09:29 29 ноября

«Бизнесмены-неудачники» Медведева уронили спутники в океан

Что можно сказать по поводу очередного слива кучи спутников неизвестно куда? Все закономерно. Идеология господина премьер-министра Медведева в действии по полной программе.



Когда узнал, что очередная ракета угробилась с очередной порцией спутников, слава богу, «партнерских» в основном, то даже сожаления не было. Только понимание в духе «а что мы хотели?»


Конечно, мы хотели бы, чтобы спутники оказывались там, где запланировано. На орбите. Все остальное — человеческий ли фактор, технические неисправности (что в принципе, одно и то же), уже не важно. Важно, что мы получили очередную оплеуху.

Был бы «Фрегат» новым изделием, не проверенным до конца, было бы не так противно. Но увы, это весьма прекрасное изделие. С 2000 года по настоящее время «Фрегатом» было выведено на орбиты больше сотни аппаратов. Из 58 стартов только один был неудачным по вине «Фрегата». В августе 2014 года, по причине ошибки в программе задания.

Видимо, после перетрясок ВМЗ и КБХА пришла очередь НПО имени Лавочкина.

Понятно, что расследование будет, и кого-то назначат виновным. Не знаю, кладовщицу или уборщицу, но кого-то да назначат. Суть не в том.

Суть в том, что мы продолжаем терять позиции в освоении космоса, причем семимильными шагами.

Возникает вопрос: кто будет ликвидировать тот кошмар, который сложился в космической отрасли сегодня?

Я не зря упомянул Дмитрия Медведева. И процитирую его тоже с умыслом.

Его фразу, которую он сказал в адрес учителей в прошлом году и которая наделала шума, абсолютно справедливо можно отнести и к работникам космических заводов.

«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес».

Инженер космической отрасли — это, получается, тоже призвание. Потому что деньги, которые там платят за работу, вполне сопоставимы с доходами учителя. Ну, немного больше.

Получается, хочешь быть нищебродом во славу Отечества — вперед. Все тебе будет: ответственность, понимание, что делаешь очень нужное дело для страны (и, что немаловажно, прибыльное). Вот только денег не будет. Это же призвание…

А хочешь жить как человек, машина там, квартира — иди в бизнес.

Так и уходят. Жить-то хочется сейчас, а не в следующей жизни. И в итоге остаются только те, кому в бизнесе ловить нечего. Либо фанатики своего дела, дай бог им здоровья.

Сколько еще лет ракеты будут падать из-за того, что их собирают неквалифицированные кадры, укомплектованные по принципу «должен остаться только один», не знаю. Но уверен, что не очень долго. Рано или поздно, но настанет момент, когда ракеты собирать будет просто некому.

Советские кадры доживают свой век. А на смену им приходят, увы, не инженеры, а дефективные менеджеры. Претендующие на высокие зарплаты, но ничего, кроме шума, не производящие.

И это, подчеркну, политика государства.

Напомню слова бывшего министра образования, а теперь помощника президента Фурсенко о том, что «недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».

Интересно на деле получается: творцы не нужны, а если и нужны, то надо их просто уморить в финансовом плане. Пусть, понимаешь, идут в потребители. Пользоваться результатами творчества других.

Да, конечно, пойдут. Зачем учиться пять лет, чтобы получать в месяц меньше, чем господин Медведев в день? Инженер в упомянутом уже КБХА стоит от 16 до 25 тысяч в месяц. На сайте, правда, «цены» убрали, поставили «договорные», чтобы не позориться. В НПО Лавочкина та же песня, но токарь там стоит 35 тысяч. Побольше, конечно, но это Химки, а не Воронеж. Разница есть. В Воронеже токарь стоит чуть меньше — от 30 тысяч.

Есть еще завод ВМЗ, где двигатели собирают для «Союзов». Слесарь по сборке двигателей этих, 6 разряда — 20 тысяч. Обязанности: сборка, регулировка, испытание в соответствии с требованиями конструкторской документации особо сложных и ответственных операций по сборке жидкостных ракетных двигателей.

Вот они и собирают…

Глядя на то, как манагер по продажам в «Связном» получает от 30. Водитель — от 40. Ночной водитель-шлюховоз — 80-100. Для примера взял из местной газеты.

А ведь есть и такие, кто не хочет возить. Пока еще есть. Кто хочет собирать, испытывать и запускать ракеты.

