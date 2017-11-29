09:31 29 ноября

Кто заправляет танки и БТРы ВСУ

Кто заправляет танки и БТРы ВСУ


За прошедшие после переворота в Киеве годы новый режим нашел надежный способ "борьбы с Россией", обзаводясь фирмами и даже странами-прокладками. Это позволяет утверждать, что "Украина не закупает российский газ". Очень удобная схема развешивания лапши по ушам, но затратная. Ведь все дополнительные посредники берут плату за свои услуги. Плюс за счет более длинного плеча доставки дорожает и сам газ. Плюс неизвестная сумма исчезает в руках чиновников, ответственных за принятие решения, у кого именно покупать в ЕС российский газ. И хотя точные документально подтвержденные цифры держатся в секрете, порядок цифр известен - около 40 долларов за тысячу кубометров газа платится дополнительно.

Казалось бы, подобную схему можно и нужно применять повсеместно. Но проблема в том, что у киевского режима банально не хватает денег на подобные схемы. В результате, на сегодняшний день 75% сжиженного газа импортируется как раз из России или Белоруссии. Но так как собственной нефте- и газодобычи у Белоруссии нет, речь здесь идет именно о России и российских нефтепродуктах. При этом надо учесть, что по оценкам местных трейдеров, треть всего рынка сжиженного газа нелегальна.


Немногим лучше обстоят дела с бензинами. После переворота его потребление в стране упало вдвое - до 2,1-2,2 млн тонн в год. Благодаря этому удалось уменьшить долю закупаемого в России бензина до 65% общего объема потребления. Собственно, бензин просто уступил свою долю газу, объемы потребления которого выросли в полтора раза и составят в текущем году около 1,6 млн тонн. Если считать в литрах, то уже продается больше автогаза, чем бензина.

Самое же печальное в поставках дизтоплива (ДТ). Той самой "соляры", без которой не завести двигатели танков и БТРов, воюющих сегодня на Донбассе. И не только дизтоплива, но и реактивных топлив. За 9 месяцев 2017 года закуплено 146 тысяч тонн "авиационки", но в аэропорты не попало и половины. Возможно, исчезнувшие тонны используют для "превращения" авиакеросина в дизтопливо, поскольку акциз на него ниже и ввозить выгоднее.

В целом, именно "дизель" наиболее расходуемое топливо. Что не удивительно, если вспомнить о том, сколько литров тратят танки и другая бронетехника. А так же о том, сколько позволяет списать и украсть армия, действующая совершенно закрыто в зоне АТО. Так или иначе, но в этом году на подконтрольной киевскому режиму территории будет "сожжено" около 6 миллионов тонн ДТ. Это уже равно довоенному 2013 году - именно за счет ВСУ.

И 90 процентов дизтоплива поставляется из России. Фактически, ни один танк, САУ и бронетранспортер с дизелями "Дойц" или половинками танковых движков не сдвинулся бы с места без российского топлива.

На сегодняшний день основные поставки идут даже не через Белоруссию, а напрямую. Задействована труба "Самара – Западное направление" по которой раньше шли нефтепродукты до самой Венгрии. Сегодня же уже возле границы, в Новоград-Волынском, нефтепродукты перекачиваются по цистернам и развозятся по стране. Эту "трубу" в прошлом году российская "Транснефть" продала швейцарской компании International Trading Partners. Считается, что эта фирма принадлежит миллиардеру Виктору Медведчуку. Точно так же в Киеве уверены в том, что и компания Proton Energy (оператор поставок ДТ по этой трубе) принадлежит куму президента России. Именно этот путь вытесняет сегодня поставки из Белоруссии, занимая уже более четверти рынка дизтоплива и приближаясь в перспективе к 2 млн тонн ежегодной поставки.

Эту "зраду" заметил и бывший комбат "Донбасса" Семенченко-Гришин. Крупный специалист по блокадам уже включил Новорград-Волынский в список своих целей. Под крики о сделках с врагом и контрабанде он пытается "повоевать" еще и на этом фронте. И тут уже тяжело понять, на кого работает этот "народный" депутат. Ведь если "перерезать" трубу и вообще отказаться от поставок дизтоплива из России и Белоруссии, танки не сдвинутся с места. Но пока угрозы Семенченко-Гришина остаются пустым звуком, а ДТ исправно течет из России в баки машин и бронетехники.

Фактически состояние ранка топлива на подмандатной киевскому режиму территории цифрами и фактами доказывает, что именно от России сегодня зависит жизнь и смерть режима Порошенко. Мало того, и любого следующего - США и Ко не будут выкладывать миллиарды долларов из своего кармана, чтобы у кого-либо в Киеве хватило денег покупать более дорогое горючее в дальнем зарубежье и ЕС.

