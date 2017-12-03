10:50 03 декабря
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Юрий Крупнов: Лишнее население – в Москве, в селах – его критический дефицит

Уровень производительности труда в Москве превышает среднее значение по стране в 2,5 раза, а по сравнению с сельскими поселениями России - в 5-7 раз. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во время дискуссии с главой совета Центра стратегических разработок, председателем Комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным на Общероссийском гражданском форуме. 15 миллионов человек, проживающих в сельской местности, по словам Собянина, "лишние", "не нужные для производства сельхозпродукции с учетом новых технологий". Причину того, что в селах и малых городах не хватает качественных рабочих мест, мэр Москвы списал на противодействие властей "естественным трендам", главным образом – урбанизации. "Без концентрации в крупных мегаполисах нам не поднять ни производительность труда, ни высокие технологии, ни науку, ни образование, ни здравоохранение, ни человеческий капитал", - уверен мэр Москвы – города, несправедливо, по его мнению, считающегося "паразитом". Озвученные Сергеем Собяниным постулаты опроверг председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.



Своим экспертным мнением он поделился с Накануне.RU:


- Во-первых, по поводу производительности труда. Когда в августе я обсуждал доктрину "размосквичивания", я сделал несколько подсчетов об отношении гипермегаполиса Москвы и такого города-миллионника, как Омск. Бюджетная обеспеченность Омска на одного жителя в 13 раз меньше, чем в Москве. Это значит, что, даже если представить, что в Москве в 2,5 раза производительность труда выше, чем в среднем по стране, то получается, что Москва живет не по средствам в семь раз. А если сопоставлять бюджетную обеспеченность бедных сел на одного жителя, то, даже если на селе в 10 раз меньше производительность труда, то в Москве это отношение не 1 к 13, как в Омске, а 1 к 100. Поэтому все эти подсчеты про производительность труда не отражают никакой реальности. Это фикция, сказка или, как любит Сергей Семенович в последнее время высказываться, "фейк". Это фейковые цифры про производительность труда, которые ничего не отражают, кроме желания совершенно непропорциональное распределение средств в пользу Москвы выдавать за драйвер развития. Реально же Москва – это в чистом виде паразит на теле и сел, и малых городов, и остальных мегаполисов России. В этом смысле все фантазии успешного мэра в одну минуту могут закончиться, если мы перенесем столицу из Москвы, уберем оттуда крупные корпорации, а в соседних с Москвой областях понастроим промышленность, и завтра вдруг окажется, что Москва – большой депрессивный город. Это абсолютно искусственное процветание, более того, паразитарное. Оно опустынивает и обезлюживает страну.

Во-вторых, про "15 миллионов лишних людей". Эта цифра также взята с потолка, потому что, даже если брать долю сельского населения к городскому, а она составляет примерно четверть (75% - городское, 25% - сельское), то Собянин путает людей, занятых сельскохозяйственным трудом, и сельское население. Даже если принять сказки о том, что в США 3% людей обеспечивают страну продовольствием, то они про людей, занятых сельскохозяйственным трудом. А на селе живут люди, занятые разным трудом! Во всем развитом мире доля сельского населения составляет примерно от 18 до 27%, у нас – 25%. В этом смысле Российская Федерация выглядит нормально. Но с учетом того, что у нас плотность населения в четыре раза меньше, чем в США, а по сравнению с Великобританией или Германией – в 100 раз, то нашего населения на сельской местности абсолютно не хватает. Не то, что оно у нас лишнее, у нас критический дефицит этого населения! Другое дело, что лишнее население – это в Москве. Если в Москве будут убраны искусственные условия процветания в виде счетов корпораций, распределения бюджета, околобюджетных "фирмочек", то как раз "лишними" будут 15 млн в этом московском регионе, который охватывает Москву и соседние области, где проживают 35 млн человек. Сергей Семенович перепутал. Не под тем фонарем искал. 15 млн человек лишние не в сельской местности, там как раз дефицит, а лишние – в Москве. Если уж заниматься этими "лишними людьми", то с Сергея Семеновича и надо начинать!