И не обязательно космические. Говоря о ракетных двигателях, мне страшно даже подумать, как поведут себя, если что, «Ярсы», «Тополя» и прочие. Движки на тех же заводах собирают, теми же руками и за ту же зарплату, если что.

Говорят, денег нет на повышение. Кризис в стране только-только закончился.

Не люблю залезать в чужой карман, но интересно, откуда берут доходы господа министры наши? Те, у кого денег нет ни на что. Открытые данные за 2016 год.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Согласно декларации, его доход составил 582 миллиона рублей. В 2015 году его заработок был значительно ниже — 47,9 миллиона рублей.

Действительно, кризис миновал, раз доходец в 12 раз скаканул. Полтора миллиона в день — это серьезно.

Министр по работе с открытым правительством Михаил Абызов. В 2016 году Абызов заработал 520 миллионов рублей.

Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. 357 миллионов рублей. В два раза больше, чем в 2015 году.

И эти люди ставят всем нам минимальный уровень зарплаты в 5 тысяч и прожиточный минимум в 10 тысяч рублей…

Может, стоит господину премьер-министру поискать в карманах подчиненных деньги на достойные зарплаты инженерам и слесарям «Роскосмоса»?

Глупое заявление, конечно. Никто ничего искать не станет, русские же своих не бросают. Особенно там, наверху.

Значит, ракеты будут падать и дальше. По вине кладовщиц и буфетчиц.

Кстати, об истории с кладовщицей, ушедшей на больничный, из-за чего рухнул тот «Протон»… Никому в голову не пришло, как вообще на складе оказался, мягко говоря, совершенно не тот припой? Кто его заказал, кто оплатил, кто поставил? Кто дал указание «паять, чем дали»?

Господин Медведев, вам действительно настолько плевать на то, что творится в «Роскосмосе»?
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 49

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:41
    Может все таки военным осуществлять запуски особо важных ракет...тут угробили по старой схеме кучу спутников и авторитет и снова по человеческому фактору what что за чертовщина
    Тот же ЛЕХА
    1. Chertt Сегодня, 06:55
      Может, пора вводить статьи УК за саботаж в стратегически значимых областях науки и промышленности, А так же приравнять глупость и некомпетентность к вредительству
      Chertt
      1. maxim947 Сегодня, 07:28
        Ага, и сажать будут тех самых кладовщиц и инженеров, они же крайние будут.
        maxim947
      2. dsk Сегодня, 07:30
        Здравствуйте Алексей! Вернуть для начала "конфискацию", очень действенное средство для нормализации "аппетита" чиновников. hi
        dsk
        1. Zibelew Сегодня, 08:01
          Летела ракета, упала в болото,
          Какая зарплата-такая работа...
          Поднимут зарплату - достанем ракету.
          Где деньги возьмёте - не наша забота
          Zibelew
      3. антивирус Сегодня, 09:20
        это очень просто:::: идут испытания подводного двух средного дрона( и разных вариантов движителей(?)), нет результатов из под воды --когда узнаем, то будет кричать УРА
        нет системы ПРО под водой-- мы запросто так обходим районы в Польше и Румынии с Аляской
        антивирус
    2. perun645 Сегодня, 08:17
      Пока ЭТИ манагеры добивают нашу промышленность и науку отливая в граните, мы обречены на вымирание, а то что заливают в уши СМИ на 90% лапша
      perun645
  2. ADmA_RUS Сегодня, 06:41
    Что Это делает в разделе Аналитика?
    Делать выводы, не имея фактов, и не проведя соотвествующий анализ...
    ADmA_RUS
    1. Васся Вассин Сегодня, 06:52
      Это боль, идущая от сердца.
      Васся Вассин
    2. klaus16 Сегодня, 07:37
      А чем не факт - зарплаты? Они все в открытом доступе. Вот и делай выводы.
      klaus16
  3. Дедкастарый Сегодня, 06:46
    Господин Медведев, вам действительно настолько плевать на то, что творится в «Роскосмосе»?
    зря вы так,Скоморохов...
    Дедкастарый
  4. vlad007 Сегодня, 07:02
    Дело не только и не столько в зарплате токаря, слесаря, водителя, инженера, министра. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ порождает безответственность! Это касается и воровства бюджетных денег. Почему убрали из статей УК конфискацию имущества за хищение бюджетных средств?
    vlad007
  5. Нонна Сегодня, 07:05
    Маразм и деградирование нынешней власти дауншифтеров просто зашкаливает. Начиная, от оленевода с его 15 млн. крестьян, не вписавшихся в его светлое урбанистическое гастарбайтерское будущее России до соплежуев в МИДе с их озабоченностями. При Сталине карьера Медведева закончилась бы на лесоповале, остальных "успешных" менагеров - расстрелом.
    Нонна
  6. татарин 174 Сегодня, 07:09
    Один отборный русский мат только хочется произносить после таких "достижений" и глядя на гладкие и холеные образа некоторых членов правительства на экране телевизора во время разных совещаний тоже... Дальше слов нету.
    татарин 174
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:16
      Дальше слов нету.


