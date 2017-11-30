Грузия: США учится бороться с российской риторикой (Eurasianet)

С помощью телевизионных программ, веб-сайтов для проверки фактов и книжных клубов правительство Соединенных Штатов борется с «российской кампанией по дезинформации» направленную на то, чтобы заставить грузин отказаться от своей западной геополитической ориентации.Это началалось примерно два года назад и продолжает набирать обороты, поскольку Вашингтон выделяет все больше ресурсов для противодействия антизападной и антилиберальной риторике на постсоветском пространстве.Посольство США в Тбилиси только что вручило самый большой на сегодняшний день грант за борьбу с дезинформацией на реализацию проекта стоимостью 250 тысяч долларов США по работе с грузинскими чиновниками с целью улучшить «характер официальных высказываний».Грузия укрепила свои связи с Европейским союзом, включая заключение соглашения о свободной торговле и введение безвизового режима, на что консервативные элементы в Грузии, в том числе, популистские политические группы и СМИ, отреагировали негативно. Они утверждают, что связи с Европой наносят ущерб экономике Грузии и ее традиционным культурным ценностям. Они также изображают Запад как ненадежного друга и говорят о том, что лидерство России, в конечном счете, является неизбежной реальностью.Западные политики считают, что рождение таких тезисов создает геополитическую угрозу для Вашингтона и Брюсселя.«Это начинает противоречить нашим более широким интересам, когда людей пытаются заставить отказаться от стремлений стать западной, а не евразийской страной, и именно в этот момент мы должны помочь», - сказал высокопоставленный американский чиновник при условии анонимности.Деятельность, поддерживаемая США, охватывает широкий спектр стратегий. США финансируют два веб-сайта проверки фактов: mythdetector.ge («Разрушитель мифов») и factcheck.ge («Проверка фактов»), которые обвиняют грузинские СМИ за антизападную дезинформацию и пытаются ее дискредитировать. Агентство США по международному развитию (USAID) финансирует рубрику внутри еженедельной телевизионной новостной программы под названием «Сила в Европе», в которой четыре известных общественных интеллектуала обсуждают мифы об отношениях между Грузией и Европейским союзом. USAID даже профинансировал создание ряда книжных клубов по всей стране, члены которых читают и обсуждают мемуары журналиста Петра Померанцева о работе на российском телевидении, «Все неправда, и все возможно».Эффективность этих мер уже заметна, считает Нодар Тангиашвили, сотрудник Института управления Восток-Запад, реализующий многие программы противодействия дезинформации. «Еще год назад никто не говорил о пропаганде в Грузии. Теперь все говорят об этом », - сказал он, указывая на недавний опрос Национального демократического института, в котором показано, что 47 процентов грузин считают, что Россия распространяет пропаганду в стране.«Нам удалось сделать эту тему обсуждаемой в СМИ», - добавил Тангиашвили.Новый грант, который получил Грузинский центр безопасности и развития, позволит правительству Грузии координировать обмен сообщениями между министерствами обороны, иностранных дел, и по вопросам евроинтеграции и офисом премьер-министра.«Одна из проблем заключается в том, что пока здесь нет устоявшегося порядка стратегической коммуникации», - сказал американский чиновник. По его словам, стратегические решения должны приниматься в кабинете премьер-министра, но пока этого не происходит. «Ситуация постепенно улучшается, но еще много работы».«Главная идея российской пропаганды в Грузии заключается в том, что ЕС и НАТО - это недостижимые цели. И все сводится к этому», - сказал Торнике Нозадзе, глава отдела стратегических коммуникаций министерства по вопросам евроинтеграции.«Это все ложь. Россия никогда не была нашим другом, - сказал Нозадзе. Он проводит регулярные встречи с другими правительственными чиновниками и населением для обсуждения российской дезинформации и того, каким должен быть ответ правительства. «Я начинаю свои встречи с самого первого вопроса:«Может ли кто-нибудь в этой комнате привести мне пример того, что Россия сделала для Грузии, и Грузии стало от этого лучше. Всего один пример». И люди в шоке от этого вопроса, потому что таких примеров нет».