Наконец, третий момент. Все эти обсуждения вызывает оторопь у всех, кроме редких странных адептов доктрины дальнейшего "омосквичивания". Люди говорят, что, если мы и дальше не будем вкладывать в малые города и деревни, то, конечно, там будет еще хуже, и все население будет "лишним" через 10 лет. Надо развивать промышленность, инфраструктуру, вкладывать в малые города, а не обсуждать, чтобы все либо переезжали в Москву, либо умирали со скуки в деревнях. Надо развивать страну. Но почему-то эта простая для государственного человека мысль о том, что надо развивать страну, а не фантазировать на тему "лишних 15 миллионов", высшему должностному лицу субъекта федерации Сергею Семеновичу и его советникам не приходит в голову.

Также оторопь берет от слов про "естественные тренды". Представим, что приходит человек ко врачу и говорит: "У меня грыжа в теле, она естественно выросла и растет дальше", а врач ему вместо того, чтобы взять нож и прооперировать, говорит: "Вы знаете, у вас это такая естественная грыжа в вашем естественном теле, поэтому она должна и дальше расти, пусть она и дальше растет. Зачем вы хотите, чтобы я ее вырезал?" Задача государственного управленца не в том, чтобы идти на поводу за естественными тенденциями. У нас и вымирание естественное в стране, у нас демографический коллапс. Давайте тогда пойдем на кладбище за естественными тенденциями! Задача государственного управленца – выстраивать контртенденции через проектирование совершенно других форм и способов жизни. Когда человек говорит про естественные тенденции, являясь государственным служащим, это странно. Естественные тенденции – это ненадлежащий предмет управления, как минимум.

Надо создавать рабочие места. Было заявлено о создании к 2020 г. 25 млн рабочих мест самого высокого уровня. Где они? Нужен инфраструктурный, промышленный рывок через создание миллионов рабочих мест в регионах, малых городах и селах. Этого требует Путин, а чиновники ему говорят: "Да это естественная тенденция, пусть село погибает, а мы будем писать диссертации на тему этих естественных тенденций!"
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113491/


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Комментарии 37

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  1. Васся Вассин Сегодня, 06:57
    Вот-вот, как все с ног на голову перевернул бурят, нужно ему глазья открыть хирургическим путем.
    Васся Вассин
    1. Chertt Сегодня, 07:35
      Не обижайте, моих соседей бурятов.... А если серьезно
      "Реально же Москва – это в чистом виде паразит на теле и сел, и малых городов" -- Стоя аплодирует всё "замкадье" Диспропорция Москва-Россия это такая же проблема нашей страны. как и коррупция
      Chertt
      1. Мой адрес Сегодня, 09:02
        hi Алексей!
        Ознакомишься с перлами крупнейших представителей Елиты (Чубайса о лишних людях, Грефа о стране-даунфатере, Собянина о том, как М-ва кормит всю страну и прочих кудриных) и вспоминаешь анекдот:
        В споре с Иваном Владимировичем Мичуриным, Лаврентий Павлович в запале сказал: «Да что вы можете знать о вредителях!».
        Мой адрес
    2. сибиралт Сегодня, 07:39
      Москва по факту высасывает ресурсы из регионов. А чтобы это как-то прикрыть заявляют о своей высокой производительности. Главная их производительность - спекуляция, развлечения и зрелища.
      сибиралт
      1. alekc73 Сегодня, 09:02
        Перенести столицу в Новосибирск.Все денежные потоки туда.Что тогда скажет Собянин.Перевоспитывать его поздно.Сослать куда нибудь в условный Урюпинск,где вся промышленность стоит или полуживая.Все налоги забирает Москва, а обратно денег выделяют меньше минимума.Тогда крутись мэр hi
        alekc73
        1. Greenwood Сегодня, 09:58
          Не надо в Новосибирск. Лучше построить с нуля маленький город с чисто административными функциями, либо взять за основу какой-нибудь совсем небольшой городок, не страдающий от пробок и перенаселённости. ИМХО в Красноярском крае оптимально. Равноудалённо от западной и восточной границ страны.
          Greenwood
        2. avt Сегодня, 10:44
          Цитата: alekc73
          Перенести столицу в Новосибирск.