      Спокойнее... smile если нет слов выкладывайте мысли...Россия страна чудес...в ней запросто можно утопить в океане несколько миллиардов рублей и не понести при этом никакой ответственности.
      Тот же ЛЕХА
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:41
      Татарин174-а вы комбинируйте, Русский и татарский мат совместно используйте! !!
      Геркулесыч
    3. ADmA_RUS Сегодня, 09:10
      Результаты твоей работы сгорели? Нет?
      Твои деньги потеряли? Нет?
      С чего столько эмоций?
      ADmA_RUS
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:16
        С чего столько эмоций?


        Человеку за державу обидно...думаю так what
        Тот же ЛЕХА
  7. omit Сегодня, 07:16
    Господа, не обманывайте себя.В России все зависит от президента Путина.Если он держит Медведева - значит он ему нужен.А зачем- это знает только Путин.
    omit
    1. Azim77 Сегодня, 07:30
      Есть люди, которые слабы в ораторстве, в стратегии, но хороши как делопроизводители. Медведев из этой категории - грамотный бюрократ, юрист. С бумагами хорошо работает. Тайм-билдинг, тайм-менеджмент и тд его стихия. Вот его и держат. Но как лидер, инициатор или организатор, который может стукнуть по столу - мягко говоря не его это призвание. Имхо, конечно. Кадровый голод в высшие эшелоны власти, сейчас по всему миру заметен.
      Azim77
  8. Nix1986 Сегодня, 07:26
    Скажу так, у нашего владельца бизнеса политика кадровая такая же - мне нужен кадровый Макдональдс, но при этом высокотехнологичный и производительный. Из всех 3-х слов имеем только кадровый Макдональдс. Потому как 300 чичмеков на 300 токарных станков это реально, а 30 чичмеков на 30 станков с чпу и 3д печатью, что хочется - это уже фантастика. Да и судя по статье Медведев в театре ВВП свою роль отрабатывает как надо - все косяки падают на него. Царь святой, а бояре черти.
    Nix1986
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:39
    Вот сейчас, потрясем гневно кулаками, а по факту все останется как есть, ибо всех это все устраивает! !!!!!!Ведмедева нужно было в космос запустить с этими спутниками -ими бы и игрался, и питался! !!!!
    Геркулесыч
  10. avia12005 Сегодня, 07:41
    Надо объявит добровольный сбор средств и сделать один космический многоместный корабль, посадить туда правительство и отправить на орбиту. Разобьётся -- ладно. Выйдет на орбиту -- то же самое. И так, и так России лучше.
    avia12005
    1. Дедкастарый Сегодня, 09:09
      Цитата: avia12005
      Надо объявит добровольный сбор средств и сделать один космический многоместный корабль, посадить туда правительство и отправить на орбиту.

      Дедкастарый
  11. Altona Сегодня, 07:44
    Вчера писали,что виноват священник,освящавший то ли сам спутник,то ли всю снаряженную ракету. Мол, и кадило у него было не той системы, и елей воскурял скуповато, и вообще халтурно обряд провел. Кураев с Чаплиным как два "эксперта" в космической области даже поцапались в интернете на эту тему, мол, я точно знаю, при какой молитве ракета уверенно пробивает тверди небесные. Один из них даже похвалялся, что его молебны давали гарантированно удачные запуски. В общем, Земля прощай, Аминь.
    Altona
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:52
      Один из них даже похвалялся, что его молебны давали гарантированно удачные запуски


