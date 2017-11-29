«Бизнесмены-неудачники» Медведева уронили спутники в океан

Что можно сказать по поводу очередного слива кучи спутников неизвестно куда? Все закономерно. Идеология господина премьер-министра Медведева в действии по полной программе.Когда узнал, что очередная ракета угробилась с очередной порцией спутников, слава богу, «партнерских» в основном, то даже сожаления не было. Только понимание в духе «а что мы хотели?»Конечно, мы хотели бы, чтобы спутники оказывались там, где запланировано. На орбите. Все остальное — человеческий ли фактор, технические неисправности (что в принципе, одно и то же), уже не важно. Важно, что мы получили очередную оплеуху.Был бы «Фрегат» новым изделием, не проверенным до конца, было бы не так противно. Но увы, это весьма прекрасное изделие. С 2000 года по настоящее время «Фрегатом» было выведено на орбиты больше сотни аппаратов. Из 58 стартов только один был неудачным по вине «Фрегата». В августе 2014 года, по причине ошибки в программе задания.Видимо, после перетрясок ВМЗ и КБХА пришла очередь НПО имени Лавочкина.Понятно, что расследование будет, и кого-то назначат виновным. Не знаю, кладовщицу или уборщицу, но кого-то да назначат. Суть не в том.Суть в том, что мы продолжаем терять позиции в освоении космоса, причем семимильными шагами.Возникает вопрос: кто будет ликвидировать тот кошмар, который сложился в космической отрасли сегодня?Я не зря упомянул Дмитрия Медведева. И процитирую его тоже с умыслом.Его фразу, которую он сказал в адрес учителей в прошлом году и которая наделала шума, абсолютно справедливо можно отнести и к работникам космических заводов.«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес».Инженер космической отрасли — это, получается, тоже призвание. Потому что деньги, которые там платят за работу, вполне сопоставимы с доходами учителя. Ну, немного больше.Получается, хочешь быть нищебродом во славу Отечества — вперед. Все тебе будет: ответственность, понимание, что делаешь очень нужное дело для страны (и, что немаловажно, прибыльное). Вот только денег не будет. Это же призвание…А хочешь жить как человек, машина там, квартира — иди в бизнес.Так и уходят. Жить-то хочется сейчас, а не в следующей жизни. И в итоге остаются только те, кому в бизнесе ловить нечего. Либо фанатики своего дела, дай бог им здоровья.Сколько еще лет ракеты будут падать из-за того, что их собирают неквалифицированные кадры, укомплектованные по принципу «должен остаться только один», не знаю. Но уверен, что не очень долго. Рано или поздно, но настанет момент, когда ракеты собирать будет просто некому.Советские кадры доживают свой век. А на смену им приходят, увы, не инженеры, а дефективные менеджеры. Претендующие на высокие зарплаты, но ничего, кроме шума, не производящие.И это, подчеркну, политика государства.Напомню слова бывшего министра образования, а теперь помощника президента Фурсенко о том, что «недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».Интересно на деле получается: творцы не нужны, а если и нужны, то надо их просто уморить в финансовом плане. Пусть, понимаешь, идут в потребители. Пользоваться результатами творчества других.Да, конечно, пойдут. Зачем учиться пять лет, чтобы получать в месяц меньше, чем господин Медведев в день? Инженер в упомянутом уже КБХА стоит от 16 до 25 тысяч в месяц. На сайте, правда, «цены» убрали, поставили «договорные», чтобы не позориться. В НПО Лавочкина та же песня, но токарь там стоит 35 тысяч. Побольше, конечно, но это Химки, а не Воронеж. Разница есть. В Воронеже токарь стоит чуть меньше — от 30 тысяч.Есть еще завод ВМЗ, где двигатели собирают для «Союзов». Слесарь по сборке двигателей этих, 6 разряда — 20 тысяч. Обязанности: сборка, регулировка, испытание в соответствии с требованиями конструкторской документации особо сложных и ответственных операций по сборке жидкостных ракетных двигателей.Вот они и собирают…Глядя на то, как манагер по продажам в «Связном» получает от 30. Водитель — от 40. Ночной водитель-шлюховоз — 80-100. Для примера взял из местной газеты.А ведь есть и такие, кто не хочет возить. Пока еще есть. Кто хочет собирать, испытывать и запускать ракеты.И не обязательно космические. Говоря о ракетных двигателях, мне страшно даже подумать, как поведут себя, если что, «Ярсы», «Тополя» и прочие. Движки на тех же заводах собирают, теми же руками и за ту же зарплату, если что.Говорят, денег нет на повышение. Кризис в стране только-только закончился.Не люблю залезать в чужой карман, но интересно, откуда берут доходы господа министры наши? Те, у кого денег нет ни на что. Открытые данные за 2016 год.Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Согласно декларации, его доход составил 582 миллиона рублей. В 2015 году его заработок был значительно ниже — 47,9 миллиона рублей.Действительно, кризис миновал, раз доходец в 12 раз скаканул. Полтора миллиона в день — это серьезно.Министр по работе с открытым правительством Михаил Абызов. В 2016 году Абызов заработал 520 миллионов рублей.Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. 357 миллионов рублей. В два раза больше, чем в 2015 году.И эти люди ставят всем нам минимальный уровень зарплаты в 5 тысяч и прожиточный минимум в 10 тысяч рублей…Может, стоит господину премьер-министру поискать в карманах подчиненных деньги на достойные зарплаты инженерам и слесарям «Роскосмоса»?Глупое заявление, конечно. Никто ничего искать не станет, русские же своих не бросают. Особенно там, наверху.Значит, ракеты будут падать и дальше. По вине кладовщиц и буфетчиц.Кстати, об истории с кладовщицей, ушедшей на больничный, из-за чего рухнул тот «Протон»… Никому в голову не пришло, как вообще на складе оказался, мягко говоря, совершенно не тот припой? Кто его заказал, кто оплатил, кто поставил? Кто дал указание «паять, чем дали»?Господин Медведев, вам действительно настолько плевать на то, что творится в «Роскосмосе»?