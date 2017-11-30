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Грузия: США учится бороться с российской риторикой (Eurasianet)
С помощью телевизионных программ, веб-сайтов для проверки фактов и книжных клубов правительство Соединенных Штатов борется с «российской кампанией по дезинформации» направленную на то, чтобы заставить грузин отказаться от своей западной геополитической ориентации.
Это началалось примерно два года назад и продолжает набирать обороты, поскольку Вашингтон выделяет все больше ресурсов для противодействия антизападной и антилиберальной риторике на постсоветском пространстве.
Посольство США в Тбилиси только что вручило самый большой на сегодняшний день грант за борьбу с дезинформацией на реализацию проекта стоимостью 250 тысяч долларов США по работе с грузинскими чиновниками с целью улучшить «характер официальных высказываний».
Грузия укрепила свои связи с Европейским союзом, включая заключение соглашения о свободной торговле и введение безвизового режима, на что консервативные элементы в Грузии, в том числе, популистские политические группы и СМИ, отреагировали негативно. Они утверждают, что связи с Европой наносят ущерб экономике Грузии и ее традиционным культурным ценностям. Они также изображают Запад как ненадежного друга и говорят о том, что лидерство России, в конечном счете, является неизбежной реальностью.
Западные политики считают, что рождение таких тезисов создает геополитическую угрозу для Вашингтона и Брюсселя.
«Это начинает противоречить нашим более широким интересам, когда людей пытаются заставить отказаться от стремлений стать западной, а не евразийской страной, и именно в этот момент мы должны помочь», - сказал высокопоставленный американский чиновник при условии анонимности.
Деятельность, поддерживаемая США, охватывает широкий спектр стратегий. США финансируют два веб-сайта проверки фактов: mythdetector.ge («Разрушитель мифов») и factcheck.ge («Проверка фактов»), которые обвиняют грузинские СМИ за антизападную дезинформацию и пытаются ее дискредитировать. Агентство США по международному развитию (USAID) финансирует рубрику внутри еженедельной телевизионной новостной программы под названием «Сила в Европе», в которой четыре известных общественных интеллектуала обсуждают мифы об отношениях между Грузией и Европейским союзом. USAID даже профинансировал создание ряда книжных клубов по всей стране, члены которых читают и обсуждают мемуары журналиста Петра Померанцева о работе на российском телевидении, «Все неправда, и все возможно».
Эффективность этих мер уже заметна, считает Нодар Тангиашвили, сотрудник Института управления Восток-Запад, реализующий многие программы противодействия дезинформации. «Еще год назад никто не говорил о пропаганде в Грузии. Теперь все говорят об этом », - сказал он, указывая на недавний опрос Национального демократического института, в котором показано, что 47 процентов грузин считают, что Россия распространяет пропаганду в стране.
«Нам удалось сделать эту тему обсуждаемой в СМИ», - добавил Тангиашвили.
Новый грант, который получил Грузинский центр безопасности и развития, позволит правительству Грузии координировать обмен сообщениями между министерствами обороны, иностранных дел, и по вопросам евроинтеграции и офисом премьер-министра.
«Одна из проблем заключается в том, что пока здесь нет устоявшегося порядка стратегической коммуникации», - сказал американский чиновник. По его словам, стратегические решения должны приниматься в кабинете премьер-министра, но пока этого не происходит. «Ситуация постепенно улучшается, но еще много работы».
«Главная идея российской пропаганды в Грузии заключается в том, что ЕС и НАТО - это недостижимые цели. И все сводится к этому», - сказал Торнике Нозадзе, глава отдела стратегических коммуникаций министерства по вопросам евроинтеграции.
«Это все ложь. Россия никогда не была нашим другом, - сказал Нозадзе. Он проводит регулярные встречи с другими правительственными чиновниками и населением для обсуждения российской дезинформации и того, каким должен быть ответ правительства. «Я начинаю свои встречи с самого первого вопроса:«Может ли кто-нибудь в этой комнате привести мне пример того, что Россия сделала для Грузии, и Грузии стало от этого лучше. Всего один пример». И люди в шоке от этого вопроса, потому что таких примеров нет».
Прозападная кампания уделяет много внимания сельским районам, где люди считаются особенно уязвимыми для антизападных сообщений. По сравнению с оживленным Тбилиси, сельские районы не так развиты в экономическом плане и пока не видят особой выгоды от западной интеграции. Кроме того, многие этнические меньшинства, особенно армяне и азербайджанцы, как правило, не говорят на грузинском языке и, следовательно, больше смотрят российское телевидение. «В Тбилиси сопротивление (антизападным сообщениям) очень сильное, но если вы поедете в регионы, все будет по-другому», - сказал директор Грузинского института политики Корнеле Какачья.