Мало того, янки наоборот отказали предоставить Киеву кредит МВФ, а следом и ЕС отказал в транше макроэкономической помощи в 600 миллионов евро. Так что следующий год может оказаться неожиданным для ряда агентов Путина, которыми наводнены коридоры власти в Киеве. Возможно, что уже весной агент Путина Семен Семенченко будет свергать агента Путина Порошенко .

Если последнего поселят рядом с Януковичем, будет смешно.

P.S. Вот только на Донбассе и на остатках Украины в целом, миллионам людей не до смеха.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)

Использованы фотографии: oruzhie.info
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. рюрикович Сегодня, 06:48
    А как же "Лукашенко кормит украинский режим","Лукашенко заправляет украинскую армию","Лукашенко сидит на пятнадцати стульях" и пр.????? belay
    Оказывается,не всё так просто laughing fellow И рыльце в пушку не только у одного Лукашенка wink feel
    рюрикович
    1. 210окв Сегодня, 07:56
      Это говоря не совсем знающие товарищи.Это и понятно что мы сами этот режим и поддерживаем.Есть более высокие материи,и в Кремле на этом зациклены.А жизни людей там не интересуют.
      Цитата: рюрикович
      А как же "Лукашенко кормит украинский режим","Лукашенко заправляет украинскую армию","Лукашенко сидит на пятнадцати стульях" и пр.????? belay
      Оказывается,не всё так просто laughing fellow И рыльце в пушку не только у одного Лукашенка wink feel
      210окв
    2. Ромей Сегодня, 08:35
      И рыльце в пушку не только у одного Лукашенка

      Более того, Лукашенко здесь вообще не при делах. Можно даже поставить ему в плюс, что он не стал влезать в этот кровавый блудняк и диавольскую игру в Новороссии.
      Ромей
    3. Анатоль Клим Сегодня, 08:35
      Цитата: рюрикович
      И рыльце в пушку не только у одного Лукашенка

      То есть Вы ставите знак равенства между алчными и беспринципными российскими олигархами и верным союзником - президентом Беларуси, хотя ему казну пополнять надо, власть то надо сохранить и передать по наследству, а для этого "народцу" косточки кидать надо, а то взбунтуется. В принципе, в России также, только олигархов, своих много, а в Беларуси он один.
      Анатоль Клим
    4. антивирус Сегодня, 09:09
      Лука только на 15 стульях? я думал он изворотливей
      антивирус
  2. inkass_98 Сегодня, 07:03
    А я всегда считал, что Семенченко засланец. И не зря он во ВГИКе учился, так талантливо нагадить Руине, при этом прикидываясь ее патриотом, может только истинный художник, в смысле режиссер-постановщик.
    З.Ы. В Ростове Порошенко и Януковичу тесно будет, одного надо вернуть взад.
    inkass_98
    1. антивирус Сегодня, 09:12
      З.Ы. В Ростове Порошенко и Януковичу тесно будет, одного надо вернуть взад
      -есть Оренбург и Карабаш
      антивирус
  3. andrewkor Сегодня, 07:06
    Кому война,а кому мать родна!Совсем страх и совесть потеряли торгаши!А куда смотрит Гарант и подконтрольные ему силовые структуры?Гнильцой все это попахивает и не малой!3-й Рейх без горючки загнулся во ВМВ и Укрорейх так и надо было бы придушить!На посевную ,видите ли, им столяра нужна!
    andrewkor
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:33
    Бизнес даже на крови мирного населения не считается преступным, если это выгодно власть имущим.
    Геркулесыч
    1. 23рус Сегодня, 08:31
      Интересно, а начём ещё можно сделать бизнес? hi
      23рус
  5. лис Сегодня, 08:20
    тут и гадать не надо-роснефть-главный спонсор.ведь деньги не пахнут,господин сечин...
    лис
  6. Ромей Сегодня, 08:30
    Михаил не рассказал ничего нового. Бензинчик в Одессе был со стопроцентной гарантией из нашей нефти, а солярочка в бэтрах и танках бандерлогов наверняка даже производится у нас. Вот такой вот мощный удар по "киевской хунте". Зато президент у нас всем патриотам патриот, а кто с этим не согласен скрытый украинец и агент госдепа.
    Ромей
    1. д^Амир Сегодня, 09:08
      в одессе скорее всего из молдавского транзита.... то же мягко говоря ждет своего летописца.... вот только сколько бедолага проживет после этого большой вопрос....
      д^Амир
  7. 23рус Сегодня, 08:30
    СССР всегда был готов к оборне и какой-нибудь маленький трубопроводик обозначенный только на секретых картах генштаба вступил в действие. А белорусы морально помогут.
    23рус
    1. д^Амир Сегодня, 09:09
      все смешнее.... подразделения трубопроводчиков способны эти трубопроводы десятками километров в сутки укладывать.....
      д^Амир
Картина дня