          Через года три взвоете так же как сейчас про Москву о Новосибирске.
          Цитата: лесовозник
          Ничего нового Крупнов не сказал - всё это люди живущие не в Москве и так знают

          Да . Москву раздули до безобразия , уничтожив две трети промышленности и науку. Причём делали это те же самые крупновы . Вот откуда он вещает с трех раз угадайте .Слышал я его бредни аля Навальный о переносе столицы . НИЧЕГО конкретного в части стоимости переноса, вариантов размещения и вообще организации работы . Главное движуха. и крики -,,Посмотрите на пограничные города Китая и наши на другом берегу!" А задайте этому .....председателю-наблюдателю вопрос - А Китай Пекин , как столицу,перенёс к границе России напротив Благовещенска ? Ещё раз - Сталин , когда планировал перестройку Москвы, приказал отстраивать её максимум под 8 миллионов человек и институт прописки был введён не просто так. Кстати - в той же ,,благословенной USA" вы можете кататься куда угодно , но будьте любезны почтовый адрес налоговой службе предоставить.А это покруче бывшей отдельной ФМС.Короче - балабол он, который страстно желает попасть в номенклатуру категории ,,А". Есть на ТВ персонаж мордочку продаёт , мня себя ,,генералом госслужбы" , ну прописался прям в ,,60 минут "Никитос . bully Крупнов такой же НИКАКОЙ конкретики -одни лозунги по ушам ездящие , но пипл хавает.Так что все гаспада переносители ,,А вы друзья как ни садитесь..." всё одно одинхрен у вас получится ,
          но вид с боку.
          Цитата: rotmistr60
          У нас добывают красную рыбу, а приходит на прилавки, смешно, но через Москву.

          Я таки вам больше скажу - квоты на вылов в Москве распределяют ........НО только после того , как ваша местная братва определит КТО собственно её ловить будет и сколько .Причём во времена ,,Джема" и ,,Ишака" это определялось не в Магадане , или Владивостоке ,а именно в ХАБАРОВСКЕ.
          avt
    3. лесовозник Сегодня, 08:41
      Ничего нового Крупнов не сказал - всё это люди живущие не в Москве и так знают. Вообщем что бы спасти Россию , надо спалить Москву - хоть и шутка но, но в каждой шутке, лишь доля шутки.
      лесовозник
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:02
    15 миллионов человек, проживающих в сельской местности, по словам Собянина, "лишние"
    Знакомые выводы, которые зачастую озвучиваются либеральной прослойкой образовавшейся в 90-е. Поэтому Собянин - Кудрин совершенно не удивляет. А то, что Москва живет не по средствам и зачастую за счет страны, аккумулировав денежные потоки, это не новость. Пока в правительстве и крупных мегаполисах будут главенствовать т.н. "либералы" экономика развиваться не будет. А то, что в экономики держится сегодня мало-мальски стабильно - заслуга отнюдь не "либералов".
    rotmistr60
    1. Chertt Сегодня, 07:43
      "если мы и дальше не будем вкладывать в малые города и деревни, то, конечно, там будет еще хуже, и все население будет "лишним" через 10 лет. "
      Розовые сны наших "западных партнеров"
      Chertt
    2. Esoteric Сегодня, 07:45
      Цитата: rotmistr60
      А то, что Москва живет не по средствам и зачастую за счет страны, аккумулировав денежные потоки, это не новость.

      А мне "нравится" производство рыбных консервов в Москве или рядом... lol Не знал, что в Москва-реке лосось и сайра косяками ходят. belay Есть у меня давний приятель. Как-то зашёл разговор о торговле (он платит большую аренду за мизер площади). Он и говорит, что везде, с кем бы он не заключал договор, хозяева сидят в Москве. request Наверное, производительность труда повышают. А в московских новостях иногда мелькают прилавки с ценами, так у нас в Кемерово цены выше... what
      Esoteric
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:54
        с кем бы он не заключал договор, хозяева сидят в Москве

        В Хабаровске то же самое. Практически все прибыльные компании, все банки - все через Москву (редко Питер).
        У нас добывают красную рыбу, а приходит на прилавки, смешно, но через Москву.
        rotmistr60
        1. лесовозник Сегодня, 08:48
          Цитата: rotmistr60
          с кем бы он не заключал договор, хозяева сидят в Москве

          В Хабаровске то же самое. Практически все прибыльные компании, все банки - все через Москву (редко Питер).
          У нас добывают красную рыбу, а приходит на прилавки, смешно, но через Москву.

