Крупнокалиберная снайперская винтовка XADO Snipex 14.5 (Украина)



Общий вид винтовки Snipex 14.5. Фото XADO / snipex.com



Винтовка на выставке "Зброя та безпека 2017". Фото Armyrecognition.com



Вид на открытый затвор. Фото En.ukrmilitary.com

По материалам сайтов:

http://snipex.com/

https://all4shooters.com/

http://en.ukrmilitary.com/

http://uprom.info/

Категория т.н. антиматериальных винтовок традиционно пользуется особой популярностью среди специалистов и любителей стрелкового оружия. Отдельные образцы этого класса регулярно становятся темой обсуждений и споров. Несколько недель назад общественность получила новый повод для обсуждения последних разработок зарубежных оружейников. Украинской компанией XADO был представлен макетный образец перспективной крупнокалиберной винтовки Snipex 14.5.Площадкой для первого показа новой винтовки стала выставка «Зброя та безпека 2017», прошедшая в середине октября в Киеве. В рамках этого мероприятия украинские оборонные предприятия показали как уже известные образцы, так и совершенно новые разработки. Так, харьковская компания XADO на своем стенде демонстрировала несколько снайперских винтовок семейства Snipex. При этом вместе с уже известными винтовками на выставку доставили макетный образец совершенно нового оружия.Частная компания XADO была основана в начале девяностых годов и на протяжении долгих лет занималась выпуском моторных масел и другой продукции для автомобилей. Позже она освоила выпуск смазочных материалов для стрелкового оружия. Лишь несколько лет назад предприятие занялось разработкой и выпуском стрелкового оружия. При этом оно сразу решило осваивать нишу, пока не занятую украинскими предприятиями. Под торговой маркой Snipex на рынок стали выпускать крупнокалиберные снайперские винтовки. В недавнем прошлом были представлены две системы калибром 12,7 под патроны советской и американской разработки. Очередной проект предусматривает увеличение калибра и соответствующее повышение огневых характеристик.По известным данным, новый проект Snipex 14.5 разрабатывается по заказу вооруженных сил Украины. На вооружении украинской армии сейчас отсутствуют винтовки калибром более 12,7, и войска желают получить такое оружие. Можно предположить, что такой интерес прямо связан с текущей ситуацией на Донбассе. Т.н. антиматериальные винтовки обладают достаточной огневой мощью, но при этом не подпадают под действие имеющихся соглашений. Как следствие, они оказываются весьма удобным средством для нападений и организации провокаций.Кроме того, винтовка калибра 14,5 мм может представлять определенный интерес для зарубежных заказчиков. Некоторые армии так же проявляют интерес к стрелковому оружию с максимально возможными характеристиками, что приводит к появлению новых и новых образцов. Изделие Snipex 14.5 – при успешном завершении текущих работ – вполне способно заинтересовать зарубежного покупателя и вскоре стать предметом контракта.Как следует из доступной информации, проект Snipex 14.5 пока находится на ранних стадиях. Уже была завершена часть проектных работ, а также проведены некоторые испытания. Представитель компании XADO в ходе недавней выставки рассказал, что специалисты уже проверили в работе ствольную группу. Полноценные испытания всей винтовки в сборе, тем не менее, пока откладываются. Для их проведения необходимо получить разрешение военного ведомства и доступ на один из полигонов. Когда это произойдет – не уточнялось.Главной целью проекта Snipex 14.5 являлось максимально возможное повышение огневой мощи оружия без неприемлемого усложнения производства. По этой причине было решено использовать советский крупнокалиберный патрон 14,5х114 мм. Этот боеприпас по своим характеристикам превосходит все существующие изделия калибра 12,7 мм. Кроме того, существует достаточно широкая номенклатура патронов с пулями разных типов, обеспечивающих решение различных боевых задач. Следует отметить, что уже существует несколько снайперских винтовок под такой патрон и они, в целом, показывают требуемые характеристики.По данным разработчика, винтовка Snipex 14.5 представляет собой самозарядную крупнокалиберную систему, предназначенную для высокоточной стрельбы на большие дистанции. В связи с применением мощного патрона и длинного ствола были использованы несколько специфических идей, позволивших уменьшить габариты оружия и сократить негативное влияние на стрелка. Так, винтовка строится по схеме «булл-пап» с вынесением органов управления огнем вперед, а часть отдачи компенсируется т.н. лафетной компоновкой.