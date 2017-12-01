18:58 01 декабря
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Владимир Бортко: Между русским и украинцем никакой разницы нет

Владимир Бортко: Между русским и украинцем никакой разницы нет


Сегодня наша власть ищет национальную идею, пытается нащупать скрепы, способные сплотить народ России, хочет выработать даже закон о единой российской нации. Однако на этом, без всякой иронии, трудном и тернистом пути особых успехов пока что не наблюдается. Может быть, не там ищут? Или не тот закон хотят разработать?

Ровно года назад на пленарном заседании Госдумы РФ с эмоциональной речью, посвященной актуальной теме формирования в России государственной нации и места русских в ней, выступил депутат парламента от КПРФ, кинорежиссер Владимир Бортко.


Парламентский корреспондент Агентства СЗК побеседовал с Владимиром Бортко именно о той проблеме, которую он затронул год назад.

— Когда Вы в своем выступлении говорили о русской нации, Вы имели ввиду политическую нацию?

— Нет, речь шла, я бы сказал, о генетической нации. О той нации, которая есть русские. Политическая нация может складываться из представителей всех наций и народов, существующих у нас в стране. В этом нет ничего плохого – напротив, это замечательно. Но меня интересует нация, которая создала эту страну – а именно русские. Отличаются ли они от французов? Да, конечно. Вот именно это меня интересует и волнует. Где они, русские? У них нет собственного государства, которое, на мой взгляд, есть просто инструмент нации, которым она себя защищает и таким образом собой руководит. У нас, скажем, в стране живут татары, имеющее свое государство. Есть оно и у других наций. А у русских – нет. Мне показалось это странным и несправедливым. Поэтому я и выступил на заседании Госдумы РФ.

— А что такое «русский»? Как Вы определяете это понятие?

— Понятие «русский» – очень простое. Существует генетический код — так называемая гаплогруппа R1a1. Вот носители этого кода и есть русские.

— Но этот код присутствует также у многих славян, которые тем не менее себя русскими не числят…

— Там, где присутствует этот код, там – и русские. Он есть у русских, у украинцев, у восточных белорусов и, как ни странно, даже у поляков. У последних его поменьше, но он тем не менее присутствует. Это и есть славяне, это и есть, собственно говоря, та Русь, которая была с самого начала. Это не совсем марксистская точка зрения, но я её разделяю.

Я не говорю о том, чтобы другим было плохо – Боже упаси! Я всецело за то, чтобы всем было хорошо, чтобы всё было замечательно и прекрасно. И если мы говорим о политической нации, то это тоже имеет место быть. Но меня интересует, прежде всего, нация, которая сделала наше государство. Те, у которых R1a1 — в крови. А они исчезают. И почему нужно сохранять, скажем, уссурийского тигра (это дело правильное и хорошее), но не сохранять ту русскую нацию, которая есть? А эта нация исчезает, исчезает по 700 тыс. человек в год.

— Как Вы оцениваете идею панславизма в нынешних условиях?

— Я всецело приветствую идею славянского братства, которое сложилось у нас один раз в истории, и сделал это грузин. Оно располагалось на территории от Адриатики, от бывшей большой Югославии, до Тихого океана, до берегов Японии.

— А возможно ли возродить то, что было сделано тогда?

— Это зависит от самосознания этих славян. Если они понимают свое предназначение, осознают опасность своего исчезновения, это, конечно, будет. А если все продолжится, как сейчас: «Да Бог его знает, кто я такой. Ну и ладно» — тогда ничего и не произойдет. Хотя мне обидно и больно на это смотреть.

— Сейчас на Украине, в первую очередь, и в Белоруссии, правда, в гораздо меньшей степени, идет самоидентификация населения. И происходит она, в первую очередь, как отрицание своей русскости…

— Если они пойдут и сдадут кровь на анализ, то увидят, что между русским и украинцем никакой разницы нет. И называй себя как хочешь, хоть тем, хоть этим. Танцуй гопак, лявониху или польский народный танец, суть будет одна и та же – кровь, которая у них всех одинакова. Эта точка зрения – не сильно популярная. Но почему ей отказывать в праве на существование? Пусть мне скажут, в чем и где я не прав. Я тут же откажусь от своих идей.