Прозападная кампания уделяет много внимания сельским районам, где люди считаются особенно уязвимыми для антизападных сообщений. По сравнению с оживленным Тбилиси, сельские районы не так развиты в экономическом плане и пока не видят особой выгоды от западной интеграции. Кроме того, многие этнические меньшинства, особенно армяне и азербайджанцы, как правило, не говорят на грузинском языке и, следовательно, больше смотрят российское телевидение. «В Тбилиси сопротивление (антизападным сообщениям) очень сильное, но если вы поедете в регионы, все будет по-другому», - сказал директор Грузинского института политики Корнеле Какачья.«Мы провели большую работу с армянской общиной, которая меньше всех поддерживает вступление в НАТО, и я думаю, что это напрямую связано с тем, что они смотрят российское телевидение», - заявил американский чиновник. Соседняя Армения также является самым важным союзником России на Кавказе.Ведущие радиостанции «Сила в Европе» регулярно посещают небольшие города по всей Грузии, чтобы встретиться с людьми за пределами столицы. Особое внимание уделяется средствам массовой информации и чиновникам. Паата Гаприндашвили, директор Georgia Reform Associates, которая владеет ресурсом factcheck.ge, отмечает, что региональные чиновники очень сильно обижаются, когда проверяются факты из их заявлений. «Они воспринимают это на свой счет», - сказал он.Выводы делать рано. К «Силе в Европе» относятся хорошо, однако ее транслируют на канале «Рустави-2», прославившийся как антироссийский и прозападный. Некоторые могут подумать, что и «Сила в Европе» занимается антироссийской пропагандой.Тем временем спонсируемая США проверка фактов занимается развенчиванием как совсем уж очевидной дезинформации, например, о нормах ЕС, которых не существует, так и более спорных вопросов.В одной из недавних записей «Разрушитель мифов» факт того, то «в 1801 году Грузия присоединилась к России добровольно», был назван мифом. Согласно записи, Россия просто «аннексировала» Грузию. Однако историки считают, что традиционная версия более близка к реальности. Рональд Григор Суни в своем «Становлении грузинской нации» отмечает, что последний восточно-грузинский король ввиду риска поглощения страны Персией, «не имел другого выхода, кроме как попытаться возобновить российский протекторат ... [и] горячо просил о том, чтобы его страна была включена в состав Российской империи ».Компании, занимающиеся проверкой фактов, также изучают один из самых болезненных периодов в отношениях между Грузией и Западом, когда США и Европа не смогли защитить Грузию во время войны 2008 года с Россией. В то время грузины жаловались на это «предательство», но в последнее время появились разговоры о прибытии тогда американской гуманитарной помощи, что способствовало остановке российского вторжения.«Я не верю, что с пропагандой нужно бороться ответной пропагандой. С ней нужно бороться с помощью правды, - сказал Какачья. - Вмешательство США не станет для нас благом. Люди говорят, что за 25 лет с окончания холодной войны Россия не изменилась. Но также люди знают, что у США тоже есть сложившиеся традиции ведения пропаганды ».«Западные правительства ведут тяжелую битву, потому что антизападная дезинформация оказывается очень эффективной среди консервативных грузин», - говорит Нино Данелия, профессор исследований в области средств массовой информации в Тбилисском государственном университете Илии. «Грузинам ближе русская информация».Точно так же прозападная информация, даже если она не финансируется из-за рубежа, кажется многим людям пропагандистской. «Если что-то соответствует вашим убеждениям, в это очень легко поверить, и наоборот». Веру в то, что Запад никогда не сможет защитить Грузию от влияния России или агрессии, будет особенно трудно вытеснить. «Проблема в том, что это правда», - сказала Нино Данелия.Она также отметила, что США слишком увлечены либеральными ценностями, особенно правами человека, и забывают о социальных и экономических правах, которые очень важны для сельских жителей Грузии. «Например, они говорят: «Почему вы так много рассказываете о правах геев, в то время как дети голодают?» Нам нужно больше говорить о социальных правах. До сих пор мы больше ориентировались на либеральные ценности. Но теперь это надо менять».Исполнители прозападной кампании признают, что до сих пор нет никаких доказательств того, что Россия виновата в антизападных настроениях в Грузии, но что в будущем она может этим заняться. «Я уверен, что в этом замешаны российские деньги, но у меня нет никаких доказательств», - сказал американский чиновник.«Все это – только догадки, никакой неоспоримости, - добавил Тангиашвили из Института управления Восток-Запад. Тангиашвили сказал, что одно из будущих направлений антироссийской риторики должно включать поддержку качественной журналистики, которая могла бы выявить эти связи. «Нужно больше журналистских расследований, больше доказательств», - сказал он.