Внешне новая украинская винтовка напоминает некоторые другие образцы своего класса, но при этом имеет характерные черты. Около половины длины изделия занимает крупный ствол. Он подвижно закрепляется в ствольной коробке и на переднем удерживающем устройстве вытянутой ложи. Задняя часть ствольной коробки предназначается для размещения затворной группы и ударно-спускового механизма. Примененная компоновка привела к тому, что спусковой крючок был заметно вынесен перед основными деталями УСМ.По официальным данным, винтовка Snipex 14.5 оснащается 14,5-мм нарезным стволом длиной 1320 мм (91 калибр). Есть основания полагать, что для упрощения производства винтовку решили оснащать готовым стволом от пулемета КПВ, созданного в середине прошлого века. В пользу этого предположения также говорит характерное надульное устройство конической формы, напоминающее пламегаситель серийного пулемета. Вероятно, Украина не располагает технологиями для производства таких стволов, и по этой причине новая винтовка получила заимствованную деталь.Ствольная коробка и ложа выполнены в виде единого агрегата, собранного из нескольких крупных металлических деталей. Нижняя часть этого агрегата представляет собой длинное устройство с многоугольным поперечным сечением, плавно увеличивающимся в направлении затыльника. Верхняя крышка ствольной коробки прикрывает лишь заднюю часть нижнего агрегата и имеет крупное окно для боепитания. Перед крышкой имеется крупный блок крепления ствола. Интересной особенностью винтовки Snipex 14.5 стала отдельная платформа для установки прицела. Она имеет собственные опоры и располагается над казенником ствола.С целью сокращения импульса отдачи, воздействующего на стрелка, авторы проекта предложили использовать лафетную схему с «противооткатными устройствами». По всей видимости, внутри ложи или ствольной коробки находятся возвратные пружины, механически связанные со ствольной группой. При выстреле ствол, не имеющий жесткого крепления, должен отходить назад, сжимая возвратные пружины. Далее ствол возвращается в исходное положение.Винтовка использует поворотный затвор с пятью парами боевых упоров. Внутри затвора помещаются подвижный ударник и экстрактор гильзы. Как следует из имеющихся материалов, затворная группа может перемещаться по собственным направляющим ствольной коробки. Управление ее перемещением осуществляется вручную.Ударно-спусковой механизм обеспечивает воспламенение капсюля при производстве выстрела. Основные детали этого устройства находятся в задней части ствольной коробки, на уровне затвора. Там же – на правой стенке коробки – монтируется подвижный рычажок предохранителя, отличающийся большими размерами. Управление огнем осуществляется при помощи спускового крючка традиционной конструкции. Пистолетная рукоятка, спусковой крючок и защитная скоба вынесены вперед и располагаются на уровне патронника. Крючок и УСМ, вероятно, соединяются продольной тягой.Имеются некоторые вопросы относительно средств боепитания. По данным компании XADO, винтовка Snipex 14.5 имеет встроенный магазин, снаряжаемый через окно для выброса гильз при открытом затворе. При этом емкость магазина не уточняется. Можно предполагать, что доступные объемы не позволяют разместить внутри винтовки большой боекомплект. Впрочем, имеющиеся фотографии не позволяют однозначно говорить о наличии магазина. Вполне возможно, что стрелку придется подавать патроны вручную перед каждым выстрелом.Перед каждым выстрелом патрон подается из магазина или вручную на линию досылания. Экстракция должна осуществляться при расцеплении ствола и затвора. Применение отъемного магазина не предусматривается и, по-видимому, исключается определенными особенностями конструкции винтовки.Крупная и тяжелая винтовка комплектуется набором опор. На переднем срезе ложи-коробки закрепляется раскладная двуногая сошка, принимающая на себя вес ствола. Также для большего удобства стрелка под ствольной коробкой, выполняющей функции приклада, устанавливается дополнительная опора.Часть импульса отдачи, оставшегося после действия лафетной системы, должна поглощаться мягким полимерным затыльником. Эта деталь имеет подвижное основание, позволяющее стрелку подстроить оружие под себя.С винтовкой могут использоваться прицелы разных моделей. Для установки такого оборудования предлагается использовать стандартную планку Пикатинни, расположенную над казенной частью ствола. На определенную высоту планка поднимается при помощи платформы с четырьмя опорами, закрепленными на ложе.