          Ну так и у нас в Братске крупнейшие в своих отраслях ЛПК и БрАЗ ( аллюминиевый завод) и могучая ГЭС а деньги в Москве и Питере, даже экологические платежи за ущерб экологии этих очень серьёзных загрязнителей и те уходят не по месту расположения предприятий а , по месту регистрации компаний - в Москву и Питер.
          лесовозник
          1. Greenwood Сегодня, 09:00
            У нас во Владивостоке такая же ерунда. Одно из крупнейших предприятий города - Дальневосточное Морское пароходство (FESCO), а вместе с ним и Владивостокский Морской торговый порт выкуплены московской компанией "Сумма", контролируемой олигархом Магомедовым. Штаб-квартира FESCO находится в Москве, ну смешно же.
            Greenwood
            1. sabakina Сегодня, 09:37
              предприятия говорите....мАсквичи все земли скупили в радиусе 500 км. И не в падлу им мотаться на выходные?
              sabakina
    3. alekc73 Сегодня, 09:07
      В России нет лишнего населения.Каждый человек на счету.Таких мэров надо гнать в места ,где их деньги,дети и дома.Колониальные управляющие нам не нужны.
      alekc73
  3. Dr_Engie Сегодня, 07:24
    Слаба тебе хоспади, прозрели. Ещё бы теперь эту мысль до верхов донести.
    Dr_Engie
    1. Chertt Сегодня, 07:37
      Цитата: Dr_Engie
      Ещё бы теперь эту мысль до верхов донести.

      До верхов москвичей ?
      Chertt
      1. andrej-shironov Сегодня, 09:22
        wink Верхи верхов об этом в курсе! Мы все для них,адептов неолиберального капитализма, всего лишь функции. Откройте уже наконец глаза!
        andrej-shironov
    2. Esoteric Сегодня, 07:37
      Цитата: Dr_Engie
      Ещё бы теперь эту мысль до верхов донести.

      Если только на штыках? belay
      Esoteric
  4. Мар.Тира Сегодня, 07:41
    Москва превратилась в рассадник коррупционеров,воров Кавказа,и Средней Азии,как и Питер.Мне когда показали кто эти московские,которые выкупает все эти свечные заводики Газпрома,и Роснефти в Сибири,я просто опупел.Кавказцы??????Идеи лучшего друга,и наставника Путина Чубайса живут,и воплощаются в жизнь.
    Мар.Тира
    1. Esoteric Сегодня, 07:51
      Я уже говорил, как поднять рейтинг кандидата в президенты. Надо пообещать, что Чубайс весь остаток жизни будет шить тапочки на зоне.Таких надо садить только за слова... stop За дела, подобных этому "нано-члену", при Сталине расстреливали... belay
      Esoteric
    2. alekc73 Сегодня, 09:09
      Не печатайте это....- уже тошнит только от вида" рыжего умника"
      alekc73
  5. Greenwood Сегодня, 07:50
    Удивительно, почему у Назарбаева в Казахстане хватило силы воли перенести столицу из большой перенаселённой (по меркам Казахстана) Алма-Аты в Богом забытый Целиноград и выстроить новую столицу почти с нуля. Отличный пример и стимул для развития государства. А у нас все ресурсы страны закачивают в одного раздувшегося до беспредела клеща, сосущего соки.
    Greenwood
    1. слава1974 Сегодня, 09:45
      у Назарбаева в Казахстане хватило силы воли перенести столицу

      В Ингушетии тоже перенесли столицу из Назрани в Магас. Матвиенко в свое время, чтобы наполнить бюджет Питера деньгами, попросила перенести в город "Газпром", чтобы он платил здесь налоги.
      Так что верхушка прекрасно все осознает.
      слава1974
      1. Greenwood Сегодня, 10:02
        Цитата: слава1974
        Матвиенко в свое время, чтобы наполнить бюджет Питера деньгами, попросила перенести в город "Газпром", чтобы он платил здесь налоги.
        Зато город Омск, в бюджет которого раньше уходили налоги от "Сибнефти" (позже переименованной в Газпром-Нефть), лишился крупнейшего налогоплательщика и стал дотационным.
        Greenwood
  6. Винтовкин Сегодня, 08:02
    Цитата: Greenwood
    Удивительно