      Чудны твои дела ГОСПОДИ!!! what
      Тот же ЛЕХА
    2. Azim77 Сегодня, 08:30
      Цитата: Altona
      Мол, и кадило у него было не той системы, и елей воскурял скуповато, и вообще халтурно обряд провел. Кураев с Чаплиным как два "эксперта" в космической области даже поцапались в интернете на эту тему, мол, я точно знаю, при какой молитве ракета уверенно пробивает тверди небесные. Один из них даже похвалялся, что его молебны давали гарантированно удачные запуски. В общем, Земля прощай, Аминь.
      good

      "Назвался груздем полезай в кузов". Раз освящение помогало раньше, значит в этот раз священник точно недоработал.
      Azim77
  12. Ren Сегодня, 07:59
    На сайте Роскосмоса отсутствует информация о неудачном пуске, есть только:
    28 ноября 2017 года с космодрома ВОСТОЧНЫЙ осуществлён пуск РН «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата «Метеор-М» № 2-1.
    В результате работы РН «Союз-2.1б» головной блок в составе РБ «Фрегат» и КА «Метеор-М» был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации.
    Так что откуда инфа, что запуск неудачный - непонятно, или лишь бы издать звук, как с рутением? request
    Ren
    1. faiver Сегодня, 08:15
      ну на сайте правительства и минфина РФ тоже не пишут что от четверти до трети бюджетных денег разворовывается, но это реальность hi
      faiver
  13. EvilLion Сегодня, 08:08
    Ракета хорошая, но кладовщицы виноваты. Автору неплохо бы определиться.

    Ну и да, народ первым же завоет, если наказывать будут действительно неотвратимо. А то народ хороший, бояре плохие. Нет уж, бояре все точно такие же, и из этого самого народа они происходят.
    EvilLion
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:13
      А то народ хороший, бояре плохие. Нет уж, бояре все точно такие же, и из этого самого народа они происходят.

      smile Пороть ...всех пороть и бояр и народ и дворян...

      мда...что то нехорошие мысли у меня появились ...как бы батюшка-царь не осерчал всерьез.
      Тот же ЛЕХА
      1. Дедкастарый Сегодня, 09:14
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        мда...что то нехорошие мысли у меня появились ...как бы батюшка-царь не осерчал всерьез.

        ну скажет опять: "вы что там,с ума посходили...?" и всё на этом...
        Дедкастарый
    2. свободный Сегодня, 08:43
      Цитата: EvilLion
      Ракета хорошая, но кладовщицы виноваты. Автору неплохо бы определиться.

      Ну и да, народ первым же завоет, если наказывать будут действительно неотвратимо. А то народ хороший, бояре плохие. Нет уж, бояре все точно такие же, и из этого самого народа они происходят.