«Мы провели большую работу с армянской общиной, которая меньше всех поддерживает вступление в НАТО, и я думаю, что это напрямую связано с тем, что они смотрят российское телевидение», - заявил американский чиновник. Соседняя Армения также является самым важным союзником России на Кавказе.
Ведущие радиостанции «Сила в Европе» регулярно посещают небольшие города по всей Грузии, чтобы встретиться с людьми за пределами столицы. Особое внимание уделяется средствам массовой информации и чиновникам. Паата Гаприндашвили, директор Georgia Reform Associates, которая владеет ресурсом factcheck.ge, отмечает, что региональные чиновники очень сильно обижаются, когда проверяются факты из их заявлений. «Они воспринимают это на свой счет», - сказал он.
Выводы делать рано. К «Силе в Европе» относятся хорошо, однако ее транслируют на канале «Рустави-2», прославившийся как антироссийский и прозападный. Некоторые могут подумать, что и «Сила в Европе» занимается антироссийской пропагандой.
Тем временем спонсируемая США проверка фактов занимается развенчиванием как совсем уж очевидной дезинформации, например, о нормах ЕС, которых не существует, так и более спорных вопросов.
В одной из недавних записей «Разрушитель мифов» факт того, то «в 1801 году Грузия присоединилась к России добровольно», был назван мифом. Согласно записи, Россия просто «аннексировала» Грузию. Однако историки считают, что традиционная версия более близка к реальности. Рональд Григор Суни в своем «Становлении грузинской нации» отмечает, что последний восточно-грузинский король ввиду риска поглощения страны Персией, «не имел другого выхода, кроме как попытаться возобновить российский протекторат ... [и] горячо просил о том, чтобы его страна была включена в состав Российской империи ».
Компании, занимающиеся проверкой фактов, также изучают один из самых болезненных периодов в отношениях между Грузией и Западом, когда США и Европа не смогли защитить Грузию во время войны 2008 года с Россией. В то время грузины жаловались на это «предательство», но в последнее время появились разговоры о прибытии тогда американской гуманитарной помощи, что способствовало остановке российского вторжения.
«Я не верю, что с пропагандой нужно бороться ответной пропагандой. С ней нужно бороться с помощью правды, - сказал Какачья. - Вмешательство США не станет для нас благом. Люди говорят, что за 25 лет с окончания холодной войны Россия не изменилась. Но также люди знают, что у США тоже есть сложившиеся традиции ведения пропаганды ».
«Западные правительства ведут тяжелую битву, потому что антизападная дезинформация оказывается очень эффективной среди консервативных грузин», - говорит Нино Данелия, профессор исследований в области средств массовой информации в Тбилисском государственном университете Илии. «Грузинам ближе русская информация».
Точно так же прозападная информация, даже если она не финансируется из-за рубежа, кажется многим людям пропагандистской. «Если что-то соответствует вашим убеждениям, в это очень легко поверить, и наоборот». Веру в то, что Запад никогда не сможет защитить Грузию от влияния России или агрессии, будет особенно трудно вытеснить. «Проблема в том, что это правда», - сказала Нино Данелия.
Она также отметила, что США слишком увлечены либеральными ценностями, особенно правами человека, и забывают о социальных и экономических правах, которые очень важны для сельских жителей Грузии. «Например, они говорят: «Почему вы так много рассказываете о правах геев, в то время как дети голодают?» Нам нужно больше говорить о социальных правах. До сих пор мы больше ориентировались на либеральные ценности. Но теперь это надо менять».
Исполнители прозападной кампании признают, что до сих пор нет никаких доказательств того, что Россия виновата в антизападных настроениях в Грузии, но что в будущем она может этим заняться. «Я уверен, что в этом замешаны российские деньги, но у меня нет никаких доказательств», - сказал американский чиновник.
«Все это – только догадки, никакой неоспоримости, - добавил Тангиашвили из Института управления Восток-Запад. Тангиашвили сказал, что одно из будущих направлений антироссийской риторики должно включать поддержку качественной журналистики, которая могла бы выявить эти связи. «Нужно больше журналистских расследований, больше доказательств», - сказал он.
