Юрий Крупнов: Лишнее население – в Москве, в селах – его критический дефицит

Уровень производительности труда в Москве превышает среднее значение по стране в 2,5 раза, а по сравнению с сельскими поселениями России - в 5-7 раз. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во время дискуссии с главой совета Центра стратегических разработок, председателем Комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным на Общероссийском гражданском форуме. 15 миллионов человек, проживающих в сельской местности, по словам Собянина, "лишние", "не нужные для производства сельхозпродукции с учетом новых технологий". Причину того, что в селах и малых городах не хватает качественных рабочих мест, мэр Москвы списал на противодействие властей "естественным трендам", главным образом – урбанизации. "Без концентрации в крупных мегаполисах нам не поднять ни производительность труда, ни высокие технологии, ни науку, ни образование, ни здравоохранение, ни человеческий капитал", - уверен мэр Москвы – города, несправедливо, по его мнению, считающегося "паразитом". Озвученные Сергеем Собяниным постулаты опроверг председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.Своим экспертным мнением он поделился с Накануне.RU:- Во-первых, по поводу производительности труда. Когда в августе я обсуждал доктрину "размосквичивания", я сделал несколько подсчетов об отношении гипермегаполиса Москвы и такого города-миллионника, как Омск. Бюджетная обеспеченность Омска на одного жителя в 13 раз меньше, чем в Москве. Это значит, что, даже если представить, что в Москве в 2,5 раза производительность труда выше, чем в среднем по стране, то получается, что Москва живет не по средствам в семь раз. А если сопоставлять бюджетную обеспеченность бедных сел на одного жителя, то, даже если на селе в 10 раз меньше производительность труда, то в Москве это отношение не 1 к 13, как в Омске, а 1 к 100. Поэтому все эти подсчеты про производительность труда не отражают никакой реальности. Это фикция, сказка или, как любит Сергей Семенович в последнее время высказываться, "фейк". Это фейковые цифры про производительность труда, которые ничего не отражают, кроме желания совершенно непропорциональное распределение средств в пользу Москвы выдавать за драйвер развития. Реально же Москва – это в чистом виде паразит на теле и сел, и малых городов, и остальных мегаполисов России. В этом смысле все фантазии успешного мэра в одну минуту могут закончиться, если мы перенесем столицу из Москвы, уберем оттуда крупные корпорации, а в соседних с Москвой областях понастроим промышленность, и завтра вдруг окажется, что Москва – большой депрессивный город. Это абсолютно искусственное процветание, более того, паразитарное. Оно опустынивает и обезлюживает страну.Во-вторых, про "15 миллионов лишних людей". Эта цифра также взята с потолка, потому что, даже если брать долю сельского населения к городскому, а она составляет примерно четверть (75% - городское, 25% - сельское), то Собянин путает людей, занятых сельскохозяйственным трудом, и сельское население. Даже если принять сказки о том, что в США 3% людей обеспечивают страну продовольствием, то они про людей, занятых сельскохозяйственным трудом. А на селе живут люди, занятые разным трудом! Во всем развитом мире доля сельского населения составляет примерно от 18 до 27%, у нас – 25%. В этом смысле Российская Федерация выглядит нормально. Но с учетом того, что у нас плотность населения в четыре раза меньше, чем в США, а по сравнению с Великобританией или Германией – в 100 раз, то нашего населения на сельской местности абсолютно не хватает. Не то, что оно у нас лишнее, у нас критический дефицит этого населения! Другое дело, что лишнее население – это в Москве. Если в Москве будут убраны искусственные условия процветания в виде счетов корпораций, распределения бюджета, околобюджетных "фирмочек", то как раз "лишними" будут 15 млн в этом московском регионе, который охватывает Москву и соседние области, где проживают 35 млн человек. Сергей Семенович перепутал. Не под тем фонарем искал. 15 млн человек лишние не в сельской местности, там как раз дефицит, а лишние – в Москве. Если уж заниматься этими "лишними людьми", то с Сергея Семеновича и надо начинать!Наконец, третий момент. Все эти обсуждения вызывает оторопь у всех, кроме редких странных адептов доктрины дальнейшего "омосквичивания". Люди говорят, что, если мы и дальше не будем вкладывать в малые города и деревни, то, конечно, там будет еще хуже, и все население будет "лишним" через 10 лет. Надо развивать промышленность, инфраструктуру, вкладывать в малые города, а не обсуждать, чтобы все либо переезжали в Москву, либо умирали со скуки в деревнях. Надо развивать страну. Но почему-то эта простая для государственного человека мысль о том, что надо развивать страну, а не фантазировать на тему "лишних 15 миллионов", высшему должностному лицу субъекта федерации Сергею Семеновичу и его советникам не приходит в голову.Также оторопь берет от слов про "естественные тренды". Представим, что приходит человек ко врачу и говорит: "У меня грыжа в теле, она естественно выросла и растет дальше", а врач ему вместо того, чтобы взять нож и прооперировать, говорит: "Вы знаете, у вас это такая естественная грыжа в вашем естественном теле, поэтому она должна и дальше расти, пусть она и дальше растет. Зачем вы хотите, чтобы я ее вырезал?" Задача государственного управленца не в том, чтобы идти на поводу за естественными тенденциями. У нас и вымирание естественное в стране, у нас демографический коллапс. Давайте тогда пойдем на кладбище за естественными тенденциями! Задача государственного управленца – выстраивать контртенденции через проектирование совершенно других форм и способов жизни. Когда человек говорит про естественные тенденции, являясь государственным служащим, это странно. Естественные тенденции – это ненадлежащий предмет управления, как минимум.Надо создавать рабочие места. Было заявлено о создании к 2020 г. 25 млн рабочих мест самого высокого уровня. Где они? Нужен инфраструктурный, промышленный рывок через создание миллионов рабочих мест в регионах, малых городах и селах. Этого требует Путин, а чиновники ему говорят: "Да это естественная тенденция, пусть село погибает, а мы будем писать диссертации на тему этих естественных тенденций!"