      Виноват тот кто у власти ибо "рыба гниет с головы",но виноватой сделают сделают уборщицу.Что непонятного.
      свободный
  14. Русфанер Сегодня, 08:13
    "Господин Медведев, вам действительно настолько плевать на то, что творится в «Роскосмосе»?" - Роман Скоморохов.
    Да, им не просто плевать - им н...рать на дело! Это временщики! Верные последователи лозунга Никиты Сергеевича: "Настоящему коммунисту всё равно чем управлять, Большим театром или колхозом-миллионером..." За точность цитирования не ручаюсь - был малолеткой в то время. Сколько себя помню, профессионалов целенаправленно "вычищали" из сферы материального производства. Они отказывались "делать стахановские рекорды", сеять к 22-ому апреля и т.д. и т.п. Пресловутое партийное руководство... Скольких хороших инженеров знал и ещё знаю, которых "ушли" из-за их неудобства для высокого начальства.
    Результат такой деятельности в Атлантическом океане.
    Русфанер
  15. Serg65 Сегодня, 08:15
    Роман, я никогда (по крайней мере на моей памяти) не читал ваших статей о достижениях России! Возникает вопрос....Вы чей??? Да, конечно же сейчас все кинуться вас хвалить и кричать...а вот тогда мы Мир перевернули, а сейчас срамота одна! Ракету и ту в космос запустить нормально не могут, либералы, олигархи, предатели, варьё!!!
    Но ведь сто лет назад точно так же страну раскачивали, из малейшего промаха целую бурю раздували! К сожелению Россия всегда славилась полоумными, которым лень покопаться в истории, почитать, проанализировать, но которые любят в чужой карман заглядывать, в своих неудачах винить весь Мир и верить всякой чуше!
    Роман, специально для вашего лектората!
    1961 год (до рождения Д,А, Медведева ещё целых 4 года) авария на АПЛ К-19, из за разгильдяйства СВАРЩИКА 6 -ГО РАЗРЯДА ПОЛУЧАВШЕГО ПО ТЕМ МЕРКАМ ПРИЛИЧНУЮ ЗАРПЛАТУ чуть не случился ядерный взрыв на просторах Баренцевого моря!
    Тот же 1961 год - Курченёвская трагедия, унёсшая 1500 жизней советских людей
    1978 год (Медведев учится в 7-м классе) на территорию Канады упал советский спутник УС-А МКРЦ "Лгенда" с ядерным реактором на борту.
    1980-й год (Медведеву выдали паспорт СССР) авария на космодроме Плесецк, погибло 48 человек.
    1983-й год (Медведев студент ЛГУ) в Индийский океан упал ещё один УС-А.
    1988-й год (Медведев служит в СА) ещё один спутник УС-А вышел из строя, но его удалось уничтожить в Космосе.
    И сколько подобных аварий было в период нашей прекрасной советской юности? И если бы вы, Роман, на страницах Комсомольской Правды решились написать о советской безалаберности и о доходах Членов Политбюро и министров СССР, то проезд до Магадана за счёт государства, вам выдали бы в течении месяца, а сейчас пиши - не хочу и ВСЁ ПЛОХО!!! wassat
    Serg65
    1. faiver Сегодня, 08:38
      ну по вашему видимо все хорошо? (прекрасная маркиза, все хорошо как никогда...) hi
      faiver
      1. Serg65 Сегодня, 09:11
        Цитата: faiver
        ну по вашему видимо все хорошо? (прекрасная маркиза, все хорошо как никогда...) hi

        А вы, дорогая маркиза, считаете что всё плохо? Заводы стоят? Народ с голоду пухнет? Враг напал? Что плохо то?
        Я как раз не считаю что всё хорошо, но и не плохо hi
        Serg65
        1. Дедкастарый Сегодня, 09:18
          Цитата: Serg65
          Заводы стоят? Народ с голоду пухнет? Враг напал?

          а чего нет из перечисленного? request в регионах,почти так и есть, заводы стоят разваленые,народ не помирает только назло власти,живет за счёт хозяйства,а уж война вокруг в любом виде...
          Дедкастарый
  16. 23рус Сегодня, 08:26
    Отлично! Теперь можно расплатиться по страховке обязательствами центробанка США. laughing
    23рус
  17. кедр Сегодня, 08:27
    Цитата: omit
    Господа, не обманывайте себя.В России все зависит от президента Путина.Если он держит Медведева - значит он ему нужен.А зачем- это знает только Путин.


    Не надо обманывать себя и нас. Политический сионизм с его идеей-фикс, захватить и поставить под свою власть планету Земля, мало понятен и неизвестен подавляющему числу землян и россиян. За-то Путин прекрасно осведомлён о планах и действиях сионистов в России и на планете и максимально возможно противодействует этому "Однополярному миру сионистов". За что и приговорён ими...
    Зрим в корень, уважаемые. Насколько Путину, Лидеру НОД, невыгодно терять авторитет власти, особенно перед выборами, настолько его врагам выгодно любыми провокациями, диверсиями и саботажем, в том числе в такой значимой для мирового общественного мнения отрасли, как космическая, нанести его реноме максимальный урон.
    Конкурентная война наций не сказки, а ежедневная реальность, имеющая под сбой тысячелетнюю историю...
    кедр
  18. Pacifist Сегодня, 08:30
    кадры доживают свой век. А на смену им приходят, увы, не инженеры, а дефективные менеджеры. Претендующие на высокие зарплаты, но ничего, кроме шума, не производящие.
    И это, подчеркну, политика государства.

