Рассказы об оружии. Винтовки Первой мировой. Комиссионная винтовка образца 1888 года, Германия

История создания этой винтовки началась в 1886 году, когда на вооружение французской армии была принята винтовка Lebel M1886. Это была первая винтовка на бездымном порохе, уменьшенная до 8-мм калибра. Старые французские винтовки на дымном порохе имели калибр 11 мм.Пули калибра 8-мм на бездымном порохе имели более высокую скорость и более настильную траекторию полета, благодаря чему возросла точность выстрела.С принятием на вооружение французской винтовки немецкая винтовка Mauser 1871 моментально сыграла в разряд устаревших. Поэтому Комиссия экспериментального оружия пехоты начала работу над новой винтовкой, преемником Mauser M1871/84.Изначально планировалось модернизировать это оружие и его боеприпасы путём изменения калибра с 11 до 7,9 мм и замены чёрного пороха на бездымный.Но Комиссия пошла дальше, решив создать новое оружие и патрон под него с использованием новейших решений европейских стран.Новый патрон 7,9 мм был одним из первых винтовочных патронов без закраины.Благодаря этому сильно упростилась конструкция магазина. В целом, магазин был скопирован с австрийской винтовки Манлихера образца 1886 года. Отличие состояло в окошке для выброса обоймы внизу магазина.Благодаря удачной наружной форме патроны хорошо укладываются в обойме, занимают мало места в магазине винтовки, подаются и досылаются затвором без задержек и позволяют сделать затвор небольшого диаметра, что облегчает весь затвор и ствольную коробку.Затвор новой винтовки был разработан в Шпандау Луи Шлегельмильхом, специалистом государственного арсенала.Форма и шаг резьбы ствола скопирован с винтовки Лебеля.Несколько странным был факт, что ведущий в Германии производитель винтовок, Маузер, к разработке винтовки не имел отношения. Но Маузер работал над своей новой винтовкой, которая сменила винтовку образца 1888 года несколько позже.Оружие получило несколько названий. Винтовка образца 1888 года, «Государственная винтовка», «Комиссионная винтовка».Первая серия винтовок образца 1888 года была выпущена весной 1889 года. Всего было произведено около 1,7 млн. штук.Винтовка комплектовалась штыком, который по сути являлся модификацией палаша саперов. Весьма внушительное оружие ближнего боя.В 1898 году началась замена винтовкой Mauser 98. Во время Первой мировой войны Gewehr 88 была на вооружении только тыловых подразделений немецкой армии.Но на этом карьера комиссионной винтовки не закончилась. Во время Второй мировой войны ей тоже пришлось принять участие в качестве штатного оружия фольксштурма.Винтовка получила в свой адрес немало критики, как за поспешность создателей, так и за наличие недостатков. Часто высказывается мнение, что Комиссия могла подождать с выпуском своей винтовки, ведь главный по винтовкам в Германии Маузер уже дорабатывал свой знаменитый G98.Но стоит признать, что комиссия была права в стремлении быстрее принять оружие в эксплуатацию. Маузер успел со своей G1898 к началу Первой мировой войны, но если бы вдруг что-то пошло не так или случись какой-либо другой конфликт с той же Францией, Германия осталась бы с древней винтовкой Маузера 1871 года против современной винтовки Лебеля у французов и, не приведи бог, винтовкой Мосина у русской армии, которая превосходила не только винтовку Лебеля, но и G1888, являясь лучшей винтовкой того времени.О том, из чего состоит винтовка, как разбирается, расскажет Андрей Бондарь, реконструктор подмосковного клуба "Инфантерия".