    ничего удивительного.. с точки зрения их логистики так удобнее сначала «скирдовать зелень» для последующей перегонки на запад.
    Винтовкин
  7. vfqjh Сегодня, 08:26
    Прочитал , хотелось как то прокомментировать , плюнул и отказался , кроме матерных слов ничего на ум не идёт ... Ездил по России последние годы , насмотрелся .... Ё моё , твоё , наше !!!
    vfqjh
    1. alekc73 Сегодня, 09:10
      Солидарен..Модеры не пропустят.
      alekc73
  8. andrej-shironov Сегодня, 09:18
    Так Собянин, как и некоторые на сайте-адепты экономической эффективности, и мечтает чтоб все жили около Москвы, а все ресурсы в стране добывали вахтовым методом! wink Это ли не мечта правительства Медведева и Гаранта! По их святой вере всё в мире должно быть подчинено ФАКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ/ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ. В этом и есть квинтэссенция неолиберализма.
    andrej-shironov
  9. Vard Сегодня, 09:21
    Это у нас низкая производительность труда!? Я в 2015 за одну зарплату, за четверых вкалывал... да так что раком заболел... и взяли и вышибли с работы, больные ни кому не нужны...
    Vard
  10. Евродав Сегодня, 09:35
    Цитата: Esoteric
    Цитата: rotmistr60
    А то, что Москва живет не по средствам и зачастую за счет страны, аккумулировав денежные потоки, это не новость.

    А мне "нравится" производство рыбных консервов в Москве или рядом... lol Не знал, что в Москва-реке лосось и сайра косяками ходят. belay Есть у меня давний приятель. Как-то зашёл разговор о торговле (он платит большую аренду за мизер площади). Он и говорит, что везде, с кем бы он не заключал договор, хозяева сидят в Москве. request Наверное, производительность труда повышают. А в московских новостях иногда мелькают прилавки с ценами, так у нас в Кемерово цены выше... what

    Хотя раньше( при СССР) снабжение(продовольствие) было как московское, я по Прокопьевску, Кемеровской обл. сужу... Шахтеры за колбасой в Москву не ездили, довольно сносно жили...
    Евродав
  11. Бригадир Сегодня, 10:00
    Слушать "знатока сельского хозяйства" Собянина про производительность труда за МКАДом - себя не уважать!
    Бригадир
  12. Винтовкин Сегодня, 10:09
    Цитата: Greenwood
    Зато город Омск, в бюджет которого раньше уходили налоги от "Сибнефти" (позже переименованной в Газпром-Нефть), лишился крупнейшего налогоплательщика и стал дотационным.

    А иначе сосули бы нечем было сбивать в Питере )) Питерцы без обид - это мой любимый город!
    Винтовкин
  13. мичман Сегодня, 10:10
    Обсуждение проведено неверно. Лишних людей в России нет, есть руководители, которым судьба страны ничего не значит. Начну приводить примеры из практики.
    1. В Приморье наметилось сокращение шахт. Сразу поступило задание найти возможность создать новые предприятия. Подготовили всю документацию по созданию в Партизанске радиозавод. Но пришел меченый с алкашом и все отменилось;
    2. В Татарии появилось незанятое население. Были созданы заводы в Лениногорске и Альметьевске. Проблема была решена;
    3. На Западной Украине пришлось создать завод в Червонограде для помощи Львовскому ПО им В.И. Ленина.
    Я могу привести примеры и по другим регионам. Это примеры по работе моего 6 ГУ МРП СССР. Честь имею.
    мичман
  14. Степан Кудинов Сегодня, 10:11
    Не понятно- о чем спор? Неужели до сих пор не уяснили себе, что в стране, при таких правителях и этих типа "экономистов", развиты всего, ВСЕГО!!!!!!!!!!!!, две сферы "промышленности": торговля и охрана торговли. Всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Посему говорить о "лишних" людях можно только с точки зрения ГЛОБАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ столоначальников. Сегодня куда ни посмотришь министры, президенты и прочая шушера, а промышленность восстанавливать КТО БУДЕТ??????????????????? И,В,Сталина не ждите - не придет.
    Степан Кудинов
  15. Стас Сегодня, 10:32
    Главный паразитический центр России находится в Москве. Выкачивая финансовые и людские ресурсы со всей страны, правители создали государство в государстве. Если центр начинает паразитировать за счёт провинции, то результат будет плачевный и для Москвы и для страны в целом. Ведь достаточно почитать историю, хотя бы той же Римской империи.
    Стас
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