    Если бы только государства... эти, прости господи, "эффективные" пи... менеджеры, нихрена не понимающие в области которой им поручили заниматься, зато знающие набор иностранных терминов, в которых сами не очень разбираются, но которые создают впечатление "очень умного человека", теперь везде, и в бизнесе тоже. За 10 лет наблюдал смену 3х команд управленцев, один другого тупее, но заливают как соловьи. И тот же принцип, чем больше брешешь, тем больше получаешь. Потом угробят работу, их убирают и ставят очередных, таких же му.... По факту они ничего не улучшают, зато в резюме у них потом прям романы с продолжением. Главное, когда их ставят в положение что всем становиться понятно, что они пустое место, тут же начинаются репрессии - держать рядом лучше покорных дураков отобранных по принципу "подчиненный, пред светлыми очами начальника, вид должен иметь залихватский и слегка придурковатый, дабы разумением своим не смущать высокое начальство". Вот по этому принципу они работают. Им плевать на цели типа "быть лучшими в своей области", они пришли доить лохов и жрать в три рыла из кормушки. И не важно чья она, государственная или частная, им плевать. Они нашли способ - красивый треп.
    Pacifist
  19. galan Сегодня, 08:38
    "А хочешь жить как человек, машина там, квартира — иди в бизнес."
    Но это касается спекулятивного "бизнеса". В производственном бизнесе надо "пахать" совсем за смешные деньги.
    Чиновники только говорят о необходимости поддержки производства, но основную личную выгоду большинство из них получает от спекулянтов. Ситуация в производстве, особенно в машиностроении отвратительна, провал в кадровой политике, советские спецы уходят на пенсии, а последние лет 7-8 никто не готовил инженеров и рабочих. Что бы готовит таких классных спецов необходим соответствующий контингент из школы. Но 10 лет назад зарплаты инженеров и рабочих промышленных предприятий ну никак не привлекали молодёжь.Сегодняшний провал кадровой политики продлится ещё 3-5 лет и его заслужило правительство Медведева.
    galan
  20. свободный Сегодня, 08:40
    Что ж тут удивительного!Страна должна стать бензоколонкой окончательно и как можно дольше оставаться такой а,еще лучше навсегда!Бензоколонке не нужны инженеры и творцы а,нужны потребители или если совсем повезет рабы.Выход только один,эта власть должна уйти!
    свободный
  21. д^Амир Сегодня, 08:53
    как вообще на складе оказался, мягко говоря, совершенно не тот припой?

    по причине закупки по принципу "а себе я что оставлю????".... эхфективный манагмент не только там славен.... скоро и нефтянка такими темпами отличатся начнет аварийностью...
    д^Амир
  22. Krasnyiy komissar Сегодня, 08:57
    Да уж, не помогают молебны перед запуском. Ударилась о небесный свод, наверное...
    Krasnyiy komissar
    1. ADmA_RUS Сегодня, 09:15
      Будь скромнее. Не надо за меня решать. Кто тебе мешает работать в космонавтике? Токарем, инженером, конструктором, да хоть грузчиком!
      Кто?
      ADmA_RUS
    2. Дедкастарый Сегодня, 09:20
      [quote=Krasnyiy komissar]Да уж, не помогают молебны перед запуском. Ударилась о небесный свод, наверное... свод един видать ,у американцев тоже не гладко...
      Дедкастарый
  23. Altona Сегодня, 09:20
    Цитата: Serg65
    И сколько подобных аварий было в период нашей прекрасной советской юности? И если бы вы, Роман, на страницах Комсомольской Правды решились написать о советской безалаберности и о доходах Членов Политбюро и министров СССР

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    Уважаемый, зачем некорректно передергивать? В те годы эти ракеты только начинали эксплуатироваться, сейчас же эти ракеты должны изготавливаться по отлаженной технологии. Насчет "безалаберности" я бы тоже подискутировал, потому что разница в качестве ракеты и комбайна очевидна. Ракету принимают военные и тщательно, потеря "звездочек" на погонах знаете ли чревата. Насчет доходов министров,то они тоже известны-это 800 рублей,машина с шофером и дача в 20 км от Москвы. Это в сравнении с нынешними богатствами нынешних министров - монашеская нищета или жалкое пособие.
    Altona
  24. Altona Сегодня, 09:25
    Цитата: galan
    Что бы готовит таких классных спецов необходим соответствующий контингент из школы.

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    У нас на работе есть растворно-бетонный узел. Менеджер с высшим образованием бегает ко мне, чтобы решить задачу 7 класса "Сколько нужно раствора на фундамент?". То есть посчитать объем фундамента и прибавить 5% на усадку. Объем фундамента-это длина траншеи*ширина траншеи*глубина траншеи.
    Altona
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