— В фильме «28 панфиловцев» есть такой эпизод. В окопе – русский и казах. Русский говорит, что сейчас мы покажем фашистам, что такое русские солдаты. Его напарник отвечает, что он не русский, а казах. В ответ русский заключает, ты сражаешься за Россию, значит, ты русский…

— Я не смотрел этого фильма. Но я понимаю эту реплику и всячески ее приветствую. По одной простой причине. Когда я говорил о коде R1a1, я имел в виду очень узкую сторону этой проблемы – а именно национальную. А есть вещи более масштабные – государственные. Например, татары живут с нами на протяжении очень-очень многих лет. И их история не менее древняя и насыщенная, чем наша, русская. Но это не значит, что мы поэтому не должны жить в составе общества государства. Мы обязательно должны быть вместе! Но мне просто обидно, что у татар есть свое государство, у нас – нет. Вот в этом все дело. Я хочу быть с ними на равных – не выше их, а на равных.

— Запад сегодня сталкивается с проблемой массовой миграции. Но и Россия не избегла этой же проблемы. Есть ли, на Ваш взгляд, сходство в этой проблематике у нас и у них?

— Конечно, мы очень похожи в этом отношении. Но у нас мигрантов в отличие от западных стран все-таки в большей степени приглашают. Это дешевле, проще. И, кроме того, они выполняют замещающую функцию – своих рабочих рук вроде бы не хватает, значит, будем черпать у соседей.

Тот же процесс происходит и на Западе. Конечно, он, этот процесс, отягощен проблемами. Все-таки культуры очень разные. И конвергенция, проникновение одного в другое, прямо скажем, протекает не очень хорошо.

И у нас с миграцией существует очень большая проблема. Достаточно сказать, что в России при примерно 140 млн населения 10 млн — мигранты. Это уже серьезно, и с этим надо что-то делать. Иначе может кончиться так же, как в Древнем Риме – то есть Рима не стало. То же самое может случиться и с нами, и с нашими европейскими соседями.

— Сейчас в год столетнего юбилея Октября на экраны страны вышло довольно много исторических фильмов, посвященных тем событиям. И практически все они неоднозначно воспринимаются обществом. Как, с Вашей точки зрения, можно отображать в искусстве исторические события и личности? Есть ли здесь какие-то правила или ограничения? Как относиться к таким фильмам?

— Я думаю, что никак не относиться: хотите смотрите, хотите – нет. У меня очень широкий взгляд на такие вещи.

— То есть Вы за полную свободу художника? За отсутствие цензуры?

— У художника всегда есть самоцензура, а вот цензуры быть не должно. У нас существуют два документа. Один из них называется Конституция РФ. Там написано, что можно делать. Другой – Уголовный кодекс РФ, где обозначено, чего делать нельзя. И если не нарушаются эти документы, тогда всё в порядке, всё хорошо. А всё остальное: нравится, не нравится, смотреть, не смотреть – это личное дело каждого.

Был в свое время художник, с которым поддерживал отношения Папа Римский. И папа предложил художнику расписать одну церковь. Художник выполнил заказ. А когда папа пришел и увидел роспись, он чуть в обморок не упал – там были одни голые люди. Хотели даже все закрасить. А это была Сикстинская капелла, а художника звали Микеланджело.
Автор: Владимир Бортко
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14386


