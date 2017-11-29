«Альтернативное» безумие Европы: когда российский мирный атом задавит «зелёную» энергетику
В октябре 2017 года во время урагана "Герварт" в энергетике Германии случилось чудо. На энергетической бирже стоимость электроэнергии вдруг стала отрицательной. То есть потребитель мог не только пользоваться электроэнергией абсолютно бесплатно, но ему за это еще и доплачивали. Чудо, скажете вы? Нет, не чудо, а высшая степень того запредельного маразма, который охватил страны Европы.
На самом деле ничего странного в этой истории нет. Просто мы наглядно увидели, к какому результату в экстремальной ситуации приводят перегибы в области принудительного внедрения альтернативной энергетики. Дело в том, что в Германии, как и везде в Европе, «зеленый тариф» спонсируется государством. Хозяевам немецких ветряков, когда спроса на их электроэнергию нет, невыгодно останавливать генерацию. За невыработанные киловатты государство денег не доплатит, а потому и предлагали они свою электроэнергию по отрицательной стоимости…
Свет втридорога
Ни для кого не секрет, что реальная себестоимость «зеленой» электроэнергии намного выше традиционной. Как мы выяснили в прошлом материале, энергетика — это та отрасль, на которую более всего воздействует политика.
Увлечение альтернативными источниками электроэнергии в Европе началось неспроста. Регион уже давно является традиционным импортером энергоресурсов, а проблема истощения собственных запасов углеводородов, которая очень остро встала в 1990—2000-х, поставила континент перед фактом: либо стать еще более зависимой от импорта энергоресурсов, либо как-то решать эту проблему.
И ее начали решать, причем сразу двумя нетрадиционными способами. Во-первых, значительная часть энергоемкого производства перекочевала за рубеж, а во-вторых, в Европе начался настоящий бум в освоении нетрадиционных способов производства электроэнергии.
Но за все надо платить. Кто же на самом деле оплачивает этот «праздник экологии». Во-первых, как мы уже знаем, государство, которое датирует производителей экологически чистой энергии. Во-вторых, непосредственно население самих этих стран. Вот интересный график, показывающий, как зависит стоимость электроэнергии в различных странах Европы от количества потребленной электроэнергии:
Как видим, Германия, в которой наиболее развит «альтернативный» энергетический сектор, разброс цен на электроэнергию наибольший. В первую очередь переплачивает за нее население.
Тупик, которого не избежать
Как мы понимаем, бесконечно так все работать не может. Рано или поздно система столкнется с ситуацией, когда производители традиционной электроэнергии и государство не смогут дотировать «зеленых» халявщиков. И встанет вопрос: а что делать дальше? А выхода ровно два. Либо поднимать цену для промышленности (что сразу сделает ее менее конкурентоспособной), либо забывать о субсидиях, после которых развивать «зеленую» энергетику станет бессмысленно.
Апологеты альтернативной энергетики не согласны с такой постановкой вопроса. Они уверены, что рано или поздно новые технологии позволят «зеленой» энергетике стать самоокупаемой. Да, в последние годы все так и происходит. Себестоимость оборудования падает, а новые технологии позволяют увеличивать КПД станций. Но всего этого мало, чтобы в обозримом будущем конкурировать, например, с АЭС, об экономической неэффективности которых так любят сегодня рассказывать сторонники ветряков.
При этом они опускаются до уровня обычного подлога. Их расчеты взяты «с потолка». Например, противники строительства Белорусской АЭС называют конечную себестоимость электроэнергии на выходе с блока 8,9 и даже 10 евроцентов за киловатт*ч.
Честно, не знаю на каком потолке все это написано, но все это ложь. Предлагаю самим произвести этот несложный расчет.
Стоимость строительства двухблочной станции с реакторами ВВЭР-1200 уже известна — 11 млрд. долларов США. В евро это примерно 10 млрд. Причем треть этой суммы составляет не стоимость самих блоков и сопутствующей инфраструктуры, а строительство городка атомщиков, то есть той инфраструктуры, которая по большому счету в расчете себестоимости производства электроэнергии не должна учитываться.
