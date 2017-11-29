Записки Колорадского Таракана. Как мы раскрыли очередной коварный план Путина

Приветствую вас, уважаемые читатели, от всей моей родни и всех наших!Это я выполнил очень серьезное указание Тараканушки. Официальное. Со мной, значит, здороваются и приветы мне передают, а я вроде как невоспитанный, внимания не обращаю...Я очень рад, что мои краткие случаи из вашей человеческой истории комментируются и расширяются знатоками. Вы же понимаете, что пишу я их не столько для собственных воспоминаний, сколько для ваших. Сказка ложь, да в ней намек... Так вот, читал я ваши дискуссии на форуме по поводу истории нашего народа. Нашей общей истории.Честно скажу, не ожидал. Потому и решил помирить вас всех. И русофобов, и украинофобов. Вы никогда не задумывались о древней истории? Не о мамонтах, а гораздо ближе. Но тоже "до нашей эры"? Просто ради разминки мозга перед серьезными размышлениями?Вот вам вопрос. Почему годы жизни греческих героев и римских полководцев мы знаем "примерно", а годы жизни славянских князей точно? Скажете, что славяне "моложе"? Может быть, может быть... Только вот сегодня, по славянскому летосчислению... 7621-й год. А славяне годы считали не по какому-либо лунному календарю. Год современный и год славянский одинаковы. Вот и думайте о "диком поле" и "диких лесных людях"...У нас началась новая интересная кампания. Пока её не особо афишируют, но "первые ласточки" есть. Не поверите, но мы задумались о необходимости или вреде... украинизации. Да-да. Знаете, как на одесском "Привозе" два "украинца" о сале разговаривали? — Абрам, а кушать сало кошерно или не кошерно? — А кабанчик был обрезан или не был? — Да он был кастрирован. А это обрезание или таки нет?Примерно такие разговоры пошли и у нас в "культурном слое населения". Помните нашу майданную звезду? Ну ту, которая иногда на свои концерты нижнее бельё забывает надевать? Кто забыл, я о народной артистке Украины Руслане Лыжичко. Для вас фамилия ничего не значит, вы её только по имени знаете. Но ради справедливости, фамилия у неё тоже есть.Так вот, эта самая Руслана в одной из программ "Свобода слова" заявила: "Я выступала в Краматорске, там люди ходили с сине-желтым флагом. У меня нет ни иллюзий, ни стереотипов, что там что-то нужно украинизировать. Я против слова украинизация. Когда-то в свое время была русификация, и нам навязывали культуру. Украина слишком сильная, чтобы ее задушить".Думаете до неё дошло? А мне кажется, что все гораздо прозаичнее. Как в песне АББА: мани, мани. Украинцы обязаны любить всё украинское. А вот хорошие песни не всегда на мове написаны. Точнее так, редко на мове написаны. "Все люди сейчас стремятся получить новый образ Украины, чтобы себя идентифицировать не только с вышивками. Мне не хватает культурной революции. Давайте снимем с себя шаровары".Про шаровары это она здорово загнула. Прямо в глаз. Старикам нашим. Я вчера разговаривал с одним заслуженным пенсионером. Два ордена советских у него. А живет точно так, как большинство шахматистов игру начинают. Е2-Е2. Пенсия, чтобы вам было понятно, переведенная на бензин, равна 40 литрам этой самой горючки.С возрастом болячки разные повылазили у старика. Диабет, сердечко поскрипывает. Ну сами знаете, "износ механики". В "мастерскую" надо. В смысле, в поликлинику или больницу. Сходил... А там реформа. Выписала ему докторша лекарств на... один день. Не бесплатных конечно, но по более низкой цене. А на потом сам дедушка крутись. С диабетом этим...Вы часто в своих комментариях упрекаете нас в бездействии. А знаете, вы правы! Мы столько раз "действовали", что даже сами устали. Есть одна старая истина. Когда что-то в этом мире идет не так, ты можешь либо ничего не делать, либо сделать хоть что-нибудь. Только вот, от всех этих "хоть что-нибудь" жизнь у нас становится только хуже.Думаете, что мы не понимаем действия наших друзей подколод... закадычных из США и ЕС? Понимаем. Но не поднимется больше народ на майдан. Вспоминаю случай из нашей семейной жизни в начале пути. Сижу, разгадываю кроссворд. — Дорогая, ты знаешь убийцу Лермонтова? — Не держи меня за дуру! Лермонтов поэт, а не убийца! И ведь логично. Прямо как у нас сейчас. Нам бы лекарства оплатить и коммуналку, а не про убийц Лермонтова помнить...В день празднования нашей революции, 21 ноября, некоторые особо гидные решили, по старой памяти, поставить палатки на майдане. Из разряда "хоть что-нибудь". Ну и классические уже шины поджечь. У монумента Независимости. И что?