Кто заправляет танки и БТРы ВСУ

За прошедшие после переворота в Киеве годы новый режим нашел надежный способ "борьбы с Россией", обзаводясь фирмами и даже странами-прокладками. Это позволяет утверждать, что "Украина не закупает российский газ". Очень удобная схема развешивания лапши по ушам, но затратная. Ведь все дополнительные посредники берут плату за свои услуги. Плюс за счет более длинного плеча доставки дорожает и сам газ. Плюс неизвестная сумма исчезает в руках чиновников, ответственных за принятие решения, у кого именно покупать в ЕС российский газ. И хотя точные документально подтвержденные цифры держатся в секрете, порядок цифр известен - около 40 долларов за тысячу кубометров газа платится дополнительно.Казалось бы, подобную схему можно и нужно применять повсеместно. Но проблема в том, что у киевского режима банально не хватает денег на подобные схемы. В результате, на сегодняшний день 75% сжиженного газа импортируется как раз из России или Белоруссии. Но так как собственной нефте- и газодобычи у Белоруссии нет, речь здесь идет именно о России и российских нефтепродуктах. При этом надо учесть, что по оценкам местных трейдеров, треть всего рынка сжиженного газа нелегальна.Немногим лучше обстоят дела с бензинами. После переворота его потребление в стране упало вдвое - до 2,1-2,2 млн тонн в год. Благодаря этому удалось уменьшить долю закупаемого в России бензина до 65% общего объема потребления. Собственно, бензин просто уступил свою долю газу, объемы потребления которого выросли в полтора раза и составят в текущем году около 1,6 млн тонн. Если считать в литрах, то уже продается больше автогаза, чем бензина.Самое же печальное в поставках дизтоплива (ДТ). Той самой "соляры", без которой не завести двигатели танков и БТРов, воюющих сегодня на Донбассе. И не только дизтоплива, но и реактивных топлив. За 9 месяцев 2017 года закуплено 146 тысяч тонн "авиационки", но в аэропорты не попало и половины. Возможно, исчезнувшие тонны используют для "превращения" авиакеросина в дизтопливо, поскольку акциз на него ниже и ввозить выгоднее.В целом, именно "дизель" наиболее расходуемое топливо. Что не удивительно, если вспомнить о том, сколько литров тратят танки и другая бронетехника. А так же о том, сколько позволяет списать и украсть армия, действующая совершенно закрыто в зоне АТО. Так или иначе, но в этом году на подконтрольной киевскому режиму территории будет "сожжено" около 6 миллионов тонн ДТ. Это уже равно довоенному 2013 году - именно за счет ВСУ.И 90 процентов дизтоплива поставляется из России. Фактически, ни один танк, САУ и бронетранспортер с дизелями "Дойц" или половинками танковых движков не сдвинулся бы с места без российского топлива.На сегодняшний день основные поставки идут даже не через Белоруссию, а напрямую. Задействована труба "Самара – Западное направление" по которой раньше шли нефтепродукты до самой Венгрии. Сегодня же уже возле границы, в Новоград-Волынском, нефтепродукты перекачиваются по цистернам и развозятся по стране. Эту "трубу" в прошлом году российская "Транснефть" продала швейцарской компании International Trading Partners. Считается, что эта фирма принадлежит миллиардеру Виктору Медведчуку. Точно так же в Киеве уверены в том, что и компания Proton Energy (оператор поставок ДТ по этой трубе) принадлежит куму президента России. Именно этот путь вытесняет сегодня поставки из Белоруссии, занимая уже более четверти рынка дизтоплива и приближаясь в перспективе к 2 млн тонн ежегодной поставки.Эту "зраду" заметил и бывший комбат "Донбасса" Семенченко-Гришин. Крупный специалист по блокадам уже включил Новорград-Волынский в список своих целей. Под крики о сделках с врагом и контрабанде он пытается "повоевать" еще и на этом фронте. И тут уже тяжело понять, на кого работает этот "народный" депутат. Ведь если "перерезать" трубу и вообще отказаться от поставок дизтоплива из России и Белоруссии, танки не сдвинутся с места. Но пока угрозы Семенченко-Гришина остаются пустым звуком, а ДТ исправно течет из России в баки машин и бронетехники.Фактически состояние ранка топлива на подмандатной киевскому режиму территории цифрами и фактами доказывает, что именно от России сегодня зависит жизнь и смерть режима Порошенко. Мало того, и любого следующего - США и Ко не будут выкладывать миллиарды долларов из своего кармана, чтобы у кого-либо в Киеве хватило денег покупать более дорогое горючее в дальнем зарубежье и ЕС.Мало того, янки наоборот отказали предоставить Киеву кредит МВФ, а следом и ЕС отказал в транше макроэкономической помощи в 600 миллионов евро. Так что следующий год может оказаться неожиданным для ряда агентов Путина, которыми наводнены коридоры власти в Киеве. Возможно, что уже весной агент Путина Семен Семенченко будет свергать агента Путина Порошенко .Если последнего поселят рядом с Януковичем, будет смешно.P.S. Вот только на Донбассе и на остатках Украины в целом, миллионам людей не до смеха.