Идем далее. Блоки ВВЭР-1200 рассчитаны на 60 лет работы. Их электрическая мощность составляет 2 400МВт. Время одной топливной сессии 18 месяцев. С учетом их увеличенной длительности время собственно работы блока будет составлять не 75%, как сейчас, а 85-90%. Цифр хватает, можем начинать расчет.
Итак, сколько электроэнергии выработают оба блока Белорусской АЭС за все время эксплуатации?
60 (лет) * 365 (дней) * 24 (часа) * 2 400 (мощность в кВт) * 0,85 (коэффициент использования) = 1 072 млрд. кВт*ч.
Делим 10 млрд. евро на полученную цифру и получаем капитальные расходы на строительство 0,93 евроцента за 1 кВт*ч.
Если при этом откинуть треть расходов на нецелевую инфраструктуру, то имеем себестоимость строительства на уровне 0,62 евроцента за кВт*ч.
Если при этом учесть, что блоки вполне могут работать и 90 лет, после относительно недорогой процедуры продления сроков эксплуатации (на уровне 1 млрд. евро максимум на два блока), то конечная стоимость капитальных затрат при строительстве блоков составит примерно 0,5-0,7 евроцента на 1 кВт произведенной электроэнергии.
Также надо учитывать стоимость топлива и эксплуатационные расходы. Берем данные от врагов АЭС, экологов (то есть максимально возможные). Например, эксперты «Беллоны» (большие скептики, судя по моему посещению выставок «АтомЭко») на 2011 год приводили такие цифры по затратам на покупку топлива и его дальнейшую переработку: 1,1 американских цента на 1 кВт*ч. То есть 1 евроцент. При этом еще 0,7 евроцента набегает за счет других эксплуатационных расходов (без переработки ОЯТ).
Итого на круг имеем 2,2-2,4 евроцента за 1 кВт*ч.
А как у нас обстоят дела с «альтернативной» электроэнергией? Есть отличный график по состоянию на 2015 год (подготовлен апологетами «зеленой» электроэнергии):
Первые — это наземные «ветряки». Самый выгодный на сегодня вид альтернативной электроэнергии. Сегодня себестоимость выработки 1 кВт*ч электроэнергии с их помощью составляет «всего» 5,7 евроцента. Если технологии не подведут, то в 2025 году есть возможность уложиться уже в 4,1 евроцент за 1 кВт*ч.
Уже неплохо, но все равно гораздо дороже электроэнергии АЭС.
У других источников показатели экономичности еще хуже. Например, электроэнергия морских ВЭС даже через 10 лет все равно будет в 4 раза дороже, чем атомная генерация.
Про СЭС и говорить нечего. На графике приведены данные по миру в целом. Как мы понимаем, для Европы вследствие ее географического положения показатели будут «несколько» хуже.
А еще мы должны помнить, что повышать КПД ветрогенераторов и солнечных модулей до бесконечности нельзя (есть такая «теория», что более 100% никак, а по факту и того меньше), а потому рано или поздно уменьшение себестоимости выработки электроэнергии подобными системами прекратится. И очень скоро.
По сути, этот процесс начался уже сейчас. Сегодня стоимость электроэнергии ВЭС удается уменьшать только благодаря резкому росту их размеров (до 180 м по верхней кромки лопасти). Но до бесконечности они расти тоже не могут.
И это мы молчим о принципиальной проблеме такой генерации — стабильности работы, которая по совершенно понятным причинам никогда не сравнится с атомной.
Итак, можно констатировать, что альтернативная энергетика Европы, при прочих равных условиях, никогда не сможет конкурировать с традиционной генерацией. Как только политические обстоятельства изменятся, все дружно начнут забывать этот неэффективный и такой дорогой вид энергии. Когда это произойдет? Как уже было сказано выше, все зависит от политики…
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)
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