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Комментарии 10

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  1. prior Сегодня, 15:16
    "Между русским и украинцем никакой разницы нет"
    Конечно нет, если оба живут в России и являются гражданами России.
    Но если любой из них на Украине ...?! Сам черт не поймёт кто есть кто...
    prior
    1. Венд Сегодня, 15:22
      Только украинцам не говорите об этом, а то на экскременты изойдут laughing
      Венд
    2. виктор н Сегодня, 18:17
      Не видит русского государства, не видит разницы: о чём говорить со слепым?
      Россию, ту что есть, создали русские, для СЕБЯ и прочих, отличие от которых в том и состоит, что они это государство не строили.
      виктор н
  2. Нонна Сегодня, 15:23
    То, что Бортко минкульт не дал госфинансирование на фильм о Донбассе по книге А.Проханова говорит о нерусскости оффшорного правительства РФ. О том, что Россия окупирована предателями на самом верху государственной власти. В то же время находятся миллиарды рублей на педерастическо-педофильские постановки серебрениковых и райкиных, на финансирование ненавидимого народом вражеского гадюшника ебн-центра. Бортко тысячу раз прав, но в этой антидуме он глас вопиющего в пустыне
    Нонна
    1. turbris Сегодня, 16:22
      Вот тут я с вами согласен, в минкультуре очень большие проблемы не только с финансированием, но и морально-нравственными принципами, учитывая то, что появляется после их финансирования. А главное нет ответственности за принимаемые решения.
      turbris
  3. Немезида Сегодня, 16:15
    Разница принципиальная. Русские, это государствообразующий народ,а Украина ,до сих пор,больная русофобией польская провинция,заискивающая перед западом...Со времен Хмельницкого Украина металась от Польши к России и обратно,как женщина с низкой социальной ответственностью...
    Немезида
  4. Slon_on Сегодня, 16:27
    Бортко мужественный человек. За это ему большое СПАСИБО.
    Slon_on
  5. Deck Сегодня, 17:52
    Но мне просто обидно, что у татар есть свое государство, у нас – нет.


    О каком татарском государстве он толкует? Это где?
    Deck
  6. evsyukov_a Сегодня, 18:34
    [/quote]И, кроме того, они выполняют замещающую функцию – своих рабочих рук вроде бы не хватает, значит, будем черпать у соседей.[quote]
    а вот с этим я готов поспорить: оставим мегаполисы, где, тем не менее, они занимают далеко не самые невостребованные места. Возьмем Оренбургскую обл. в которой вакансий нет от слова "вообще". В прошлом году туда поступило 52 тыс. мигрантов. Уехали дальше - 38 тыс. В итоге - 14 тыс. осевших там, где местным не найти работы. Так может не на заработки едут - заселяют уже?
    evsyukov_a
  7. Варяг77 Сегодня, 18:42
    Сейчас на Украине, в первую очередь, и в Белоруссии, правда, в гораздо меньшей степени, идет самоидентификация населения. И происходит она, в первую очередь, как отрицание своей русскости…

    Потому что ни белорусы ни украинцы русскими не являются. Мы же не стонем почему это поляки такие плохие. И тем более их братьями не называем. Вот не надо и белорусов и украинцев считать русскими. Так исторически сложилось. И порознь мы жили гораздо дольше чем вместе. И самое очевидное, что эти две назовем их народности, стали щитом и заслоном между западом и русью. со всеми вытекающими. Как результат они к западу даже ближе чем к нам. А если еще и откинуть в сторону идеологию, то мы увидим, что несколько сотен лет мы не то что были не вместе, а были врагами, опять же со всеми вытекающими. Так с чего вдруг то? с какого перепуга мы братья?
    Да мы все входим в славянский суперэтнос. Не русский, но славянский. Но туда же входят и поляки и чехи и много кто еще. Это ни о чем не говорит. Тем же Белорусам достаточно начать "правильно" преподавать историю и сменить государственную идеологию и все. На поверхность сразу выплывет куча конфликтов с русью, начиная от захвата Полоцка и убийства их национального героя(сейчас) Рогволда Владимиром и заканчивая разделами Речи посполитой и Польш. и все. Ничего и врать то и придумывать не надо. Это все и так правда. И получим еще один аналог украины. Не просто все в наших отношениях было. Так зачем русским навязывать эту непонятную братскость то? А еще и про один народ говорить. Да не один совсем. Почитайте Олеся Бузину(светлая ему память) он ссылаясь на источники писал, что украинцы это уже и не славяне вовсе. Вся степь начиная с хазар и черных клобуков их перепортила. Они же почему про нас русских так вопят, что мы монголы да финно-угры? Это называется на воре шапка горит. А беларусь? да они с прибалтийцами да поляками так намешались, что где там они один народ то? Да плюсом, что за несколько сотен лет отрыва от Руси они конкретно "озападнились" ну сколько эти мантры будут продолжаться то? НУ объективность будет или нет? Русским только хуже становится от предательства "братушек" Может пожалеть себя?А?
    Варяг77
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