Пришли ребята в форме. Настучали активистам по рогам и потушили "костер свободы". И палатки заодно снесли. Быстро у нас сейчас революции проходят. Да и властям надо уже подумать об установке стационарных палаток и жаровен для сжигания шин. Объявить СМС сбор на это дело и всё. Революция в "стационарном" варианте. Можно даже для полицейских теплые места оборудовать. Одни в стационарных палатках революцию делают, а другие в теплушках с телевизорами порядок охраняют. Европа мы. Я, по секрету, знаю, почему революция не состоялась. К нам из Европы антициклон пришел. Холодно.Хочется ещё об одной перемоге вам рассказать. Думаю, вы об этом уже слышали, но... Помните сколько времени мы говорим о поставках современного вооружения в ВСУ? Чтобы громить на Донбассе всех и вся. Все эти Арматы, Т-90 и прочие. Так вот, поставки противотанковых комплексов уже идут полным ходом! И стрелковое вооружение с боеприпасами тоже поставляется! Испугались?Не бойтесь. Это Украина! Самая самистая страна мира! Американцы действительно поставляют нам противотанковые комп... нет, вооружение. Прямо из Техаса! AirTronic USA! Красивое оружие. Гламурное. Даже не узнаете за всеми этими пластиковыми накладками старого знакомого. Там даже приклад есть! Откидывающийся! Единственное, что я не нашел, места для хранения презервативов и установки бутылочки с пепси-колой.Умеют конечно американцы упаковать товар. С таким вооружением наша армия на парадах будет выглядеть ого-го как. Правда, в бою все эти накладки пластмассовые будут только вредить. А кто сказал, что мы воевать собрались? У нас гибридная война. Кулаком издали помахал и ...победил.Ладно, не буду вас интриговать. Новое противотанковое оружие из США представляет собой... спрятанный в пластик и гламурненько оформленный гранатомет РПГ-7.Вот учиться надо нам у американцев. И вам, кстати, тоже. Вышиванки мы покупаем в Китае! Сало в Польше! Советские РПГ в США! Не поверите, но факт, семена подсолнечника покупаем в ЕС! Если так дальше пойдет, мы скоро у американцев начнем подсолнечное масло, кукурузу и свинину покупать. Прогресс идет семимильными шагами. А началось все со словацкого газа и угля из ЮАР.Ах да. Я же вам и о стрелковом оружии написал. Самом современном. Европейском. Нам Прибалтика автоматы и патроны к ним поставит! И миномет! Там много. Почти на два миллиона евро поставит! Запануем!Правда, оружие это с советских складов. Автоматы Калашникова, патроны к ним. Новое, наверное. Что там прошло-то с момента развала СССР? Фи, для истории, мгновение...Для вас будет странно звучать, но революция у нас все же продолжается. Помните, я писал о срыве концерта Райкина в Одессе? Это что? Это демократия! Вот ещё пример такой же демократии. Группа активистов решила навести порядок на улицах Киева. Точнее, на улице Щербакивского. Там ларьки стояли по продаже лотерей. И такие подлые ларьки. Сепары выигрывают, а патриоты принципиально нет. Ну понятно же, ватники.Активисты и решили вывести их на чистую воду. И ларьки заодно разгромить. А тут полиция. Задержали 15 человек! Зрада. Кремль полицию подкупил! А этого терпеть настоящий свидомый не будет. В 9 часов вечера задержали патриотов, а в десять начался приступ рассадника прокремлевских сепаратистов.Пошли в атаку активисты на Шевченковское управление полиции. Правда, автоматов не применяли. Только петарды и слезоточивый газ. Парочке сепаратистов в погонах наваляли здорово. Но и "свои" 8 человек получили серьезно. Да ещё и переловили "онижедетей". И в кутузку. В застенки! А активистам этим всего-то по 14-18 лет. Изверги!Короче, отпустили деток в полдвенадцатого по домам. Вот скажите, как можно к этим сепаратистам в форме относиться? Полдвенадцатого ночи мальчиков 14-18 лет на улицу одних отпустить? А если преступник? Или ватник какой собачку выгуливать будет? Мальчиков же могут побить...Я понимаю, что для того, чтобы узнать все о современной Украине, достаточно прочитать предыдущий отрывок. Ночной погром в столице. Двое полицейских ранены, нападение на полицейский участок. И кусок сала на каравае — "задержанных отпустили домой".Страшно становится от мысли, что это породили мы сами. Это "хунвейбины" украинского розлива. И никто от них нас уже не защитит. Ни власть, ни полиция. Под "зиги" и "щеневмерлу" они уже почти поставили Украину на колени. И будут они дербанить нашу страну до той поры, пока в ней не останется ничего, что можно украсть, присвоить, разрушить. Украинские дети против украинских отцов и дедов.