Вероятно, наличие подвижного ствола обеспечивает возможность самостоятельной перезарядки оружия. Откатываясь назад, ствольная группа должна взводить УСМ. При крайнем заднем положении происходит блокировка затвора, после чего ствол уходит вперед и осуществляет выброс пустой гильзы. После этого затвор тоже начинает двигаться вперед, захватывает и досылает патрон, а также запирает ствол.По данным разработчика, винтовка Snipex 14.5 с установленным надульным устройством имеет общую длину 1870 мм. Масса изделия с сошкой, но без прицела достигает 30 кг. Длинный ствол обеспечивает разгон пули до скоростей порядка 1000 м/с. Эффективная дальность огня, по расчетам конструкторов, должна достигать 5 км. Максимальная дальность стрельбы – до 7 км. Точность и кучность огня, однако, не уточняются. Учитывая специфическое «происхождение» ствола, а также отсутствие жестких креплений для него, можно предположить, что эти параметры далеки от идеала.Утверждается, что использованные системы гашения отдачи привели к желаемым результатам. Несмотря на высокую начальную скорость тяжелой пули и дульную энергию более 30 кДж, новая винтовка, как говорят представители компании-разработчика, бьет стрелка не сильнее ружья 12 калибра.На момент первого показа перспективной крупнокалиберной винтовки, прошедшего в середине октября, проект находился на стадии предварительных испытаний. Утверждалось, что к этому времени некоторые проверки прошла ствольная группа. Винтовка в сборе, как следует из слов представителей компании-разработчика, еще не была испытана. Проверки этого оружия должны были начаться в обозримом будущем – после получения доступа к подходящему полигону. Только после проведения полноценных испытаний можно будет говорить о реальных характеристиках представленного образца.На данный момент известны только оценочные и расчетные характеристики новой украинской винтовки. Эти сведения уже позволяют оценить перспективы изделия Snipex 14.5 на внутреннем и международном рынке. Очевидно, что такое оружие вполне способно заинтересовать потенциальных заказчиков, но от него не следует ждать особых коммерческих успехов.По имеющимся данным компания XADO начала разработку новой антиматериальной винтовки, исходя из пожеланий украинской армии. В распоряжении вооруженных сил Украины на данный момент отсутствует современное оружие такого класса. В недавнем прошлом с хранения было снято некоторое количество противотанковых ружей времен Великой Отечественной войны, но они далеко не в полной мере устроили эксплуатантов.Желая получить крупнокалиберные винтовки повышенной мощности, официальный Киев может организовать закупки новых Snipex 14.5. Объемы подобного заказа, однако, предугадать сложно. При этом ясно, где и с какой целью будет использоваться серийное оружие. Вероятнее всего, новые винтовки вскоре после передачи заказчику отправятся на Донбасс, для использования в «антитеррористической операции». Вряд ли стоит в очередной раз напоминать, какие именно задачи будут решаться при помощи новых винтовок.Перспективы Snipex 14.5 на международном рынке выглядят неоднозначно. Действительно, масса армий проявляет интерес к подобному оружию и даже заказывает уже существующие образцы. Однако рынок винтовок под патрон 14,5х114 мм не слишком велик, а кроме того, уже поделен между зарубежными производителями. Попытка украинских оружейников отвоевать свою долю в интересном секторе может закончиться неудачей.Впрочем, о коммерческих перспективах нового оружия пока говорить рано. Для полноценного выхода на рынок новая винтовка должна справиться с испытаниями, пройти, при необходимости, процесс доводки, а затем подтвердить все основные характеристики. Полигонные испытания винтовки XADO Snipex 14.5 должны были состояться в ближайшее время, но сведения об их проведении пока не поступали. Это позволяет предполагать, что винтовка еще не прошла все необходимые проверки и пока не готова к продажам.Новый украинский проект крупнокалиберной снайперской винтовки представляет определенный интерес с точки зрения техники. Изделие Snipex 14.5 объединяет в себе ряд любопытных решений, и результат такого подхода к конструированию привлекает внимание. Тем не менее, проект пока не продвинулся дальше предварительных испытаний основных агрегатов оружия, и потому не может в полной мере оправдать подобный интерес. Кроме того, уже сейчас есть повод для сомнений в коммерческих перспективах оружия. Очевидно, что реальные результаты нового проекта станут известны только в будущем, но уже сейчас есть основания для отказа от оптимистичных оценок.