Автор: Joshua Kucera
Первоисточник: http://www.eurasianet.org/node/86146
Перевод: Виктор Зарецкий
Использованы фотографии: http://lobelog.com
С помощью телевизионных программ, веб-сайтов для проверки фактов и книжных клубов правительство Соединенных Штатов борется с «российской кампанией по дезинформации» направленную на то, чтобы заставить грузин отказаться от своей западной геополитической ориентации.
Это началалось примерно два года назад и продолжает набирать обороты, поскольку Вашингтон выделяет все больше ресурсов для противодействия антизападной и антилиберальной риторике на постсоветском пространстве.
Посольство США в Тбилиси только что вручило самый большой на сегодняшний день грант за борьбу с дезинформацией на реализацию проекта стоимостью 250 тысяч долларов США по работе с грузинскими чиновниками с целью улучшить «характер официальных высказываний».
Грузия укрепила свои связи с Европейским союзом, включая заключение соглашения о свободной торговле и введение безвизового режима, на что консервативные элементы в Грузии, в том числе, популистские политические группы и СМИ, отреагировали негативно. Они утверждают, что связи с Европой наносят ущерб экономике Грузии и ее традиционным культурным ценностям. Они также изображают Запад как ненадежного друга и говорят о том, что лидерство России, в конечном счете, является неизбежной реальностью.
Западные политики считают, что рождение таких тезисов создает геополитическую угрозу для Вашингтона и Брюсселя.
«Это начинает противоречить нашим более широким интересам, когда людей пытаются заставить отказаться от стремлений стать западной, а не евразийской страной, и именно в этот момент мы должны помочь», - сказал высокопоставленный американский чиновник при условии анонимности.
Деятельность, поддерживаемая США, охватывает широкий спектр стратегий. США финансируют два веб-сайта проверки фактов: mythdetector.ge («Разрушитель мифов») и factcheck.ge («Проверка фактов»), которые обвиняют грузинские СМИ за антизападную дезинформацию и пытаются ее дискредитировать. Агентство США по международному развитию (USAID) финансирует рубрику внутри еженедельной телевизионной новостной программы под названием «Сила в Европе», в которой четыре известных общественных интеллектуала обсуждают мифы об отношениях между Грузией и Европейским союзом. USAID даже профинансировал создание ряда книжных клубов по всей стране, члены которых читают и обсуждают мемуары журналиста Петра Померанцева о работе на российском телевидении, «Все неправда, и все возможно».
Эффективность этих мер уже заметна, считает Нодар Тангиашвили, сотрудник Института управления Восток-Запад, реализующий многие программы противодействия дезинформации. «Еще год назад никто не говорил о пропаганде в Грузии. Теперь все говорят об этом », - сказал он, указывая на недавний опрос Национального демократического института, в котором показано, что 47 процентов грузин считают, что Россия распространяет пропаганду в стране.
«Нам удалось сделать эту тему обсуждаемой в СМИ», - добавил Тангиашвили.
Новый грант, который получил Грузинский центр безопасности и развития, позволит правительству Грузии координировать обмен сообщениями между министерствами обороны, иностранных дел, и по вопросам евроинтеграции и офисом премьер-министра.
«Одна из проблем заключается в том, что пока здесь нет устоявшегося порядка стратегической коммуникации», - сказал американский чиновник. По его словам, стратегические решения должны приниматься в кабинете премьер-министра, но пока этого не происходит. «Ситуация постепенно улучшается, но еще много работы».
«Главная идея российской пропаганды в Грузии заключается в том, что ЕС и НАТО - это недостижимые цели. И все сводится к этому», - сказал Торнике Нозадзе, глава отдела стратегических коммуникаций министерства по вопросам евроинтеграции.
«Это все ложь. Россия никогда не была нашим другом, - сказал Нозадзе. Он проводит регулярные встречи с другими правительственными чиновниками и населением для обсуждения российской дезинформации и того, каким должен быть ответ правительства. «Я начинаю свои встречи с самого первого вопроса:«Может ли кто-нибудь в этой комнате привести мне пример того, что Россия сделала для Грузии, и Грузии стало от этого лучше. Всего один пример». И люди в шоке от этого вопроса, потому что таких примеров нет».
Прозападная кампания уделяет много внимания сельским районам, где люди считаются особенно уязвимыми для антизападных сообщений. По сравнению с оживленным Тбилиси, сельские районы не так развиты в экономическом плане и пока не видят особой выгоды от западной интеграции. Кроме того, многие этнические меньшинства, особенно армяне и азербайджанцы, как правило, не говорят на грузинском языке и, следовательно, больше смотрят российское телевидение. «В Тбилиси сопротивление (антизападным сообщениям) очень сильное, но если вы поедете в регионы, все будет по-другому», - сказал директор Грузинского института политики Корнеле Какачья.