Что-то я сегодня все о нас да о нас. А вы вроде как белые и пушистые. Будто и не строите козни против мирного украинского народа. Ну уж нет. Правда всегда "дырочку найдет". Вообще-то это выражение мой дед малость в другом виде использовал: "Пей внучек! Вода дырочку найдет!". Да и "козня" ваша не про воду, а про другую фирменную "российскую" жидкость. Вот как нам относиться к России после такого?"В рамках проведения операций на территории одного из поселков Киевской области выявлено складское помещение, принадлежащее одному из предприятий, где хранились ликеро-водочные изделия российского производства, незаконно ввезенные в Украину из РФ"."...на складе хранилось 26 240 литров настойки "Боярышник" российского производства, расфасованной в полиэтиленовые пакеты и бутылки различной емкости, ориентировочной стоимостью почти 4 млн грн".Некоторые несознательные громадяне так и не поняли, что это, на самом деле, срыв операции нашего СБУ по спаиванию россиян! Мы же хотели этот "Боярышник" отправить в Россию. Чтобы вы там все пьяные были. Ведь любой украинец вам расскажет, что все русские просто обожают этот самый боярышник. Пьют его только в России, а хранят у нас!Правда есть ещё одна версия этого события. СБУ раскрыла и провалила адский план Путина по спаиванию ВСУ и активистов. Прямо хочется встать и СУГСнуть три раза. А потом и "щеневмерлу" гаркнуть.Вы, уважаемые читатели, не верите в план Путина? Ваш президент вообще коварный человек. Старая закалка КГБ СССР! А у меня неопровержимые факты из донесения наших шпыгунов есть! Вы можете проверить.Помните недавние переговоры Путина, Эрдогана и Рухани в Сочи? Ну Россия, Турция и Иран? Так вот, после завершения совместного выступления лидеров стран для прессы, эти самые лидеры встали, чтобы уйти на банкет, наверное. И тут, коварный Путин показал свою сущность.Представляете, он одной рукой пожимал ладонь Эрдогана, а другой подло убирал его стул. Наверное, в надежде на то, что президент Турции опять сядет. Но вмешалось провидение или турецкие спецслужбы. Стул сам по себе упал! С грохотом. Эрдоган с удовлетворением посмотрел на стул, а Путин, как будто ничего не произошло, повернулся к Рухани!Конечно, сейчас найдутся люди, которые скажут, что ничего страшного не произошло. Зацепился стул ножкой за ковер или ещё что. Ага, рассказывайте нам сказки. А как Москва тогда объяснит, что к стулу быстро подошел мужчина в штатском и установил его на место? А все просто. Это происки российских спецслужб. Вот если бы стул поднял генерал или полковник какой, стало бы понятно, что козни строит Шойгу.Это не я с глузду поехал. Это, если кто не понял, я наши СМИ цитирую.Надеюсь вы поняли степень маразма информации, которой нас пичкают. Но вот личное наблюдение и наблюдения знакомых из других городов. Раньше, когда человек входил в помещение и выкрикивал "слава Украине" со всех сторон, даже из соседних комнат слышалось: "Героям слава". Сегодня на такой лозунг чаще посылают "в..." или "на...". Это просто наблюдение.А для того, чтобы дать вам стимул вспомнить историю, раскрою вам одну страшную тайну. Ну не страшную, просто тайну, о которой очень не любят говорить наши заокеанские паны.Была в Древней Греции богиня лунного света. И звали её Геката. Вполне себе нормальная была богиня. Но появились всякие там Афродиты, Дианы, Афины... Короче, стала эта богиня руководить преисподней, магией всякой, колдовством... Этакий ужас ночи. Бледная женщина с черными волосами, которая выходит из царства Аида по ночам в сопровождении адских псов на охоту.Так вот, для улучшения вашего настроения, предлагаю вам посмотреть на эту богиню. Нет, не расхаживать по ночам по улицам. Там вы её не увидите. Это я вам авторитетно заявляю. Просто посмотреть статуи, которые есть в музеях. Тогда вам многое станет ясно. Кто в этом мире есть кто. Не только наши "вилы" из хазарской тамги что-то олицетворяют. Остальные символы, других государств, тоже не просто так появляются...На этом позвольте откланяться. Тем более, что я Тараканушку уже "победил". Сказал, что уезжаю в зону АТО за материалом. Воплей было… А я с мужественным лицом "уезжал". Даже за дверь вышел! А потом вернулся. "Тебе повезло! На улице мороз". Теперь у нас мир и согласие. А главное — галушки! Чего и вам всем желаю. До скорой встречи! На нас у свидомых тапок не хватит!А материальчик из АТО я таки получу...