
И если эта ценность — 27 миллионов жизней, которые унесла война, ну так что с того? И этому есть цена, и это можно выставить на продажу.
Меня в последнее время даже больше, наверное, удивляют другие новости. О том, как вдруг внезапно то там, то сям налаживается сотрудничество с нашими киевскими «партнёрами», то тут, то там начинаются какие-то экономические переговоры.
Оказывается, на Украине по-прежнему не закрыты отделения наших банков. Вроде бы так с ними пресловутый «Правый сектор» воевал, указывал им на дверь — ан нет, никто ни на какую дверь так и не нацелился. И дожидаемся мы экстрадиции пойманного на Украине по нашему ордеру человека, покушавшегося на Пола Хлебникова — значит, какое-то сотрудничество между силовыми структурами по неизвестной общественности линии продолжается.
Короче говоря, невозможно наблюдать за всем этим, не вспомнив русскую поговорку о дерущихся панах и холопах. Пропасть между панами и холопами с каждой новой пощечиной, с каждой такой новой выходкой, с каждой такой новой акцией, конечно, становится идеей, всё более очевидной для масс.
Неизвестно, когда количество перейдет в качество, но оно рано или поздно перейдет, бесконечно так продолжаться не может.
Важно ещё заметить: партнеры фестиваля «Артдокфест-2017» — это радиостанция «Эхо Москвы», которая финансируется государственной российской компанией «Газпром»; это радио «Свобода», которое финансируется напрямую официальной Америкой; это телеканал «Дождь», который финансируется по тому же принципу, что и «Эхо Москвы»; это Ельцин-центр (организация тоже существует за счет российского бюджета); это посольство Эстонии в Москве, правительство Нидерландов, Польский культурный центр, Чешский центр и Центр по продвижению немецких фильмов по всему миру «German Films».
То есть — интернационал. Что это за интернационал такой, включающий российское правительство, американское правительство и прочие правительства?
Давно уже пора понять, что интернационал существовал и существует не только среди объединившихся трудящихся (которых мы так любили упрекать в том, что они Родины своей не знают, «почвы» не любят).
Коммунистический интернационал трудящихся возник как ответ на давно-давно сложившийся интернационал капитала. Интернационал вокруг «Артдокфеста» — это и есть интернационал капиталистический.
И «Правый сектор», который стреляет в людей на Донбассе, стреляет не в русских людей — там невозможно отличить людей по одну и по другую сторону линии фронта с точки зрения расовой или этнической, хромосомной. Это одинаковые люди, гражданская там идет война. Правосеки стреляют в «совок». Почему укронацисты говорят — колорады, совки, ватники?
Они стреляют в лохмотья, лоскутья, который остались от Советского мира.
И Сталинград — это точно такое же гигантский лоскут, прошитый советскими нитками, пришитый к сердцу у нас. И эти нитки должны истлеть, этот лоскут должен быть вырван.
Отсюда такое единение между «российским» либеральным батальоном «Гайдар» и «украинским» батальоном «Айдар». Это одинаковые батальоны, это один и тот же батальон.
Это батальон, представляющий интересы капитала.
И в этом же батальоне маршируют наши собственные националисты. Они никак не отличаются от «Правого сектора», поэтому столь многие из них отправились воевать в Донбасс на стороне Киева. И столь многие сочувствуют им в Москве.
То, что происходит сейчас с нами (не только дерзкая выходка с нацистским фильмом или ошеломляющий поступок школьника в Бундестаге, а в целом) — череда поступательных унижений.
Они как микро-подрывы. Когда здание должно обрушаться направленным взрывом, под фундамент закладываются не здоровые заряды, а маленькие, которые постепенно складывают здание по этажам — такова технология промышленного демонтажа.
Ситуация напоминает то, как в своё время демонтировали Югославию. Я с этим соприкасался и буквально видел, как взорванная страна остывала на моих глазах. Там был точно такой же плач от края до края: «Прости нас, царь Карагеоргиевич, простите нас, православные святыни, мы доверились проклятым-треклятым коммунистам и уничтожили святую Сербию».
Точно такой же плач раздавался и с мусульманской стороны в Боснии и Косово. Точно такой же плач был у католиков-хорватов. Точно так же югославскую государственность демонстративно возили носом по столу.
Точно так же многократно самыми разными способами — изменами чиновников, выходками журналистов, инсталляциями и публичными провокациями, которые назывались «искусством» — оскорблялась гаснущая югославская государственность.
Я знаю этот запах. Атмосферу страха перед тем, как на жертву окончательно набросится стая уже облизывающихся, истекающих слюной волков. Я эту атмосферу и этот запах чувствую сегодня здесь.
Правильна, на мой взгляд, концепция, на которой и базировалось советское общество, советское государство и вообще марксизм-ленинизм в целом.
Она состоит в том, что есть с десяток или больше кукловодов, которые ведут постоянную борьбу между собой. И эти кукловоды очень хорошо известны. Я, как вшивый о бане, буду повторять одно и то же, как бы не формулировали вопрос — это капитал.
Всё, что происходит — выгодно капиталу. Как национальному капиталу, выросшему в России и становящемуся всё более шовинистическим и дрейфующему в сторону фашизма, как и на Украине, так и капиталу транснациональному.
Когда на уставшую и обескровленную жертву бросается стая волков — какой кукловод руководит этими волками?
Ими руководит жажда наживы и ощущение того, что они могут безнаказанно драть на части. Вот какой инстинкт ими руководит. И то, что в разных местах проступают антисоветские, русофобские язвы, говорит о состоянии всего общества, говорит о состоянии жертвы, намеченной на заклание.
Каждый такой факт должен послужить мощнейшим предостережением, набатом для всех остальных людей. В какие бы одежды не рядились (можно татарским муллой заделаться, можно предстать каким-нибудь бурятским дао) — никому из них не отмыться от этого: ты советский.
Ты всё равно будешь ватником, колорадом и совком., что бы ты не делал. Даже если тебе сейчас 19 лет. И, следовательно, ты часть намеченного на окончательную расправу, на убийство общества.
Технически мы должны понимать, что фильм попал на фестиваль не просто так. Для того, чтобы этот фильм был включён в программу, всегда существует конкурсная комиссия, которая утверждает каждый фильм, читает аннотацию к нему, как минимум, и иногда смотрит превью.
И если фильм попал в программу, значит, кто-то знал, что он попадет. Значит, это было сделано осознанно и намеренно — не случайно затесалось и просочилось.
Соответственно, здесь одна какая-то карательная акция со стороны государства ничего не изменит. Этот фестиваль не пройдет — другой пройдет.
Не фестиваль — так что-нибудь ещё произойдет. Ясно, что это метастазы, которые попали в организм, и они не могут быть оттуда извлечены по одной. И в этом я вижу главную трагедию положения.
Автор: Константин Сёмин
Автор: Константин СёминПервоисточник: http://zavtra.ru/word_of_day/zapah_2017-11-21
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