«Мы провели большую работу с армянской общиной, которая меньше всех поддерживает вступление в НАТО, и я думаю, что это напрямую связано с тем, что они смотрят российское телевидение», - заявил американский чиновник. Соседняя Армения также является самым важным союзником России на Кавказе.
Ведущие радиостанции «Сила в Европе» регулярно посещают небольшие города по всей Грузии, чтобы встретиться с людьми за пределами столицы. Особое внимание уделяется средствам массовой информации и чиновникам. Паата Гаприндашвили, директор Georgia Reform Associates, которая владеет ресурсом factcheck.ge, отмечает, что региональные чиновники очень сильно обижаются, когда проверяются факты из их заявлений. «Они воспринимают это на свой счет», - сказал он.
Выводы делать рано. К «Силе в Европе» относятся хорошо, однако ее транслируют на канале «Рустави-2», прославившийся как антироссийский и прозападный. Некоторые могут подумать, что и «Сила в Европе» занимается антироссийской пропагандой.
Тем временем спонсируемая США проверка фактов занимается развенчиванием как совсем уж очевидной дезинформации, например, о нормах ЕС, которых не существует, так и более спорных вопросов.
В одной из недавних записей «Разрушитель мифов» факт того, то «в 1801 году Грузия присоединилась к России добровольно», был назван мифом. Согласно записи, Россия просто «аннексировала» Грузию. Однако историки считают, что традиционная версия более близка к реальности. Рональд Григор Суни в своем «Становлении грузинской нации» отмечает, что последний восточно-грузинский король ввиду риска поглощения страны Персией, «не имел другого выхода, кроме как попытаться возобновить российский протекторат ... [и] горячо просил о том, чтобы его страна была включена в состав Российской империи ».
Компании, занимающиеся проверкой фактов, также изучают один из самых болезненных периодов в отношениях между Грузией и Западом, когда США и Европа не смогли защитить Грузию во время войны 2008 года с Россией. В то время грузины жаловались на это «предательство», но в последнее время появились разговоры о прибытии тогда американской гуманитарной помощи, что способствовало остановке российского вторжения.
«Я не верю, что с пропагандой нужно бороться ответной пропагандой. С ней нужно бороться с помощью правды, - сказал Какачья. - Вмешательство США не станет для нас благом. Люди говорят, что за 25 лет с окончания холодной войны Россия не изменилась. Но также люди знают, что у США тоже есть сложившиеся традиции ведения пропаганды ».
«Западные правительства ведут тяжелую битву, потому что антизападная дезинформация оказывается очень эффективной среди консервативных грузин», - говорит Нино Данелия, профессор исследований в области средств массовой информации в Тбилисском государственном университете Илии. «Грузинам ближе русская информация».
Точно так же прозападная информация, даже если она не финансируется из-за рубежа, кажется многим людям пропагандистской. «Если что-то соответствует вашим убеждениям, в это очень легко поверить, и наоборот». Веру в то, что Запад никогда не сможет защитить Грузию от влияния России или агрессии, будет особенно трудно вытеснить. «Проблема в том, что это правда», - сказала Нино Данелия.
Она также отметила, что США слишком увлечены либеральными ценностями, особенно правами человека, и забывают о социальных и экономических правах, которые очень важны для сельских жителей Грузии. «Например, они говорят: «Почему вы так много рассказываете о правах геев, в то время как дети голодают?» Нам нужно больше говорить о социальных правах. До сих пор мы больше ориентировались на либеральные ценности. Но теперь это надо менять».
Исполнители прозападной кампании признают, что до сих пор нет никаких доказательств того, что Россия виновата в антизападных настроениях в Грузии, но что в будущем она может этим заняться. «Я уверен, что в этом замешаны российские деньги, но у меня нет никаких доказательств», - сказал американский чиновник.
«Все это – только догадки, никакой неоспоримости, - добавил Тангиашвили из Института управления Восток-Запад. Тангиашвили сказал, что одно из будущих направлений антироссийской риторики должно включать поддержку качественной журналистики, которая могла бы выявить эти связи. «Нужно больше журналистских расследований, больше доказательств», - сказал он.
Автор: Joshua KuceraПервоисточник: http://www.eurasianet.org/node/86146
Перевод: Виктор Зарецкий
Использованы фотографии: http://lobelog.com
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